ClickPipes es compatible con DocumentDB versión 5.0.
Versiones compatibles de DocumentDB
De forma predeterminada, Amazon DocumentDB tiene un período de retención de registros del change stream de 3 horas, mientras que la carga inicial puede tardar bastante más en función del volumen de datos existente en su DocumentDB. Recomendamos establecer la retención de registros del change stream en 72 horas o más para garantizar que no se trunque antes de que se complete la instantánea inicial.
Configurar la retención de registros del change stream
Actualizar la retención de registros del change stream desde la Consola de AWS
- Haga clic en
Parameter groupsen el panel izquierdo y busque el grupo de parámetros que usa su clúster de DocumentDB (si está usando el grupo de parámetros predeterminado, primero deberá crear uno nuevo para poder modificarlo).
- Busque
change_stream_log_retention_duration, selecciónelo y cámbielo a
259200(72 horas)
- Haga clic en
Apply Changespara aplicar de inmediato el grupo de parámetros modificado a su clúster de DocumentDB. Debería ver que el estado del grupo de parámetros cambia primero a
applyingy luego a
in-synccuando se aplique el cambio.
Como alternativa, puedes configurarlo con AWS CLI. Para comprobar el período actual de retención de registros del change stream:
Actualiza la retención de registros del change stream con AWS CLI
Para establecer en 72 horas el período de retención del registro del flujo de cambios:
aws docdb describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --query "Parameters[?ParameterName=='change_stream_log_retention_duration'].{Name:ParameterName,Value:ParameterValue}"
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --parameters "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=259200,ApplyMethod=immediate"
Conéctese a su clúster de DocumentDB como usuario administrador y ejecute el siguiente comando para crear un usuario de base de datos para ClickPipes de CDC de MongoDB:
Configure un usuario de base de datos
db.getSiblingDB("admin").createUser({
user: "clickpipes_user",
pwd: "some_secure_password",
roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"],
})
Asegúrate de sustituir
clickpipes_user y
some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que quieras usar.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingerir datos desde tu instancia de DocumentDB en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu clúster de DocumentDB, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.