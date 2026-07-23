El cliente oficial de C# para conectarse a ClickHouse.

El cliente oficial de C# para conectarse a ClickHouse. El código fuente del cliente está disponible en el repositorio de GitHub . Desarrollado originalmente por Oleg V. Kozlyuk

La biblioteca ofrece dos API principales:

ClickHouseClient (recomendado): un cliente de alto nivel, seguro para subprocesos, diseñado para usarse como singleton. Ofrece una API asíncrona sencilla para consultas e inserciones masivas. Es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones.

ADO.NET ( ClickHouseDataSource , ClickHouseConnection , ClickHouseCommand ): abstracciones estándar de base de datos de .NET. Son necesarias para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita compatibilidad con ADO.NET. ClickHouseBulkCopy es una clase auxiliar para insertar datos de forma eficiente mediante una conexión ADO.NET. ClickHouseBulkCopy está obsoleto y se eliminará en una versión futura; en su lugar, use ClickHouseClient.InsertBinaryAsync .

Ambas API comparten el mismo pool de conexiones HTTP y pueden usarse juntas en la misma aplicación.

​ Guía de migración

Actualiza tu archivo .csproj con el nuevo nombre del paquete ClickHouse.Driver y la versión más reciente en NuGet. Actualiza en tu código todas las referencias de ClickHouse.Client a ClickHouse.Driver .

​ Versiones de .NET compatibles

ClickHouse.Driver es compatible con las siguientes versiones de .NET:

.NET 6.0

.NET 8.0

.NET 9.0

.NET 10.0

​ Versiones de ClickHouse compatibles

El Client admite oficialmente las 3 versiones más recientes, además de las 2 últimas versiones LTS.

Instale el paquete desde NuGet:

dotnet add package ClickHouse.Driver

O bien, usa el Administrador de paquetes NuGet:

Install-Package ClickHouse.Driver

​ Inicio rápido

using ClickHouse . Driver ; // Crear un cliente (normalmente como singleton) using var client = new ClickHouseClient ( "Host=my.clickhouse;Protocol=https;Port=8443;Username=user" ); // Ejecutar una consulta var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( version );

Hay dos formas de configurar su conexión a ClickHouse:

Cadena de conexión: pares clave/valor separados por punto y coma que especifican el host, las credenciales de autenticación y otras opciones de conexión.

pares clave/valor separados por punto y coma que especifican el host, las credenciales de autenticación y otras opciones de conexión. Objeto ClickHouseClientSettings : objeto de configuración fuertemente tipado que puede cargarse desde archivos de configuración o establecerse en el código.

A continuación se muestra una lista completa de todas las opciones de configuración, sus valores predeterminados y sus efectos.

​ Configuración de la conexión

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción Host string "localhost" Host Nombre de host o dirección IP del servidor de ClickHouse Port ushort 8123 (HTTP) / 8443 (HTTPS) Port Número de puerto; los valores predeterminados dependen del protocolo Username string "default" Username Nombre de usuario para la autenticación Password string "" Password Contraseña de autenticación Database string "" Database Base de datos predeterminada; si está vacía, se usa la predeterminada del servidor o del usuario Protocol string "http" Protocol Protocolo de conexión: "http" o "https" Path string null Path Ruta de la URL para entornos con proxy inverso (p. ej., /clickhouse ) Timeout TimeSpan 2 minutos Timeout Tiempo de espera de la operación (se almacena como segundos en la cadena de conexión)

​ Formato de datos y serialización

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción UseCompression bool true Compression Habilita la compresión gzip para la transferencia de datos UseCustomDecimals bool true UseCustomDecimals Usa ClickHouseDecimal para precisión arbitraria; si es false , usa decimal de .NET (límite de 128 bits) ReadStringsAsByteArrays bool false ReadStringsAsByteArrays Lee las columnas String y FixedString como byte[] en lugar de string ; útil para datos binarios UseFormDataParameters bool false UseFormDataParameters Envía los parámetros como datos de formulario en lugar de la cadena de consulta de la URL ReadBufferSize int 8192 (8 KiB) ReadBufferSize Tamaño en bytes del búfer usado para leer las respuestas de consultas HTTP. Increméntalo para reducir las recargas del búfer en conjuntos de resultados grandes. Los valores iguales o superiores a 85.000 bytes se asignan en el Large Object Heap, lo que puede causar fragmentación del LOH y pausas más largas del GC. ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver null — Resolver personalizado para la correspondencia de tipos de parámetros con estilo @ ; consulta Correspondencia personalizada de tipos de parámetros ParameterFormatter IParameterFormatter null — Formateador personalizado para la serialización de valores de parámetros; consulta Formato personalizado de valores de parámetros ReadValueConverter IReadValueConverter null — Transformación personalizada aplicada a los valores devueltos por el lector de datos; consulta Conversión personalizada de valores leídos JsonReadMode JsonReadMode Binary JsonReadMode Cómo se devuelven los datos JSON: Binary (devuelve JsonObject ) o String (devuelve la cadena JSON sin procesar) JsonWriteMode JsonWriteMode String JsonWriteMode Cómo se envían los datos JSON: String (serializa mediante JsonSerializer , acepta cualquier entrada) o Binary (solo POCO registrados con indicaciones de tipo)

​ Gestión de sesiones

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción UseSession bool false UseSession Habilita sesiones con estado; serializa las solicitudes SessionId string null SessionId ID de sesión; genera automáticamente un GUID si es null y UseSession es true

El indicador UseSession habilita la persistencia de la sesión del servidor, lo que permite usar sentencias SET y tablas temporales. Las sesiones se reinician tras 60 segundos de inactividad (timeout predeterminado). La duración de la sesión puede ampliarse configurando ajustes de sesión mediante sentencias de ClickHouse o la configuración del servidor. La clase ClickHouseConnection normalmente permite operaciones en paralelo (varios hilos pueden ejecutar consultas de forma concurrente). Sin embargo, habilitar el indicador UseSession lo limita a una sola consulta activa por conexión en un momento dado (esta es una limitación del lado del servidor).

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción SkipServerCertificateValidation bool false — Omite la validación del certificado HTTPS; no debe usarse en producción

​ Configuración del cliente HTTP

Propiedad Tipo Valor predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción HttpClient HttpClient null — Instancia personalizada de HttpClient ya configurada HttpClientFactory IHttpClientFactory null — Fábrica personalizada para crear instancias de HttpClient HttpClientName string null — Nombre para que HttpClientFactory cree un cliente concreto

​ Registro y depuración

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de cadena de conexión Descripción LoggerFactory ILoggerFactory null — Fábrica de registradores para el registro de diagnósticos EnableDebugMode bool false — Activa las trazas de red de .NET (requiere LoggerFactory con el nivel configurado en Trace ); impacto significativo en el rendimiento

​ Ajustes personalizados y roles

Propiedad Tipo Predeterminado Clave de la cadena de conexión Descripción CustomSettings IDictionary<string, object> Vacío prefijo set_* ajustes del servidor de ClickHouse; consulta la nota a continuación Roles IReadOnlyList<string> Vacío Roles roles de ClickHouse separados por comas (p. ej., Roles=admin,reader ) ApplicationInfo IReadOnlyDictionary<string, string> Vacío — Etiquetas de formato libre añadidas al encabezado HTTP User-Agent para atribuir consultas por aplicación.

Al usar una cadena de conexión para establecer ajustes personalizados, usa el prefijo set_ , p. ej., “set_max_threads=4”. Al usar un objeto ClickHouseClientSettings, no uses el prefijo set_ . Para ver la lista completa de ajustes disponibles, consulta aquí

​ Ejemplos de cadenas de conexión

​ Conexión básica

Host=localhost;Port=8123;Username=default;Password=secret;Database=mydb

​ Con ajustes personalizados de ClickHouse

Host=localhost;set_max_threads=4;set_readonly=1;set_max_memory_usage=10000000000

QueryOptions permite anular la configuración del cliente para una consulta concreta. Todas las propiedades son opcionales y solo anulan los valores predeterminados del cliente cuando se especifican.

Propiedad Tipo Descripción QueryId string Identificador de consulta personalizado para el seguimiento en system.query_log o para cancelarla Database string Anula la base de datos predeterminada para esta consulta Roles IReadOnlyList<string> Anula los roles del cliente para esta consulta CustomSettings IDictionary<string, object> Configuración del servidor de ClickHouse para esta consulta (por ejemplo, max_threads ) CustomHeaders IDictionary<string, string> Encabezados HTTP adicionales para esta consulta UseSession bool? Anula el comportamiento de la sesión para esta consulta SessionId string ID de sesión para esta consulta (requiere UseSession = true ) BearerToken string Anula el token de autenticación para esta consulta ParameterTypeResolver IParameterTypeResolver Anula el resolver a nivel de cliente para la correspondencia de tipos de parámetros con estilo @ ; consulte Correspondencia personalizada de tipos de parámetros ParameterFormatter IParameterFormatter Anula el formateador a nivel de cliente para la serialización de valores de parámetros con estilo @ ; consulte Formato personalizado de valores de parámetros ReadValueConverter IReadValueConverter Anula la transformación a nivel de cliente aplicada a los valores devueltos por el lector de datos; consulte Conversión personalizada de valores leídos MaxExecutionTime TimeSpan? Timeout de la consulta en el servidor (se pasa como la configuración max_execution_time ); el servidor cancela la consulta si se supera AcceptEncoding string Anulación por consulta del encabezado Accept-Encoding (por ejemplo, "zstd" , "zstd, gzip;q=0.5" ); también fuerza enable_http_compression=1 en la URL. Consulte Compresión de transporte por consulta.

Ejemplo:

var options = new QueryOptions { QueryId = "report-2024-001" , Database = "analytics" , CustomSettings = new Dictionary < string , object > { { "max_threads" , 4 }, { "max_memory_usage" , 10_000_000_000 } }, MaxExecutionTime = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

InsertOptions amplía QueryOptions con opciones específicas para operaciones de inserción masiva mediante InsertBinaryAsync .

Propiedad Type Predeterminado Descripción BatchSize int 100,000 Número de filas por lote MaxDegreeOfParallelism int 1 Número de cargas de lotes en paralelo Format RowBinaryFormat RowBinary Formato binario: RowBinary o RowBinaryWithDefaults ColumnTypes IReadOnlyDictionary<string, string> null Nombre de columna → cadena de tipo de ClickHouse. Omite la consulta de sondeo del esquema cuando se especifica. UseSchemaCache bool false Almacena en caché el esquema completo de la tabla para cada par (base de datos, tabla) durante la vida útil del cliente.

Todas las propiedades de QueryOptions también están disponibles en InsertOptions .

Ejemplo:

var insertOptions = new InsertOptions { BatchSize = 50_000 , MaxDegreeOfParallelism = 4 , QueryId = "bulk-import-001" }; long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , rows , insertOptions );

​ Omitir la consulta de sondeo del esquema

De forma predeterminada, InsertBinaryAsync envía una consulta SELECT ... WHERE 1=0 antes de cada inserción para detectar los tipos de columna. Para escenarios de alto rendimiento, puedes eliminar esta sobrecarga con dos opciones:

Opción 1: Proporcionar los tipos de columna explícitamente

Cuando conoces el esquema de la tabla en tiempo de compilación, pásalo directamente mediante ColumnTypes . No se envía ninguna consulta de esquema en absoluto:

var options = new InsertOptions { ColumnTypes = new Dictionary < string , string > { [ "id" ] = "UInt64" , [ "name" ] = "Nullable(String)" , [ "score" ] = "Float32" , }, }; await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , [ "id" , "name" , "score" ], rows , options );

Opción 2: Almacenar en caché el esquema

Cuando realices inserciones repetidas en la misma tabla, establece UseSchemaCache = true para consultar el esquema una sola vez y reutilizarlo en las inserciones posteriores de la misma instancia de ClickHouseClient :

var options = new InsertOptions { UseSchemaCache = true }; // La primera llamada obtiene el esquema del servidor await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch1 , options ); // La segunda llamada reutiliza el esquema en caché — sin ida y vuelta adicional await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , columns , batch2 , options );

ColumnTypes tiene prioridad sobre UseSchemaCache . Si se configuran ambos, se usan los tipos explícitos.

tiene prioridad sobre . Si se configuran ambos, se usan los tipos explícitos. La caché de esquema no detecta cambios realizados con ALTER TABLE . Si modifica el esquema de la tabla, cree un nuevo ClickHouseClient o evite UseSchemaCache para esa tabla.

. Si modifica el esquema de la tabla, cree un nuevo o evite para esa tabla. La caché se limita a la instancia de ClickHouseClient y se indexa por (database, table). Los distintos subconjuntos de columnas de una misma tabla comparten un único esquema en caché.

ClickHouseClient es la API recomendada para interactuar con ClickHouse. Es seguro para subprocesos, está diseñado para usarse como singleton y gestiona internamente el pool de conexiones HTTP.

​ Crear un Client

ClickHouseClient con una cadena de conexión o un objeto ClickHouseClientSettings . Consulte la sección Cree uncon una cadena de conexión o un objeto. Consulte la sección Configuración para ver las opciones disponibles.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud.

Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija C#. Los detalles de la conexión se muestran a continuación.

Si utiliza ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece el administrador de ClickHouse.

Usar una cadena de conexión:

using ClickHouse . Driver ; using var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" );

O bien, usando ClickHouseClientSettings :

using ClickHouse . Driver ; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , Username = "default" , Password = "secret" }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Para escenarios con inyección de dependencias, use IHttpClientFactory :

// In your DI configuration services . AddHttpClient ( "ClickHouse" , client => { client . Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ); }). ConfigurePrimaryHttpMessageHandler (() => new HttpClientHandler { AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate }); // Create client with factory var factory = serviceProvider . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); var client = new ClickHouseClient ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" );

ClickHouseClient está diseñado para ser de larga duración y para compartirse en toda la aplicación. Créelo una sola vez (normalmente como un singleton) y reutilícelo para todas las operaciones de base de datos. El Client administra internamente el pool de conexiones HTTP.

​ Ejecutar consultas

Use ExecuteNonQueryAsync para las sentencias que no devuelven resultados:

// Crear una tabla await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS default.my_table (id Int64, name String) ENGINE = Memory" ); // Eliminar una tabla await client . ExecuteNonQueryAsync ( "DROP TABLE IF EXISTS default.my_table" );

Usa ExecuteScalarAsync para obtener un único valor:

var count = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT count() FROM default.my_table" ); Console . WriteLine ( $"Número de filas: { count } " ); var version = await client . ExecuteScalarAsync ( "SELECT version()" ); Console . WriteLine ( $"Versión del servidor: { version } " );

​ Insertar datos

​ Inserciones parametrizadas

Inserta datos mediante consultas parametrizadas con ExecuteNonQueryAsync . Los tipos de los parámetros deben especificarse en el SQL usando la sintaxis {name:Type} :

using ClickHouse . Driver ; using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "id" , 1L ); parameters . AddParameter ( "name" , "Alice" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO default.my_table (id, name) VALUES ({id:Int64}, {name:String})" , parameters );

​ Inserciones masivas

Use InsertBinaryAsync para insertar un gran número de filas de forma eficiente. Transmite los datos mediante el formato binario nativo de filas de ClickHouse, admite envíos por lotes en paralelo y evita los errores de “URL too long” que pueden producirse con consultas parametrizadas.

// Preparar datos como IEnumerable<object[]> var rows = Enumerable . Range ( 0 , 1_000_000 ) . Select ( i => new object [] { ( long ) i , $"value { i } " }); var columns = new [] { "id" , "name" }; // Inserción básica long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "default.my_table" , columns , rows ); Console . WriteLine ( $"Rows inserted: { rowsInserted } " );

Para grandes volúmenes de datos, configure el procesamiento por lotes y el paralelismo con InsertOptions :

var options = new InsertOptions { BatchSize = 100_000 , // Filas por lote (predeterminado: 100,000) MaxDegreeOfParallelism = 4 // Cargas de lotes en paralelo (predeterminado: 1) };

El cliente obtiene automáticamente la estructura de la tabla mediante SELECT * FROM <table> WHERE 1=0 antes de insertar. Los valores proporcionados deben coincidir con los tipos de las columnas de destino. Para omitir esta consulta, use InsertOptions.ColumnTypes o InsertOptions.UseSchemaCache .

antes de insertar. Los valores proporcionados deben coincidir con los tipos de las columnas de destino. Para omitir esta consulta, use o . Cuando MaxDegreeOfParallelism > 1 , los batches se cargan en paralelo. Las sesiones no son compatibles con la inserción en paralelo; desactive las sesiones o establezca MaxDegreeOfParallelism = 1 .

, los batches se cargan en paralelo. Las sesiones no son compatibles con la inserción en paralelo; desactive las sesiones o establezca . Use RowBinaryFormat.RowBinaryWithDefaults en InsertOptions.Format si desea que el servidor aplique valores DEFAULT a las columnas no proporcionadas.

​ Inserciones con POCO

En lugar de construir arrays object[] , puede insertar directamente objetos POCO fuertemente tipados. Registre el tipo una sola vez y luego pase IEnumerable<T> :

// Defina un POCO que se corresponda con las columnas de su tabla public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } } // Registre el tipo (una vez durante la vida útil del cliente) client . RegisterBinaryInsertType < SensorReading >(); // Inserte directamente: los nombres de las columnas se obtienen de los nombres de las propiedades var readings = Enumerable . Range ( 0 , 100_000 ) . Select ( i => new SensorReading { Id = ( ulong ) i , SensorName = $"sensor_ { i % 10 } " , Value = Random . Shared . NextDouble () * 100 , Timestamp = DateTime . UtcNow , }); long rowsInserted = await client . InsertBinaryAsync ( "sensors" , readings );

De forma predeterminada, todas las propiedades públicas de lectura se asignan a columnas mediante una coincidencia estricta de nombres que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede personalizar la asignación con atributos:

public class Event { [ ClickHouseColumn ( Name = "event_id" )] // Mapear a una columna con nombre distinto public ulong Id { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Type = "LowCardinality(String)" )] // Tipo ClickHouse explícito public string Category { get ; set ; } public string Payload { get ; set ; } [ ClickHouseNotMapped ] // Excluir del insert public string InternalTag { get ; set ; } }

Atributo Propósito [ClickHouseColumn(Name = "...")] Sobrescribe el nombre de la columna de destino [ClickHouseColumn(Type = "...")] Declara explícitamente el tipo de ClickHouse [ClickHouseNotMapped] Excluye la propiedad de la inserción

Cuando todas las propiedades mapeadas especifican un Type explícito, la consulta de sondeo del esquema se omite por completo. Cuando solo algunas propiedades tienen tipos explícitos, el driver recurre a la consulta de sondeo del esquema para el conjunto completo de columnas.

InsertBinaryAsync<T> admite las mismas InsertOptions (agrupación en lotes, paralelismo, almacenamiento en caché del esquema) que la sobrecarga object[] .

A diferencia de la sobrecarga object[] , InsertBinaryAsync<T> no acepta una lista explícita de columnas. Las columnas se determinan a partir de las propiedades mapeadas del tipo registrado. Para controlar qué columnas se insertan, use [ClickHouseNotMapped] para excluir propiedades o [ClickHouseColumn(Name = "...")] para cambiarles el nombre. Si se establece ColumnTypes en InsertOptions , sobrescribirá los atributos del POCO.

​ Evolución del esquema

Las inserciones de POCO funcionan sin problemas cuando se añaden columnas a la tabla de destino después de registrar el tipo. Como el driver solo inserta las columnas asignadas por el POCO, cualquier columna nueva con DEFAULT (u otras expresiones predeterminadas) la rellena automáticamente el servidor. No se requieren cambios en el código ni volver a registrar nada.

​ Lectura de datos

Use ExecuteReaderAsync para ejecutar consultas SELECT. El ClickHouseDataReader devuelto proporciona acceso tipado a las columnas del resultado mediante métodos como GetInt64() , GetString() y GetFieldValue<T>() .

Llame a Read() para avanzar a la fila siguiente. Devuelve false cuando ya no quedan más filas. Acceda a las columnas por índice (empezando en 0) o por nombre de columna.

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "max_id" , 100L ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM default.my_table WHERE id < {max_id:Int64}" , parameters ); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Id: { reader . GetInt64 ( 0 )} , Name: { reader . GetString ( 1 )} " ); }

​ Lectura de POCO

En lugar de leer columnas por índice o por nombre, puedes enviar los resultados de la consulta directamente a tus propias clases. Registra el tipo una sola vez con el Client y luego usa QueryAsync<T> :

// Define a POCO matching your result columns public class SensorReading { public ulong Id { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseColumn ( Name = "sensor_name" )] public string SensorName { get ; set ; } public double Value { get ; set ; } } // Register the type (once per client lifetime) client . RegisterPocoType < SensorReading >(); // Stream results as typed objects await foreach ( var reading in client . QueryAsync < SensorReading >( "SELECT Id, sensor_name, Value, Timestamp FROM sensors" )) { Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

Registro

RegisterPocoType<T>() configura tanto los mapeos de inserción como los de lectura y valida ambos desde el principio. RegisterBinaryInsertType<T>() no cambia y sigue siendo solo para inserción por compatibilidad con versiones anteriores.

Un tipo registrado debe tener:

Un constructor público sin parámetros.

Al menos una propiedad pública con un setter público que no sea init . Se admiten propiedades required .

Coincidencia de columnas

La coincidencia de columnas es sensible a mayúsculas y minúsculas. Las columnas de resultado que faltan dejan las propiedades con su valor predeterminado; las columnas de resultado adicionales se ignoran.

No hay conversiones automáticas y una incompatibilidad de tipos produce InvalidOperationException .

Materialización de una sola fila

Al iterar manualmente sobre un lector, use ClickHouseDataReader.MapTo<T>() para materializar la fila actual en un POCO registrado sin hacer avanzar el lector:

var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT Id, SensorName, Value, Timestamp FROM sensors" ); while ( reader . Read ()) { SensorReading reading = reader . MapTo < SensorReading >(); Console . WriteLine ( $" { reading . SensorName } : { reading . Value } " ); }

Diagnóstico de registro

LoggerFactory , RegisterPocoType<T>() y RegisterBinaryInsertType<T>() emiten un registro de nivel Debug (categoría ClickHouse.Driver.Client ) en el que se indica qué propiedades se asignaron a qué columnas y cuáles se omitieron, además del motivo. Consulte Cuando se configura unemiten un registro de nivel(categoría) en el que se indica qué propiedades se asignaron a qué columnas y cuáles se omitieron, además del motivo. Consulte Registro y diagnóstico

​ Parámetros SQL

En ClickHouse, el formato estándar de los parámetros en las consultas SQL es {parameter_name:DataType} .

Ejemplos:

SELECT { value : Array (UInt16)} as a

SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}

INSERT INTO table VALUES ({val1:Int32}, {val2: Array (UInt8)})

Los parámetros SQL ‘bind’ se pasan como parámetros de consulta en la URI HTTP, por lo que usar demasiados puede provocar una excepción de “URL demasiado larga”. Use InsertBinaryAsync para la inserción masiva de datos y así evitar esta limitación.

​ Parámetros de Identifier

El tipo de parámetro Identifier le permite especificar de forma segura el nombre de una base de datos, tabla o columna en lugar de un literal de cadena entre comillas. Úselo mediante la sintaxis {name:Identifier} en SQL, o estableciendo ClickHouseDbParameter.ClickHouseType = "Identifier" :

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "name" , "my_database" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE DATABASE {name:Identifier}" , parameters );

var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "col" , "user_id" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT {col:Identifier} FROM t" , parameters );

El valor se envía literalmente, y el servidor lo sustituye como un identificador SQL sin comillas, aplicando su propio entrecomillado con comillas invertidas y su propio escape. Los identificadores que contienen caracteres especiales (incluidas las comillas invertidas) se conservan de forma segura al hacer un recorrido de ida y vuelta.

​ ID de consulta

A cada consulta se le asigna un query_id único que puede usarse para obtener datos de la tabla system.query_log o cancelar consultas de larga duración. Puedes especificar un ID de consulta personalizado mediante QueryOptions :

var options = new QueryOptions { QueryId = $"report- { Guid . NewGuid ()} " }; var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM large_table" , parameters : null , options : options );

Si especificas un QueryId personalizado, asegúrate de que sea único en cada llamada. Un GUID aleatorio es una buena opción.

​ Correspondencia personalizada de tipos de parámetros

Al usar parámetros con el estilo @ (por ejemplo, WHERE id = @id ), el driver infiere automáticamente el tipo de ClickHouse a partir del tipo de valor de .NET. Por ejemplo, int se corresponde con Int32 .

Comportamiento de los parámetros DateTime inferidos Para los parámetros con el estilo @ sin indicación {name:Type} en el SQL y sin ClickHouseType configurado, los valores que representan un instante se infieren como DateTime('UTC') en lugar de un DateTime simple. Los valores DateTime con Kind Utc o Local , y todos los valores DateTimeOffset , se envían como DateTime('UTC') , preservando el instante independientemente de la zona horaria del servidor. Las indicaciones explícitas ( {name:DateTime} ) tienen prioridad sobre la inferencia y son la forma recomendada de crear consultas.

Para anular estos valores predeterminados, configure ParameterTypeResolver en ClickHouseClientSettings . Esto resulta útil cuando desea que todos los parámetros DateTime usen DateTime64(3) con precisión de milisegundos, o que todos los decimales usen una escala específica, sin tener que establecer ClickHouseType en cada parámetro individual.

Uso de DictionaryParameterTypeResolver para correspondencias de tipos simples:

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterTypeResolver = new DictionaryParameterTypeResolver ( new Dictionary < Type , string > { [ typeof ( DateTime )] = "DateTime64(3)" , [ typeof ( decimal )] = "Decimal64(4)" , }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , DateTime . UtcNow ); // Mapped to DateTime64(3) parameters . AddParameter ( "amount" , 99.1234m ); // Mapped to Decimal64(4) await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT @dt, @amount" , parameters );

IParameterTypeResolver personalizado para casos avanzados:

Para una resolución basada en el valor o en el nombre, implemente directamente la interfaz IParameterTypeResolver . Devuelva null para que se aplique la inferencia predeterminada:

public class SmartDecimalResolver : IParameterTypeResolver { public string ResolveType ( Type clrType , object value , string parameterName ) { if ( clrType != typeof ( decimal )) return null ; // Fall through to default var scale = ( decimal . GetBits (( decimal ) value )[ 3 ] >> 16 ) & 0x7F ; return scale <= 4 ? $"Decimal64( { scale } )" : $"Decimal128( { scale } )" ; } }

También puede configurar un resolver para una sola consulta mediante QueryOptions.ParameterTypeResolver . Cuando se establece, tiene prioridad sobre el resolver a nivel de cliente.

Precedencia de la resolución de tipos:

El resolver es un paso dentro de una cadena de precedencia. De mayor a menor prioridad:

ClickHouseType explícito establecido en el parámetro Indicación de tipo SQL de la sintaxis {name:Type} en la consulta IParameterTypeResolver (de QueryOptions.ParameterTypeResolver , con fallback a ClickHouseClientSettings.ParameterTypeResolver ) Inferencia de tipos integrada ( TypeConverter.ToClickHouseType )

El resolver también funciona con la vía ClickHouseConnection de ADO.NET: las conexiones creadas desde el cliente heredan la configuración.

​ Formato personalizado de valores de parámetros

IParameterFormatter es un hook que determina cómo se serializan los valores de los parámetros. Úselo cuando el formato integrado (por ejemplo, la precision de DateTime, la configuración regional de los decimales, el escape de cadenas o la representación de números) no coincida con lo que espera su schema o sus herramientas de destino.

Configure ParameterFormatter en ClickHouseClientSettings para instalar un formateador para todas las consultas parametrizadas. El formateador recibe el valor, el type name de ClickHouse resuelto y el nombre del parámetro, y devuelve la string representation que se envía al server. Devuelva null para que se use el formateador predeterminado.

Uso de DictionaryParameterFormatter para un formato sencillo por tipo de CLR:

using ClickHouse . Driver . ADO . Parameters ; var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ParameterFormatter = new DictionaryParameterFormatter ( new Dictionary < Type , Func < object , string >> { [ typeof ( DateTime )] = v => (( DateTime ) v ). ToString ( "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.ffffff" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), [ typeof ( decimal )] = v => (( decimal ) v ). ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ), }), }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

IParameterFormatter personalizado para casos avanzados:

public class FixedDecimalFormatter : IParameterFormatter { public string Format ( object value , string typeName , string parameterName ) { if ( value is decimal d ) return d . ToString ( "F4" , System . Globalization . CultureInfo . InvariantCulture ); return null ; // Fall through for anything else } }

También puede establecer un formateador por consulta mediante QueryOptions.ParameterFormatter . Cuando se establece, tiene prioridad sobre el formateador a nivel de client.

Valores compuestos:

El formateador se ejecuta tanto para los parámetros de collection de nivel superior como para cada elemento dentro de valores compuestos ( Array , Tuple , Map , Nullable , LowCardinality , Variant ). Por ejemplo, una correspondencia de typeof(int) formatea individualmente cada elemento Int32 de un Array(Int32) .

Comillas simples en contextos compuestos:

Para los tipos de ClickHouse similares a cadenas ( String , FixedString , Enum8 , Enum16 , IPv4 , IPv6 , UUID ) incrustados dentro de un literal compuesto, el driver encierra la salida del formateador entre comillas simples, pero no escapa su contenido. Si la cadena devuelta contiene una comilla simple o una barra invertida sin escape, el literal compuesto quedará mal formado y el server rechazará la consulta.

Los parámetros de cadena de nivel superior (no incrustados en un compuesto) se usan textualmente, sin comillas adicionales, por lo que no es necesario aplicar escaping en ese caso.

Prioridad del formateador:

IParameterFormatter (de QueryOptions.ParameterFormatter , con respaldo en ClickHouseClientSettings.ParameterFormatter ). Si devuelve un valor no nulo, se usa ese valor. Formato integrado específico del tipo en HttpParameterFormatter .

No se consulta al formateador para valores null o DBNull ; esos siempre se serializan como el centinela nulo de ClickHouse ( \N ).

​ Conversión personalizada de valores leídos

IReadValueConverter permite transformar los valores devueltos por el lector de datos después de la deserialización, sin cambiar su tipo CLR. Usos habituales: establecer DateTime.Kind = Utc en una columna DateTime que no tiene zona horaria, recortar o normalizar cadenas, o posprocesar una columna JSON antes de que llegue al código de la aplicación.

Configure ReadValueConverter en ClickHouseClientSettings para instalar un convertidor para todas las operaciones de lectura. El convertidor se invoca una vez por columna y por fila, tanto en la variante boxed ( GetValue ) como en la genérica ( GetFieldValue<T> ). Si no se configura ningún convertidor, no hay sobrecarga: el lector devuelve los valores directamente.

Uso de DictionaryReadValueConverter para una conversión sencilla por tipo CLR:

using ClickHouse . Driver . ADO . Readers ; var converter = new DictionaryReadValueConverter () . For < DateTime >( dt => DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc )) . For < string >( s => s . Trim ()); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { ReadValueConverter = converter , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Los valores cuyo tipo CLR en tiempo de ejecución no esté registrado con For<T> se devuelven sin cambios. La resolución se basa en el tipo CLR exacto, así que registre el tipo real que produce el lector (p. ej., For<JsonObject> para una columna JSON en JsonReadMode.Binary ).

IReadValueConverter personalizado para escenarios avanzados:

Si necesita resolver según la cadena de tipo del lado de ClickHouse (por ejemplo, para distinguir DateTime de DateTime('UTC') — ambos aparecen como el mismo tipo CLR), implemente IReadValueConverter directamente:

public class UtcKindForNoTzDateTimeConverter : IReadValueConverter { public object ConvertValue ( object value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } public T ConvertValue < T >( T value , string columnName , string clickHouseType ) { if ( typeof ( T ) == typeof ( DateTime ) && value is DateTime dt && clickHouseType == "DateTime" ) return ( T )( object ) DateTime . SpecifyKind ( dt , DateTimeKind . Utc ); return value ; } }

El convertidor debe preservar el tipo CLR en tiempo de ejecución; los metadatos de columna ( GetFieldType , GetSchemaTable ) no se redirigen a través de él y deben seguir siendo coherentes con lo que se devuelve.

También puedes establecer un convertidor por consulta mediante QueryOptions.ReadValueConverter ; cuando se establece, tiene prioridad sobre el convertidor a nivel de client.

Límite de despacho:

El convertidor se invoca una vez por columna con el valor completo de la celda deserializado; no desciende recursivamente a contenedores compuestos. Para una columna Array(Int32) , el valor que se pasa es un int[] ; para Tuple(Int32, String) , es un ITuple .

El convertidor funciona con la ruta de ADO.NET ClickHouseConnection : la configuración se hereda en las conexiones creadas desde el client.

​ Transmisión sin procesar

Use ExecuteRawResultAsync para transmitir directamente los resultados de una consulta en un formato específico, omitiendo el lector de datos. Esto resulta útil para exportar datos a archivos o enviarlos a otros sistemas:

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM default.my_table LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow" ); await using var stream = await result . ReadAsStreamAsync (); using var reader = new StreamReader ( stream ); var json = await reader . ReadToEndAsync ();

JSONEachRow , CSV , TSV , Parquet , Native . Consulta la Formatos comunes:. Consulta la documentación sobre formatos para conocer todas las opciones.

​ Compresión de transporte por consulta

De forma predeterminada, el client negocia gzip, deflate cuando Compression=true (el valor predeterminado de la cadena de conexión), y el cliente HTTP descomprime el flujo de forma transparente.

Para exportaciones sin procesar (p. ej., Parquet, Arrow, Native), es posible que quiera negociar un códec distinto (p. ej., zstd o lz4 ) para intercambiar CPU por ancho de banda sin cambiar la configuración de toda la conexión. QueryOptions.AcceptEncoding y ClickHouseCommand.AcceptEncoding establecen la cabecera HTTP Accept-Encoding para una sola solicitud, reemplazan cualquier valor predeterminado asociado y fuerzan enable_http_compression=1 en la URL (que es lo que ClickHouse requiere antes de respetar Accept-Encoding ).

using var result = await client . ExecuteRawResultAsync ( "SELECT * FROM events FORMAT Parquet" , options : new QueryOptions { AcceptEncoding = "zstd" }); // Decode yourself or write to a file await using var body = await result . ReadAsStreamAsync ();

​ Configuración de HttpClient

El HttpClient predeterminado que crea el driver tiene AutomaticDecompression = GZip | Deflate , lo que descomprime automáticamente esos algoritmos y elimina Content-Encoding de la respuesta. Esto es lo habitual para las consultas normales, pero no si quieres encargarte tú mismo de los datos comprimidos en bruto.

En ese caso, pasa un HttpClient o HttpClientFactory a ClickHouseClient con AutomaticDecompression = DecompressionMethods.None

Si AcceptEncoding solicita un códec que el HttpClient configurado no puede descomprimir automáticamente, solo ExecuteRawResultAsync es seguro. Llamar a ExecuteReaderAsync , ExecuteScalarAsync o ExecuteNonQueryAsync en esa misma ruta de consulta intentará interpretar los bytes comprimidos como si fueran el formato de resultado normal y producirá resultados incoherentes.

​ Cuerpos de error

Cuando el servidor responde con un 4xx/5xx y se ha establecido enable_http_compression=1 , comprime el cuerpo del error con el mismo códec que habría usado para una respuesta satisfactoria. El driver los descomprime en el caso de los códecs que incluye la BCL ( gzip , deflate , br / brotli ), de modo que el mensaje que aparece en ClickHouseServerException sea legible. Para los códecs que no puede decodificar ( zstd , lz4 , …), el driver devuelve un mensaje provisional que indica el códec y remite a system.query_log para ver el texto original del error.

​ Inserción desde flujo sin procesar

InsertRawStreamAsync para insertar datos directamente desde flujos de archivo o de memoria en formatos como CSV, JSON, Parquet o cualquier Usepara insertar datos directamente desde flujos de archivo o de memoria en formatos como CSV, JSON, Parquet o cualquier formato compatible con ClickHouse

Insertar desde un archivo CSV:

await using var fileStream = File . OpenRead ( "data.csv" ); using var response = await client . InsertRawStreamAsync ( table : "my_table" , stream : fileStream , format : "CSV" , columns : [ "id" , "product" , "price" ] // Optional: specify columns );

Consulte la documentación sobre la configuración de formatos para conocer las opciones que permiten controlar el comportamiento de la ingestión de datos.

​ Más ejemplos

Para ver más ejemplos prácticos de uso, consulta el directorio de ejemplos en el repositorio de GitHub.

La biblioteca ofrece compatibilidad completa con ADO.NET mediante ClickHouseConnection , ClickHouseCommand y ClickHouseDataReader . Esta API es necesaria para la integración con ORM (Dapper, Linq2db) y cuando necesita las abstracciones estándar de bases de datos de .NET.

​ Gestión del ciclo de vida con ClickHouseDataSource

Cree siempre conexiones desde un ClickHouseDataSource para garantizar una gestión correcta del ciclo de vida y del pool de conexiones. El DataSource administra internamente un único ClickHouseClient , y todas las conexiones comparten su pool de conexiones HTTP.

using ClickHouse . Driver . ADO ; // Crear DataSource una vez (registrar como singleton en DI) var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default;Password=secret" ); // Crear conexiones ligeras según sea necesario await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Usar la conexión await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT version()" ); var version = await command . ExecuteScalarAsync ();

Para la inyección de dependencias:

// En Startup.cs o Program.cs services . AddSingleton ( sp => { var factory = sp . GetRequiredService < IHttpClientFactory >(); return new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" , factory , "ClickHouse" ); }); // En el servicio public class MyService { private readonly ClickHouseDataSource _dataSource ; public MyService ( ClickHouseDataSource dataSource ) { _dataSource = dataSource ; } public async Task DoWorkAsync () { await using var connection = await _dataSource . OpenConnectionAsync (); // Usa la conexión... } }

No cree ClickHouseConnection directamente en producción. Cada instanciación directa crea un nuevo cliente HTTP y un nuevo pool de conexiones, lo que puede provocar agotamiento de sockets con carga elevada: // NO HAGA ESTO: crea un pool de conexiones nuevo cada vez using var conn = new ClickHouseConnection ( "Host=localhost" ); await conn . OpenAsync (); En su lugar, use siempre ClickHouseDataSource o comparta una sola instancia de ClickHouseClient .

​ Uso de ClickHouseCommand

Cree comandos a partir de una conexión para ejecutar SQL:

await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Crear comando con SQL await using var command = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM my_table WHERE id = {id:Int64}" ); command . AddParameter ( "id" , 42L ); // Ejecutar y leer resultados await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { Console . WriteLine ( $"Name: { reader . GetString ( "name" )} " ); }

Métodos del comando:

ExecuteNonQueryAsync() - Para INSERT, UPDATE, DELETE y sentencias DDL

- Para INSERT, UPDATE, DELETE y sentencias DDL ExecuteScalarAsync() - Devuelve la primera columna de la primera fila

- Devuelve la primera columna de la primera fila ExecuteReaderAsync() - Devuelve un ClickHouseDataReader para recorrer los resultados

​ Uso de ClickHouseDataReader

ClickHouseDataReader proporciona acceso tipado a los resultados de la consulta:

await using var reader = await command . ExecuteReaderAsync (); while ( reader . Read ()) { // Acceso por índice de columna var id = reader . GetInt64 ( 0 ); var name = reader . GetString ( 1 ); // Acceso por nombre de columna var email = reader . GetString ( "email" ); // Acceso genérico var timestamp = reader . GetFieldValue < DateTime >( "created_at" ); // Comprobar si es NULL if ( ! reader . IsDBNull ( "optional_field" )) { var value = reader . GetString ( "optional_field" ); } }

​ Buenas prácticas

​ Tiempo de vida de las conexiones y pool de conexiones

ClickHouse.Driver usa System.Net.Http.HttpClient internamente. HttpClient tiene un pool de conexiones por endpoint . Como consecuencia:

Las sesiones de la base de datos se multiplexan a través de conexiones HTTP administradas por el pool de conexiones.

El pool recicla automáticamente las conexiones HTTP.

Las conexiones pueden permanecer activas después de desechar los objetos ClickHouseClient o ClickHouseConnection .

Patrones recomendados:

Escenario Enfoque recomendado Uso general Use un ClickHouseClient singleton ADO.NET / ORMs Use ClickHouseDataSource (crea conexiones que comparten el mismo pool) Entornos de DI Registre ClickHouseClient o ClickHouseDataSource como singleton con IHttpClientFactory

Al usar un HttpClient o HttpClientFactory personalizado, asegúrese de que PooledConnectionIdleTimeout esté configurado con un valor menor que el keep_alive_timeout del servidor para evitar errores debidos a conexiones semicerradas. El valor predeterminado de keep_alive_timeout en implementaciones de Cloud es de 10 segundos.

Evite crear varias instancias de ClickHouseClient o instancias independientes de ClickHouseConnection sin un HttpClient compartido. Cada instancia crea su propio pool de conexiones.

Usa UTC siempre que sea posible. Almacena las marcas de tiempo como columnas DateTime('UTC') y usa DateTimeKind.Utc en tu código. Esto elimina la ambigüedad de la zona horaria. Usa DateTimeOffset para gestionar explícitamente la zona horaria. Siempre representa un instante específico e incluye la información de desplazamiento. Especifica la zona horaria en las indicaciones de tipo de SQL. Al usar parámetros con valores DateTime Unspecified destinados a columnas que no son UTC, incluye la zona horaria en el SQL: var parameters = new ClickHouseParameterCollection (); parameters . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO table (dt) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" , parameters );

​ Inserciones asíncronas

Las inserciones asíncronas trasladan la responsabilidad de agrupar en lotes del cliente al servidor. En lugar de requerir el agrupamiento en lotes del lado del cliente, el servidor guarda en un búfer los datos entrantes y los vuelca al almacenamiento en función de umbrales configurables. Esto resulta útil en escenarios de alta concurrencia, como las cargas de trabajo de observabilidad, donde muchos agentes envían payloads pequeños.

Habilite las inserciones asíncronas mediante CustomSettings o la cadena de conexión:

// Usando CustomSettings var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ); settings . CustomSettings [ "async_insert" ] = 1 ; settings . CustomSettings [ "wait_for_async_insert" ] = 1 ; // Recomendado: esperar confirmación de flush // O mediante connection string // "Host=localhost;set_async_insert=1;set_wait_for_async_insert=1"

Dos modos (controlados por wait_for_async_insert ):

Modo Comportamiento Caso de uso wait_for_async_insert=1 La inserción devuelve después de que los datos se escriben en disco. Los errores se devuelven al cliente. Recomendado para la mayoría de las cargas de trabajo wait_for_async_insert=0 La inserción devuelve inmediatamente cuando los datos se almacenan en el búfer. No se garantiza que los datos se persistan. Solo cuando la pérdida de datos sea aceptable

Con wait_for_async_insert=0 , los errores solo aparecen durante el vaciado y no pueden rastrearse hasta la inserción original. El cliente tampoco proporciona contrapresión, lo que puede sobrecargar el servidor.

Configuraciones clave:

Configuración Descripción async_insert_max_data_size Vacía el búfer cuando alcanza este tamaño (bytes) async_insert_busy_timeout_ms Vacía el búfer cuando se alcanza este tiempo de espera (milisegundos) async_insert_max_query_number Vacía el búfer cuando se acumula esta cantidad de consultas

Habilita las sesiones solo cuando necesites funcionalidades con estado en el servidor, por ejemplo:

Tablas temporales ( CREATE TEMPORARY TABLE )

) Mantener el contexto de la consulta entre varias sentencias

Ajustes a nivel de sesión ( SET max_threads = 4 )

Cuando las sesiones están habilitadas, las solicitudes se serializan para evitar el uso concurrente de la misma sesión. Esto añade sobrecarga a las cargas de trabajo que no requieren estado de sesión.

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , // Opcional -- se generará automáticamente si no se especifica }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await client . ExecuteNonQueryAsync ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); var reader = await client . ExecuteReaderAsync ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" );

Uso de ADO.NET (para compatibilidad con ORM):

var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "localhost" , UseSession = true , SessionId = "my-session" , }; var dataSource = new ClickHouseDataSource ( settings ); await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); await using var cmd1 = connection . CreateCommand ( "CREATE TEMPORARY TABLE temp_ids (id UInt64)" ); await cmd1 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd2 = connection . CreateCommand ( "INSERT INTO temp_ids VALUES (1), (2), (3)" ); await cmd2 . ExecuteNonQueryAsync (); await using var cmd3 = connection . CreateCommand ( "SELECT * FROM users WHERE id IN (SELECT id FROM temp_ids)" ); await using var reader = await cmd3 . ExecuteReaderAsync ();

​ Tipos de datos compatibles

ClickHouse.Driver admite todos los tipos de datos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran la correspondencia entre los tipos de ClickHouse y los tipos nativos de .NET al leer datos de la base de datos.

​ Correspondencia de tipos: lectura desde ClickHouse

​ Tipos enteros

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Int8 sbyte UInt8 byte Int16 short UInt16 ushort Int32 int UInt32 uint Int64 long UInt64 ulong Int128 BigInteger UInt128 BigInteger Int256 BigInteger UInt256 BigInteger

​ Tipos de coma flotante

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Float32 float Float64 double BFloat16 float

​ Tipos decimales

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Decimal(P, S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal32(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal64(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal128(S) decimal / ClickHouseDecimal Decimal256(S) decimal / ClickHouseDecimal

La conversión de tipos decimales se controla con la configuración UseCustomDecimals.

​ Tipo booleano

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Bool bool

​ Tipos String

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET String string FixedString(N) string

De forma predeterminada, las columnas String y FixedString(N) se devuelven como string . Establezca ReadStringsAsByteArrays=true en la cadena de conexión para leerlas como byte[] en su lugar. Esto es útil cuando se almacenan datos binarios que podrían no ser UTF-8 válidos.

ClickHouse Type .NET Type Date DateTime Date32 DateTime DateTime DateTime DateTime32 DateTime DateTime64 DateTime Time TimeSpan Time64 TimeSpan

ClickHouse almacena internamente los valores DateTime y DateTime64 como marcas de tiempo Unix (segundos o fracciones de segundo desde la época Unix). Aunque el almacenamiento siempre está en UTC, las columnas pueden tener una zona horaria asociada que afecta a cómo se muestran e interpretan los valores.

Al leer valores DateTime , la propiedad DateTime.Kind se establece en función de la zona horaria de la columna:

Definición de columna DateTime.Kind devuelto Notas DateTime('UTC') Utc Zona horaria UTC explícita DateTime('Europe/Amsterdam') Unspecified Se aplica el desplazamiento DateTime Unspecified Se conserva la hora tal cual

Para las columnas que no son UTC, el DateTime devuelto representa la hora local en esa zona horaria. Usa ClickHouseDataReader.GetDateTimeOffset() para obtener un DateTimeOffset con el desplazamiento correcto para esa zona horaria:

var reader = ( ClickHouseDataReader ) await connection . ExecuteReaderAsync ( "SELECT toDateTime('2024-06-15 14:30:00', 'Europe/Amsterdam')" ); reader . Read (); var dt = reader . GetDateTime ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00, Kind=Unspecified var dto = reader . GetDateTimeOffset ( 0 ); // 2024-06-15 14:30:00 +02:00 (CEST)

Para las columnas sin una zona horaria explícita (es decir, DateTime en lugar de DateTime('Europe/Amsterdam') ), el driver devuelve un DateTime con Kind=Unspecified . Esto conserva la hora local exactamente tal como está almacenada, sin hacer suposiciones sobre la zona horaria.

Si necesita un comportamiento con reconocimiento de zona horaria para columnas sin una zona horaria explícita, haga una de estas dos cosas:

Use zonas horarias explícitas en las definiciones de sus columnas: DateTime('UTC') o DateTime('Europe/Amsterdam') Aplique usted mismo la zona horaria después de leer el valor.

​ Tipo JSON

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Notas Json JsonObject Predeterminado ( JsonReadMode=Binary ) Json string Cuando JsonReadMode=String

El tipo de retorno de las columnas JSON está determinado por la configuración JsonReadMode :

Binary (predeterminado) : Devuelve System.Text.Json.Nodes.JsonObject . Proporciona acceso estructurado a los datos JSON, pero los tipos especializados de ClickHouse (como direcciones IP, UUIDs y decimales grandes) se convierten a su representación en cadena dentro de la estructura JSON.

String : Devuelve el JSON sin procesar como string . Conserva la representación exacta del JSON de ClickHouse, lo que resulta útil cuando necesitas pasar el JSON sin analizarlo o cuando quieres encargarte tú mismo de la deserialización.

// Configurar el modo string mediante configuración var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonReadMode = JsonReadMode . String }; // O mediante cadena de conexión // "Host=localhost;JsonReadMode=String"

​ Otros tipos

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET UUID Guid IPv4 IPAddress IPv6 IPAddress Nothing DBNull Dynamic Vea la nota Array(T) T[] (el Array(Array(T)) anidado se lee como un T[][] escalonado; use reader.GetFieldValue<T[,]>(ordinal) para materializar datos rectangulares como una matriz CLR multidimensional) Tuple(T1, T2, …) Tuple<T1, T2, ...> / LargeTuple Map(K, V) Dictionary<K, V> Nullable(T) T? Enum8 string Enum16 string LowCardinality(T) Igual que T SimpleAggregateFunction Igual que el tipo subyacente Nested(…) Tuple[] Variant(T1, T2, …) Vea la nota QBit(T, dimension) T[]

Los tipos Dynamic y Variant se convertirán al tipo correspondiente según el tipo subyacente real de cada fila.

​ Tipos de geometría

Tipo de ClickHouse Tipo de .NET Point Tuple<double, double> Ring Tuple<double, double>[] LineString Tuple<double, double>[] Polygon Ring[] MultiLineString LineString[] MultiPolygon Polygon[] Geometry Consulte la nota

El tipo Geometry es un tipo Variant que puede contener cualquiera de los tipos de geometría. Se convertirá al tipo correspondiente.

​ Correspondencia de tipos: escritura en ClickHouse

Al insertar datos, el driver convierte los tipos de .NET en sus correspondientes tipos de ClickHouse. Las tablas siguientes muestran qué tipos de .NET se admiten para cada tipo de columna de ClickHouse.

​ Tipos enteros

Tipo de ClickHouse Tipos .NET aceptados Notas Int8 sbyte , cualquier tipo compatible con Convert.ToSByte() UInt8 byte , cualquier tipo compatible con Convert.ToByte() Int16 short , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt16() UInt16 ushort , cualquier tipo compatible con Convert.ToUInt16() Int32 int , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt32() UInt32 uint , cualquier tipo compatible con Convert.ToUInt32() Int64 long , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt64() UInt64 ulong , cualquier tipo compatible con Convert.ToUInt64() Int128 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt64() UInt128 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt64() Int256 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt64() UInt256 BigInteger , decimal , double , float , int , uint , long , ulong , cualquier tipo compatible con Convert.ToInt64()

​ Tipos de coma flotante

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Float32 float , cualquier tipo compatible con Convert.ToSingle() Float64 double , cualquier tipo compatible con Convert.ToDouble() BFloat16 float , cualquier tipo compatible con Convert.ToSingle() Se trunca al formato brain float de 16 bits

​ Tipo booleano

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Bool bool

​ Tipos de cadena

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas String string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream Los tipos binarios se escriben directamente; los streams pueden ser posicionables o no FixedString(N) string , byte[] , ReadOnlyMemory<byte> , Stream String se codifica en UTF-8 y se rellena; los tipos binarios deben tener exactamente N bytes

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Date DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , tipos de NodaTime Convertido a días Unix como UInt16; rango admitido [1970-01-01, 2149-06-06] Date32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , tipos de NodaTime Convertido a días Unix como Int32; rango admitido [1900-01-01, 2299-12-31] DateTime DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , tipos de NodaTime Consulta más abajo para obtener detalles; rango admitido [1970-01-01, 2106-02-07 06:28:15] UTC DateTime32 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , tipos de NodaTime Igual que DateTime DateTime64 DateTime , DateTimeOffset , DateOnly , tipos de NodaTime Precisión basada en el parámetro Scale Time TimeSpan , int Limitado a ±999:59:59; int se trata como segundos Time64 TimeSpan , decimal , double , float , int , long , string La cadena se interpreta como [-]HHH:MM:SS[.fraction] ; limitado a ±999:59:59.999999999

Valores fuera de rango En la ruta de escritura binaria, los valores Date , Date32 , DateTime y DateTime32 fuera de su rango admitido lanzan ArgumentOutOfRangeException en el momento de Write , indicando el tipo de columna y el rango admitido. Anteriormente, los valores fuera de rango podían truncarse silenciosamente a través de un entero de 32 bits y ser reinterpretados por el servidor, lo que producía timestamps reales pero incorrectos.

El driver respeta DateTime.Kind al escribir valores:

DateTime.Kind Parámetros HTTP Copia masiva Utc Se conserva el instante Se conserva el instante Local Se conserva el instante Se conserva el instante Unspecified Se trata como hora local en la zona horaria del tipo de parámetro (UTC de forma predeterminada) Se trata como hora local en la zona horaria de la columna

Los valores DateTimeOffset siempre conservan el instante exacto.

Ejemplo: DateTime UTC (se conserva el instante)

var utcTime = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 12 , 0 , 0 , DateTimeKind . Utc ); // Stored as 12:00 UTC // Read from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 13:00 (UTC+1) // Read from DateTime('UTC') column: 12:00 UTC

Ejemplo: DateTime sin especificar (hora local)

var wallClock = new DateTime ( 2024 , 1 , 15 , 14 , 30 , 0 , DateTimeKind . Unspecified ); // Written to DateTime('Europe/Amsterdam') column: stored as 14:30 Amsterdam time // Read back from DateTime('Europe/Amsterdam') column: 14:30

Recomendación: para obtener el comportamiento más simple y predecible, use DateTimeKind.Utc o DateTimeOffset para todas las operaciones con DateTime. Esto garantiza que su código funcione de forma coherente independientemente de la zona horaria del servidor, la zona horaria del cliente o la zona horaria de la columna.

Hay una diferencia importante entre la vinculación de parámetros HTTP y Bulk Copy al escribir valores DateTime Unspecified :

Bulk Copy conoce la zona horaria de la columna de destino e interpreta correctamente los valores Unspecified en esa zona horaria.

HTTP Parameters no conocen automáticamente la zona horaria de la columna. Debe especificarla en la indicación de tipo de SQL:

// CORRECTO: Zona horaria en la indicación de tipo SQL - el tipo se extrae automáticamente command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime('Europe/Amsterdam')})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // INCORRECTO: Sin indicación de zona horaria, se interpreta como UTC command . CommandText = "INSERT INTO table (dt_amsterdam) VALUES ({dt:DateTime})" ; command . AddParameter ( "dt" , myDateTime ); // ¡El valor de cadena "2024-01-15 14:30:00" se interpreta como UTC, no como hora de Ámsterdam!

DateTime.Kind Columna de destino Parámetro HTTP (con indicación de zona horaria) Parámetro HTTP (sin indicación de zona horaria) Copia masiva Utc UTC Se conserva el instante Se conserva el instante Se conserva el instante Utc Europe/Amsterdam Se conserva el instante Se conserva el instante Se conserva el instante Local Cualquiera Se conserva el instante Se conserva el instante Se conserva el instante Unspecified UTC Se trata como UTC Se trata como UTC Se trata como UTC Unspecified Europe/Amsterdam Se trata como hora de Ámsterdam Se trata como UTC Se trata como hora de Ámsterdam

​ Tipos Decimal

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Decimal(P,S) decimal , ClickHouseDecimal , cualquier tipo compatible con Convert.ToDecimal() Lanza OverflowException si excede la precisión Decimal32 decimal , ClickHouseDecimal , cualquier tipo compatible con Convert.ToDecimal() Precisión máxima: 9 Decimal64 decimal , ClickHouseDecimal , cualquier tipo compatible con Convert.ToDecimal() Precisión máxima: 18 Decimal128 decimal , ClickHouseDecimal , cualquier tipo compatible con Convert.ToDecimal() Precisión máxima: 38 Decimal256 decimal , ClickHouseDecimal , cualquier tipo compatible con Convert.ToDecimal() Precisión máxima: 76

​ Tipo JSON

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Json string , JsonObject , JsonNode , cualquier objeto El comportamiento depende del ajuste JsonWriteMode

El comportamiento al escribir JSON está controlado por el ajuste JsonWriteMode :

Tipo de entrada JsonWriteMode.String (predeterminado) JsonWriteMode.Binary string Se pasa directamente Lanza ArgumentException JsonObject Se serializa con ToJsonString() Lanza ArgumentException JsonNode Se serializa con ToJsonString() Lanza ArgumentException POCO registrado Se serializa con JsonSerializer.Serialize() Codificación binaria con indicaciones de tipo; se admiten atributos de ruta personalizados POCO no registrado / objeto anónimo Se serializa con JsonSerializer.Serialize() Lanza ClickHouseJsonSerializationException

String (predeterminado) : Acepta string , JsonObject , JsonNode o cualquier objeto. Todas las entradas se serializan mediante System.Text.Json.JsonSerializer y se envían como cadenas JSON para que el servidor las procese. Este es el modo más flexible y funciona sin registrar tipos.

Binary : Solo acepta tipos POCO registrados. Los datos se convierten en el cliente al formato JSON binario de ClickHouse, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Requiere llamar a connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de usarlo. Escribir valores string o JsonNode en este modo lanza ArgumentException .

// El modo String predeterminado funciona con cualquier entrada await client . InsertBinaryAsync ( "my_table" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new { name = "test" , value = 42 } } } ); // El modo Binary requiere habilitación explícita y registro de tipos var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < MyPocoType >();

Columnas JSON tipadas

Cuando una columna JSON tiene indicaciones de tipo (p. ej., JSON(id UInt64, price Decimal128(2)) ), el driver usa estas indicaciones para serializar los valores respetando plenamente sus tipos. Esto preserva la precisión de tipos como UInt64 , Decimal , UUID y DateTime64 , que de otro modo la perderían al serializarse como JSON genérico.

Serialización de POCO

Los POCO se pueden escribir en columnas JSON de dos formas, según JsonWriteMode :

Modo String (predeterminado): los POCO se serializan mediante System.Text.Json.JsonSerializer . No es necesario registrar tipos. Es el enfoque más sencillo y funciona con objetos anónimos.

Modo binario: los POCO se serializan usando el formato JSON binario del driver, con compatibilidad completa con indicaciones de tipo. Los tipos deben registrarse con connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de usarlos. Este modo admite asignaciones de rutas personalizadas mediante atributos:

[ClickHouseJsonPath("path")] : Asigna una propiedad a una ruta JSON personalizada. Es útil para estructuras anidadas o cuando el nombre de la propiedad difiere de la clave JSON deseada. Solo funciona en modo binario.

[ClickHouseJsonIgnore] : Excluye una propiedad de la serialización. Solo funciona en modo binario.

CREATE TABLE events ( id UInt32, data JSON ( `user.id` Int64, `user.name` String, Timestamp DateTime64( 3 )) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id

using ClickHouse . Driver . Json ; public class UserEvent { [ ClickHouseJsonPath ( "user.id" )] public long UserId { get ; set ; } [ ClickHouseJsonPath ( "user.name" )] public string UserName { get ; set ; } public DateTime Timestamp { get ; set ; } [ ClickHouseJsonIgnore ] public string InternalData { get ; set ; } // No se serializa } // Para el modo Binary: registre el tipo y habilítelo var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost" ) { JsonWriteMode = JsonWriteMode . Binary }; using var client = new ClickHouseClient ( settings ); client . RegisterJsonSerializationType < UserEvent >(); // Insertar un POCO: se serializa a JSON con una estructura anidada mediante atributos de ruta personalizados await client . InsertBinaryAsync ( "events" , new [] { "id" , "data" }, new [] { new object [] { 1u , new UserEvent { UserId = 123 , UserName = "Alice" , Timestamp = DateTime . UtcNow } } } ); // JSON resultante: {"user": {"id": 123, "name": "Alice"}, "Timestamp": "2024-01-15T..."}

La coincidencia entre el nombre de la propiedad y las indicaciones de tipo de la columna es sensible a mayúsculas y minúsculas. Una propiedad UserId solo coincidirá con una indicación definida como UserId , no como userid . Esto sigue el comportamiento de ClickHouse, que permite que rutas como userName y UserName coexistan como campos independientes.

Limitaciones (solo en modo Binary):

Los tipos POCO deben registrarse en la conexión con connection.RegisterJsonSerializationType<T>() antes de serializarse. Si se intenta serializar un tipo no registrado, se lanza ClickHouseJsonSerializationException .

antes de serializarse. Si se intenta serializar un tipo no registrado, se lanza . Las propiedades de diccionario y array/lista requieren indicaciones de tipo en la definición de la columna para serializarse correctamente. Sin esas indicaciones, use el modo String.

Los valores NULL en las propiedades POCO solo se escriben cuando la ruta tiene una indicación de tipo Nullable(T) en la definición de la columna. ClickHouse no permite tipos Nullable dentro de rutas JSON dinámicas, por lo que las propiedades con valor NULL sin indicación se omiten.

en la definición de la columna. ClickHouse no permite tipos dentro de rutas JSON dinámicas, por lo que las propiedades con valor NULL sin indicación se omiten. Los atributos ClickHouseJsonPath y ClickHouseJsonIgnore se ignoran en modo String (solo funcionan en modo Binary).

​ Otros tipos

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas UUID Guid , string La cadena se interpreta como Guid IPv4 IPAddress , string Debe ser IPv4; la cadena se analiza con IPAddress.Parse() IPv6 IPAddress , string Debe ser IPv6; la cadena se analiza con IPAddress.Parse() Nothing Any No escribe nada (no-op) Dynamic — No admitido (lanza NotImplementedException ) Array(T) IList , null null escribe un array vacío. Para los tipos anidados ( Array(Array(T)) y más profundos), se aceptan tanto las formas irregulares ( T[][] , List<List<T>> ) como los arrays CLR multidimensionales rectangulares ( T[,] , T[,,] , …); el número de dimensiones de CLR debe coincidir con la profundidad de anidamiento de ClickHouse. Tuple(T1, T2, …) ITuple , IList El número de elementos debe coincidir con la aridad de la tupla. Consulta la advertencia sobre ValueTuple para más de 7 elementos. Map(K, V) IDictionary Nullable(T) null , DBNull , o tipos aceptados por T Escribe un byte indicador de null antes del valor Enum8 string , sbyte , tipos numéricos La cadena se busca en el diccionario del enum Enum16 string , short , tipos numéricos La cadena se busca en el diccionario del enum LowCardinality(T) Tipos aceptados por T Se delega en el tipo subyacente SimpleAggregateFunction Tipos aceptados por el tipo subyacente Se delega en el tipo subyacente Nested(…) IList de tuplas El número de elementos debe coincidir con el número de campos Variant(T1, T2, …) Valor que coincida con uno de T1, T2, … Lanza ArgumentException si no coincide ningún tipo QBit(T, dim) IList Se delega en Array; la dimensión es solo metadatos

​ Tipos de geometría

Tipo de ClickHouse Tipos de .NET aceptados Notas Point System.Drawing.Point , ITuple , IList (2 elementos) Ring IList de Point LineString IList de Point Polygon IList de Ring MultiLineString IList de LineString MultiPolygon IList de Polygon Geometry Cualquier tipo de geometría anterior Variante de todos los tipos de geometría

​ No admitido para escritura

Tipo de ClickHouse Notas Dynamic Lanza NotImplementedException AggregateFunction Lanza AggregateFunctionException

​ Manejo de tipos anidados

Los tipos anidados de ClickHouse ( Nested(...) ) se pueden leer y escribir usando la semántica de arrays.

CREATE TABLE test .nested ( id UInt32, params Nested (param_id UInt8, param_val String) ) ENGINE = Memory

var row1 = new object [] { 1 , new [] { 1 , 2 , 3 }, new [] { "v1" , "v2" , "v3" } }; var row2 = new object [] { 2 , new [] { 4 , 5 , 6 }, new [] { "v4" , "v5" , "v6" } }; await client . InsertBinaryAsync ( "test.nested" , new [] { "id" , "params.param_id" , "params.param_val" }, new [] { row1 , row2 } );

​ Registro y diagnósticos

El cliente .NET de ClickHouse se integra con las abstracciones de Microsoft.Extensions.Logging para ofrecer un registro ligero y opcional. Cuando está habilitado, el driver emite mensajes estructurados sobre eventos del ciclo de vida de la conexión, la ejecución de comandos, las operaciones de transporte y las operaciones de inserción masiva. El registro es totalmente opcional: las aplicaciones que no configuran un logger siguen ejecutándose sin sobrecarga adicional.

​ Primeros pasos

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Information ); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Uso de appsettings.json

Puede configurar los niveles de registro mediante la configuración estándar de .NET:

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var configuration = new ConfigurationBuilder () . SetBasePath ( Directory . GetCurrentDirectory ()) . AddJsonFile ( "appsettings.json" ) . Build (); var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( configuration . GetSection ( "Logging" )) . AddConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Uso de la configuración en memoria

También puede configurar en el código la verbosidad del registro por categoría:

using ClickHouse . Driver ; using Microsoft . Extensions . Configuration ; using Microsoft . Extensions . Logging ; var categoriesConfiguration = new Dictionary < string , string > { { "LogLevel:Default" , "Warning" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Connection" , "Information" }, { "LogLevel:ClickHouse.Driver.Command" , "Debug" } }; var config = new ConfigurationBuilder () . AddInMemoryCollection ( categoriesConfiguration ) . Build (); using var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConfiguration ( config ) . AddSimpleConsole (); }); var settings = new ClickHouseClientSettings ( "Host=localhost;Port=8123" ) { LoggerFactory = loggerFactory }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

​ Categorías y emisores

El driver usa categorías específicas para que puedas ajustar con precisión los niveles de registro de cada componente:

Categoría Origen Aspectos destacados ClickHouse.Driver.Connection ClickHouseConnection Ciclo de vida de la conexión, selección de la factoría de clientes HTTP, apertura y cierre de conexiones, gestión de sesiones. ClickHouse.Driver.Command ClickHouseCommand Inicio y finalización de la ejecución de consultas, tiempos, ID de consulta, estadísticas del servidor y detalles de errores. ClickHouse.Driver.Transport ClickHouseConnection Solicitudes HTTP streaming de bajo nivel, indicadores de compresión, códigos de estado de la respuesta y errores de transporte. ClickHouse.Driver.Client ClickHouseClient Inserción binaria, consultas y otras operaciones ClickHouse.Driver.NetTrace TraceHelper Trazado de red, solo cuando el modo de depuración está habilitado

​ Ejemplo: Cómo diagnosticar problemas de conexión

{ "Logging" : { "LogLevel" : { "ClickHouse.Driver.Connection" : "Trace" , "ClickHouse.Driver.Transport" : "Trace" } } }

Esto registrará:

Selección de la fábrica de clientes HTTP (pool predeterminado frente a conexión única)

Configuración del controlador HTTP ( SocketsHttpHandler o HttpClientHandler )

o ) Configuración del pool de conexiones ( MaxConnectionsPerServer , PooledConnectionLifetime , etc.)

, , etc.) Configuración de timeout ( ConnectTimeout , Expect100ContinueTimeout , etc.)

, , etc.) Configuración de SSL/TLS

Eventos de apertura/cierre de conexiones

Seguimiento del ID de sesión

​ Modo de depuración: tracing de red y diagnóstico

Para ayudar a diagnosticar problemas de red, la biblioteca del driver incluye un asistente que habilita el tracing de bajo nivel de los componentes internos de red de .NET. Para habilitarlo, debe pasar una LoggerFactory con el nivel establecido en Trace y establecer EnableDebugMode en true (o habilitarlo manualmente mediante la clase ClickHouse.Driver.Diagnostic.TraceHelper ). Los eventos se registrarán en la categoría ClickHouse.Driver.NetTrace . Advertencia: esto generará logs extremadamente verbosos y afectará al rendimiento. No se recomienda habilitar el modo de depuración en producción.

var loggerFactory = LoggerFactory . Create ( builder => { builder . AddConsole () . SetMinimumLevel ( LogLevel . Trace ); // Debe estar en el nivel Trace para ver los eventos de red }); var settings = new ClickHouseClientSettings () { LoggerFactory = loggerFactory , EnableDebugMode = true , // Habilita el tracing de red de bajo nivel };

El driver ofrece compatibilidad integrada con el tracing distribuido de OpenTelemetry mediante la API de .NET System.Diagnostics.Activity . Cuando está habilitado, el driver emite spans para las operaciones de base de datos que pueden exportarse a backends de observabilidad como Jaeger o al propio ClickHouse (mediante el OpenTelemetry Collector ).

​ Habilitar el tracing

En las aplicaciones ASP.NET Core, agregue el ActivitySource del driver de ClickHouse a su configuración de OpenTelemetry:

builder . Services . AddOpenTelemetry () . WithTracing ( tracing => tracing . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) // Suscribirse a los spans del driver de ClickHouse . AddAspNetCoreInstrumentation () . AddOtlpExporter ()); // O bien AddJaegerExporter(), etc.

Para aplicaciones de consola, pruebas o configuración manual:

using OpenTelemetry ; using OpenTelemetry . Trace ; var tracerProvider = Sdk . CreateTracerProviderBuilder () . AddSource ( ClickHouseDiagnosticsOptions . ActivitySourceName ) . AddConsoleExporter () . Build ();

​ Atributos del span

Cada span incluye atributos de base de datos estándar de OpenTelemetry, además de estadísticas de consulta específicas de ClickHouse que pueden usarse para depuración.

Atributo Descripción db.system Siempre "clickhouse" db.name Nombre de la base de datos db.user Nombre de usuario db.statement Consulta SQL (si está habilitada) db.clickhouse.read_rows Filas leídas por la consulta db.clickhouse.read_bytes Bytes leídos por la consulta db.clickhouse.written_rows Filas escritas por la consulta db.clickhouse.written_bytes Bytes escritos por la consulta db.clickhouse.elapsed_ns Tiempo de ejecución del lado del servidor en nanosegundos

​ Opciones de configuración

Controle el comportamiento del tracing con ClickHouseDiagnosticsOptions :

using ClickHouse . Driver . Diagnostic ; // Incluir sentencias SQL en spans (valor predeterminado: false por seguridad) ClickHouseDiagnosticsOptions . IncludeSqlInActivityTags = true ; // Truncar sentencias SQL largas (valor predeterminado: 1000 caracteres) ClickHouseDiagnosticsOptions . StatementMaxLength = 500 ;

Habilitar IncludeSqlInActivityTags puede exponer datos confidenciales en las trazas. Úselo con precaución en entornos de producción.

​ Configuración de TLS

Al conectarse a ClickHouse a través de HTTPS, puede configurar el comportamiento de TLS/SSL de varias formas.

​ Validación personalizada de certificados

Para entornos de producción que requieran una lógica personalizada de validación de certificados, proporcione su propio HttpClient con un controlador ServerCertificateCustomValidationCallback configurado:

using System . Net ; using System . Net . Security ; using ClickHouse . Driver ; var handler = new HttpClientHandler { // Obligatorio cuando la compresión está activada (valor predeterminado) AutomaticDecompression = DecompressionMethods . GZip | DecompressionMethods . Deflate , ServerCertificateCustomValidationCallback = ( message , cert , chain , sslPolicyErrors ) => { // Ejemplo: Aceptar la huella digital de un certificado concreto if ( cert ? . Thumbprint == "YOUR_EXPECTED_THUMBPRINT" ) return true ; // Ejemplo: Aceptar certificados de un emisor concreto if ( cert ? . Issuer . Contains ( "YourOrganization" ) == true ) return true ; // Valor predeterminado: usar la validación estándar return sslPolicyErrors == SslPolicyErrors . None ; }, }; var httpClient = new HttpClient ( handler ) { Timeout = TimeSpan . FromMinutes ( 5 ) }; var settings = new ClickHouseClientSettings { Host = "my.clickhouse.server" , Protocol = "https" , HttpClient = httpClient , }; using var client = new ClickHouseClient ( settings );

Consideraciones importantes al proporcionar un HttpClient personalizado Descompresión automática : Debes habilitar AutomaticDecompression si la compresión no está desactivada (la compresión está activada de forma predeterminada).

: Debes habilitar si la compresión no está desactivada (la compresión está activada de forma predeterminada). Tiempo de espera de inactividad: Configura PooledConnectionIdleTimeout con un valor inferior al keep_alive_timeout del servidor (10 segundos en ClickHouse Cloud) para evitar errores de conexión causados por conexiones semiabiertas.

​ Compatibilidad con los ORM

Los ORM requieren la API de ADO.NET ( ClickHouseConnection ). Para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión, cree las conexiones desde un ClickHouseDataSource :

// Registrar DataSource como singleton var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost;Username=default" ); // Crear conexiones para usarlas con el ORM await using var connection = await dataSource . OpenConnectionAsync (); // Pasar la conexión al ORM...

ClickHouse.Driver funciona con Dapper. El driver convierte automáticamente la sintaxis @parameter de Dapper a la sintaxis nativa {parameter:Type} de ClickHouse, e infiere los tipos a partir de los valores de .NET.

Usa ClickHouseDataSource para gestionar correctamente el ciclo de vida de la conexión:

var dataSource = new ClickHouseDataSource ( "Host=localhost" ); services . AddSingleton ( dataSource ); // Registrar como singleton en la DI using var connection = dataSource . CreateConnection ();

​ Estilos para pasar parámetros

Se admiten todos los estilos estándar de parámetros de Dapper:

Objetos anónimos:

await connection . ExecuteAsync ( "INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)" , new { Id = 1 , Name = "alice" , Balance = 3.14 });

Clases POCO:

class InsertParams { public int Id { get ; set ; } public string Name { get ; set ; } public double Balance { get ; set ; } } var param = new InsertParams { Id = 42 , Name = "bob" , Balance = 99.9 }; await connection . ExecuteAsync ( "INSERT INTO users (id, name, balance) VALUES (@Id, @Name, @Balance)" , param );

Diccionario:

var parameters = new Dictionary < string , object > { { "Id" , 2 } }; var rows = await connection . QueryAsync < User >( "SELECT id, name FROM users WHERE id = @Id" , parameters );