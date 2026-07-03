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Este conjunto de datos consta de dos tablas que contienen datos anonimizados de analítica web con hits (hits_v1) y visitas (visits_v1). Las tablas pueden descargarse como archivos tsv.xz comprimidos. Además de la muestra utilizada en este documento, también está disponible una versión ampliada (7.5 GB) de la tabla hits, que contiene 100 millones de filas, en formato TSV en https://datasets.clickhouse.com/hits/tsv/hits_100m_obfuscated_v1.tsv.xz.

Descargar e ingestar los datos

Descargar el archivo TSV comprimido de hits

Crear la base de datos y la tabla

Para hits_v1
O bien para hits_100m_obfuscated

Importar los datos de hits

Verifique la cantidad de filas

Descarga el archivo TSV comprimido de visits

Crear la tabla visits

Importar los datos de visits

Verificar el recuento

Un ejemplo de JOIN

Los conjuntos de datos hits y visits se usan en las rutinas de prueba de ClickHouse; esta es una de las consultas de la suite de pruebas. El resto de las pruebas se mencionan en la sección Siguientes pasos al final de esta página.

Siguientes pasos

Una introducción práctica a los índices primarios dispersos en ClickHouse utiliza el conjunto de datos hits para explicar las diferencias entre la indexación en ClickHouse y la de las bases de datos relacionales tradicionales, cómo ClickHouse crea y utiliza un índice primario disperso, y las buenas prácticas de indexación. Puedes encontrar más ejemplos de consultas sobre estas tablas en los tests stateful de ClickHouse.
La suite de pruebas usa el nombre de base de datos test, y las tablas se llaman hits y visits. Puedes cambiar el nombre de tu base de datos y de tus tablas, o editar el SQL del archivo de prueba.
Última modificación el 3 de julio de 2026