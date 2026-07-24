- Spark Connector - El conector de Spark implementa
DataSourceV2y cuenta con su propia gestión de catálogo. A día de hoy, esta es la forma recomendada de integrar ClickHouse y Spark.
- Spark JDBC - Integra Spark y ClickHouse mediante un origen de datos JDBC.
Ambas soluciones se han probado correctamente y son totalmente compatibles con varias API, incluidas Java, Scala, PySpark y Spark SQL.
Entornos de ejecución de Spark
El Spark Connector funciona de inmediato en entornos que siguen de cerca el runtime original de Apache Spark, como Amazon EMR o implementaciones de Spark basadas en Kubernetes.
Entornos de ejecución estándar de Spark
Plataformas como AWS Glue y Databricks introducen abstracciones adicionales y comportamientos específicos del entorno. Aunque la integración principal sigue siendo la misma, pueden requerir configuración dedicada y pasos de instalación específicos. Consulta las páginas de documentación correspondientes para obtener más detalles.