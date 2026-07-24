Apache Spark es un motor compatible con varios lenguajes para ejecutar tareas de ingeniería de datos, ciencia de datos y aprendizaje automático en máquinas de un solo nodo o en clústeres.

Hay dos formas principales de conectar Apache Spark y ClickHouse:

Spark Connector - El conector de Spark implementa DataSourceV2 y cuenta con su propia gestión de catálogo. A día de hoy, esta es la forma recomendada de integrar ClickHouse y Spark. Spark JDBC - Integra Spark y ClickHouse mediante un origen de datos JDBC.

Ambas soluciones se han probado correctamente y son totalmente compatibles con varias API, incluidas Java, Scala, PySpark y Spark SQL.

​ Entornos de ejecución de Spark

​ Entornos de ejecución estándar de Spark

El Spark Connector funciona de inmediato en entornos que siguen de cerca el runtime original de Apache Spark, como Amazon EMR o implementaciones de Spark basadas en Kubernetes.

​ Plataformas de Spark administradas