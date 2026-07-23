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En noviembre de 2021, YouTube eliminó el recuento público de no me gusta de todos sus videos. Aunque los creadores siguen pudiendo ver la cantidad de no me gusta, los espectadores solo pueden ver cuántos me gusta ha recibido un video.
El conjunto de datos contiene más de 4,55 mil millones de registros, así que ten cuidado al copiar y pegar los comandos siguientes, a menos que tus recursos puedan soportar ese volumen. Los siguientes comandos se ejecutaron en una instancia de Production de ClickHouse Cloud.
Los datos están en formato JSON y pueden descargarse desde archive.org. También hemos puesto estos mismos datos a disposición en S3 para que puedan descargarse de forma más eficiente en una instancia de ClickHouse Cloud. A continuación se indican los pasos para crear una tabla en ClickHouse Cloud e insertar los datos.
Los pasos siguientes también funcionarán sin problemas en una instalación local de ClickHouse. El único cambio sería usar la función s3 en lugar de s3cluster (a menos que tengas un cluster configurado; en ese caso, cambia default por el nombre de tu cluster).

Instrucciones paso a paso

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Exploración de datos

Veamos qué aspecto tienen los datos. La función de tabla s3cluster devuelve una tabla, así que podemos DESCRIBE el resultado:
ClickHouse infiere el siguiente esquema a partir del archivo JSON:
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Crear la tabla

A partir del esquema inferido, ajustamos los tipos de datos y añadimos una clave primaria. Defina la siguiente tabla:
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Insertar datos

El siguiente comando transmite los registros de los archivos de S3 a la tabla youtube.
Esto inserta una gran cantidad de datos: 4,65 mil millones de filas. Si no quieres el conjunto de datos completo, simplemente añade una cláusula LIMIT con el número de filas que desees.
Algunos comentarios sobre nuestro comando INSERT:
  • La función parseDateTimeBestEffortUSOrZero resulta útil cuando es posible que los campos de fecha entrantes no estén en el formato correcto. Si fetch_date no se puede analizar correctamente, se establecerá en 0
  • La columna upload_date contiene fechas válidas, pero también cadenas como “4 hours ago”, que claramente no es una fecha válida. Decidimos almacenar el valor original en upload_date_str e intentar convertirlo con toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)). Si el análisis falla, simplemente obtenemos 0
  • Usamos ifNull para evitar valores NULL en nuestra tabla. Si un valor entrante es NULL, la función ifNull establece el valor como una cadena vacía
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Cuenta el número de filas

Abre una nueva pestaña en SQL Console de ClickHouse Cloud (o una nueva ventana de clickhouse-client) y observa cómo aumenta el recuento. Llevará un tiempo insertar 4.56B filas, según los recursos de tu server. (Sin ajustar ninguna configuración, tarda unas 4.5 horas.)
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Explora los datos

Una vez insertados los datos, cuenta cuántos «No me gusta» tienen tus videos o canales favoritos. Veamos cuántos videos ha subido ClickHouse:
La consulta anterior se ejecuta tan rápido porque elegimos uploader como la primera columna de la clave primaria, por lo que solo tuvo que procesar 237k filas.
Veamos los «me gusta» y «no me gusta» de los videos de ClickHouse:
La respuesta se ve así:
Aquí tienes una búsqueda de videos con ClickHouse en los campos title o description:
Esta consulta tiene que procesar cada fila y, además, analizar dos columnas de cadenas. Aun así, obtenemos un rendimiento bastante bueno de 4,15 M filas/segundo:
Los resultados son así:

Preguntas

Si alguien desactiva los comentarios, ¿disminuye la probabilidad de que alguien realmente haga clic en «me gusta» o «no me gusta»?

Cuando los comentarios están desactivados, ¿es más probable que la gente marque «me gusta» o «no me gusta» para expresar lo que siente sobre un video?
Habilitar los comentarios parece estar relacionado con una mayor tasa de participación.

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Última modificación el 23 de julio de 2026