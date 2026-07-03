Conjunto de datos que contiene todos los eventos de GitHub desde 2011 hasta el 6 de dic. de 2020, con un total de 3.100 millones de registros.

Este conjunto de datos contiene todos los eventos de GitHub desde 2011 hasta el 6 de dic. de 2020, con un total de 3.100 millones de registros. El tamaño de la descarga es de 75 GB y requerirá hasta 200 GB de espacio en disco si se almacena en una tabla con compresión lz4.