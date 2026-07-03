Configura cualquier instancia de MongoDB como origen para ClickPipes

Guía de configuración del origen genérico de MongoDB

Si usas MongoDB Atlas, consulta la guía específica aquí

​ Habilitar la retención del oplog

Se requiere una retención mínima del oplog de 24 horas para la replicación. Recomendamos configurar la retención del oplog en 72 horas o más para garantizar que no se trunque antes de que finalice el snapshot inicial.

Puede consultar la retención actual del oplog ejecutando el siguiente comando en el shell de MongoDB (debe tener el rol clusterMonitor para ejecutar este comando):

db . getSiblingDB ( "admin" ). serverStatus (). oplogTruncation . oplogMinRetentionHours

Para configurar la retención del oplog en 72 horas, ejecute el siguiente comando en cada nodo del conjunto de réplicas como usuario administrador:

db . adminCommand ({ "replSetResizeOplog" : 1 , "minRetentionHours" : 72 })

replSetResizeOplog y la retención del oplog, consulta la Para obtener más información sobre el comandoy la retención del oplog, consulta la documentación de MongoDB

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MongoDB con un usuario administrador y ejecute el siguiente comando para crear un usuario para ClickPipes de CDC de MongoDB:

db . getSiblingDB ( "admin" ). createUser ({ user: "clickpipes_user" , pwd: "some_secure_password" , roles: [ "readAnyDatabase" , "clusterMonitor" ], })

Asegúrese de sustituir clickpipes_user y some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que prefiera.