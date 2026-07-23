-
ClickHouseClient(recomendado): un cliente de alto nivel, seguro para subprocesos, diseñado para usarse como singleton. Ofrece una API asíncrona sencilla para consultas e inserciones masivas. Es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones.
-
ADO.NET (
ClickHouseDataSource,
ClickHouseConnection,
ClickHouseCommand): abstracciones estándar de base de datos de .NET. Son necesarias para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita compatibilidad con ADO.NET.
ClickHouseBulkCopyes una clase auxiliar para insertar datos de forma eficiente mediante una conexión ADO.NET.
ClickHouseBulkCopyestá obsoleto y se eliminará en una versión futura; en su lugar, use
ClickHouseClient.InsertBinaryAsync.
Guía de migración
- Actualiza tu archivo
.csprojcon el nuevo nombre del paquete
ClickHouse.Drivery la versión más reciente en NuGet.
- Actualiza en tu código todas las referencias de
ClickHouse.Clienta
ClickHouse.Driver.
Versiones de .NET compatibles
ClickHouse.Driver es compatible con las siguientes versiones de .NET:
- .NET 6.0
- .NET 8.0
- .NET 9.0
- .NET 10.0
El Client admite oficialmente las 3 versiones más recientes, además de las 2 últimas versiones LTS.
Versiones de ClickHouse compatibles
Instale el paquete desde NuGet:
Instalación
O bien, usa el Administrador de paquetes NuGet:
dotnet add package ClickHouse.Driver
Install-Package ClickHouse.Driver
Inicio rápido
using ClickHouse.Driver;
// Crear un cliente (normalmente como singleton)
using var client = new ClickHouseClient("Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user");
// Ejecutar una consulta
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine(version);
Hay dos formas de configurar su conexión a ClickHouse:
Configuración
- Cadena de conexión: pares clave/valor separados por punto y coma que especifican el host, las credenciales de autenticación y otras opciones de conexión.
- Objeto
ClickHouseClientSettings: objeto de configuración fuertemente tipado que puede cargarse desde archivos de configuración o establecerse en el código.
Configuración de la conexión
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|Host
string
"localhost"
Host
|Nombre de host o dirección IP del servidor de ClickHouse
|Port
ushort
|8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS)
Port
|Número de puerto; los valores predeterminados dependen del protocolo
|Username
string
"default"
Username
|Nombre de usuario para la autenticación
|Password
string
""
Password
|Contraseña de autenticación
|Database
string
""
Database
|Base de datos predeterminada; si está vacía, se usa la predeterminada del servidor o del usuario
|Protocol
string
"http"
Protocol
|Protocolo de conexión:
"http" o
"https"
|Path
string
null
Path
|Ruta de la URL para entornos con proxy inverso (p. ej.,
/clickhouse)
|Timeout
TimeSpan
|2 minutos
Timeout
|Tiempo de espera de la operación (se almacena como segundos en la cadena de conexión)
Formato de datos y serialización
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|UseCompression
bool
true
Compression
|Habilita la compresión gzip para la transferencia de datos
|UseCustomDecimals
bool
true
UseCustomDecimals
|Usa
ClickHouseDecimal para precisión arbitraria; si es
false, usa
decimal de .NET (límite de 128 bits)
|ReadStringsAsByteArrays
bool
false
ReadStringsAsByteArrays
|Lee las columnas
String y
FixedString como
byte[] en lugar de
string; útil para datos binarios
|UseFormDataParameters
bool
false
UseFormDataParameters
|Envía los parámetros como datos de formulario en lugar de la cadena de consulta de la URL
|ReadBufferSize
int
8192 (8 KiB)
ReadBufferSize
|Tamaño en bytes del búfer usado para leer las respuestas de consultas HTTP. Increméntalo para reducir las recargas del búfer en conjuntos de resultados grandes. Los valores iguales o superiores a 85.000 bytes se asignan en el Large Object Heap, lo que puede causar fragmentación del LOH y pausas más largas del GC.
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
null
|—
|Resolver personalizado para la correspondencia de tipos de parámetros con estilo
@; consulta Correspondencia personalizada de tipos de parámetros
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
null
|—
|Formateador personalizado para la serialización de valores de parámetros; consulta Formato personalizado de valores de parámetros
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
null
|—
|Transformación personalizada aplicada a los valores devueltos por el lector de datos; consulta Conversión personalizada de valores leídos
|JsonReadMode
JsonReadMode
Binary
JsonReadMode
|Cómo se devuelven los datos JSON:
Binary (devuelve
JsonObject) o
String (devuelve la cadena JSON sin procesar)
|JsonWriteMode
JsonWriteMode
String
JsonWriteMode
|Cómo se envían los datos JSON:
String (serializa mediante
JsonSerializer, acepta cualquier entrada) o
Binary (solo POCO registrados con indicaciones de tipo)
Gestión de sesiones
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|UseSession
bool
false
UseSession
|Habilita sesiones con estado; serializa las solicitudes
|SessionId
string
null
SessionId
|ID de sesión; genera automáticamente un GUID si es
null y
UseSession es
true
El indicador
UseSession habilita la persistencia de la sesión del servidor, lo que permite usar sentencias
SET y tablas temporales. Las sesiones se reinician tras 60 segundos de inactividad (timeout predeterminado). La duración de la sesión puede ampliarse configurando ajustes de sesión mediante sentencias de ClickHouse o la configuración del servidor.La clase
ClickHouseConnection normalmente permite operaciones en paralelo (varios hilos pueden ejecutar consultas de forma concurrente). Sin embargo, habilitar el indicador
UseSession lo limita a una sola consulta activa por conexión en un momento dado (esta es una limitación del lado del servidor).
Seguridad
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|SkipServerCertificateValidation
bool
false
|—
|Omite la validación del certificado HTTPS; no debe usarse en producción
Configuración del cliente HTTP
|Propiedad
|Tipo
|Valor predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|HttpClient
HttpClient
null
|—
|Instancia personalizada de HttpClient ya configurada
|HttpClientFactory
IHttpClientFactory
null
|—
|Fábrica personalizada para crear instancias de HttpClient
|HttpClientName
string
null
|—
|Nombre para que HttpClientFactory cree un cliente concreto
Registro y depuración
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de cadena de conexión
|Descripción
|LoggerFactory
ILoggerFactory
null
|—
|Fábrica de registradores para el registro de diagnósticos
|EnableDebugMode
bool
false
|—
|Activa las trazas de red de .NET (requiere LoggerFactory con el nivel configurado en
Trace); impacto significativo en el rendimiento
Ajustes personalizados y roles
|Propiedad
|Tipo
|Predeterminado
|Clave de la cadena de conexión
|Descripción
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|Vacío
|prefijo
set_*
|ajustes del servidor de ClickHouse; consulta la nota a continuación
|Roles
IReadOnlyList<string>
|Vacío
Roles
|roles de ClickHouse separados por comas (p. ej.,
Roles=admin,reader)
|ApplicationInfo
IReadOnlyDictionary<string, string>
|Vacío
|—
|Etiquetas de formato libre añadidas al encabezado HTTP
User-Agent para atribuir consultas por aplicación.
Al usar una cadena de conexión para establecer ajustes personalizados, usa el prefijo
set_, p. ej., “set_max_threads=4”. Al usar un objeto ClickHouseClientSettings, no uses el prefijo
set_.Para ver la lista completa de ajustes disponibles, consulta aquí.
Ejemplos de cadenas de conexión
Conexión básica
Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb
Con ajustes personalizados de ClickHouse
Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000
QueryOptions
QueryOptions permite anular la configuración del cliente para una consulta concreta. Todas las propiedades son opcionales y solo anulan los valores predeterminados del cliente cuando se especifican.
Ejemplo:
|Propiedad
|Tipo
|Descripción
|QueryId
string
|Identificador de consulta personalizado para el seguimiento en
system.query_log o para cancelarla
|Database
string
|Anula la base de datos predeterminada para esta consulta
|Roles
IReadOnlyList<string>
|Anula los roles del cliente para esta consulta
|CustomSettings
IDictionary<string, object>
|Configuración del servidor de ClickHouse para esta consulta (por ejemplo,
max_threads)
|CustomHeaders
IDictionary<string, string>
|Encabezados HTTP adicionales para esta consulta
|UseSession
bool?
|Anula el comportamiento de la sesión para esta consulta
|SessionId
string
|ID de sesión para esta consulta (requiere
UseSession = true)
|BearerToken
string
|Anula el token de autenticación para esta consulta
|ParameterTypeResolver
IParameterTypeResolver
|Anula el resolver a nivel de cliente para la correspondencia de tipos de parámetros con estilo
@; consulte Correspondencia personalizada de tipos de parámetros
|ParameterFormatter
IParameterFormatter
|Anula el formateador a nivel de cliente para la serialización de valores de parámetros con estilo
@; consulte Formato personalizado de valores de parámetros
|ReadValueConverter
IReadValueConverter
|Anula la transformación a nivel de cliente aplicada a los valores devueltos por el lector de datos; consulte Conversión personalizada de valores leídos
|MaxExecutionTime
TimeSpan?
|Timeout de la consulta en el servidor (se pasa como la configuración
max_execution_time); el servidor cancela la consulta si se supera
|AcceptEncoding
string
|Anulación por consulta del encabezado
Accept-Encoding (por ejemplo,
"zstd",
"zstd, gzip;q=0.5"); también fuerza
enable_http_compression=1 en la URL. Consulte Compresión de transporte por consulta.
var options = new QueryOptions
{
QueryId = "report-2024-001",
Database = "analytics",
CustomSettings = new Dictionary<string, object>
{
{ "max_threads", 4 },
{ "max_memory_usage", 10_000_000_000 }
},
MaxExecutionTime = TimeSpan.FromMinutes(5)
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
InsertOptions
InsertOptions amplía
QueryOptions con opciones específicas para operaciones de inserción masiva mediante
InsertBinaryAsync.
Todas las propiedades de
|Propiedad
|Type
|Predeterminado
|Descripción
|BatchSize
int
|100,000
|Número de filas por lote
|MaxDegreeOfParallelism
int
|1
|Número de cargas de lotes en paralelo
|Format
RowBinaryFormat
RowBinary
|Formato binario:
RowBinary o
RowBinaryWithDefaults
|ColumnTypes
IReadOnlyDictionary<string, string>
null
|Nombre de columna → cadena de tipo de ClickHouse. Omite la consulta de sondeo del esquema cuando se especifica.
|UseSchemaCache
bool
false
|Almacena en caché el esquema completo de la tabla para cada par (base de datos, tabla) durante la vida útil del cliente.
QueryOptions también están disponibles en
InsertOptions.
Ejemplo:
var insertOptions = new InsertOptions
{
BatchSize = 50_000,
MaxDegreeOfParallelism = 4,
QueryId = "bulk-import-001"
};
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
columns,
rows,
insertOptions
);
De forma predeterminada,
Omitir la consulta de sondeo del esquema
InsertBinaryAsync envía una consulta
SELECT ... WHERE 1=0 antes de cada inserción para detectar los tipos de columna. Para escenarios de alto rendimiento, puedes eliminar esta sobrecarga con dos opciones:
Opción 1: Proporcionar los tipos de columna explícitamente
Cuando conoces el esquema de la tabla en tiempo de compilación, pásalo directamente mediante
ColumnTypes. No se envía ninguna consulta de esquema en absoluto:
Opción 2: Almacenar en caché el esquema Cuando realices inserciones repetidas en la misma tabla, establece
var options = new InsertOptions
{
ColumnTypes = new Dictionary<string, string>
{
["id"] = "UInt64",
["name"] = "Nullable(String)",
["score"] = "Float32",
},
};
await client.InsertBinaryAsync("my_table", ["id", "name", "score"], rows, options);
UseSchemaCache = true para consultar el esquema una sola vez y reutilizarlo en las inserciones posteriores de la misma instancia de
ClickHouseClient:
var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true };
// La primera llamada obtiene el esquema del servidor
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch1, options);
// La segunda llamada reutiliza el esquema en caché — sin ida y vuelta adicional
await client.InsertBinaryAsync("my_table", columns, batch2, options);
ColumnTypestiene prioridad sobre
UseSchemaCache. Si se configuran ambos, se usan los tipos explícitos.
- La caché de esquema no detecta cambios realizados con
ALTER TABLE. Si modifica el esquema de la tabla, cree un nuevo
ClickHouseCliento evite
UseSchemaCachepara esa tabla.
- La caché se limita a la instancia de
ClickHouseClienty se indexa por (database, table). Los distintos subconjuntos de columnas de una misma tabla comparten un único esquema en caché.
ClickHouseClient
ClickHouseClient es la API recomendada para interactuar con ClickHouse. Es seguro para subprocesos, está diseñado para usarse como singleton y gestiona internamente el pool de conexiones HTTP.
Cree un
Crear un Client
ClickHouseClient con una cadena de conexión o un objeto
ClickHouseClientSettings. Consulte la sección Configuración para ver las opciones disponibles.
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud.
Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Elija C#. Los detalles de la conexión se muestran a continuación.
Si utiliza ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece el administrador de ClickHouse.
Usar una cadena de conexión:
O bien, usando
using ClickHouse.Driver;
using var client = new ClickHouseClient("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
ClickHouseClientSettings:
Para escenarios con inyección de dependencias, use
using ClickHouse.Driver;
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
Username = "default",
Password = "secret"
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IHttpClientFactory:
// In your DI configuration
services.AddHttpClient("ClickHouse", client =>
{
client.Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5);
}).ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() => new HttpClientHandler
{
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate
});
// Create client with factory
var factory = serviceProvider.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
var client = new ClickHouseClient("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
ClickHouseClient está diseñado para ser de larga duración y para compartirse en toda la aplicación. Créelo una sola vez (normalmente como un singleton) y reutilícelo para todas las operaciones de base de datos. El Client administra internamente el pool de conexiones HTTP.
Use
Ejecutar consultas
ExecuteNonQueryAsync para las sentencias que no devuelven resultados:
Usa
// Crear una tabla
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory"
);
// Eliminar una tabla
await client.ExecuteNonQueryAsync("DROP TABLE IF EXISTS default.my_table");
ExecuteScalarAsync para obtener un único valor:
var count = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT count() FROM default.my_table");
Console.WriteLine($"Número de filas: {count}");
var version = await client.ExecuteScalarAsync("SELECT version()");
Console.WriteLine($"Versión del servidor: {version}");
Insertar datos
Inserta datos mediante consultas parametrizadas con
Inserciones parametrizadas
ExecuteNonQueryAsync. Los tipos de los parámetros deben especificarse en el SQL usando la sintaxis
{name:Type}:
using ClickHouse.Driver;
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("id", 1L);
parameters.AddParameter("name", "Alice");
await client.ExecuteNonQueryAsync(
"INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})",
parameters
);
Use
Inserciones masivas
InsertBinaryAsync para insertar un gran número de filas de forma eficiente. Transmite los datos mediante el formato binario nativo de filas de ClickHouse, admite envíos por lotes en paralelo y evita los errores de “URL too long” que pueden producirse con consultas parametrizadas.
Para grandes volúmenes de datos, configure el procesamiento por lotes y el paralelismo con
// Preparar datos como IEnumerable<object[]>
var rows = Enumerable.Range(0, 1_000_000)
.Select(i => new object[] { (long)i, $"value{i}" });
var columns = new[] { "id", "name" };
// Inserción básica
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("default.my_table", columns, rows);
Console.WriteLine($"Rows inserted: {rowsInserted}");
InsertOptions:
var options = new InsertOptions
{
BatchSize = 100_000, // Filas por lote (predeterminado: 100,000)
MaxDegreeOfParallelism = 4 // Cargas de lotes en paralelo (predeterminado: 1)
};
- El cliente obtiene automáticamente la estructura de la tabla mediante
SELECT * FROM <table> WHERE 1=0antes de insertar. Los valores proporcionados deben coincidir con los tipos de las columnas de destino. Para omitir esta consulta, use
InsertOptions.ColumnTypeso
InsertOptions.UseSchemaCache.
- Cuando
MaxDegreeOfParallelism > 1, los batches se cargan en paralelo. Las sesiones no son compatibles con la inserción en paralelo; desactive las sesiones o establezca
MaxDegreeOfParallelism = 1.
- Use
RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaultsen
InsertOptions.Formatsi desea que el servidor aplique valores DEFAULT a las columnas no proporcionadas.
En lugar de construir arrays
Inserciones con POCO
object[], puede insertar directamente objetos POCO fuertemente tipados. Registre el tipo una sola vez y luego pase
IEnumerable<T>:
De forma predeterminada, todas las propiedades públicas de lectura se asignan a columnas mediante una coincidencia estricta de nombres que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede personalizar la asignación con atributos:
// Defina un POCO que se corresponda con las columnas de su tabla
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
}
// Registre el tipo (una vez durante la vida útil del cliente)
client.RegisterBinaryInsertType<SensorReading>();
// Inserte directamente: los nombres de las columnas se obtienen de los nombres de las propiedades
var readings = Enumerable.Range(0, 100_000)
.Select(i => new SensorReading
{
Id = (ulong)i,
SensorName = $"sensor_{i % 10}",
Value = Random.Shared.NextDouble() * 100,
Timestamp = DateTime.UtcNow,
});
long rowsInserted = await client.InsertBinaryAsync("sensors", readings);
public class Event
{
[ClickHouseColumn(Name = "event_id")] // Mapear a una columna con nombre distinto
public ulong Id { get; set; }
[ClickHouseColumn(Type = "LowCardinality(String)")] // Tipo ClickHouse explícito
public string Category { get; set; }
public string Payload { get; set; }
[ClickHouseNotMapped] // Excluir del insert
public string InternalTag { get; set; }
}
Cuando todas las propiedades mapeadas especifican un
|Atributo
|Propósito
[ClickHouseColumn(Name = "...")]
|Sobrescribe el nombre de la columna de destino
[ClickHouseColumn(Type = "...")]
|Declara explícitamente el tipo de ClickHouse
[ClickHouseNotMapped]
|Excluye la propiedad de la inserción
Type explícito, la consulta de sondeo del esquema se omite por completo. Cuando solo algunas propiedades tienen tipos explícitos, el driver recurre a la consulta de sondeo del esquema para el conjunto completo de columnas.
InsertBinaryAsync<T> admite las mismas
InsertOptions (agrupación en lotes, paralelismo, almacenamiento en caché del esquema) que la sobrecarga
object[].
A diferencia de la sobrecarga
object[],
InsertBinaryAsync<T> no acepta una lista explícita de columnas. Las columnas se determinan a partir de las propiedades mapeadas del tipo registrado. Para controlar qué columnas se insertan, use
[ClickHouseNotMapped] para excluir propiedades o
[ClickHouseColumn(Name = "...")] para cambiarles el nombre.Si se establece
ColumnTypes en
InsertOptions, sobrescribirá los atributos del POCO.
Las inserciones de POCO funcionan sin problemas cuando se añaden columnas a la tabla de destino después de registrar el tipo. Como el driver solo inserta las columnas asignadas por el POCO, cualquier columna nueva con
Evolución del esquema
DEFAULT (u otras expresiones predeterminadas) la rellena automáticamente el servidor. No se requieren cambios en el código ni volver a registrar nada.
Use
Lectura de datos
ExecuteReaderAsync para ejecutar consultas SELECT. El
ClickHouseDataReader devuelto proporciona acceso tipado a las columnas del resultado mediante métodos como
GetInt64(),
GetString() y
GetFieldValue<T>().
Llame a
Read() para avanzar a la fila siguiente. Devuelve
false cuando ya no quedan más filas. Acceda a las columnas por índice (empezando en 0) o por nombre de columna.
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("max_id", 100L);
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}",
parameters
);
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Id: {reader.GetInt64(0)}, Name: {reader.GetString(1)}");
}
En lugar de leer columnas por índice o por nombre, puedes enviar los resultados de la consulta directamente a tus propias clases. Registra el tipo una sola vez con el Client y luego usa
Lectura de POCO
QueryAsync<T>:
// Define a POCO matching your result columns
public class SensorReading
{
public ulong Id { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseColumn(Name = "sensor_name")]
public string SensorName { get; set; }
public double Value { get; set; }
}
// Register the type (once per client lifetime)
client.RegisterPocoType<SensorReading>();
// Stream results as typed objects
await foreach (var reading in client.QueryAsync<SensorReading>(
"SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors"))
{
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
Registro
RegisterPocoType<T>() configura tanto los mapeos de inserción como los de lectura y valida ambos desde el principio.
RegisterBinaryInsertType<T>() no cambia y sigue siendo solo para inserción por compatibilidad con versiones anteriores.
Un tipo registrado debe tener:
- Un constructor público sin parámetros.
- Al menos una propiedad pública con un setter público que no sea
init. Se admiten propiedades
required.
La coincidencia de columnas es sensible a mayúsculas y minúsculas. Las columnas de resultado que faltan dejan las propiedades con su valor predeterminado; las columnas de resultado adicionales se ignoran. No hay conversiones automáticas y una incompatibilidad de tipos produce
Coincidencia de columnas
InvalidOperationException.
Al iterar manualmente sobre un lector, use
Materialización de una sola fila
ClickHouseDataReader.MapTo<T>() para materializar la fila actual en un POCO registrado sin hacer avanzar el lector:
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors");
while (reader.Read())
{
SensorReading reading = reader.MapTo<SensorReading>();
Console.WriteLine($"{reading.SensorName}: {reading.Value}");
}
Cuando se configura un
Diagnóstico de registro
LoggerFactory,
RegisterPocoType<T>() y
RegisterBinaryInsertType<T>() emiten un registro de nivel
Debug (categoría
ClickHouse.Driver.Client) en el que se indica qué propiedades se asignaron a qué columnas y cuáles se omitieron, además del motivo. Consulte Registro y diagnóstico.
En ClickHouse, el formato estándar de los parámetros en las consultas SQL es
Parámetros SQL
{parameter_name:DataType}.
Ejemplos:
SELECT {value:Array(UInt16)} as a
SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}
INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2:Array(UInt8)})
Los parámetros SQL ‘bind’ se pasan como parámetros de consulta en la URI HTTP, por lo que usar demasiados puede provocar una excepción de “URL demasiado larga”. Use
InsertBinaryAsync para la inserción masiva de datos y así evitar esta limitación.
El tipo de parámetro
Parámetros de Identifier
Identifier le permite especificar de forma segura el nombre de una base de datos, tabla o columna en lugar de un literal de cadena entre comillas. Úselo mediante la sintaxis
{name:Identifier} en SQL, o estableciendo
ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier":
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("name", "my_database");
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE DATABASE {name:Identifier}", parameters);
El valor se envía literalmente, y el servidor lo sustituye como un identificador SQL sin comillas, aplicando su propio entrecomillado con comillas invertidas y su propio escape. Los identificadores que contienen caracteres especiales (incluidas las comillas invertidas) se conservan de forma segura al hacer un recorrido de ida y vuelta.
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("col", "user_id");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync("SELECT {col:Identifier} FROM t", parameters);
A cada consulta se le asigna un
ID de consulta
query_id único que puede usarse para obtener datos de la tabla
system.query_log o cancelar consultas de larga duración. Puedes especificar un ID de consulta personalizado mediante
QueryOptions:
var options = new QueryOptions
{
QueryId = $"report-{Guid.NewGuid()}"
};
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM large_table",
parameters: null,
options: options
);
Al usar parámetros con el estilo
Correspondencia personalizada de tipos de parámetros
@ (por ejemplo,
WHERE id = @id), el driver infiere automáticamente el tipo de ClickHouse a partir del tipo de valor de .NET. Por ejemplo,
int se corresponde con
Int32.
Para anular estos valores predeterminados, configure
ParameterTypeResolver en
ClickHouseClientSettings. Esto resulta útil cuando desea que todos los parámetros
DateTime usen
DateTime64(3) con precisión de milisegundos, o que todos los decimales usen una escala específica, sin tener que establecer
ClickHouseType en cada parámetro individual.
Uso de
DictionaryParameterTypeResolver para correspondencias de tipos simples:
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver(new Dictionary<Type, string>
{
[typeof(DateTime)] = "DateTime64(3)",
[typeof(decimal)] = "Decimal64(4)",
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
var parameters = new ClickHouseParameterCollection();
parameters.AddParameter("dt", DateTime.UtcNow); // Mapped to DateTime64(3)
parameters.AddParameter("amount", 99.1234m); // Mapped to Decimal64(4)
await client.ExecuteReaderAsync("SELECT @dt, @amount", parameters);
IParameterTypeResolver personalizado para casos avanzados:
Para una resolución basada en el valor o en el nombre, implemente directamente la interfaz
IParameterTypeResolver. Devuelva
null para que se aplique la inferencia predeterminada:
También puede configurar un resolver para una sola consulta mediante
public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver
{
public string ResolveType(Type clrType, object value, string parameterName)
{
if (clrType != typeof(decimal))
return null; // Fall through to default
var scale = (decimal.GetBits((decimal)value)[3] >> 16) & 0x7F;
return scale <= 4 ? $"Decimal64({scale})" : $"Decimal128({scale})";
}
}
QueryOptions.ParameterTypeResolver. Cuando se establece, tiene prioridad sobre el resolver a nivel de cliente.
Precedencia de la resolución de tipos:
El resolver es un paso dentro de una cadena de precedencia. De mayor a menor prioridad:
ClickHouseTypeexplícito establecido en el parámetro
- Indicación de tipo SQL de la sintaxis
{name:Type}en la consulta
IParameterTypeResolver(de
QueryOptions.ParameterTypeResolver, con fallback a
ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver)
- Inferencia de tipos integrada (
TypeConverter.ToClickHouseType)
ClickHouseConnection de ADO.NET: las conexiones creadas desde el cliente heredan la configuración.
Formato personalizado de valores de parámetros
IParameterFormatter es un hook que determina cómo se serializan los valores de los parámetros. Úselo cuando el formato integrado (por ejemplo, la precision de DateTime, la configuración regional de los decimales, el escape de cadenas o la representación de números) no coincida con lo que espera su schema o sus herramientas de destino.
Configure
ParameterFormatter en
ClickHouseClientSettings para instalar un formateador para todas las consultas parametrizadas. El formateador recibe el valor, el type name de ClickHouse resuelto y el nombre del parámetro, y devuelve la string representation que se envía al server. Devuelva
null para que se use el formateador predeterminado.
Uso de
DictionaryParameterFormatter para un formato sencillo por tipo de CLR:
using ClickHouse.Driver.ADO.Parameters;
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter(new Dictionary<Type, Func<object, string>>
{
[typeof(DateTime)] = v => ((DateTime)v).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
[typeof(decimal)] = v => ((decimal)v).ToString("F4",
System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture),
}),
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
IParameterFormatter personalizado para casos avanzados:
También puede establecer un formateador por consulta mediante
public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter
{
public string Format(object value, string typeName, string parameterName)
{
if (value is decimal d)
return d.ToString("F4", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
return null; // Fall through for anything else
}
}
QueryOptions.ParameterFormatter. Cuando se establece, tiene prioridad sobre el formateador a nivel de client.
Valores compuestos:
El formateador se ejecuta tanto para los parámetros de collection de nivel superior como para cada elemento dentro de valores compuestos (
Array,
Tuple,
Map,
Nullable,
LowCardinality,
Variant). Por ejemplo, una correspondencia de
typeof(int) formatea individualmente cada elemento
Int32 de un
Array(Int32).
Comillas simples en contextos compuestos:
Para los tipos de ClickHouse similares a cadenas (
String,
FixedString,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6,
UUID) incrustados dentro de un literal compuesto, el driver encierra la salida del formateador entre comillas simples, pero no escapa su contenido. Si la cadena devuelta contiene una comilla simple o una barra invertida sin escape, el literal compuesto quedará mal formado y el server rechazará la consulta.
Los parámetros de cadena de nivel superior (no incrustados en un compuesto) se usan textualmente, sin comillas adicionales, por lo que no es necesario aplicar escaping en ese caso.
Prioridad del formateador:
IParameterFormatter(de
QueryOptions.ParameterFormatter, con respaldo en
ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter). Si devuelve un valor no nulo, se usa ese valor.
- Formato integrado específico del tipo en
HttpParameterFormatter.
null o
DBNull; esos siempre se serializan como el centinela nulo de ClickHouse (
\N).
Conversión personalizada de valores leídos
IReadValueConverter permite transformar los valores devueltos por el lector de datos después de la deserialización, sin cambiar su tipo CLR. Usos habituales: establecer
DateTime.Kind = Utc en una columna
DateTime que no tiene zona horaria, recortar o normalizar cadenas, o posprocesar una columna JSON antes de que llegue al código de la aplicación.
Configure
ReadValueConverter en
ClickHouseClientSettings para instalar un convertidor para todas las operaciones de lectura. El convertidor se invoca una vez por columna y por fila, tanto en la variante boxed (
GetValue) como en la genérica (
GetFieldValue<T>). Si no se configura ningún convertidor, no hay sobrecarga: el lector devuelve los valores directamente.
Uso de
DictionaryReadValueConverter para una conversión sencilla por tipo CLR:
Los valores cuyo tipo CLR en tiempo de ejecución no esté registrado con
using ClickHouse.Driver.ADO.Readers;
var converter = new DictionaryReadValueConverter()
.For<DateTime>(dt => DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc))
.For<string>(s => s.Trim());
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
ReadValueConverter = converter,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
For<T> se devuelven sin cambios. La resolución se basa en el tipo CLR exacto, así que registre el tipo real que produce el lector (p. ej.,
For<JsonObject> para una columna JSON en
JsonReadMode.Binary).
IReadValueConverter personalizado para escenarios avanzados:
Si necesita resolver según la cadena de tipo del lado de ClickHouse (por ejemplo, para distinguir
DateTime de
DateTime('UTC') — ambos aparecen como el mismo tipo CLR), implemente
IReadValueConverter directamente:
El convertidor debe preservar el tipo CLR en tiempo de ejecución; los metadatos de columna (
public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter
{
public object ConvertValue(object value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
public T ConvertValue<T>(T value, string columnName, string clickHouseType)
{
if (typeof(T) == typeof(DateTime) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime")
return (T)(object)DateTime.SpecifyKind(dt, DateTimeKind.Utc);
return value;
}
}
GetFieldType,
GetSchemaTable) no se redirigen a través de él y deben seguir siendo coherentes con lo que se devuelve.
También puedes establecer un convertidor por consulta mediante
QueryOptions.ReadValueConverter; cuando se establece, tiene prioridad sobre el convertidor a nivel de client.
Límite de despacho:
El convertidor se invoca una vez por columna con el valor completo de la celda deserializado; no desciende recursivamente a contenedores compuestos. Para una columna
Array(Int32), el valor que se pasa es un
int[]; para
Tuple(Int32, String), es un
ITuple.
El convertidor funciona con la ruta de ADO.NET
ClickHouseConnection: la configuración se hereda en las conexiones creadas desde el client.
Use
Transmisión sin procesar
ExecuteRawResultAsync para transmitir directamente los resultados de una consulta en un formato específico, omitiendo el lector de datos. Esto resulta útil para exportar datos a archivos o enviarlos a otros sistemas:
Formatos comunes:
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow"
);
await using var stream = await result.ReadAsStreamAsync();
using var reader = new StreamReader(stream);
var json = await reader.ReadToEndAsync();
JSONEachRow,
CSV,
TSV,
Parquet,
Native. Consulta la documentación sobre formatos para conocer todas las opciones.
De forma predeterminada, el client negocia
Compresión de transporte por consulta
gzip, deflate cuando
Compression=true (el valor predeterminado de la cadena de conexión), y el cliente HTTP descomprime el flujo de forma transparente.
Para exportaciones sin procesar (p. ej., Parquet, Arrow, Native), es posible que quiera negociar un códec distinto (p. ej.,
zstd o
lz4) para intercambiar CPU por ancho de banda sin cambiar la configuración de toda la conexión.
QueryOptions.AcceptEncoding y
ClickHouseCommand.AcceptEncoding establecen la cabecera HTTP
Accept-Encoding para una sola solicitud, reemplazan cualquier valor predeterminado asociado y fuerzan
enable_http_compression=1 en la URL (que es lo que ClickHouse requiere antes de respetar
Accept-Encoding).
using var result = await client.ExecuteRawResultAsync(
"SELECT * FROM events FORMAT Parquet",
options: new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" });
// Decode yourself or write to a file
await using var body = await result.ReadAsStreamAsync();
El
Configuración de HttpClient
HttpClient predeterminado que crea el driver tiene
AutomaticDecompression = GZip | Deflate, lo que descomprime automáticamente esos algoritmos y elimina
Content-Encoding de la respuesta. Esto es lo habitual para las consultas normales, pero no si quieres encargarte tú mismo de los datos comprimidos en bruto.
En ese caso, pasa un
HttpClient o
HttpClientFactory a ClickHouseClient con
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None
Cuando el servidor responde con un 4xx/5xx y se ha establecido
Cuerpos de error
enable_http_compression=1, comprime el cuerpo del error con el mismo códec que habría usado para una respuesta satisfactoria. El driver los descomprime en el caso de los códecs que incluye la BCL (
gzip,
deflate,
br/
brotli), de modo que el mensaje que aparece en
ClickHouseServerException sea legible. Para los códecs que no puede decodificar (
zstd,
lz4, …), el driver devuelve un mensaje provisional que indica el códec y remite a
system.query_log para ver el texto original del error.
Use
Inserción desde flujo sin procesar
InsertRawStreamAsync para insertar datos directamente desde flujos de archivo o de memoria en formatos como CSV, JSON, Parquet o cualquier formato compatible con ClickHouse.
Insertar desde un archivo CSV:
await using var fileStream = File.OpenRead("data.csv");
using var response = await client.InsertRawStreamAsync(
table: "my_table",
stream: fileStream,
format: "CSV",
columns: ["id", "product", "price"] // Optional: specify columns
);
Consulte la documentación sobre la configuración de formatos para conocer las opciones que permiten controlar el comportamiento de la ingestión de datos.
Para ver más ejemplos prácticos de uso, consulta el directorio de ejemplos en el repositorio de GitHub.
Más ejemplos
La biblioteca ofrece compatibilidad completa con ADO.NET mediante
ADO.NET
ClickHouseConnection,
ClickHouseCommand y
ClickHouseDataReader. Esta API es necesaria para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita las abstracciones estándar de bases de datos de .NET.
Cree siempre conexiones desde un
Gestión del ciclo de vida con ClickHouseDataSource
ClickHouseDataSource para garantizar una gestión correcta del ciclo de vida y del pool de conexiones. El DataSource administra internamente un único
ClickHouseClient, y todas las conexiones comparten su pool de conexiones HTTP.
Para la inyección de dependencias:
using ClickHouse.Driver.ADO;
// Crear DataSource una vez (registrar como singleton en DI)
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default;Password=secret");
// Crear conexiones ligeras según sea necesario
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Usar la conexión
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT version()");
var version = await command.ExecuteScalarAsync();
// En Startup.cs o Program.cs
services.AddSingleton(sp =>
{
var factory = sp.GetRequiredService<IHttpClientFactory>();
return new ClickHouseDataSource("Host=localhost", factory, "ClickHouse");
});
// En el servicio
public class MyService
{
private readonly ClickHouseDataSource _dataSource;
public MyService(ClickHouseDataSource dataSource)
{
_dataSource = dataSource;
}
public async Task DoWorkAsync()
{
await using var connection = await _dataSource.OpenConnectionAsync();
// Usa la conexión...
}
}
Cree comandos a partir de una conexión para ejecutar SQL:
Uso de ClickHouseCommand
Métodos del comando:
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Crear comando con SQL
await using var command = connection.CreateCommand("SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}");
command.AddParameter("id", 42L);
// Ejecutar y leer resultados
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
Console.WriteLine($"Name: {reader.GetString("name")}");
}
ExecuteNonQueryAsync()- Para INSERT, UPDATE, DELETE y sentencias DDL
ExecuteScalarAsync()- Devuelve la primera columna de la primera fila
ExecuteReaderAsync()- Devuelve un
ClickHouseDataReaderpara recorrer los resultados
Uso de ClickHouseDataReader
ClickHouseDataReader proporciona acceso tipado a los resultados de la consulta:
await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
while (reader.Read())
{
// Acceso por índice de columna
var id = reader.GetInt64(0);
var name = reader.GetString(1);
// Acceso por nombre de columna
var email = reader.GetString("email");
// Acceso genérico
var timestamp = reader.GetFieldValue<DateTime>("created_at");
// Comprobar si es NULL
if (!reader.IsDBNull("optional_field"))
{
var value = reader.GetString("optional_field");
}
}
Buenas prácticas
Tiempo de vida de las conexiones y pool de conexiones
ClickHouse.Driver usa
System.Net.Http.HttpClient internamente.
HttpClient tiene un pool de conexiones por
endpoint. Como consecuencia:
- Las sesiones de la base de datos se multiplexan a través de conexiones HTTP administradas por el pool de conexiones.
- El pool recicla automáticamente las conexiones HTTP.
- Las conexiones pueden permanecer activas después de desechar los objetos
ClickHouseCliento
ClickHouseConnection.
|Escenario
|Enfoque recomendado
|Uso general
|Use un
ClickHouseClient singleton
|ADO.NET / ORMs
|Use
ClickHouseDataSource (crea conexiones que comparten el mismo pool)
|Entornos de DI
|Registre
ClickHouseClient o
ClickHouseDataSource como singleton con
IHttpClientFactory
Gestión de DateTime
-
Usa UTC siempre que sea posible. Almacena las marcas de tiempo como columnas
DateTime('UTC')y usa
DateTimeKind.Utcen tu código. Esto elimina la ambigüedad de la zona horaria.
-
Usa
DateTimeOffsetpara gestionar explícitamente la zona horaria. Siempre representa un instante específico e incluye la información de desplazamiento.
-
Especifica la zona horaria en las indicaciones de tipo de SQL. Al usar parámetros con valores
DateTime
Unspecifieddestinados a columnas que no son UTC, incluye la zona horaria en el SQL:
var parameters = new ClickHouseParameterCollection(); parameters.AddParameter("dt", myDateTime); await client.ExecuteNonQueryAsync( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})", parameters );
Las inserciones asíncronas trasladan la responsabilidad de agrupar en lotes del cliente al servidor. En lugar de requerir el agrupamiento en lotes del lado del cliente, el servidor guarda en un búfer los datos entrantes y los vuelca al almacenamiento en función de umbrales configurables. Esto resulta útil en escenarios de alta concurrencia, como las cargas de trabajo de observabilidad, donde muchos agentes envían payloads pequeños. Habilite las inserciones asíncronas mediante
Inserciones asíncronas
CustomSettings o la cadena de conexión:
Dos modos (controlados por
// Usando CustomSettings
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost");
settings.CustomSettings["async_insert"] = 1;
settings.CustomSettings["wait_for_async_insert"] = 1; // Recomendado: esperar confirmación de flush
// O mediante connection string
// "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"
wait_for_async_insert):
Configuraciones clave:
|Modo
|Comportamiento
|Caso de uso
wait_for_async_insert=1
|La inserción devuelve después de que los datos se escriben en disco. Los errores se devuelven al cliente.
|Recomendado para la mayoría de las cargas de trabajo
wait_for_async_insert=0
|La inserción devuelve inmediatamente cuando los datos se almacenan en el búfer. No se garantiza que los datos se persistan.
|Solo cuando la pérdida de datos sea aceptable
|Configuración
|Descripción
async_insert_max_data_size
|Vacía el búfer cuando alcanza este tamaño (bytes)
async_insert_busy_timeout_ms
|Vacía el búfer cuando se alcanza este tiempo de espera (milisegundos)
async_insert_max_query_number
|Vacía el búfer cuando se acumula esta cantidad de consultas
Habilita las sesiones solo cuando necesites funcionalidades con estado en el servidor, por ejemplo:
Sesiones
- Tablas temporales (
CREATE TEMPORARY TABLE)
- Mantener el contexto de la consulta entre varias sentencias
- Ajustes a nivel de sesión (
SET max_threads = 4)
Uso de ADO.NET (para compatibilidad con ORM):
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session", // Opcional -- se generará automáticamente si no se especifica
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
await client.ExecuteNonQueryAsync("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await client.ExecuteNonQueryAsync("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
var reader = await client.ExecuteReaderAsync(
"SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)"
);
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "localhost",
UseSession = true,
SessionId = "my-session",
};
var dataSource = new ClickHouseDataSource(settings);
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
await using var cmd1 = connection.CreateCommand("CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)");
await cmd1.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd2 = connection.CreateCommand("INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)");
await cmd2.ExecuteNonQueryAsync();
await using var cmd3 = connection.CreateCommand("SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)");
await using var reader = await cmd3.ExecuteReaderAsync();
Tipos de datos compatibles
ClickHouse.Driver admite todos los tipos de datos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran la correspondencia entre los tipos de ClickHouse y los tipos nativos de .NET al leer datos de la base de datos.
Correspondencia de tipos: lectura desde ClickHouse
Tipos enteros
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Int8
sbyte
|UInt8
byte
|Int16
short
|UInt16
ushort
|Int32
int
|UInt32
uint
|Int64
long
|UInt64
ulong
|Int128
BigInteger
|UInt128
BigInteger
|Int256
BigInteger
|UInt256
BigInteger
Tipos de coma flotante
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Float32
float
|Float64
double
|BFloat16
float
Tipos decimales
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Decimal(P, S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal32(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal64(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal128(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
|Decimal256(S)
decimal /
ClickHouseDecimal
La conversión de tipos decimales se controla con la configuración UseCustomDecimals.
Tipo booleano
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Bool
bool
Tipos String
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|String
string
|FixedString(N)
string
De forma predeterminada, las columnas
String y
FixedString(N) se devuelven como
string. Establezca
ReadStringsAsByteArrays=true en la cadena de conexión para leerlas como
byte[] en su lugar. Esto es útil cuando se almacenan datos binarios que podrían no ser UTF-8 válidos.
Tipos de fecha y hora
ClickHouse almacena internamente los valores
|ClickHouse Type
|.NET Type
|Date
DateTime
|Date32
DateTime
|DateTime
DateTime
|DateTime32
DateTime
|DateTime64
DateTime
|Time
TimeSpan
|Time64
TimeSpan
DateTime y
DateTime64 como marcas de tiempo Unix (segundos o fracciones de segundo desde la época Unix). Aunque el almacenamiento siempre está en UTC, las columnas pueden tener una zona horaria asociada que afecta a cómo se muestran e interpretan los valores.
Al leer valores
DateTime, la propiedad
DateTime.Kind se establece en función de la zona horaria de la columna:
Para las columnas que no son UTC, el
|Definición de columna
|DateTime.Kind devuelto
|Notas
DateTime('UTC')
Utc
|Zona horaria UTC explícita
DateTime('Europe/Amsterdam')
Unspecified
|Se aplica el desplazamiento
DateTime
Unspecified
|Se conserva la hora tal cual
DateTime devuelto representa la hora local en esa zona horaria. Usa
ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() para obtener un
DateTimeOffset con el desplazamiento correcto para esa zona horaria:
Para las columnas sin una zona horaria explícita (es decir,
var reader = (ClickHouseDataReader)await connection.ExecuteReaderAsync(
"SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')");
reader.Read();
var dt = reader.GetDateTime(0); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified
var dto = reader.GetDateTimeOffset(0); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)
DateTime en lugar de
DateTime('Europe/Amsterdam')), el driver devuelve un
DateTime con
Kind=Unspecified. Esto conserva la hora local exactamente tal como está almacenada, sin hacer suposiciones sobre la zona horaria.
Si necesita un comportamiento con reconocimiento de zona horaria para columnas sin una zona horaria explícita, haga una de estas dos cosas:
- Use zonas horarias explícitas en las definiciones de sus columnas:
DateTime('UTC')o
DateTime('Europe/Amsterdam')
- Aplique usted mismo la zona horaria después de leer el valor.
Tipo JSON
El tipo de retorno de las columnas JSON está determinado por la configuración
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Notas
|Json
JsonObject
|Predeterminado (
JsonReadMode=Binary)
|Json
string
|Cuando
JsonReadMode=String
JsonReadMode:
-
Binary(predeterminado): Devuelve
System.Text.Json.Nodes.JsonObject. Proporciona acceso estructurado a los datos JSON, pero los tipos especializados de ClickHouse (como direcciones IP, UUIDs y decimales grandes) se convierten a su representación en cadena dentro de la estructura JSON.
-
String: Devuelve el JSON sin procesar como
string. Conserva la representación exacta del JSON de ClickHouse, lo que resulta útil cuando necesitas pasar el JSON sin analizarlo o cuando quieres encargarte tú mismo de la deserialización.
// Configurar el modo string mediante configuración
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonReadMode = JsonReadMode.String
};
// O mediante cadena de conexión
// "Host=localhost;JsonReadMode=String"
Otros tipos
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|UUID
Guid
|IPv4
IPAddress
|IPv6
IPAddress
|Nothing
DBNull
|Dynamic
|Vea la nota
|Array(T)
T[] (el
Array(Array(T)) anidado se lee como un
T[][] escalonado; use
reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) para materializar datos rectangulares como una matriz CLR multidimensional)
|Tuple(T1, T2, …)
Tuple<T1, T2, ...> /
LargeTuple
|Map(K, V)
Dictionary<K, V>
|Nullable(T)
T?
|Enum8
string
|Enum16
string
|LowCardinality(T)
|Igual que T
|SimpleAggregateFunction
|Igual que el tipo subyacente
|Nested(…)
Tuple[]
|Variant(T1, T2, …)
|Vea la nota
|QBit(T, dimension)
T[]
Los tipos Dynamic y Variant se convertirán al tipo correspondiente según el tipo subyacente real de cada fila.
Tipos de geometría
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de .NET
|Point
Tuple<double, double>
|Ring
Tuple<double, double>[]
|LineString
Tuple<double, double>[]
|Polygon
Ring[]
|MultiLineString
LineString[]
|MultiPolygon
Polygon[]
|Geometry
|Consulte la nota
El tipo Geometry es un tipo Variant que puede contener cualquiera de los tipos de geometría. Se convertirá al tipo correspondiente.
Al insertar datos, el driver convierte los tipos de .NET en sus correspondientes tipos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran qué tipos de .NET se admiten para cada tipo de columna de ClickHouse.
Correspondencia de tipos: escritura en ClickHouse
Tipos enteros
|Tipo de ClickHouse
|Tipos .NET aceptados
|Notas
|Int8
sbyte, cualquier tipo compatible con
Convert.ToSByte()
|UInt8
byte, cualquier tipo compatible con
Convert.ToByte()
|Int16
short, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt16()
|UInt16
ushort, cualquier tipo compatible con
Convert.ToUInt16()
|Int32
int, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt32()
|UInt32
uint, cualquier tipo compatible con
Convert.ToUInt32()
|Int64
long, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt64()
|UInt64
ulong, cualquier tipo compatible con
Convert.ToUInt64()
|Int128
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt64()
|UInt128
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt64()
|Int256
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt64()
|UInt256
BigInteger,
decimal,
double,
float,
int,
uint,
long,
ulong, cualquier tipo compatible con
Convert.ToInt64()
Tipos de coma flotante
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Float32
float, cualquier tipo compatible con
Convert.ToSingle()
|Float64
double, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDouble()
|BFloat16
float, cualquier tipo compatible con
Convert.ToSingle()
|Se trunca al formato brain float de 16 bits
Tipo booleano
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Bool
bool
Tipos de cadena
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|String
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|Los tipos binarios se escriben directamente; los streams pueden ser posicionables o no
|FixedString(N)
string,
byte[],
ReadOnlyMemory<byte>,
Stream
|String se codifica en UTF-8 y se rellena; los tipos binarios deben tener exactamente N bytes
Tipos de fecha y hora
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Date
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, tipos de NodaTime
|Convertido a días Unix como UInt16; rango admitido
[1970-01-01, 2149-06-06]
|Date32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, tipos de NodaTime
|Convertido a días Unix como Int32; rango admitido
[1900-01-01, 2299-12-31]
|DateTime
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, tipos de NodaTime
|Consulta más abajo para obtener detalles; rango admitido
[1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC
|DateTime32
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, tipos de NodaTime
|Igual que DateTime
|DateTime64
DateTime,
DateTimeOffset,
DateOnly, tipos de NodaTime
|Precisión basada en el parámetro Scale
|Time
TimeSpan,
int
|Limitado a ±999:59:59;
int se trata como segundos
|Time64
TimeSpan,
decimal,
double,
float,
int,
long,
string
|La cadena se interpreta como
[-]HHH:MM:SS[.fraction]; limitado a ±999:59:59.999999999
El driver respeta
Valores fuera de rangoEn la ruta de escritura binaria, los valores
Date,
Date32,
DateTime y
DateTime32 fuera de su rango admitido lanzan
ArgumentOutOfRangeException en el momento de
Write, indicando el tipo de columna y el rango admitido. Anteriormente, los valores fuera de rango podían truncarse silenciosamente a través de un entero de 32 bits y ser reinterpretados por el servidor, lo que producía timestamps reales pero incorrectos.
DateTime.Kind al escribir valores:
Los valores
|DateTime.Kind
|Parámetros HTTP
|Copia masiva
|Utc
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
|Local
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
|Unspecified
|Se trata como hora local en la zona horaria del tipo de parámetro (UTC de forma predeterminada)
|Se trata como hora local en la zona horaria de la columna
DateTimeOffset siempre conservan el instante exacto.
Ejemplo: DateTime UTC (se conserva el instante)
Ejemplo: DateTime sin especificar (hora local)
var utcTime = new DateTime(2024, 1, 15, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
// Stored as 12:00 UTC
// Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1)
// Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC
Recomendación: para obtener el comportamiento más simple y predecible, use
var wallClock = new DateTime(2024, 1, 15, 14, 30, 0, DateTimeKind.Unspecified);
// Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time
// Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30
DateTimeKind.Utc o
DateTimeOffset para todas las operaciones con DateTime. Esto garantiza que su código funcione de forma coherente independientemente de la zona horaria del servidor, la zona horaria del cliente o la zona horaria de la columna.
Hay una diferencia importante entre la vinculación de parámetros HTTP y Bulk Copy al escribir valores DateTime
Parámetros HTTP vs Bulk Copy
Unspecified:
Bulk Copy conoce la zona horaria de la columna de destino e interpreta correctamente los valores
Unspecified en esa zona horaria.
HTTP Parameters no conocen automáticamente la zona horaria de la columna. Debe especificarla en la indicación de tipo de SQL:
// CORRECTO: Zona horaria en la indicación de tipo SQL - el tipo se extrae automáticamente
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// INCORRECTO: Sin indicación de zona horaria, se interpreta como UTC
command.CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})";
command.AddParameter("dt", myDateTime);
// ¡El valor de cadena "2024-01-15 14:30:00" se interpreta como UTC, no como hora de Ámsterdam!
DateTime.Kind
|Columna de destino
|Parámetro HTTP (con indicación de zona horaria)
|Parámetro HTTP (sin indicación de zona horaria)
|Copia masiva
Utc
|UTC
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
Utc
|Europe/Amsterdam
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
Local
|Cualquiera
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
|Se conserva el instante
Unspecified
|UTC
|Se trata como UTC
|Se trata como UTC
|Se trata como UTC
Unspecified
|Europe/Amsterdam
|Se trata como hora de Ámsterdam
|Se trata como UTC
|Se trata como hora de Ámsterdam
Tipos Decimal
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Decimal(P,S)
decimal,
ClickHouseDecimal, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDecimal()
|Lanza
OverflowException si excede la precisión
|Decimal32
decimal,
ClickHouseDecimal, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDecimal()
|Precisión máxima: 9
|Decimal64
decimal,
ClickHouseDecimal, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDecimal()
|Precisión máxima: 18
|Decimal128
decimal,
ClickHouseDecimal, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDecimal()
|Precisión máxima: 38
|Decimal256
decimal,
ClickHouseDecimal, cualquier tipo compatible con
Convert.ToDecimal()
|Precisión máxima: 76
Tipo JSON
El comportamiento al escribir JSON está controlado por el ajuste
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Json
string,
JsonObject,
JsonNode, cualquier objeto
|El comportamiento depende del ajuste
JsonWriteMode
JsonWriteMode:
|Tipo de entrada
JsonWriteMode.String (predeterminado)
JsonWriteMode.Binary
string
|Se pasa directamente
|Lanza
ArgumentException
JsonObject
|Se serializa con
ToJsonString()
|Lanza
ArgumentException
JsonNode
|Se serializa con
ToJsonString()
|Lanza
ArgumentException
|POCO registrado
|Se serializa con
JsonSerializer.Serialize()
|Codificación binaria con indicaciones de tipo; se admiten atributos de ruta personalizados
|POCO no registrado / objeto anónimo
|Se serializa con
JsonSerializer.Serialize()
|Lanza
ClickHouseJsonSerializationException
-
String(predeterminado): Acepta
string,
JsonObject,
JsonNodeo cualquier objeto. Todas las entradas se serializan mediante
System.Text.Json.JsonSerializery se envían como cadenas JSON para que el servidor las procese. Este es el modo más flexible y funciona sin registrar tipos.
-
Binary: Solo acepta tipos POCO registrados. Los datos se convierten en el cliente al formato JSON binario de ClickHouse, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Requiere llamar a
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()antes de usarlo. Escribir valores
stringo
JsonNodeen este modo lanza
ArgumentException.
// El modo String predeterminado funciona con cualquier entrada
await client.InsertBinaryAsync(
"my_table",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new { name = "test", value = 42 } } }
);
// El modo Binary requiere habilitación explícita y registro de tipos
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost")
{
JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<MyPocoType>();
Cuando una columna JSON tiene indicaciones de tipo (p. ej.,
Columnas JSON tipadas
JSON(id UInt64, price Decimal128(2))), el driver usa estas indicaciones para serializar los valores respetando plenamente sus tipos. Esto preserva la precisión de tipos como
UInt64,
Decimal,
UUID y
DateTime64, que de otro modo la perderían al serializarse como JSON genérico.
Los POCO se pueden escribir en columnas JSON de dos formas, según
Serialización de POCO
JsonWriteMode:
Modo String (predeterminado): los POCO se serializan mediante
System.Text.Json.JsonSerializer. No es necesario registrar tipos. Es el enfoque más sencillo y funciona con objetos anónimos.
Modo binario: los POCO se serializan usando el formato JSON binario del driver, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Los tipos deben registrarse con
connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de usarlos. Este modo admite asignaciones de rutas personalizadas mediante atributos:
-
[ClickHouseJsonPath("path")]: Asigna una propiedad a una ruta JSON personalizada. Es útil para estructuras anidadas o cuando el nombre de la propiedad difiere de la clave JSON deseada. Solo funciona en modo binario.
-
[ClickHouseJsonIgnore]: Excluye una propiedad de la serialización. Solo funciona en modo binario.
CREATE TABLE events (
id UInt32,
data JSON(`user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64(3))
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
La coincidencia entre el nombre de la propiedad y las indicaciones de tipo de la columna es sensible a mayúsculas y minúsculas. Una propiedad
using ClickHouse.Driver.Json;
public class UserEvent
{
[ClickHouseJsonPath("user.id")]
public long UserId { get; set; }
[ClickHouseJsonPath("user.name")]
public string UserName { get; set; }
public DateTime Timestamp { get; set; }
[ClickHouseJsonIgnore]
public string InternalData { get; set; } // No se serializa
}
// Para el modo Binary: registre el tipo y habilítelo
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost") { JsonWriteMode = JsonWriteMode.Binary };
using var client = new ClickHouseClient(settings);
client.RegisterJsonSerializationType<UserEvent>();
// Insertar un POCO: se serializa a JSON con una estructura anidada mediante atributos de ruta personalizados
await client.InsertBinaryAsync(
"events",
new[] { "id", "data" },
new[] { new object[] { 1u, new UserEvent { UserId = 123, UserName = "Alice", Timestamp = DateTime.UtcNow } } }
);
// JSON resultante: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}
UserId solo coincidirá con una indicación definida como
UserId, no como
userid. Esto sigue el comportamiento de ClickHouse, que permite que rutas como
userName y
UserName coexistan como campos independientes.
Limitaciones (solo en modo Binary):
- Los tipos POCO deben registrarse en la conexión con
connection.RegisterJsonSerializationType<T>()antes de serializarse. Si se intenta serializar un tipo no registrado, se lanza
ClickHouseJsonSerializationException.
- Las propiedades de diccionario y array/lista requieren indicaciones de tipo en la definición de la columna para serializarse correctamente. Sin esas indicaciones, use el modo String.
- Los valores NULL en las propiedades POCO solo se escriben cuando la ruta tiene una indicación de tipo
Nullable(T)en la definición de la columna. ClickHouse no permite tipos
Nullabledentro de rutas JSON dinámicas, por lo que las propiedades con valor NULL sin indicación se omiten.
- Los atributos
ClickHouseJsonPathy
ClickHouseJsonIgnorese ignoran en modo String (solo funcionan en modo Binary).
Otros tipos
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|UUID
Guid,
string
|La cadena se interpreta como
Guid
|IPv4
IPAddress,
string
|Debe ser IPv4; la cadena se analiza con
IPAddress.Parse()
|IPv6
IPAddress,
string
|Debe ser IPv6; la cadena se analiza con
IPAddress.Parse()
|Nothing
|Any
|No escribe nada (no-op)
|Dynamic
|—
|No admitido (lanza
NotImplementedException)
|Array(T)
IList,
null
null escribe un array vacío. Para los tipos anidados (
Array(Array(T)) y más profundos), se aceptan tanto las formas irregulares (
T[][],
List<List<T>>) como los arrays CLR multidimensionales rectangulares (
T[,],
T[,,], …); el número de dimensiones de CLR debe coincidir con la profundidad de anidamiento de ClickHouse.
|Tuple(T1, T2, …)
ITuple,
IList
|El número de elementos debe coincidir con la aridad de la tupla. Consulta la advertencia sobre ValueTuple para más de 7 elementos.
|Map(K, V)
IDictionary
|Nullable(T)
null,
DBNull, o tipos aceptados por T
|Escribe un byte indicador de null antes del valor
|Enum8
string,
sbyte, tipos numéricos
|La cadena se busca en el diccionario del enum
|Enum16
string,
short, tipos numéricos
|La cadena se busca en el diccionario del enum
|LowCardinality(T)
|Tipos aceptados por T
|Se delega en el tipo subyacente
|SimpleAggregateFunction
|Tipos aceptados por el tipo subyacente
|Se delega en el tipo subyacente
|Nested(…)
IList de tuplas
|El número de elementos debe coincidir con el número de campos
|Variant(T1, T2, …)
|Valor que coincida con uno de T1, T2, …
|Lanza
ArgumentException si no coincide ningún tipo
|QBit(T, dim)
IList
|Se delega en Array; la dimensión es solo metadatos
Tipos de geometría
|Tipo de ClickHouse
|Tipos de .NET aceptados
|Notas
|Point
System.Drawing.Point,
ITuple,
IList (2 elementos)
|Ring
IList de
Point
|LineString
IList de
Point
|Polygon
IList de
Ring
|MultiLineString
IList de
LineString
|MultiPolygon
IList de
Polygon
|Geometry
|Cualquier tipo de geometría anterior
|Variante de todos los tipos de geometría
No admitido para escritura
|Tipo de ClickHouse
|Notas
|Dynamic
|Lanza
NotImplementedException
|AggregateFunction
|Lanza
AggregateFunctionException
Los tipos anidados de ClickHouse (
Manejo de tipos anidados
Nested(...)) se pueden leer y escribir usando la semántica de arrays.
CREATE TABLE test.nested (
id UInt32,
params Nested (param_id UInt8, param_val String)
) ENGINE = Memory
var row1 = new object[] { 1, new[] { 1, 2, 3 }, new[] { "v1", "v2", "v3" } };
var row2 = new object[] { 2, new[] { 4, 5, 6 }, new[] { "v4", "v5", "v6" } };
await client.InsertBinaryAsync(
"test.nested",
new[] { "id", "params.param_id", "params.param_val" },
new[] { row1, row2 }
);
El cliente .NET de ClickHouse se integra con las abstracciones de
Registro y diagnósticos
Microsoft.Extensions.Logging para ofrecer un registro ligero y opcional. Cuando está habilitado, el driver emite mensajes estructurados sobre eventos del ciclo de vida de la conexión, la ejecución de comandos, las operaciones de transporte y las operaciones de inserción masiva. El registro es totalmente opcional: las aplicaciones que no configuran un logger siguen ejecutándose sin sobrecarga adicional.
Primeros pasos
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Information);
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Puede configurar los niveles de registro mediante la configuración estándar de .NET:
Uso de appsettings.json
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var configuration = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
.AddJsonFile("appsettings.json")
.Build();
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(configuration.GetSection("Logging"))
.AddConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
También puede configurar en el código la verbosidad del registro por categoría:
Uso de la configuración en memoria
using ClickHouse.Driver;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
var categoriesConfiguration = new Dictionary<string, string>
{
{ "LogLevel:Default", "Warning" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection", "Information" },
{ "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command", "Debug" }
};
var config = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(categoriesConfiguration)
.Build();
using var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConfiguration(config)
.AddSimpleConsole();
});
var settings = new ClickHouseClientSettings("Host=localhost;Port=8123")
{
LoggerFactory = loggerFactory
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
El driver usa categorías específicas para que puedas ajustar con precisión los niveles de registro de cada componente:
Categorías y emisores
|Categoría
|Origen
|Aspectos destacados
ClickHouse.Driver.Connection
ClickHouseConnection
|Ciclo de vida de la conexión, selección de la factoría de clientes HTTP, apertura y cierre de conexiones, gestión de sesiones.
ClickHouse.Driver.Command
ClickHouseCommand
|Inicio y finalización de la ejecución de consultas, tiempos, ID de consulta, estadísticas del servidor y detalles de errores.
ClickHouse.Driver.Transport
ClickHouseConnection
|Solicitudes HTTP streaming de bajo nivel, indicadores de compresión, códigos de estado de la respuesta y errores de transporte.
ClickHouse.Driver.Client
ClickHouseClient
|Inserción binaria, consultas y otras operaciones
ClickHouse.Driver.NetTrace
TraceHelper
|Trazado de red, solo cuando el modo de depuración está habilitado
Ejemplo: Cómo diagnosticar problemas de conexión
Esto registrará:
{
"Logging": {
"LogLevel": {
"ClickHouse.Driver.Connection": "Trace",
"ClickHouse.Driver.Transport": "Trace"
}
}
}
- Selección de la fábrica de clientes HTTP (pool predeterminado frente a conexión única)
- Configuración del controlador HTTP (
SocketsHttpHandlero
HttpClientHandler)
- Configuración del pool de conexiones (
MaxConnectionsPerServer,
PooledConnectionLifetime, etc.)
- Configuración de timeout (
ConnectTimeout,
Expect100ContinueTimeout, etc.)
- Configuración de SSL/TLS
- Eventos de apertura/cierre de conexiones
- Seguimiento del ID de sesión
Para ayudar a diagnosticar problemas de red, la biblioteca del driver incluye un asistente que habilita el tracing de bajo nivel de los componentes internos de red de .NET. Para habilitarlo, debe pasar una LoggerFactory con el nivel establecido en Trace y establecer EnableDebugMode en true (o habilitarlo manualmente mediante la clase
Modo de depuración: tracing de red y diagnóstico
ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper). Los eventos se registrarán en la categoría
ClickHouse.Driver.NetTrace. Advertencia: esto generará logs extremadamente verbosos y afectará al rendimiento. No se recomienda habilitar el modo de depuración en producción.
var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder =>
{
builder
.AddConsole()
.SetMinimumLevel(LogLevel.Trace); // Debe estar en el nivel Trace para ver los eventos de red
});
var settings = new ClickHouseClientSettings()
{
LoggerFactory = loggerFactory,
EnableDebugMode = true, // Habilita el tracing de red de bajo nivel
};
El driver ofrece compatibilidad integrada con el tracing distribuido de OpenTelemetry mediante la API de .NET
OpenTelemetry
System.Diagnostics.Activity. Cuando está habilitado, el driver emite spans para las operaciones de base de datos que pueden exportarse a backends de observabilidad como Jaeger o al propio ClickHouse (mediante el OpenTelemetry Collector).
En las aplicaciones ASP.NET Core, agregue el
Habilitar el tracing
ActivitySource del driver de ClickHouse a su configuración de OpenTelemetry:
Para aplicaciones de consola, pruebas o configuración manual:
builder.Services.AddOpenTelemetry()
.WithTracing(tracing => tracing
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName) // Suscribirse a los spans del driver de ClickHouse
.AddAspNetCoreInstrumentation()
.AddOtlpExporter()); // O bien AddJaegerExporter(), etc.
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Trace;
var tracerProvider = Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
.AddSource(ClickHouseDiagnosticsOptions.ActivitySourceName)
.AddConsoleExporter()
.Build();
Cada span incluye atributos de base de datos estándar de OpenTelemetry, además de estadísticas de consulta específicas de ClickHouse que pueden usarse para depuración.
Atributos del span
|Atributo
|Descripción
db.system
|Siempre
"clickhouse"
db.name
|Nombre de la base de datos
db.user
|Nombre de usuario
db.statement
|Consulta SQL (si está habilitada)
db.clickhouse.read_rows
|Filas leídas por la consulta
db.clickhouse.read_bytes
|Bytes leídos por la consulta
db.clickhouse.written_rows
|Filas escritas por la consulta
db.clickhouse.written_bytes
|Bytes escritos por la consulta
db.clickhouse.elapsed_ns
|Tiempo de ejecución del lado del servidor en nanosegundos
Controle el comportamiento del tracing con
Opciones de configuración
ClickHouseDiagnosticsOptions:
using ClickHouse.Driver.Diagnostic;
// Incluir sentencias SQL en spans (valor predeterminado: false por seguridad)
ClickHouseDiagnosticsOptions.IncludeSqlInActivityTags = true;
// Truncar sentencias SQL largas (valor predeterminado: 1000 caracteres)
ClickHouseDiagnosticsOptions.StatementMaxLength = 500;
Al conectarse a ClickHouse a través de HTTPS, puede configurar el comportamiento de TLS/SSL de varias formas.
Configuración de TLS
Para entornos de producción que requieran una lógica personalizada de validación de certificados, proporcione su propio
Validación personalizada de certificados
HttpClient con un controlador
ServerCertificateCustomValidationCallback configurado:
using System.Net;
using System.Net.Security;
using ClickHouse.Driver;
var handler = new HttpClientHandler
{
// Obligatorio cuando la compresión está activada (valor predeterminado)
AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate,
ServerCertificateCustomValidationCallback = (message, cert, chain, sslPolicyErrors) =>
{
// Ejemplo: Aceptar la huella digital de un certificado concreto
if (cert?.Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT")
return true;
// Ejemplo: Aceptar certificados de un emisor concreto
if (cert?.Issuer.Contains("YourOrganization") == true)
return true;
// Valor predeterminado: usar la validación estándar
return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors.None;
},
};
var httpClient = new HttpClient(handler) { Timeout = TimeSpan.FromMinutes(5) };
var settings = new ClickHouseClientSettings
{
Host = "my.clickhouse.server",
Protocol = "https",
HttpClient = httpClient,
};
using var client = new ClickHouseClient(settings);
Consideraciones importantes al proporcionar un
HttpClient personalizado
- Descompresión automática: Debes habilitar
AutomaticDecompressionsi la compresión no está desactivada (la compresión está activada de forma predeterminada).
- Tiempo de espera de inactividad: Configura
PooledConnectionIdleTimeoutcon un valor inferior al
keep_alive_timeoutdel servidor (10 segundos en ClickHouse Cloud) para evitar errores de conexión causados por conexiones semiabiertas.
Los ORM requieren la API de ADO.NET (
Compatibilidad con los ORM
ClickHouseConnection). Para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión, cree las conexiones desde un
ClickHouseDataSource:
// Registrar DataSource como singleton
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost;Username=default");
// Crear conexiones para usarlas con el ORM
await using var connection = await dataSource.OpenConnectionAsync();
// Pasar la conexión al ORM...
Dapper
ClickHouse.Driver funciona con Dapper. El driver convierte automáticamente la sintaxis
@parameter de Dapper a la sintaxis nativa
{parameter:Type} de ClickHouse, e infiere los tipos a partir de los valores de .NET.
Usa
ClickHouseDataSource para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión:
var dataSource = new ClickHouseDataSource("Host=localhost");
services.AddSingleton(dataSource); // Registrar como singleton en la DI
using var connection = dataSource.CreateConnection();
Se admiten todos los estilos estándar de parámetros de Dapper: Objetos anónimos:
Estilos para pasar parámetros
Clases POCO:
await connection.ExecuteAsync(
"INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)",
new { Id = 1, Name = "alice", Balance = 3.14 });
Diccionario:
class InsertParams
{
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public double Balance { get; set; }
}
var param = new InsertParams { Id = 42, Name = "bob", Balance = 99.9 };
await connection.ExecuteAsync(
"INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)", param);
var parameters = new Dictionary<string, object> { { "Id", 2 } };
var rows = await connection.QueryAsync<User>(
"SELECT id, name FROM users WHERE id = @Id", parameters);
DynamicParameters (de un diccionario o de un objeto anónimo):