Puede usar ClickHouse o, más concretamente, clickhouse-local como herramienta ETL para migrar datos desde su sistema de base de datos actual a ClickHouse Cloud, siempre que para dicho sistema exista un motor de integración proporcionado por ClickHouse o una función de tabla , respectivamente, o bien un JDBC driver o un ODBC driver proporcionado por el proveedor.

A veces nos referimos a este método de migración como un método de “pivote”, porque utiliza un punto de pivote o salto intermedio para mover los datos desde la base de datos de origen hasta la base de datos de destino. Por ejemplo, este método puede ser necesario si, por requisitos de seguridad, solo se permiten conexiones salientes desde una red privada o interna y, por lo tanto, necesita extraer los datos de la base de datos de origen con clickhouse-local y luego enviarlos a una base de datos ClickHouse de destino, actuando clickhouse-local como punto de pivote.

PostgreSQL, MongoDB y ClickHouse proporciona motores de integración y funciones de tabla (que crean motores de integración sobre la marcha) para MySQL SQLite . Para todos los demás sistemas de bases de datos populares, el proveedor del sistema ofrece un JDBC driver o un ODBC driver.

Normalmente, ClickHouse se ejecuta como un clúster, en el que varias instancias del motor de base de datos ClickHouse se ejecutan de forma distribuida en distintos servidores.

En un único servidor, el motor de base de datos ClickHouse se ejecuta como parte del programa clickhouse-server . El acceso a la base de datos (rutas, usuarios, seguridad, …) se configura mediante un archivo de configuración del servidor.

La herramienta clickhouse-local le permite usar el motor de base de datos ClickHouse de forma aislada, como una utilidad de línea de comandos, para procesar datos SQL a gran velocidad sobre un amplio volumen de entradas y salidas, sin tener que configurar ni iniciar un servidor ClickHouse.

​ Instalación de clickhouse-local

Necesita un host para clickhouse-local que tenga acceso de red tanto a su sistema actual de base de datos de origen como a su servicio de destino de ClickHouse Cloud.

En ese host, descargue la compilación adecuada de clickhouse-local según el sistema operativo de su equipo:

Linux

macOS La forma más sencilla de descargar clickhouse-local es ejecutar el siguiente comando: curl https://clickhouse.com/ | sh Ejecute clickhouse-local (solo imprimirá su versión): ./clickhouse-local La forma más sencilla de descargar clickhouse-local es ejecutar el siguiente comando: curl https://clickhouse.com/ | sh Ejecute clickhouse-local (solo imprimirá su versión): ./clickhouse local

Importante Los ejemplos de esta guía usan los comandos de Linux para ejecutar clickhouse-local ( ./clickhouse-local ). Para ejecutar clickhouse-local en un Mac, use ./clickhouse local .

Añada el sistema remoto a la IP Access List de su servicio de ClickHouse Cloud Para que la función remoteSecure pueda conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud, la dirección IP del sistema remoto debe estar permitida en la IP Access List. Expanda Manage your IP Access List debajo de esta sugerencia para obtener más información.

Gestiona tu IP Access List En la lista de servicios de ClickHouse Cloud, elige el servicio con el que vas a trabajar y ve a Settings. Si la IP Access List no incluye la dirección IP o el rango de direcciones del sistema remoto que necesita conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud, puedes solucionarlo con Add IPs: Agrega la dirección IP concreta o el rango de direcciones que deben conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud. Ajusta el formulario según sea necesario y luego haz clic en Save.

​ Ejemplo: Migración de MySQL a ClickHouse Cloud con un motor de integración

​ En el servicio de destino de ClickHouse Cloud:

​ Cree la base de datos de destino:

CREATE DATABASE db

​ Cree una tabla de destino con un esquema equivalente al de la tabla de MySQL:

CREATE TABLE db . table ...

El esquema de la tabla de destino de ClickHouse Cloud y el esquema de la tabla de origen de MySQL deben coincidir (los nombres y el orden de las columnas deben ser los mismos, y los tipos de datos de las columnas deben ser compatibles).

​ En la máquina anfitriona de clickhouse-local:

​ Ejecuta clickhouse-local con la consulta de migración:

. / clickhouse - local --query " INSERT INTO FUNCTION remoteSecure( 'HOSTNAME.clickhouse.cloud:9440' , 'db.table' , 'default' , 'PASS' ) SELECT * FROM mysql( 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' ); "