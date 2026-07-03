Si usas MongoDB Atlas, consulta la guía específica aquí.
Se requiere una retención mínima del oplog de 24 horas para la replicación. Recomendamos configurar la retención del oplog en 72 horas o más para garantizar que no se trunque antes de que finalice el snapshot inicial. Puede consultar la retención actual del oplog ejecutando el siguiente comando en el shell de MongoDB (debe tener el rol
Habilitar la retención del oplog
clusterMonitor para ejecutar este comando):
Para configurar la retención del oplog en 72 horas, ejecute el siguiente comando en cada nodo del conjunto de réplicas como usuario administrador:
db.getSiblingDB("admin").serverStatus().oplogTruncation.oplogMinRetentionHours
Para obtener más información sobre el comando
db.adminCommand({
"replSetResizeOplog" : 1,
"minRetentionHours": 72
})
replSetResizeOplog y la retención del oplog, consulta la documentación de MongoDB.
Conéctese a su instancia de MongoDB con un usuario administrador y ejecute el siguiente comando para crear un usuario para ClickPipes de CDC de MongoDB:
Configurar un usuario de base de datos
db.getSiblingDB("admin").createUser({
user: "clickpipes_user",
pwd: "some_secure_password",
roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"],
})
Asegúrese de sustituir
clickpipes_user y
some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que prefiera.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingestar datos de tu instancia de MongoDB en ClickHouse Cloud. Asegúrate de tomar nota de los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de MongoDB, ya que los necesitarás durante el proceso de creación del ClickPipe.