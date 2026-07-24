De forma predeterminada, Databricks usa Unity Catalog, que bloquea el registro de catálogos de Spark. En este caso, debe usar la TableProvider API (acceso basado en formato). Sin embargo, si desactiva Unity Catalog creando un clúster con el modo de acceso No isolation shared, puede usar la Catalog API en su lugar. La Catalog API proporciona una configuración centralizada e integración nativa con Spark SQL.
Selección de API para Databricks
|Estado de Unity Catalog
|API recomendada
|Notas
|Habilitado (predeterminado)
|TableProvider API (basada en formato)
|Unity Catalog bloquea el registro de catálogos de Spark
|Deshabilitado (No isolation shared)
|Catalog API
|Requiere un clúster con el modo de acceso “No isolation shared”
Instalación en Databricks
Opción 1: Subir el JAR mediante la UI de Databricks
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Compila o descarga el JAR de runtime:
clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
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Sube el JAR a tu espacio de trabajo de Databricks:
- Ve a Espacio de trabajo → navega hasta la carpeta deseada
- Haz clic en Upload → selecciona el archivo JAR
- El JAR se almacenará en tu espacio de trabajo
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Instala la biblioteca en tu clúster:
- Ve a Compute → selecciona tu clúster
- Haz clic en la pestaña Libraries
- Haz clic en Install New
- Selecciona DBFS o Espacio de trabajo → navega hasta el archivo JAR que subiste
- Haz clic en Install
- Reinicia el clúster para cargar la biblioteca
Opción 2: Instalar con la CLI de Databricks
# Subir JAR a DBFS
databricks fs cp clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar \
dbfs:/FileStore/jars/
# Instalar en el clúster
databricks libraries install \
--cluster-id <your-cluster-id> \
--jar dbfs:/FileStore/jars/clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}-{{ stable_version }}.jar
Opción 3: Coordenadas de Maven (recomendada)
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Ve a tu espacio de trabajo de Databricks:
- Ve a Compute → Selecciona tu clúster
- Haz clic en la pestaña Libraries
- Haz clic en Install New
- Selecciona la pestaña Maven
- Agrega las coordenadas de Maven:
com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-{{ spark_binary_version }}_{{ scala_binary_version }}:{{ stable_version }}
- Haz clic en Install y reinicia el clúster para cargar la biblioteca
Cuando Unity Catalog está habilitado (de forma predeterminada), debe usar la TableProvider API (acceso basado en formatos), ya que Unity Catalog bloquea el registro del catálogo de Spark. Si ha deshabilitado Unity Catalog usando un clúster con el modo de acceso “No isolation shared”, puede usar la Catalog API en su lugar.
Uso de la TableProvider API
Lectura de datos
- Python
- Scala
# Leer datos de ClickHouse mediante TableProvider API
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# El esquema se infiere automáticamente
df.display()
Escritura de datos
- Python
- Scala
# Escribir en ClickHouse: la tabla se creará automáticamente si no existe
df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-clickhouse-cloud-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "events_copy") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \ # Obligatorio: especifica ORDER BY al crear una tabla nueva
.option("settings.allow_nullable_key", "1") \ # Obligatorio en ClickHouse Cloud si ORDER BY incluye columnas que admiten NULL
.mode("append") \
.save()
Este ejemplo asume que los secret scopes de Databricks ya están configurados. Para obtener instrucciones de configuración, consulta la documentación de gestión de secretos de Databricks.
Consideraciones específicas de Databricks
El ClickHouse Spark Connector requiere el modo de acceso Dedicated (antes Single User). El modo de acceso Standard (antes Shared) no es compatible cuando Unity Catalog está habilitado, ya que Databricks bloquea los conectores externos DataSource V2 en esa configuración.
Requisitos del modo de acceso
|Modo de acceso
|Unity Catalog
|Compatible
|Dedicated (Single User)
|Habilitado
|✅ Sí
|Dedicated (Single User)
|Deshabilitado
|✅ Sí
|Standard (Shared)
|Habilitado
|❌ No
|Standard (Shared)
|Deshabilitado
|✅ Sí
Use los secret scopes de Databricks para guardar de forma segura las credenciales de ClickHouse:
Gestión de secretos
Para obtener instrucciones de configuración, consulta la documentación sobre gestión de secretos de Databricks.
# Acceder a los secretos
password = dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")
Al conectarse a ClickHouse Cloud desde Databricks:
Conexión con ClickHouse Cloud
- Use el protocolo HTTPS (
protocol: https,
http_port: 8443)
- Habilite SSL (
ssl: true)
Ejemplos
Ejemplo completo de flujo de trabajo
- Python
- Scala
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import col
# Inicializar Spark con el conector de ClickHouse
spark = SparkSession.builder \
.config("spark.jars.packages", "com.clickhouse.spark:clickhouse-spark-runtime-3.4_2.12:0.9.0") \
.getOrCreate()
# Leer datos de ClickHouse
df = spark.read \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "source_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.load()
# Transformar los datos
transformed_df = df.filter(col("status") == "active")
# Escribir en ClickHouse
transformed_df.write \
.format("clickhouse") \
.option("host", "your-host.clickhouse.cloud") \
.option("protocol", "https") \
.option("http_port", "8443") \
.option("database", "default") \
.option("table", "target_table") \
.option("user", "default") \
.option("password", dbutils.secrets.get(scope="clickhouse", key="password")) \
.option("ssl", "true") \
.option("order_by", "id") \
.mode("append") \
.save()
- Guía del conector nativo de Spark - Documentación completa del conector
- Documentación de TableProvider API - Detalles sobre el acceso basado en formato
- Documentación de Catalog API - Detalles sobre el acceso basado en catálogo