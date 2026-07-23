clickhouse-local
como herramienta ETL para migrar datos desde su sistema de base de datos actual a ClickHouse Cloud, siempre que para dicho sistema exista un
motor de integración proporcionado por ClickHouse o una función de tabla, respectivamente,
o bien un JDBC driver o un ODBC driver proporcionado por el proveedor.
A veces nos referimos a este método de migración como un método de “pivote”, porque utiliza un punto de pivote o salto intermedio para mover los datos desde la base de datos de origen hasta la base de datos de destino. Por ejemplo, este método puede ser necesario si, por requisitos de seguridad, solo se permiten conexiones salientes desde una red privada o interna y, por lo tanto, necesita extraer los datos de la base de datos de origen con clickhouse-local y luego enviarlos a una base de datos ClickHouse de destino, actuando clickhouse-local como punto de pivote.
ClickHouse proporciona motores de integración y funciones de tabla (que crean motores de integración sobre la marcha) para MySQL, PostgreSQL, MongoDB y SQLite.
Para todos los demás sistemas de bases de datos populares, el proveedor del sistema ofrece un JDBC driver o un ODBC driver.
Normalmente, ClickHouse se ejecuta como un clúster, en el que varias instancias del motor de base de datos ClickHouse se ejecutan de forma distribuida en distintos servidores. En un único servidor, el motor de base de datos ClickHouse se ejecuta como parte del programa
¿Qué es clickhouse-local?
clickhouse-server. El acceso a la base de datos (rutas, usuarios, seguridad, …) se configura mediante un archivo de configuración del servidor.
La herramienta
clickhouse-local le permite usar el motor de base de datos ClickHouse de forma aislada, como una utilidad de línea de comandos, para procesar datos SQL a gran velocidad sobre un amplio volumen de entradas y salidas, sin tener que configurar ni iniciar un servidor ClickHouse.
Necesita un host para
Instalación de clickhouse-local
clickhouse-local que tenga acceso de red tanto a su sistema actual de base de datos de origen como a su servicio de destino de ClickHouse Cloud.
En ese host, descargue la compilación adecuada de
clickhouse-local según el sistema operativo de su equipo:
- Linux
- macOS
- La forma más sencilla de descargar
clickhouse-locales ejecutar el siguiente comando:
curl https://clickhouse.com/ | sh
- Ejecute
clickhouse-local(solo imprimirá su versión):
./clickhouse-local
ImportanteLos ejemplos de esta guía usan los comandos de Linux para ejecutar
clickhouse-local (
./clickhouse-local).
Para ejecutar
clickhouse-local en un Mac, use
./clickhouse local.
Gestiona tu IP Access List
Gestiona tu IP Access List
En la lista de servicios de ClickHouse Cloud, elige el servicio con el que vas a trabajar y ve a Settings. Si la IP Access List no incluye la dirección IP o el rango de direcciones del sistema remoto que necesita conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud, puedes solucionarlo con Add IPs:
Agrega la dirección IP concreta o el rango de direcciones que deben conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud. Ajusta el formulario según sea necesario y luego haz clic en Save.
Usaremos el motor de tabla de integración (creado sobre la marcha por la función de tabla mysql) para leer datos de la base de datos MySQL de origen y usaremos la función de tabla remoteSecure para escribir los datos en una tabla de destino de su servicio de ClickHouse Cloud.
Ejemplo: Migración de MySQL a ClickHouse Cloud con un motor de integración
En el servicio de destino de ClickHouse Cloud:
Cree la base de datos de destino:
CREATE DATABASE db
Cree una tabla de destino con un esquema equivalente al de la tabla de MySQL:
CREATE TABLE db.table ...
El esquema de la tabla de destino de ClickHouse Cloud y el esquema de la tabla de origen de MySQL deben coincidir (los nombres y el orden de las columnas deben ser los mismos, y los tipos de datos de las columnas deben ser compatibles).
En la máquina anfitriona de clickhouse-local:
Ejecuta clickhouse-local con la consulta de migración:
./clickhouse-local --query "
INSERT INTO FUNCTION
remoteSecure('HOSTNAME.clickhouse.cloud:9440', 'db.table', 'default', 'PASS')
SELECT * FROM mysql('host:port', 'database', 'table', 'user', 'password');"
No se almacenan datos localmente en la máquina anfitriona de
clickhouse-local. En su lugar, los datos se leen de la tabla de origen de MySQL
y se escriben de inmediato en la tabla de destino del servicio ClickHouse Cloud.