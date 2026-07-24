spark_catalog, y las tablas se identifican como
{catalog name}.{database}.{table}. Con la nueva
función de catálogo, ahora es posible añadir y trabajar con varios catálogos en una sola aplicación de Spark.
El ClickHouse Spark connector admite dos formas de acceso: la API de catálogo y la TableProvider API (acceso basado en formatos). Comprender las diferencias te ayudará a elegir el enfoque adecuado para tu caso de uso.
Elegir entre API de catálogo y TableProvider API
API de catálogo vs TableProvider API
|Característica
|API de catálogo
|TableProvider API
|Configuración
|Centralizada mediante la configuración de Spark
|Por operación mediante opciones
|Detección de tablas
|Automática mediante el catálogo
|Especificación manual de la tabla
|Operaciones DDL
|Compatibilidad completa (CREATE, DROP, ALTER)
|Limitadas (solo creación automática de tablas)
|Integración con Spark SQL
|Nativa (
clickhouse.database.table)
|Requiere especificar el formato
|Caso de uso
|Conexiones estables a largo plazo con configuración centralizada
|Acceso ad hoc, dinámico o temporal
Requisitos
- Java 8 o 17 (se requiere Java 17+ para Spark 4.0)
- Scala 2.12 o 2.13 (Spark 4.0 solo es compatible con Scala 2.13)
- Apache Spark 3.3, 3.4, 3.5 o 4.0
Matriz de compatibilidad
|Versión
|Versiones compatibles de Spark
|Versión de ClickHouse JDBC
|main
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.10.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.5
|0.9.0
|Spark 3.3, 3.4, 3.5, 4.0
|0.9.4
|0.8.1
|Spark 3.3, 3.4, 3.5
|0.6.3
|0.7.3
|Spark 3.3, 3.4
|0.4.6
|0.6.0
|Spark 3.3
|0.3.2-patch11
|0.5.0
|Spark 3.2, 3.3
|0.3.2-patch11
|0.4.0
|Spark 3.2, 3.3
|No depende de
|0.3.0
|Spark 3.2, 3.3
|No depende de
|0.2.1
|Spark 3.2
|No depende de
|0.1.2
|Spark 3.2
|No depende de
Para integrar ClickHouse con Spark, hay varias opciones de instalación que se adaptan a distintas configuraciones de proyecto. Puede añadir el ClickHouse Spark connector como dependencia directamente en el archivo de compilación de su proyecto (por ejemplo, en
Instalación y configuración
pom.xml
para Maven o
build.sbt para SBT).
Como alternativa, puede colocar los archivos JAR necesarios en la carpeta
$SPARK_HOME/jars/ o pasarlos directamente como una
opción de Spark mediante la marca
--jars en el comando
spark-submit.
Ambos enfoques garantizan que el conector de ClickHouse esté disponible en su entorno de Spark.
Importar como dependencia
- Maven
- Gradle
- SBT
- Spark SQL/Shell CLI
Para usar una versión SNAPSHOT, siga las instrucciones de Sonatype para consumir versiones SNAPSHOT con Maven.
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.spark</groupId>
<artifactId>clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.clickhouse</groupId>
<artifactId>clickhouse-jdbc</artifactId>
<classifier>all</classifier>
<version>{{ clickhouse_jdbc_version }}</version>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>*</groupId>
<artifactId>*</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
El patrón de nombres del archivo JAR binario es:
Descargar la biblioteca
Puedes encontrar todos los archivos JAR publicados disponibles en el repositorio central de Maven. Los archivos JAR SNAPSHOT de compilación diaria están disponibles a través del repositorio de snapshots de Sonatype configurado anteriormente.
clickhouse-spark-runtime-${spark_binary_version}_${scala_binary_version}-${version}.jar
Para acceder a sus tablas de ClickHouse, debe configurar un nuevo catálogo de Spark con la siguiente configuración:
Registrar el catálogo (obligatorio)
Esta configuración se puede establecer de una de las siguientes maneras:
|Propiedad
|Valor
|Valor predeterminado
|Obligatorio
spark.sql.catalog.<catalog_name>
com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog
|N/A
|Sí
spark.sql.catalog.<catalog_name>.host
<clickhouse_host>
localhost
|No
spark.sql.catalog.<catalog_name>.protocol
http
http
|No
spark.sql.catalog.<catalog_name>.http_port
<clickhouse_port>
8123
|No
spark.sql.catalog.<catalog_name>.user
<clickhouse_username>
default
|No
spark.sql.catalog.<catalog_name>.password
<clickhouse_password>
|(cadena vacía)
|No
spark.sql.catalog.<catalog_name>.database
<database>
default
|No
spark.<catalog_name>.write.format
json
arrow
|No
- Edite o cree
spark-defaults.conf.
- Pase la configuración a su comando
spark-submit(o a sus comandos
spark-shell/
spark-sqlde la CLI).
- Agregue la configuración al iniciar su contexto.
Además del enfoque basado en catálogos, el ClickHouse Spark connector admite un patrón de acceso basado en formatos a través de la TableProvider API.
Uso de la TableProvider API (acceso basado en formatos)
Ejemplo de lectura basada en formato
- Python
- Scala
- Java
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()
# Leer desde ClickHouse con la API de formato
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.load()
df.show()
Ejemplo de escritura basada en el formato
- Python
- Scala
- Java
# Escribe en ClickHouse mediante la API de formato
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-host") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "your_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", "your_password") \
.option("ssl", "true") \
.mode("append") \
.save()
La API de TableProvider ofrece varias funciones avanzadas:
Funciones de TableProvider
Al escribir en una tabla inexistente, el conector la crea automáticamente con un esquema adecuado. El conector aplica valores predeterminados inteligentes:
Creación automática de tablas
- Engine: Usa
MergeTree()de forma predeterminada si no se especifica. Puede indicar un motor distinto mediante la opción
motor(p. ej.,
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree(), etc.)
- ORDER BY: Obligatorio: debe especificar explícitamente la opción
order_byal crear una tabla nueva. El conector valida que todas las columnas indicadas existan en el esquema.
- Compatibilidad con claves Nullable: Agrega automáticamente
settings.allow_nullable_key=1si ORDER BY contiene columnas Nullable
- Python
- Scala
- Java
# La tabla se creará automáticamente con un ORDER BY explícito (obligatorio)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
# Especificar opciones de creación de la tabla con un motor personalizado
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "new_table") \
.option("order_by", "id, timestamp") \
.option("motor", "ReplacingMergeTree()") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.mode("append") \
.save()
Al usar la API basada en formatos, las siguientes opciones de conexión están disponibles:
Opciones de conexión de TableProvider
Opciones de conexión
|Opción
|Descripción
|Valor predeterminado
|Requerido
host
|Hostname del servidor ClickHouse
localhost
|Sí
protocol
|Protocolo de conexión (
http o
https)
http
|No
http_port
|Puerto HTTP/HTTPS
8123
|No
database
|Nombre de la base de datos
default
|Sí
table
|Nombre de la tabla
|N/A
|Sí
user
|Nombre de usuario para la autenticación
default
|No
password
|Contraseña para la autenticación
|(cadena vacía)
|No
ssl
|Habilita la conexión SSL
false
|No
ssl_mode
|Modo SSL (
NONE,
STRICT, etc.)
STRICT
|No
timezone
|Zona horaria para operaciones de fecha y hora
server
|No
Estas opciones se usan cuando la tabla no existe y es necesario crearla:
Opciones de creación de tablas
|Opción
|Descripción
|Valor predeterminado
|Obligatorio
order_by
|Columnas que se usarán para la cláusula ORDER BY. Separadas por comas si hay varias columnas
|N/A
|Sí
engine
|Motor de tabla de ClickHouse (p. ej.,
MergeTree(),
ReplacingMergeTree(),
SummingMergeTree(), etc.)
MergeTree()
|No
settings.allow_nullable_key
|Habilita claves anulables en ORDER BY (para ClickHouse Cloud)
|Detectado automáticamente**
|No
settings.<key>
|Cualquier configuración de tabla de ClickHouse
|N/A
|No
cluster
|Nombre del clúster para tablas Distributed
|N/A
|No
clickhouse.column.<name>.variant_types
|Lista separada por comas de tipos de ClickHouse para columnas Variant (p. ej.,
String, Int64, Bool, JSON). Los nombres de tipo distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los espacios después de las comas son opcionales.
|N/A
|No
- La opción
order_byes obligatoria al crear una tabla nueva. Todas las columnas especificadas deben existir en el esquema. ** Se establece automáticamente en
1si ORDER BY contiene columnas anulables y no se proporciona explícitamente.
El conector de Spark (tanto
Modos de escritura
TableProvider API como
API de catálogo) admite los siguientes modos de escritura de Spark:
append: Añade datos a una tabla existente
overwrite: Reemplaza todos los datos de la tabla (trunca la tabla)
- Python
- Scala
- Java
# Modo overwrite (primero trunca la tabla)
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.mode("overwrite") \
.save()
Tanto la API de catálogo como la TableProvider API permiten configurar opciones específicas de ClickHouse (no opciones del conector). Estas se transfieren a ClickHouse al crear tablas o ejecutar consultas. Las opciones de ClickHouse permiten configurar ajustes específicos de ClickHouse, como
Configuración de las opciones de ClickHouse
allow_nullable_key,
index_granularity y otros ajustes a nivel de tabla o de consulta. Estas son distintas de las opciones del conector (como
host,
database,
table), que controlan cómo el conector se conecta a ClickHouse.
Con la TableProvider API, use el formato de opción
Uso de la TableProvider API
settings.<key>:
- Python
- Scala
- Java
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host") \
.option("database", "default") \
.option("table", "my_table") \
.option("order_by", "id") \
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \
.option("settings.index_granularity", "8192") \
.mode("append") \
.save()
Con la API de catálogo, utilice el formato
Uso de la API de catálogo
spark.sql.catalog.<catalog_name>.option.<key> en la configuración de Spark:
O configúralos al crear las tablas con Spark SQL:
spark.sql.catalog.clickhouse.option.allow_nullable_key 1
spark.sql.catalog.clickhouse.option.index_granularity 8192
CREATE TABLE clickhouse.default.my_table (
id INT,
name STRING
) USING ClickHouse
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
'settings.allow_nullable_key' = '1',
'settings.index_granularity' = '8192'
)
Al conectarse a ClickHouse Cloud, asegúrese de habilitar SSL y configurar el modo SSL adecuado. Por ejemplo:
Configuración de ClickHouse Cloud
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl true
spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode NONE
Leer datos
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// Crear una sesión de Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
Dataset<Row> df = spark.sql("select * from clickhouse.default.example_table");
df.show();
spark.stop();
}
Escribir datos
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) throws AnalysisException {
// Crear una sesión de Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder()
.appName("example")
.master("local[*]")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "127.0.0.1")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "http")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "8123")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "123456")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
.config("spark.clickhouse.write.format", "json")
.getOrCreate();
// Definir el esquema del DataFrame
StructType schema = new StructType(new StructField[]{
DataTypes.createStructField("id", DataTypes.IntegerType, false),
DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, false),
});
List<Row> data = Arrays.asList(
RowFactory.create(1, "Alice"),
RowFactory.create(2, "Bob")
);
// Crear un DataFrame
Dataset<Row> df = spark.createDataFrame(data, schema);
df.writeTo("clickhouse.default.example_table").append();
spark.stop();
}
Puede realizar operaciones DDL en su instancia de ClickHouse con Spark SQL, y todos los cambios se conservan de inmediato en ClickHouse. Spark SQL le permite escribir consultas exactamente como lo haría en ClickHouse, por lo que puede ejecutar directamente comandos como CREATE TABLE, TRUNCATE y más, sin modificarlos, por ejemplo:
Operaciones DDL
Al usar Spark SQL, solo se puede ejecutar una instrucción a la vez.
USE clickhouse;
Los ejemplos anteriores muestran consultas de Spark SQL que puedes ejecutar dentro de tu aplicación con cualquier API: Java, Scala, PySpark o shell.
CREATE TABLE test_db.tbl_sql (
create_time TIMESTAMP NOT NULL,
m INT NOT NULL COMMENT 'part key',
id BIGINT NOT NULL COMMENT 'sort key',
value STRING
) USING ClickHouse
PARTITIONED BY (m)
TBLPROPERTIES (
engine = 'MergeTree()',
order_by = 'id',
settings.index_granularity = 8192
);
Trabajar con VariantType
El conector admite
La compatibilidad con VariantType está disponible en Spark 4.0+ y requiere ClickHouse 25.3+ con los tipos experimentales JSON/Variant habilitados.
VariantType de Spark para trabajar con datos semiestructurados. VariantType se asigna a los tipos
JSON y
Variant de ClickHouse, lo que permite almacenar y consultar de forma eficiente datos con esquemas flexibles.
Esta sección se centra específicamente en el mapeo y uso de VariantType. Para obtener una descripción general completa de todos los tipos de datos compatibles, consulte la sección Tipos de datos compatibles.
Mapeo de tipos de ClickHouse
|Tipo de ClickHouse
|Tipo de Spark
|Descripción
JSON
VariantType
|Almacena únicamente objetos JSON (deben empezar con
{)
Variant(T1, T2, ...)
VariantType
|Almacena varios tipos, incluidos tipos primitivos, arrays y JSON
Al leer datos de ClickHouse, las columnas
Lectura de datos de VariantType
JSON y
Variant se asignan automáticamente a
VariantType de Spark:
- Scala
- Python
- Java
// Leer una columna JSON como VariantType
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// Acceder a los datos de Variant
df.show()
// Convertir Variant a una cadena JSON para su inspección
import org.apache.spark.sql.functions._
df.select(
col("id"),
to_json(col("data")).as("data_json")
).show()
Puede escribir datos de VariantType en ClickHouse usando tipos de columna JSON o Variant:
Escribir datos de VariantType
- Scala
- Python
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// Crear un DataFrame con datos JSON
val jsonData = Seq(
(1, """{"name": "Alice", "age": 30}"""),
(2, """{"name": "Bob", "age": 25}"""),
(3, """{"name": "Charlie", "city": "NYC"}""")
).toDF("id", "json_string")
// Convertir cadenas JSON a VariantType
val variantDF = jsonData.select(
col("id"),
parse_json(col("json_string")).as("data")
)
// Escribir en ClickHouse con el tipo JSON (solo objetos JSON)
variantDF.writeTo("clickhouse.default.user_data").create()
// O especificar Variant con varios tipos
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.mixed_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
""")
Puede crear tablas VariantType mediante DDL de Spark SQL:
Creación de tablas VariantType con Spark SQL
-- Crear tabla con tipo JSON (predeterminado)
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
-- Crear tabla con tipo Variant que admite múltiples tipos
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
Al crear tablas con columnas VariantType, puede especificar qué tipos de ClickHouse usar:
Configuración de los tipos Variant
Si no se especifica la propiedad
Tipo JSON (predeterminado)
variant_types, la columna utiliza de forma predeterminada el tipo
JSON de ClickHouse, que solo acepta objetos JSON:
Esto crea la siguiente consulta de ClickHouse:
CREATE TABLE clickhouse.default.json_table (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE json_table (id Int32, data JSON) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
Para admitir tipos primitivos, arrays y objetos JSON, especifique los tipos en la propiedad
Tipo Variant con varios tipos
variant_types:
Esto crea la siguiente consulta de ClickHouse:
CREATE TABLE clickhouse.default.flexible_data (
id INT,
data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.data.variant_types' = 'String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'id'
)
CREATE TABLE flexible_data (
id Int32,
data Variant(String, Int64, Float64, Bool, Array(String), JSON)
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
Los siguientes tipos de ClickHouse pueden usarse en
Tipos compatibles con el
Tipos compatibles con el
tipo Variant
Variant():
- Primitivos:
String,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64,
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Float32,
Float64,
Bool
- Arrays:
Array(T), donde T es cualquier tipo compatible, incluidos los arrays anidados
- JSON:
JSONpara almacenar objetos JSON
De forma predeterminada, las columnas JSON y Variant se leen como
Configuración del formato de lectura
VariantType. Puedes anular este comportamiento para leerlas como cadenas:
- Scala
- Python
- Java
// Leer JSON/Variant como cadenas en lugar de VariantType
spark.conf.set("spark.clickhouse.read.jsonAs", "string")
val df = spark.sql("SELECT id, data FROM clickhouse.default.json_table")
// la columna data será StringType y contendrá cadenas JSON
La compatibilidad de escritura de VariantType varía según el formato:
Compatibilidad con formatos de escritura
Configure el formato de escritura:
|Formato
|Compatibilidad
|Notas
|JSON
|✅ Completa
|Admite los tipos
JSON y
Variant. Recomendado para datos de VariantType
|Arrow
|⚠️ Parcial
|Permite escribir en el tipo
JSON de ClickHouse. No admite el tipo
Variant de ClickHouse. La compatibilidad completa está pendiente de que se resuelva https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/92752
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.format", "json") // Recomendado para tipos Variant
Prácticas recomendadas
- Use JSON type for JSON-only data: Si solo almacena objetos JSON, use el tipo JSON predeterminado (sin la propiedad
variant_types)
- Specify types explicitly: Al usar
Variant(), enumere explícitamente todos los tipos que piensa almacenar
- Enable experimental features: Asegúrese de que ClickHouse tenga habilitado
allow_experimental_json_type = 1
- Use JSON format for writes: Se recomienda usar el formato JSON para escribir datos de VariantType, ya que ofrece una mejor compatibilidad
- Consider query patterns: Los tipos JSON/Variant admiten consultas de rutas JSON de ClickHouse para un filtrado eficiente
- Column hints for performance: Al usar campos JSON en ClickHouse, agregar sugerencias de columna mejora el rendimiento de las consultas. Actualmente, no es compatible agregar sugerencias de columna mediante Spark. Consulte el GitHub issue #497 para seguir el estado de esta funcionalidad.
Ejemplo: Flujo de trabajo completo
- Scala
- Python
- Java
import org.apache.spark.sql.functions._
// Habilitar el tipo JSON experimental en ClickHouse
spark.sql("SET allow_experimental_json_type = 1")
// Crear tabla con columna Variant
spark.sql("""
CREATE TABLE clickhouse.default.events (
event_id BIGINT,
event_time TIMESTAMP,
event_data VARIANT
) USING clickhouse
TBLPROPERTIES (
'clickhouse.column.event_data.variant_types' = 'String, Int64, Bool, JSON',
'engine' = 'MergeTree()',
'order_by' = 'event_time'
)
""")
// Preparar datos con tipos mixtos
val events = Seq(
(1L, "2024-01-01 10:00:00", """{"action": "login", "user_id": 123}"""),
(2L, "2024-01-01 10:05:00", """{"action": "purchase", "amount": 99.99}"""),
(3L, "2024-01-01 10:10:00", """{"action": "logout", "duration": 600}""")
).toDF("event_id", "event_time", "json_data")
// Convertir a VariantType y escribir
val variantEvents = events.select(
col("event_id"),
to_timestamp(col("event_time")).as("event_time"),
parse_json(col("json_data")).as("event_data")
)
variantEvents.writeTo("clickhouse.default.events").append()
// Leer y consultar
val result = spark.sql("""
SELECT event_id, event_time, event_data
FROM clickhouse.default.events
WHERE event_time >= '2024-01-01'
ORDER BY event_time
""")
result.show(false)
Estas son las configuraciones ajustables disponibles en el conector.
Configuraciones
Uso de las configuraciones: Estas son opciones de configuración a nivel de Spark que se aplican tanto a Catalog API como a TableProvider API. Se pueden configurar de dos maneras:
-
Configuración global de Spark (se aplica a todas las operaciones):
spark.conf.set("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") spark.conf.set("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4")
-
Sobrescritura por operación (solo en TableProvider API; puede sobrescribir la configuración global):
df.write \ .format("clickhouse") \ .option("host", "your-host") \ .option("database", "default") \ .option("table", "my_table") \ .option("spark.clickhouse.write.batchSize", "20000") \ .option("spark.clickhouse.write.compression.codec", "lz4") \ .mode("append") \ .save()
spark-defaults.conf o al crear la sesión de Spark.
|Clave
|Predeterminado
|Descripción
|Desde
|spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform
|true
|ClickHouse admite el uso de expresiones complejas como claves de sharding o valores de partición, p. ej.,
cityHash64(col_1, col_2), y actualmente Spark no puede admitirlas. Si es
true, ignora las expresiones no compatibles y registra una advertencia; de lo contrario, falla de inmediato con una excepción. Advertencia: Cuando
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal=true, ignorar claves de sharding no compatibles puede corromper los datos. El conector valida esto y, de forma predeterminada, genera un error. Para permitirlo, establece explícitamente
spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding=true.
|0.4.0
|spark.clickhouse.read.compression.codec
|lz4
|El codec utilizado para descomprimir los datos durante la lectura. Codecs compatibles: none, lz4.
|0.5.0
|spark.clickhouse.read.distributed.convertLocal
|true
|Al leer una tabla Distributed, lea la tabla local en lugar de la propia tabla. Si es
true, ignore
spark.clickhouse.read.distributed.useClusterNodes.
|0.1.0
|spark.clickhouse.read.fixedStringAs
|binary
|Lee el tipo FixedString de ClickHouse como el tipo de datos de Spark especificado. Tipos admitidos: binary, string
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.format
|json
|Formato de serialización para la lectura. Formatos admitidos: json, binary
|0.6.0
|spark.clickhouse.read.runtimeFilter.enabled
|false
|Activa el filtro en tiempo de ejecución para la lectura.
|0.8.0
|spark.clickhouse.read.splitByPartitionId
|true
|Si es
true, construye el filtro de partición de entrada usando la columna virtual
_partition_id, en lugar del valor de la partición. Se conocen problemas al generar predicados SQL a partir del valor de la partición. Esta función requiere ClickHouse Server v21.6+
|0.4.0
|spark.clickhouse.useNullableQuerySchema
|false
|Si es
true, marca todos los campos del esquema de la consulta como anulables al ejecutar
CREATE/REPLACE TABLE ... AS SELECT ... durante la creación de la tabla. Ten en cuenta que esta configuración requiere SPARK-43390 (disponible en Spark 3.5); sin este parche, siempre actúa como
true.
|0.8.0
|spark.clickhouse.write.batchSize
|10000
|El número de registros por lote al escribir en ClickHouse.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.compression.codec
|lz4
|El códec utilizado para comprimir los datos durante la escritura. Códecs compatibles: none, lz4.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal
|false
|Al escribir en una tabla Distributed, escriba en la tabla local en lugar de en la propia tabla. Si es
true, ignore
spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes. Esto omite el enrutamiento nativo de ClickHouse, por lo que Spark debe evaluar la clave de sharding. Cuando use expresiones de sharding no compatibles, establezca
spark.clickhouse.ignoreUnsupportedTransform en
false para evitar errores silenciosos en la distribución de datos.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.distributed.convertLocal.allowUnsupportedSharding
|false
|Permite escribir en tablas Distributed con
convertLocal=true e
ignoreUnsupportedTransform=true cuando la clave de sharding no es compatible. Esto es peligroso y puede provocar corrupción de datos debido a un sharding incorrecto. Cuando se establece en
true, debe asegurarse de que los datos estén correctamente ordenados/distribuidos por sharding antes de escribirlos, ya que Spark no puede evaluar la expresión de sharding no compatible. Establézcalo en
true solo si comprende los riesgos y ha verificado la distribución de sus datos. De forma predeterminada, esta combinación producirá un error para evitar la corrupción silenciosa de los datos.
|0.10.0
|spark.clickhouse.write.distributed.useClusterNodes
|true
|Escribir en todos los nodos del clúster al escribir en una tabla Distributed.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.format
|arrow
|Formato de serialización para la escritura. Formatos admitidos: json, arrow
|0.4.0
|spark.clickhouse.write.localSortByKey
|true
|Si es
true, ordena localmente por las claves de ordenación antes de escribir.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.localSortByPartition
|valor de spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|Si es
true, ordena localmente por partición antes de escribir. Si no se especifica, equivale a
spark.clickhouse.write.repartitionByPartition.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.maxRetry
|3
|El número máximo de reintentos de escritura que se realizarán para una sola escritura por lotes fallida con códigos que permiten reintento.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionByPartition
|true
|Si los datos deben reparticionarse por las claves de partición de ClickHouse para ajustarse a la distribución de la tabla de ClickHouse antes de la escritura.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.repartitionNum
|0
|Es necesario reparticionar los datos para que coincidan con la distribución de la tabla de ClickHouse antes de escribirlos; use esta configuración para especificar el número de particiones. Un valor inferior a 1 significa que no es necesario hacerlo.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.repartitionStrictly
|false
|Si es
true, Spark distribuirá estrictamente los registros entrantes entre las particiones para cumplir con la distribución requerida antes de pasarlos a la tabla de la fuente de datos durante la escritura. De lo contrario, Spark puede aplicar ciertas optimizaciones para acelerar la consulta, pero incumplir el requisito de distribución. Ten en cuenta que esta configuración requiere SPARK-37523 (disponible en Spark 3.4); sin este parche, siempre se comporta como
true.
|0.3.0
|spark.clickhouse.write.retryInterval
|10s
|El intervalo, en segundos, entre reintentos de escritura.
|0.1.0
|spark.clickhouse.write.retryableErrorCodes
|241
|Los códigos de error reintentables devueltos por el servidor ClickHouse cuando falla la escritura.
|0.1.0
Esta sección describe la correspondencia entre los tipos de datos de Spark y ClickHouse. Las tablas siguientes ofrecen una referencia rápida para convertir tipos de datos al leer desde ClickHouse en Spark y al insertar datos de Spark en ClickHouse.
Tipos de datos compatibles
Lectura de datos de ClickHouse en Spark
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato de Spark
|Compatible
|Es primitivo
|Notas
Nothing
NullType
|✅
|Sí
Bool
BooleanType
|✅
|Sí
UInt8,
Int16
ShortType
|✅
|Sí
Int8
ByteType
|✅
|Sí
UInt16,
Int32
IntegerType
|✅
|Sí
UInt32,
Int64,
UInt64
LongType
|✅
|Sí
Int128,
UInt128,
Int256,
UInt256
DecimalType(38, 0)
|✅
|Sí
Float32
FloatType
|✅
|Sí
Float64
DoubleType
|✅
|Sí
String,
UUID,
Enum8,
Enum16,
IPv4,
IPv6
StringType
|✅
|Sí
FixedString
BinaryType,
StringType
|✅
|Sí
|Se controla con la configuración
READ_FIXED_STRING_AS
Decimal
DecimalType
|✅
|Sí
|Precisión y escala de hasta
Decimal128
Decimal32
DecimalType(9, scale)
|✅
|Sí
Decimal64
DecimalType(18, scale)
|✅
|Sí
Decimal128
DecimalType(38, scale)
|✅
|Sí
Date,
Date32
DateType
|✅
|Sí
DateTime,
DateTime32,
DateTime64
TimestampType
|✅
|Sí
Array
ArrayType
|✅
|No
|También se convierte el tipo de elemento de Array
Map
MapType
|✅
|No
|Las claves se limitan a
StringType
IntervalYear
YearMonthIntervalType(Year)
|✅
|Sí
IntervalMonth
YearMonthIntervalType(Month)
|✅
|Sí
IntervalDay,
IntervalHour,
IntervalMinute,
IntervalSecond
DayTimeIntervalType
|✅
|No
|Se usa el tipo de intervalo específico
JSON,
Variant
VariantType
|✅
|No
|Requiere Spark 4.0+ y ClickHouse 25.3+. Puede leerse como
StringType con
spark.clickhouse.read.jsonAs=string
Object
|❌
Nested
|❌
Tuple
StructType
|✅
|No
|Admite tanto tuplas con nombre como sin nombre. Las tuplas con nombre se asignan a campos de la estructura por nombre; las tuplas sin nombre usan
_1,
_2, etc. Admite structs anidados y campos Nullable
Point
|❌
Polygon
|❌
MultiPolygon
|❌
Ring
|❌
IntervalQuarter
|❌
IntervalWeek
|❌
Decimal256
|❌
AggregateFunction
|❌
SimpleAggregateFunction
|❌
Inserción de datos desde Spark en ClickHouse
|Tipo de dato de Spark
|Tipo de dato de ClickHouse
|Compatible
|Es primitivo
|Notas
BooleanType
Bool
|✅
|Sí
|Se asigna al tipo
Bool (no
UInt8) desde la versión 0.9.0
ByteType
Int8
|✅
|Sí
ShortType
Int16
|✅
|Sí
IntegerType
Int32
|✅
|Sí
LongType
Int64
|✅
|Sí
FloatType
Float32
|✅
|Sí
DoubleType
Float64
|✅
|Sí
StringType
String
|✅
|Sí
VarcharType
String
|✅
|Sí
CharType
String
|✅
|Sí
DecimalType
Decimal(p, s)
|✅
|Sí
|Precisión y escala hasta
Decimal128
DateType
Date
|✅
|Sí
TimestampType
DateTime
|✅
|Sí
ArrayType (list, tuple, or array)
Array
|✅
|No
|También se convierte el tipo de elemento de Array
MapType
Map
|✅
|No
|Las claves están limitadas a
StringType
StructType
Tuple
|✅
|No
|Se convierte en un Tuple con nombre y nombres de campo.
VariantType
JSON o
Variant
|✅
|No
|Requiere Spark 4.0+ y ClickHouse 25.3+. De forma predeterminada, usa el tipo
JSON. Use la propiedad
clickhouse.column.<name>.variant_types para especificar
Variant con varios tipos.
Object
|❌
Nested
|❌
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