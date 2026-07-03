Conjunto de datos de eventos de GitHub
Conjunto de datos que contiene todos los eventos de GitHub desde 2011 hasta el 6 de dic. de 2020, con un total de 3.100 millones de registros.
Este conjunto de datos contiene todos los eventos de GitHub desde 2011 hasta el 6 de dic. de 2020, con un total de 3.100 millones de registros. El tamaño de la descarga es de 75 GB y requerirá hasta 200 GB de espacio en disco si se almacena en una tabla con compresión lz4. La descripción completa del conjunto de datos, los análisis, las instrucciones de descarga y las consultas interactivas están publicados en este repositorio
Última modificación el 3 de julio de 2026
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