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El cliente oficial de C# para conectarse a ClickHouse. El código fuente del cliente está disponible en el repositorio de GitHub. Desarrollado originalmente por Oleg V. Kozlyuk. La biblioteca ofrece dos API principales:
  • ClickHouseClient (recomendado): un cliente de alto nivel, seguro para subprocesos, diseñado para usarse como singleton. Ofrece una API asíncrona sencilla para consultas e inserciones masivas. Es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones.
  • ADO.NET (ClickHouseDataSource, ClickHouseConnection, ClickHouseCommand): abstracciones estándar de base de datos de .NET. Son necesarias para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita compatibilidad con ADO.NET. ClickHouseBulkCopy es una clase auxiliar para insertar datos de forma eficiente mediante una conexión ADO.NET. ClickHouseBulkCopy está obsoleto y se eliminará en una versión futura; en su lugar, use ClickHouseClient.InsertBinaryAsync.
Ambas API comparten el mismo pool de conexiones HTTP y pueden usarse juntas en la misma aplicación.

Guía de migración

  1. Actualiza tu archivo .csproj con el nuevo nombre del paquete ClickHouse.Driver y la versión más reciente en NuGet.
  2. Actualiza en tu código todas las referencias de ClickHouse.Client a ClickHouse.Driver.

Versiones de .NET compatibles

ClickHouse.Driver es compatible con las siguientes versiones de .NET:
  • .NET 6.0
  • .NET 8.0
  • .NET 9.0
  • .NET 10.0

Versiones de ClickHouse compatibles

El Client admite oficialmente las 3 versiones más recientes, además de las 2 últimas versiones LTS.

Instalación

Instale el paquete desde NuGet:
O bien, usa el Administrador de paquetes NuGet:

Inicio rápido

Configuración

Hay dos formas de configurar su conexión a ClickHouse:
  • Cadena de conexión: pares clave/valor separados por punto y coma que especifican el host, las credenciales de autenticación y otras opciones de conexión.
  • Objeto ClickHouseClientSettings: objeto de configuración fuertemente tipado que puede cargarse desde archivos de configuración o establecerse en el código.
A continuación se muestra una lista completa de todas las opciones de configuración, sus valores predeterminados y sus efectos.

Configuración de la conexión

Formato de datos y serialización

Gestión de sesiones

El indicador UseSession habilita la persistencia de la sesión del servidor, lo que permite usar sentencias SET y tablas temporales. Las sesiones se reinician tras 60 segundos de inactividad (timeout predeterminado). La duración de la sesión puede ampliarse configurando ajustes de sesión mediante sentencias de ClickHouse o la configuración del servidor.La clase ClickHouseConnection normalmente permite operaciones en paralelo (varios hilos pueden ejecutar consultas de forma concurrente). Sin embargo, habilitar el indicador UseSession lo limita a una sola consulta activa por conexión en un momento dado (esta es una limitación del lado del servidor).

Seguridad

Configuración del cliente HTTP

Registro y depuración

Ajustes personalizados y roles

Al usar una cadena de conexión para establecer ajustes personalizados, usa el prefijo set_, p. ej., “set_max_threads=4”. Al usar un objeto ClickHouseClientSettings, no uses el prefijo set_.Para ver la lista completa de ajustes disponibles, consulta aquí.

Ejemplos de cadenas de conexión

Conexión básica

Con ajustes personalizados de ClickHouse

QueryOptions

QueryOptions permite anular la configuración del cliente para una consulta concreta. Todas las propiedades son opcionales y solo anulan los valores predeterminados del cliente cuando se especifican. Ejemplo:

InsertOptions

InsertOptions amplía QueryOptions con opciones específicas para operaciones de inserción masiva mediante InsertBinaryAsync. Todas las propiedades de QueryOptions también están disponibles en InsertOptions. Ejemplo:

Omitir la consulta de sondeo del esquema

De forma predeterminada, InsertBinaryAsync envía una consulta SELECT ... WHERE 1=0 antes de cada inserción para detectar los tipos de columna. Para escenarios de alto rendimiento, puedes eliminar esta sobrecarga con dos opciones: Opción 1: Proporcionar los tipos de columna explícitamente Cuando conoces el esquema de la tabla en tiempo de compilación, pásalo directamente mediante ColumnTypes. No se envía ninguna consulta de esquema en absoluto:
Opción 2: Almacenar en caché el esquema Cuando realices inserciones repetidas en la misma tabla, establece UseSchemaCache = true para consultar el esquema una sola vez y reutilizarlo en las inserciones posteriores de la misma instancia de ClickHouseClient:
  • ColumnTypes tiene prioridad sobre UseSchemaCache. Si se configuran ambos, se usan los tipos explícitos.
  • La caché de esquema no detecta cambios realizados con ALTER TABLE. Si modifica el esquema de la tabla, cree un nuevo ClickHouseClient o evite UseSchemaCache para esa tabla.
  • La caché se limita a la instancia de ClickHouseClient y se indexa por (database, table). Los distintos subconjuntos de columnas de una misma tabla comparten un único esquema en caché.

ClickHouseClient

ClickHouseClient es la API recomendada para interactuar con ClickHouse. Es seguro para subprocesos, está diseñado para usarse como singleton y gestiona internamente el pool de conexiones HTTP.

Crear un Client

Cree un ClickHouseClient con una cadena de conexión o un objeto ClickHouseClientSettings. Consulte la sección Configuración para ver las opciones disponibles. Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect: Elija C#. Los detalles de la conexión se muestran a continuación. Si utiliza ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece el administrador de ClickHouse. Usar una cadena de conexión:
O bien, usando ClickHouseClientSettings:
Para escenarios con inyección de dependencias, use IHttpClientFactory:
ClickHouseClient está diseñado para ser de larga duración y para compartirse en toda la aplicación. Créelo una sola vez (normalmente como un singleton) y reutilícelo para todas las operaciones de base de datos. El Client administra internamente el pool de conexiones HTTP.

Ejecutar consultas

Use ExecuteNonQueryAsync para las sentencias que no devuelven resultados:
Usa ExecuteScalarAsync para obtener un único valor:

Insertar datos

Inserciones parametrizadas

Inserta datos mediante consultas parametrizadas con ExecuteNonQueryAsync. Los tipos de los parámetros deben especificarse en el SQL usando la sintaxis {name:Type}:

Inserciones masivas

Use InsertBinaryAsync para insertar un gran número de filas de forma eficiente. Transmite los datos mediante el formato binario nativo de filas de ClickHouse, admite envíos por lotes en paralelo y evita los errores de “URL too long” que pueden producirse con consultas parametrizadas.
Para grandes volúmenes de datos, configure el procesamiento por lotes y el paralelismo con InsertOptions:
  • El cliente obtiene automáticamente la estructura de la tabla mediante SELECT * FROM <table> WHERE 1=0 antes de insertar. Los valores proporcionados deben coincidir con los tipos de las columnas de destino. Para omitir esta consulta, use InsertOptions.ColumnTypes o InsertOptions.UseSchemaCache.
  • Cuando MaxDegreeOfParallelism > 1, los batches se cargan en paralelo. Las sesiones no son compatibles con la inserción en paralelo; desactive las sesiones o establezca MaxDegreeOfParallelism = 1.
  • Use RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaults en InsertOptions.Format si desea que el servidor aplique valores DEFAULT a las columnas no proporcionadas.

Inserciones con POCO

En lugar de construir arrays object[], puede insertar directamente objetos POCO fuertemente tipados. Registre el tipo una sola vez y luego pase IEnumerable<T>:
De forma predeterminada, todas las propiedades públicas de lectura se asignan a columnas mediante una coincidencia estricta de nombres que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede personalizar la asignación con atributos:
Cuando todas las propiedades mapeadas especifican un Type explícito, la consulta de sondeo del esquema se omite por completo. Cuando solo algunas propiedades tienen tipos explícitos, el driver recurre a la consulta de sondeo del esquema para el conjunto completo de columnas. InsertBinaryAsync<T> admite las mismas InsertOptions (agrupación en lotes, paralelismo, almacenamiento en caché del esquema) que la sobrecarga object[].
A diferencia de la sobrecarga object[], InsertBinaryAsync<T> no acepta una lista explícita de columnas. Las columnas se determinan a partir de las propiedades mapeadas del tipo registrado. Para controlar qué columnas se insertan, use [ClickHouseNotMapped] para excluir propiedades o [ClickHouseColumn(Name = "...")] para cambiarles el nombre.Si se establece ColumnTypes en InsertOptions, sobrescribirá los atributos del POCO.

Evolución del esquema

Las inserciones de POCO funcionan sin problemas cuando se añaden columnas a la tabla de destino después de registrar el tipo. Como el driver solo inserta las columnas asignadas por el POCO, cualquier columna nueva con DEFAULT (u otras expresiones predeterminadas) la rellena automáticamente el servidor. No se requieren cambios en el código ni volver a registrar nada.

Lectura de datos

Use ExecuteReaderAsync para ejecutar consultas SELECT. El ClickHouseDataReader devuelto proporciona acceso tipado a las columnas del resultado mediante métodos como GetInt64(), GetString() y GetFieldValue<T>(). Llame a Read() para avanzar a la fila siguiente. Devuelve false cuando ya no quedan más filas. Acceda a las columnas por índice (empezando en 0) o por nombre de columna.

Lectura de POCO

En lugar de leer columnas por índice o por nombre, puedes enviar los resultados de la consulta directamente a tus propias clases. Registra el tipo una sola vez con el Client y luego usa QueryAsync<T>:
Registro
RegisterPocoType<T>() configura tanto los mapeos de inserción como los de lectura y valida ambos desde el principio. RegisterBinaryInsertType<T>() no cambia y sigue siendo solo para inserción por compatibilidad con versiones anteriores. Un tipo registrado debe tener:
  • Un constructor público sin parámetros.
  • Al menos una propiedad pública con un setter público que no sea init. Se admiten propiedades required.
Coincidencia de columnas
La coincidencia de columnas es sensible a mayúsculas y minúsculas. Las columnas de resultado que faltan dejan las propiedades con su valor predeterminado; las columnas de resultado adicionales se ignoran. No hay conversiones automáticas y una incompatibilidad de tipos produce InvalidOperationException.
Materialización de una sola fila
Al iterar manualmente sobre un lector, use ClickHouseDataReader.MapTo<T>() para materializar la fila actual en un POCO registrado sin hacer avanzar el lector:
Diagnóstico de registro
Cuando se configura un LoggerFactory, RegisterPocoType<T>() y RegisterBinaryInsertType<T>() emiten un registro de nivel Debug (categoría ClickHouse.Driver.Client) en el que se indica qué propiedades se asignaron a qué columnas y cuáles se omitieron, además del motivo. Consulte Registro y diagnóstico.

Parámetros SQL

En ClickHouse, el formato estándar de los parámetros en las consultas SQL es {parameter_name:DataType}. Ejemplos:
Los parámetros SQL ‘bind’ se pasan como parámetros de consulta en la URI HTTP, por lo que usar demasiados puede provocar una excepción de “URL demasiado larga”. Use InsertBinaryAsync para la inserción masiva de datos y así evitar esta limitación.

Parámetros de Identifier

El tipo de parámetro Identifier le permite especificar de forma segura el nombre de una base de datos, tabla o columna en lugar de un literal de cadena entre comillas. Úselo mediante la sintaxis {name:Identifier} en SQL, o estableciendo ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier":
El valor se envía literalmente, y el servidor lo sustituye como un identificador SQL sin comillas, aplicando su propio entrecomillado con comillas invertidas y su propio escape. Los identificadores que contienen caracteres especiales (incluidas las comillas invertidas) se conservan de forma segura al hacer un recorrido de ida y vuelta.

ID de consulta

A cada consulta se le asigna un query_id único que puede usarse para obtener datos de la tabla system.query_log o cancelar consultas de larga duración. Puedes especificar un ID de consulta personalizado mediante QueryOptions:
Si especificas un QueryId personalizado, asegúrate de que sea único en cada llamada. Un GUID aleatorio es una buena opción.

Correspondencia personalizada de tipos de parámetros

Al usar parámetros con el estilo @ (por ejemplo, WHERE id = @id), el driver infiere automáticamente el tipo de ClickHouse a partir del tipo de valor de .NET. Por ejemplo, int se corresponde con Int32.
Comportamiento de los parámetros DateTime inferidosPara los parámetros con el estilo @ sin indicación {name:Type} en el SQL y sin ClickHouseType configurado, los valores que representan un instante se infieren como DateTime('UTC') en lugar de un DateTime simple. Los valores DateTime con Kind Utc o Local, y todos los valores DateTimeOffset, se envían como DateTime('UTC'), preservando el instante independientemente de la zona horaria del servidor.Las indicaciones explícitas ({name:DateTime}) tienen prioridad sobre la inferencia y son la forma recomendada de crear consultas.
Para anular estos valores predeterminados, configure ParameterTypeResolver en ClickHouseClientSettings. Esto resulta útil cuando desea que todos los parámetros DateTime usen DateTime64(3) con precisión de milisegundos, o que todos los decimales usen una escala específica, sin tener que establecer ClickHouseType en cada parámetro individual. Uso de DictionaryParameterTypeResolver para correspondencias de tipos simples:
IParameterTypeResolver personalizado para casos avanzados: Para una resolución basada en el valor o en el nombre, implemente directamente la interfaz IParameterTypeResolver. Devuelva null para que se aplique la inferencia predeterminada:
También puede configurar un resolver para una sola consulta mediante QueryOptions.ParameterTypeResolver. Cuando se establece, tiene prioridad sobre el resolver a nivel de cliente. Precedencia de la resolución de tipos: El resolver es un paso dentro de una cadena de precedencia. De mayor a menor prioridad:
  1. ClickHouseType explícito establecido en el parámetro
  2. Indicación de tipo SQL de la sintaxis {name:Type} en la consulta
  3. IParameterTypeResolver (de QueryOptions.ParameterTypeResolver, con fallback a ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver)
  4. Inferencia de tipos integrada (TypeConverter.ToClickHouseType)
El resolver también funciona con la vía ClickHouseConnection de ADO.NET: las conexiones creadas desde el cliente heredan la configuración.

Formato personalizado de valores de parámetros

IParameterFormatter es un hook que determina cómo se serializan los valores de los parámetros. Úselo cuando el formato integrado (por ejemplo, la precision de DateTime, la configuración regional de los decimales, el escape de cadenas o la representación de números) no coincida con lo que espera su schema o sus herramientas de destino. Configure ParameterFormatter en ClickHouseClientSettings para instalar un formateador para todas las consultas parametrizadas. El formateador recibe el valor, el type name de ClickHouse resuelto y el nombre del parámetro, y devuelve la string representation que se envía al server. Devuelva null para que se use el formateador predeterminado. Uso de DictionaryParameterFormatter para un formato sencillo por tipo de CLR:
IParameterFormatter personalizado para casos avanzados:
También puede establecer un formateador por consulta mediante QueryOptions.ParameterFormatter. Cuando se establece, tiene prioridad sobre el formateador a nivel de client. Valores compuestos: El formateador se ejecuta tanto para los parámetros de collection de nivel superior como para cada elemento dentro de valores compuestos (Array, Tuple, Map, Nullable, LowCardinality, Variant). Por ejemplo, una correspondencia de typeof(int) formatea individualmente cada elemento Int32 de un Array(Int32). Comillas simples en contextos compuestos: Para los tipos de ClickHouse similares a cadenas (String, FixedString, Enum8, Enum16, IPv4, IPv6, UUID) incrustados dentro de un literal compuesto, el driver encierra la salida del formateador entre comillas simples, pero no escapa su contenido. Si la cadena devuelta contiene una comilla simple o una barra invertida sin escape, el literal compuesto quedará mal formado y el server rechazará la consulta. Los parámetros de cadena de nivel superior (no incrustados en un compuesto) se usan textualmente, sin comillas adicionales, por lo que no es necesario aplicar escaping en ese caso. Prioridad del formateador:
  1. IParameterFormatter (de QueryOptions.ParameterFormatter, con respaldo en ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter). Si devuelve un valor no nulo, se usa ese valor.
  2. Formato integrado específico del tipo en HttpParameterFormatter.
No se consulta al formateador para valores null o DBNull; esos siempre se serializan como el centinela nulo de ClickHouse (\N).

Conversión personalizada de valores leídos

IReadValueConverter permite transformar los valores devueltos por el lector de datos después de la deserialización, sin cambiar su tipo CLR. Usos habituales: establecer DateTime.Kind = Utc en una columna DateTime que no tiene zona horaria, recortar o normalizar cadenas, o posprocesar una columna JSON antes de que llegue al código de la aplicación. Configure ReadValueConverter en ClickHouseClientSettings para instalar un convertidor para todas las operaciones de lectura. El convertidor se invoca una vez por columna y por fila, tanto en la variante boxed (GetValue) como en la genérica (GetFieldValue<T>). Si no se configura ningún convertidor, no hay sobrecarga: el lector devuelve los valores directamente. Uso de DictionaryReadValueConverter para una conversión sencilla por tipo CLR:
Los valores cuyo tipo CLR en tiempo de ejecución no esté registrado con For<T> se devuelven sin cambios. La resolución se basa en el tipo CLR exacto, así que registre el tipo real que produce el lector (p. ej., For<JsonObject> para una columna JSON en JsonReadMode.Binary). IReadValueConverter personalizado para escenarios avanzados: Si necesita resolver según la cadena de tipo del lado de ClickHouse (por ejemplo, para distinguir DateTime de DateTime('UTC') — ambos aparecen como el mismo tipo CLR), implemente IReadValueConverter directamente:
El convertidor debe preservar el tipo CLR en tiempo de ejecución; los metadatos de columna (GetFieldType, GetSchemaTable) no se redirigen a través de él y deben seguir siendo coherentes con lo que se devuelve. También puedes establecer un convertidor por consulta mediante QueryOptions.ReadValueConverter; cuando se establece, tiene prioridad sobre el convertidor a nivel de client. Límite de despacho: El convertidor se invoca una vez por columna con el valor completo de la celda deserializado; no desciende recursivamente a contenedores compuestos. Para una columna Array(Int32), el valor que se pasa es un int[]; para Tuple(Int32, String), es un ITuple. El convertidor funciona con la ruta de ADO.NET ClickHouseConnection: la configuración se hereda en las conexiones creadas desde el client.

Transmisión sin procesar

Use ExecuteRawResultAsync para transmitir directamente los resultados de una consulta en un formato específico, omitiendo el lector de datos. Esto resulta útil para exportar datos a archivos o enviarlos a otros sistemas:
Formatos comunes: JSONEachRow, CSV, TSV, Parquet, Native. Consulta la documentación sobre formatos para conocer todas las opciones.

Compresión de transporte por consulta

De forma predeterminada, el client negocia gzip, deflate cuando Compression=true (el valor predeterminado de la cadena de conexión), y el cliente HTTP descomprime el flujo de forma transparente. Para exportaciones sin procesar (p. ej., Parquet, Arrow, Native), es posible que quiera negociar un códec distinto (p. ej., zstd o lz4) para intercambiar CPU por ancho de banda sin cambiar la configuración de toda la conexión. QueryOptions.AcceptEncoding y ClickHouseCommand.AcceptEncoding establecen la cabecera HTTP Accept-Encoding para una sola solicitud, reemplazan cualquier valor predeterminado asociado y fuerzan enable_http_compression=1 en la URL (que es lo que ClickHouse requiere antes de respetar Accept-Encoding).

Configuración de HttpClient

El HttpClient predeterminado que crea el driver tiene AutomaticDecompression = GZip | Deflate, lo que descomprime automáticamente esos algoritmos y elimina Content-Encoding de la respuesta. Esto es lo habitual para las consultas normales, pero no si quieres encargarte tú mismo de los datos comprimidos en bruto. En ese caso, pasa un HttpClient o HttpClientFactory a ClickHouseClient con AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None
Si AcceptEncoding solicita un códec que el HttpClient configurado no puede descomprimir automáticamente, solo ExecuteRawResultAsync es seguro. Llamar a ExecuteReaderAsync, ExecuteScalarAsync o ExecuteNonQueryAsync en esa misma ruta de consulta intentará interpretar los bytes comprimidos como si fueran el formato de resultado normal y producirá resultados incoherentes.

Cuerpos de error

Cuando el servidor responde con un 4xx/5xx y se ha establecido enable_http_compression=1, comprime el cuerpo del error con el mismo códec que habría usado para una respuesta satisfactoria. El driver los descomprime en el caso de los códecs que incluye la BCL (gzip, deflate, br/brotli), de modo que el mensaje que aparece en ClickHouseServerException sea legible. Para los códecs que no puede decodificar (zstd, lz4, …), el driver devuelve un mensaje provisional que indica el códec y remite a system.query_log para ver el texto original del error.

Inserción desde flujo sin procesar

Use InsertRawStreamAsync para insertar datos directamente desde flujos de archivo o de memoria en formatos como CSV, JSON, Parquet o cualquier formato compatible con ClickHouse. Insertar desde un archivo CSV:
Consulte la documentación sobre la configuración de formatos para conocer las opciones que permiten controlar el comportamiento de la ingestión de datos.

Más ejemplos

Para ver más ejemplos prácticos de uso, consulta el directorio de ejemplos en el repositorio de GitHub.

ADO.NET

La biblioteca ofrece compatibilidad completa con ADO.NET mediante ClickHouseConnection, ClickHouseCommand y ClickHouseDataReader. Esta API es necesaria para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita las abstracciones estándar de bases de datos de .NET.

Gestión del ciclo de vida con ClickHouseDataSource

Cree siempre conexiones desde un ClickHouseDataSource para garantizar una gestión correcta del ciclo de vida y del pool de conexiones. El DataSource administra internamente un único ClickHouseClient, y todas las conexiones comparten su pool de conexiones HTTP.
Para la inyección de dependencias:
No cree ClickHouseConnection directamente en producción. Cada instanciación directa crea un nuevo cliente HTTP y un nuevo pool de conexiones, lo que puede provocar agotamiento de sockets con carga elevada:
En su lugar, use siempre ClickHouseDataSource o comparta una sola instancia de ClickHouseClient.

Uso de ClickHouseCommand

Cree comandos a partir de una conexión para ejecutar SQL:
Métodos del comando:
  • ExecuteNonQueryAsync() - Para INSERT, UPDATE, DELETE y sentencias DDL
  • ExecuteScalarAsync() - Devuelve la primera columna de la primera fila
  • ExecuteReaderAsync() - Devuelve un ClickHouseDataReader para recorrer los resultados

Uso de ClickHouseDataReader

ClickHouseDataReader proporciona acceso tipado a los resultados de la consulta:

Buenas prácticas

Tiempo de vida de las conexiones y pool de conexiones

ClickHouse.Driver usa System.Net.Http.HttpClient internamente. HttpClient tiene un pool de conexiones por endpoint. Como consecuencia:
  • Las sesiones de la base de datos se multiplexan a través de conexiones HTTP administradas por el pool de conexiones.
  • El pool recicla automáticamente las conexiones HTTP.
  • Las conexiones pueden permanecer activas después de desechar los objetos ClickHouseClient o ClickHouseConnection.
Patrones recomendados:
Al usar un HttpClient o HttpClientFactory personalizado, asegúrese de que PooledConnectionIdleTimeout esté configurado con un valor menor que el keep_alive_timeout del servidor para evitar errores debidos a conexiones semicerradas. El valor predeterminado de keep_alive_timeout en implementaciones de Cloud es de 10 segundos.
Evite crear varias instancias de ClickHouseClient o instancias independientes de ClickHouseConnection sin un HttpClient compartido. Cada instancia crea su propio pool de conexiones.

Gestión de DateTime

  1. Usa UTC siempre que sea posible. Almacena las marcas de tiempo como columnas DateTime('UTC') y usa DateTimeKind.Utc en tu código. Esto elimina la ambigüedad de la zona horaria.
  2. Usa DateTimeOffset para gestionar explícitamente la zona horaria. Siempre representa un instante específico e incluye la información de desplazamiento.
  3. Especifica la zona horaria en las indicaciones de tipo de SQL. Al usar parámetros con valores DateTime Unspecified destinados a columnas que no son UTC, incluye la zona horaria en el SQL:

Inserciones asíncronas

Las inserciones asíncronas trasladan la responsabilidad de agrupar en lotes del cliente al servidor. En lugar de requerir el agrupamiento en lotes del lado del cliente, el servidor guarda en un búfer los datos entrantes y los vuelca al almacenamiento en función de umbrales configurables. Esto resulta útil en escenarios de alta concurrencia, como las cargas de trabajo de observabilidad, donde muchos agentes envían payloads pequeños. Habilite las inserciones asíncronas mediante CustomSettings o la cadena de conexión:
Dos modos (controlados por wait_for_async_insert):
Con wait_for_async_insert=0, los errores solo aparecen durante el vaciado y no pueden rastrearse hasta la inserción original. El cliente tampoco proporciona contrapresión, lo que puede sobrecargar el servidor.
Configuraciones clave:

Sesiones

Habilita las sesiones solo cuando necesites funcionalidades con estado en el servidor, por ejemplo:
  • Tablas temporales (CREATE TEMPORARY TABLE)
  • Mantener el contexto de la consulta entre varias sentencias
  • Ajustes a nivel de sesión (SET max_threads = 4)
Cuando las sesiones están habilitadas, las solicitudes se serializan para evitar el uso concurrente de la misma sesión. Esto añade sobrecarga a las cargas de trabajo que no requieren estado de sesión.
Uso de ADO.NET (para compatibilidad con ORM):

Tipos de datos compatibles

ClickHouse.Driver admite todos los tipos de datos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran la correspondencia entre los tipos de ClickHouse y los tipos nativos de .NET al leer datos de la base de datos.

Correspondencia de tipos: lectura desde ClickHouse

Tipos enteros

Tipos de coma flotante

Tipos decimales

La conversión de tipos decimales se controla con la configuración UseCustomDecimals.

Tipo booleano

Tipos String

De forma predeterminada, las columnas String y FixedString(N) se devuelven como string. Establezca ReadStringsAsByteArrays=true en la cadena de conexión para leerlas como byte[] en su lugar. Esto es útil cuando se almacenan datos binarios que podrían no ser UTF-8 válidos.

Tipos de fecha y hora

ClickHouse almacena internamente los valores DateTime y DateTime64 como marcas de tiempo Unix (segundos o fracciones de segundo desde la época Unix). Aunque el almacenamiento siempre está en UTC, las columnas pueden tener una zona horaria asociada que afecta a cómo se muestran e interpretan los valores. Al leer valores DateTime, la propiedad DateTime.Kind se establece en función de la zona horaria de la columna: Para las columnas que no son UTC, el DateTime devuelto representa la hora local en esa zona horaria. Usa ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() para obtener un DateTimeOffset con el desplazamiento correcto para esa zona horaria:
Para las columnas sin una zona horaria explícita (es decir, DateTime en lugar de DateTime('Europe/Amsterdam')), el driver devuelve un DateTime con Kind=Unspecified. Esto conserva la hora local exactamente tal como está almacenada, sin hacer suposiciones sobre la zona horaria. Si necesita un comportamiento con reconocimiento de zona horaria para columnas sin una zona horaria explícita, haga una de estas dos cosas:
  1. Use zonas horarias explícitas en las definiciones de sus columnas: DateTime('UTC') o DateTime('Europe/Amsterdam')
  2. Aplique usted mismo la zona horaria después de leer el valor.

Tipo JSON

El tipo de retorno de las columnas JSON está determinado por la configuración JsonReadMode:
  • Binary (predeterminado): Devuelve System.Text.Json.Nodes.JsonObject. Proporciona acceso estructurado a los datos JSON, pero los tipos especializados de ClickHouse (como direcciones IP, UUIDs y decimales grandes) se convierten a su representación en cadena dentro de la estructura JSON.
  • String: Devuelve el JSON sin procesar como string. Conserva la representación exacta del JSON de ClickHouse, lo que resulta útil cuando necesitas pasar el JSON sin analizarlo o cuando quieres encargarte tú mismo de la deserialización.

Otros tipos

Los tipos Dynamic y Variant se convertirán al tipo correspondiente según el tipo subyacente real de cada fila.

Tipos de geometría

El tipo Geometry es un tipo Variant que puede contener cualquiera de los tipos de geometría. Se convertirá al tipo correspondiente.

Correspondencia de tipos: escritura en ClickHouse

Al insertar datos, el driver convierte los tipos de .NET en sus correspondientes tipos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran qué tipos de .NET se admiten para cada tipo de columna de ClickHouse.

Tipos enteros

Tipos de coma flotante

Tipo booleano

Tipos de cadena

Tipos de fecha y hora

Valores fuera de rangoEn la ruta de escritura binaria, los valores Date, Date32, DateTime y DateTime32 fuera de su rango admitido lanzan ArgumentOutOfRangeException en el momento de Write, indicando el tipo de columna y el rango admitido. Anteriormente, los valores fuera de rango podían truncarse silenciosamente a través de un entero de 32 bits y ser reinterpretados por el servidor, lo que producía timestamps reales pero incorrectos.
El driver respeta DateTime.Kind al escribir valores: Los valores DateTimeOffset siempre conservan el instante exacto. Ejemplo: DateTime UTC (se conserva el instante)
Ejemplo: DateTime sin especificar (hora local)
Recomendación: para obtener el comportamiento más simple y predecible, use DateTimeKind.Utc o DateTimeOffset para todas las operaciones con DateTime. Esto garantiza que su código funcione de forma coherente independientemente de la zona horaria del servidor, la zona horaria del cliente o la zona horaria de la columna.

Parámetros HTTP vs Bulk Copy

Hay una diferencia importante entre la vinculación de parámetros HTTP y Bulk Copy al escribir valores DateTime Unspecified: Bulk Copy conoce la zona horaria de la columna de destino e interpreta correctamente los valores Unspecified en esa zona horaria. HTTP Parameters no conocen automáticamente la zona horaria de la columna. Debe especificarla en la indicación de tipo de SQL:

Tipos Decimal

Tipo JSON

El comportamiento al escribir JSON está controlado por el ajuste JsonWriteMode:
  • String (predeterminado): Acepta string, JsonObject, JsonNode o cualquier objeto. Todas las entradas se serializan mediante System.Text.Json.JsonSerializer y se envían como cadenas JSON para que el servidor las procese. Este es el modo más flexible y funciona sin registrar tipos.
  • Binary: Solo acepta tipos POCO registrados. Los datos se convierten en el cliente al formato JSON binario de ClickHouse, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Requiere llamar a connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de usarlo. Escribir valores string o JsonNode en este modo lanza ArgumentException.
Columnas JSON tipadas
Cuando una columna JSON tiene indicaciones de tipo (p. ej., JSON(id UInt64, price Decimal128(2))), el driver usa estas indicaciones para serializar los valores respetando plenamente sus tipos. Esto preserva la precisión de tipos como UInt64, Decimal, UUID y DateTime64, que de otro modo la perderían al serializarse como JSON genérico.
Serialización de POCO
Los POCO se pueden escribir en columnas JSON de dos formas, según JsonWriteMode: Modo String (predeterminado): los POCO se serializan mediante System.Text.Json.JsonSerializer. No es necesario registrar tipos. Es el enfoque más sencillo y funciona con objetos anónimos. Modo binario: los POCO se serializan usando el formato JSON binario del driver, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Los tipos deben registrarse con connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de usarlos. Este modo admite asignaciones de rutas personalizadas mediante atributos:
  • [ClickHouseJsonPath("path")]: Asigna una propiedad a una ruta JSON personalizada. Es útil para estructuras anidadas o cuando el nombre de la propiedad difiere de la clave JSON deseada. Solo funciona en modo binario.
  • [ClickHouseJsonIgnore]: Excluye una propiedad de la serialización. Solo funciona en modo binario.
La coincidencia entre el nombre de la propiedad y las indicaciones de tipo de la columna es sensible a mayúsculas y minúsculas. Una propiedad UserId solo coincidirá con una indicación definida como UserId, no como userid. Esto sigue el comportamiento de ClickHouse, que permite que rutas como userName y UserName coexistan como campos independientes. Limitaciones (solo en modo Binary):
  • Los tipos POCO deben registrarse en la conexión con connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de serializarse. Si se intenta serializar un tipo no registrado, se lanza ClickHouseJsonSerializationException.
  • Las propiedades de diccionario y array/lista requieren indicaciones de tipo en la definición de la columna para serializarse correctamente. Sin esas indicaciones, use el modo String.
  • Los valores NULL en las propiedades POCO solo se escriben cuando la ruta tiene una indicación de tipo Nullable(T) en la definición de la columna. ClickHouse no permite tipos Nullable dentro de rutas JSON dinámicas, por lo que las propiedades con valor NULL sin indicación se omiten.
  • Los atributos ClickHouseJsonPath y ClickHouseJsonIgnore se ignoran en modo String (solo funcionan en modo Binary).

Otros tipos

Tipos de geometría

No admitido para escritura

Manejo de tipos anidados

Los tipos anidados de ClickHouse (Nested(...)) se pueden leer y escribir usando la semántica de arrays.

Registro y diagnósticos

El cliente .NET de ClickHouse se integra con las abstracciones de Microsoft.Extensions.Logging para ofrecer un registro ligero y opcional. Cuando está habilitado, el driver emite mensajes estructurados sobre eventos del ciclo de vida de la conexión, la ejecución de comandos, las operaciones de transporte y las operaciones de inserción masiva. El registro es totalmente opcional: las aplicaciones que no configuran un logger siguen ejecutándose sin sobrecarga adicional.

Primeros pasos

Uso de appsettings.json

Puede configurar los niveles de registro mediante la configuración estándar de .NET:

Uso de la configuración en memoria

También puede configurar en el código la verbosidad del registro por categoría:

Categorías y emisores

El driver usa categorías específicas para que puedas ajustar con precisión los niveles de registro de cada componente:

Ejemplo: Cómo diagnosticar problemas de conexión

Esto registrará:
  • Selección de la fábrica de clientes HTTP (pool predeterminado frente a conexión única)
  • Configuración del controlador HTTP (SocketsHttpHandler o HttpClientHandler)
  • Configuración del pool de conexiones (MaxConnectionsPerServer, PooledConnectionLifetime, etc.)
  • Configuración de timeout (ConnectTimeout, Expect100ContinueTimeout, etc.)
  • Configuración de SSL/TLS
  • Eventos de apertura/cierre de conexiones
  • Seguimiento del ID de sesión

Modo de depuración: tracing de red y diagnóstico

Para ayudar a diagnosticar problemas de red, la biblioteca del driver incluye un asistente que habilita el tracing de bajo nivel de los componentes internos de red de .NET. Para habilitarlo, debe pasar una LoggerFactory con el nivel establecido en Trace y establecer EnableDebugMode en true (o habilitarlo manualmente mediante la clase ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper). Los eventos se registrarán en la categoría ClickHouse.Driver.NetTrace. Advertencia: esto generará logs extremadamente verbosos y afectará al rendimiento. No se recomienda habilitar el modo de depuración en producción.

OpenTelemetry

El driver ofrece compatibilidad integrada con el tracing distribuido de OpenTelemetry mediante la API de .NET System.Diagnostics.Activity. Cuando está habilitado, el driver emite spans para las operaciones de base de datos que pueden exportarse a backends de observabilidad como Jaeger o al propio ClickHouse (mediante el OpenTelemetry Collector).

Habilitar el tracing

En las aplicaciones ASP.NET Core, agregue el ActivitySource del driver de ClickHouse a su configuración de OpenTelemetry:
Para aplicaciones de consola, pruebas o configuración manual:

Atributos del span

Cada span incluye atributos de base de datos estándar de OpenTelemetry, además de estadísticas de consulta específicas de ClickHouse que pueden usarse para depuración.

Opciones de configuración

Controle el comportamiento del tracing con ClickHouseDiagnosticsOptions:
Habilitar IncludeSqlInActivityTags puede exponer datos confidenciales en las trazas. Úselo con precaución en entornos de producción.

Configuración de TLS

Al conectarse a ClickHouse a través de HTTPS, puede configurar el comportamiento de TLS/SSL de varias formas.

Validación personalizada de certificados

Para entornos de producción que requieran una lógica personalizada de validación de certificados, proporcione su propio HttpClient con un controlador ServerCertificateCustomValidationCallback configurado:
Consideraciones importantes al proporcionar un HttpClient personalizado
  • Descompresión automática: Debes habilitar AutomaticDecompression si la compresión no está desactivada (la compresión está activada de forma predeterminada).
  • Tiempo de espera de inactividad: Configura PooledConnectionIdleTimeout con un valor inferior al keep_alive_timeout del servidor (10 segundos en ClickHouse Cloud) para evitar errores de conexión causados por conexiones semiabiertas.

Compatibilidad con los ORM

Los ORM requieren la API de ADO.NET (ClickHouseConnection). Para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión, cree las conexiones desde un ClickHouseDataSource:

Dapper

ClickHouse.Driver funciona con Dapper. El driver convierte automáticamente la sintaxis @parameter de Dapper a la sintaxis nativa {parameter:Type} de ClickHouse, e infiere los tipos a partir de los valores de .NET. Usa ClickHouseDataSource para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión:

Estilos para pasar parámetros

Se admiten todos los estilos estándar de parámetros de Dapper: Objetos anónimos:
Clases POCO:
Diccionario:
DynamicParameters (de un diccionario o de un objeto anónimo):