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El conector de ClickHouse para Spark funciona perfectamente con Databricks. Esta guía abarca la configuración, la instalación y los patrones de uso específicos de Databricks.

Selección de API para Databricks

De forma predeterminada, Databricks usa Unity Catalog, que bloquea el registro de catálogos de Spark. En este caso, debe usar la TableProvider API (acceso basado en formato). Sin embargo, si desactiva Unity Catalog creando un clúster con el modo de acceso No isolation shared, puede usar la Catalog API en su lugar. La Catalog API proporciona una configuración centralizada e integración nativa con Spark SQL.

Instalación en Databricks

Opción 1: Subir el JAR mediante la UI de Databricks

  1. Compila o descarga el JAR de runtime:
  2. Sube el JAR a tu espacio de trabajo de Databricks:
    • Ve a Espacio de trabajo → navega hasta la carpeta deseada
    • Haz clic en Upload → selecciona el archivo JAR
    • El JAR se almacenará en tu espacio de trabajo
  3. Instala la biblioteca en tu clúster:
    • Ve a Compute → selecciona tu clúster
    • Haz clic en la pestaña Libraries
    • Haz clic en Install New
    • Selecciona DBFS o Espacio de trabajo → navega hasta el archivo JAR que subiste
    • Haz clic en Install
  1. Reinicia el clúster para cargar la biblioteca

Opción 2: Instalar con la CLI de Databricks

Opción 3: Coordenadas de Maven (recomendada)

  1. Ve a tu espacio de trabajo de Databricks:
    • Ve a Compute → Selecciona tu clúster
    • Haz clic en la pestaña Libraries
    • Haz clic en Install New
    • Selecciona la pestaña Maven
  2. Agrega las coordenadas de Maven:
  1. Haz clic en Install y reinicia el clúster para cargar la biblioteca

Uso de la TableProvider API

Cuando Unity Catalog está habilitado (de forma predeterminada), debe usar la TableProvider API (acceso basado en formatos), ya que Unity Catalog bloquea el registro del catálogo de Spark. Si ha deshabilitado Unity Catalog usando un clúster con el modo de acceso “No isolation shared”, puede usar la Catalog API en su lugar.

Lectura de datos

Escritura de datos

Este ejemplo asume que los secret scopes de Databricks ya están configurados. Para obtener instrucciones de configuración, consulta la documentación de gestión de secretos de Databricks.

Consideraciones específicas de Databricks

Requisitos del modo de acceso

El ClickHouse Spark Connector requiere el modo de acceso Dedicated (antes Single User). El modo de acceso Standard (antes Shared) no es compatible cuando Unity Catalog está habilitado, ya que Databricks bloquea los conectores externos DataSource V2 en esa configuración.

Gestión de secretos

Use los secret scopes de Databricks para guardar de forma segura las credenciales de ClickHouse:
Para obtener instrucciones de configuración, consulta la documentación sobre gestión de secretos de Databricks.

Conexión con ClickHouse Cloud

Al conectarse a ClickHouse Cloud desde Databricks:
  1. Use el protocolo HTTPS (protocol: https, http_port: 8443)
  2. Habilite SSL (ssl: true)

Ejemplos

Ejemplo completo de flujo de trabajo

Última modificación el 24 de julio de 2026