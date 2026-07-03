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|Integración de Amazon Kinesis con ClickHouse Cloud
|Conecte sin complicaciones sus fuentes de datos de Amazon Kinesis a ClickHouse Cloud.
|Acceso basado en roles de Kinesis
|En este artículo se muestra cómo los clientes de ClickPipes pueden aprovechar el acceso basado en roles para autenticarse con Amazon Kinesis y acceder de forma segura a sus flujos de datos.
Kinesis ClickPipes
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Última modificación el 3 de julio de 2026
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