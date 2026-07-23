Una colección de marcas de “No me gusta” en videos de YouTube.

Conjunto de datos de YouTube sobre no me gusta

En noviembre de 2021, YouTube eliminó el recuento público de no me gusta de todos sus videos. Aunque los creadores siguen pudiendo ver la cantidad de no me gusta, los espectadores solo pueden ver cuántos me gusta ha recibido un video.

Production de El conjunto de datos contiene más de 4,55 mil millones de registros, así que ten cuidado al copiar y pegar los comandos siguientes, a menos que tus recursos puedan soportar ese volumen. Los siguientes comandos se ejecutaron en una instancia dede ClickHouse Cloud

Los datos están en formato JSON y pueden descargarse desde archive.org . También hemos puesto estos mismos datos a disposición en S3 para que puedan descargarse de forma más eficiente en una instancia de ClickHouse Cloud.

A continuación se indican los pasos para crear una tabla en ClickHouse Cloud e insertar los datos.

Los pasos siguientes también funcionarán sin problemas en una instalación local de ClickHouse. El único cambio sería usar la función s3 en lugar de s3cluster (a menos que tengas un cluster configurado; en ese caso, cambia default por el nombre de tu cluster).

​ Instrucciones paso a paso

1 Exploración de datos Veamos qué aspecto tienen los datos. La función de tabla s3cluster devuelve una tabla, así que podemos DESCRIBE el resultado: DESCRIBE s3( 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst' , 'JSONLines' ); ClickHouse infiere el siguiente esquema a partir del archivo JSON: ┌─name────────────────┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ fetch_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ upload_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ title │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ uploader_id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ uploader │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ uploader_sub_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ is_age_limit │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ view_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ like_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ dislike_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ is_crawlable │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ is_live_content │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ has_subtitles │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ is_ads_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ is_comments_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ description │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ rich_metadata │ Array(Tuple(call Nullable(String), content Nullable(String), subtitle Nullable(String), title Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ │ super_titles │ Array(Tuple(text Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ │ uploader_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ video_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ 2 Crear la tabla A partir del esquema inferido, ajustamos los tipos de datos y añadimos una clave primaria. Defina la siguiente tabla: CREATE TABLE youtube ( `id` String, `fetch_date` DateTime , `upload_date_str` String, `upload_date` Date , `title` String, `uploader_id` String, `uploader` String, `uploader_sub_count` Int64, `is_age_limit` Bool, `view_count` Int64, `like_count` Int64, `dislike_count` Int64, `is_crawlable` Bool, `has_subtitles` Bool, `is_ads_enabled` Bool, `is_comments_enabled` Bool, `description` String, `rich_metadata` Array (Tuple( call String, content String, subtitle String, title String, url String)), `super_titles` Array (Tuple( text String, url String)), `uploader_badges` String, `video_badges` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (uploader, upload_date) 3 Insertar datos El siguiente comando transmite los registros de los archivos de S3 a la tabla youtube . Esto inserta una gran cantidad de datos: 4,65 mil millones de filas. Si no quieres el conjunto de datos completo, simplemente añade una cláusula LIMIT con el número de filas que desees. INSERT INTO youtube SETTINGS input_format_null_as_default = 1 SELECT id, parseDateTimeBestEffortUSOrZero(toString(fetch_date)) AS fetch_date, upload_date AS upload_date_str, toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) AS upload_date, ifNull (title, '' ) AS title, uploader_id, ifNull (uploader, '' ) AS uploader, uploader_sub_count, is_age_limit, view_count, like_count, dislike_count, is_crawlable, has_subtitles, is_ads_enabled, is_comments_enabled, ifNull ( description , '' ) AS description , rich_metadata, super_titles, ifNull (uploader_badges, '' ) AS uploader_badges, ifNull (video_badges, '' ) AS video_badges FROM s3( 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst' , 'JSONLines' ) Algunos comentarios sobre nuestro comando INSERT : La función parseDateTimeBestEffortUSOrZero resulta útil cuando es posible que los campos de fecha entrantes no estén en el formato correcto. Si fetch_date no se puede analizar correctamente, se establecerá en 0

resulta útil cuando es posible que los campos de fecha entrantes no estén en el formato correcto. Si no se puede analizar correctamente, se establecerá en La columna upload_date contiene fechas válidas, pero también cadenas como “4 hours ago”, que claramente no es una fecha válida. Decidimos almacenar el valor original en upload_date_str e intentar convertirlo con toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) . Si el análisis falla, simplemente obtenemos 0

contiene fechas válidas, pero también cadenas como “4 hours ago”, que claramente no es una fecha válida. Decidimos almacenar el valor original en e intentar convertirlo con . Si el análisis falla, simplemente obtenemos Usamos ifNull para evitar valores NULL en nuestra tabla. Si un valor entrante es NULL , la función ifNull establece el valor como una cadena vacía 4 Cuenta el número de filas Abre una nueva pestaña en SQL Console de ClickHouse Cloud (o una nueva ventana de clickhouse-client ) y observa cómo aumenta el recuento. Llevará un tiempo insertar 4.56B filas, según los recursos de tu server. (Sin ajustar ninguna configuración, tarda unas 4.5 horas.) SELECT formatReadableQuantity( count ()) FROM youtube ┌─formatReadableQuantity(count())─┐ │ 4.56 billion │ └─────────────────────────────────┘ 5 Explora los datos Una vez insertados los datos, cuenta cuántos «No me gusta» tienen tus videos o canales favoritos. Veamos cuántos videos ha subido ClickHouse: SELECT count () FROM youtube WHERE uploader = 'ClickHouse' ; ┌─count()─┐ │ 84 │ └─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.570 sec. Processed 237.57 thousand rows, 5.77 MB (416.54 thousand rows/s., 10.12 MB/s.) La consulta anterior se ejecuta tan rápido porque elegimos uploader como la primera columna de la clave primaria, por lo que solo tuvo que procesar 237k filas. Veamos los «me gusta» y «no me gusta» de los videos de ClickHouse: SELECT title, like_count, dislike_count FROM youtube WHERE uploader = 'ClickHouse' ORDER BY dislike_count DESC ; La respuesta se ve así: ┌─title────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─like_count─┬─dislike_count─┐ │ ClickHouse v21.11 Release Webinar │ 52 │ 3 │ │ ClickHouse Introduction │ 97 │ 3 │ │ Casa Modelo Algarve │ 180 │ 3 │ │ Профайлер запросов: трудный путь │ 33 │ 3 │ │ ClickHouse в Курсометре │ 4 │ 2 │ │ 10 Good Reasons to Use ClickHouse │ 27 │ 2 │ ... 84 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 155.65 thousand rows, 16.94 MB (11.96 million rows/s., 1.30 GB/s.) Aquí tienes una búsqueda de videos con ClickHouse en los campos title o description : SELECT view_count, like_count, dislike_count, concat ( 'https://youtu.be/' , id) AS url , title FROM youtube WHERE (title ILIKE '%ClickHouse%' ) OR ( description ILIKE '%ClickHouse%' ) ORDER BY like_count DESC , view_count DESC ; Esta consulta tiene que procesar cada fila y, además, analizar dos columnas de cadenas. Aun así, obtenemos un rendimiento bastante bueno de 4,15 M filas/segundo: 1174 rows in set. Elapsed: 1099.368 sec. Processed 4.56 billion rows, 1.98 TB (4.15 million rows/s., 1.80 GB/s.) Los resultados son así: ┌─view_count─┬─like_count─┬─dislike_count─┬─url──────────────────────────┬─title──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1919 │ 63 │ 1 │ https://youtu.be/b9MeoOtAivQ │ ClickHouse v21.10 Release Webinar │ │ 8710 │ 62 │ 4 │ https://youtu.be/PeV1mC2z--M │ What is JDBC DriverManager? | JDBC │ │ 3534 │ 62 │ 1 │ https://youtu.be/8nWRhK9gw10 │ CLICKHOUSE - Arquitetura Modular │

Cuando los comentarios están desactivados, ¿es más probable que la gente marque «me gusta» o «no me gusta» para expresar lo que siente sobre un video?

SELECT concat ( '< ' , formatReadableQuantity(view_range)) AS views, is_comments_enabled, total_clicks / num_views AS prob_like_dislike FROM ( SELECT is_comments_enabled, power ( 10 , CEILING ( log10 (view_count + 1 ))) AS view_range, sum (like_count + dislike_count) AS total_clicks, sum (view_count) AS num_views FROM youtube GROUP BY view_range, is_comments_enabled ) WHERE view_range > 1 ORDER BY is_comments_enabled ASC , num_views ASC ;

┌─views─────────────┬─is_comments_enabled─┬────prob_like_dislike─┐ │ < 10.00 │ false │ 0.08224180712685371 │ │ < 100.00 │ false │ 0.06346337759167248 │ │ < 1.00 thousand │ false │ 0.03201883652987105 │ │ < 10.00 thousand │ false │ 0.01716073540410903 │ │ < 10.00 billion │ false │ 0.004555639481829971 │ │ < 100.00 thousand │ false │ 0.01293351460515323 │ │ < 1.00 billion │ false │ 0.004761811192464957 │ │ < 1.00 million │ false │ 0.010472604018980551 │ │ < 10.00 million │ false │ 0.00788902538420125 │ │ < 100.00 million │ false │ 0.00579152804250582 │ │ < 10.00 │ true │ 0.09819517478134059 │ │ < 100.00 │ true │ 0.07403784478585775 │ │ < 1.00 thousand │ true │ 0.03846294910067627 │ │ < 10.00 billion │ true │ 0.005615217329358215 │ │ < 10.00 thousand │ true │ 0.02505881391701455 │ │ < 1.00 billion │ true │ 0.007434998802482997 │ │ < 100.00 thousand │ true │ 0.022694648130822004 │ │ < 100.00 million │ true │ 0.011761563746575625 │ │ < 1.00 million │ true │ 0.020776022304589435 │ │ < 10.00 million │ true │ 0.016917095718089584 │ └───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘ 22 rows in set. Elapsed: 8.460 sec. Processed 4.56 billion rows, 77.48 GB (538.73 million rows/s., 9.16 GB/s.)

Habilitar los comentarios parece estar relacionado con una mayor tasa de participación.

​ ¿Cómo evoluciona el número de videos a lo largo del tiempo? - eventos destacados

SELECT toStartOfMonth(toDateTime(upload_date)) AS month , uniq(uploader_id) AS uploaders, count () AS num_videos, sum (view_count) AS view_count FROM youtube GROUP BY month ORDER BY month ASC ;

┌──────month─┬─uploaders─┬─num_videos─┬───view_count─┐ │ 2005-04-01 │ 5 │ 6 │ 213597737 │ │ 2005-05-01 │ 6 │ 9 │ 2944005 │ │ 2005-06-01 │ 165 │ 351 │ 18624981 │ │ 2005-07-01 │ 395 │ 1168 │ 94164872 │ │ 2005-08-01 │ 1171 │ 3128 │ 124540774 │ │ 2005-09-01 │ 2418 │ 5206 │ 475536249 │ │ 2005-10-01 │ 6750 │ 13747 │ 737593613 │ │ 2005-11-01 │ 13706 │ 28078 │ 1896116976 │ │ 2005-12-01 │ 24756 │ 49885 │ 2478418930 │ │ 2006-01-01 │ 49992 │ 100447 │ 4532656581 │ │ 2006-02-01 │ 67882 │ 138485 │ 5677516317 │ │ 2006-03-01 │ 103358 │ 212237 │ 8430301366 │ │ 2006-04-01 │ 114615 │ 234174 │ 9980760440 │ │ 2006-05-01 │ 152682 │ 332076 │ 14129117212 │ │ 2006-06-01 │ 193962 │ 429538 │ 17014143263 │ │ 2006-07-01 │ 234401 │ 530311 │ 18721143410 │ │ 2006-08-01 │ 281280 │ 614128 │ 20473502342 │ │ 2006-09-01 │ 312434 │ 679906 │ 23158422265 │ │ 2006-10-01 │ 404873 │ 897590 │ 27357846117 │

Se nota un aumento repentino de usuarios que suben contenido en torno al covid

​ Más subtítulos con el tiempo y cuándo

Con los avances en el reconocimiento de voz, es más fácil que nunca crear subtítulos para vídeo, y YouTube añadió los subtítulos automáticos a finales de 2009; ¿fue entonces cuando se produjo el salto?

SELECT toStartOfMonth(upload_date) AS month , countIf(has_subtitles) / count () AS percent_subtitles, percent_subtitles - any(percent_subtitles) OVER ( ORDER BY month ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING ) AS previous FROM youtube GROUP BY month ORDER BY month ASC ;

┌──────month─┬───percent_subtitles─┬────────────────previous─┐ │ 2015-01-01 │ 0.2652653881082824 │ 0.2652653881082824 │ │ 2015-02-01 │ 0.3147556050309162 │ 0.049490216922633834 │ │ 2015-03-01 │ 0.32460464492371877 │ 0.009849039892802558 │ │ 2015-04-01 │ 0.33471963051468445 │ 0.010114985590965686 │ │ 2015-05-01 │ 0.3168087575501062 │ -0.017910872964578273 │ │ 2015-06-01 │ 0.3162609788438222 │ -0.0005477787062839745 │ │ 2015-07-01 │ 0.31828767677518033 │ 0.0020266979313581235 │ │ 2015-08-01 │ 0.3045551564286859 │ -0.013732520346494415 │ │ 2015-09-01 │ 0.311221133995152 │ 0.006665977566466086 │ │ 2015-10-01 │ 0.30574870926812175 │ -0.005472424727030245 │ │ 2015-11-01 │ 0.31125409712077234 │ 0.0055053878526505895 │ │ 2015-12-01 │ 0.3190967954651779 │ 0.007842698344405541 │ │ 2016-01-01 │ 0.32636021432496176 │ 0.007263418859783877 │

Los resultados muestran un pico en 2009. Al parecer, por aquel entonces YouTube estaba eliminando su función de subtítulos aportados por la comunidad, que permitía subir subtítulos para los videos de otras personas. Esto dio lugar a una campaña muy exitosa para que los creadores añadieran subtítulos a sus videos para espectadores con discapacidad auditiva y personas sordas.

​ Principales usuarios que suben contenido a lo largo del tiempo

WITH uploaders AS ( SELECT uploader FROM youtube GROUP BY uploader ORDER BY sum (view_count) DESC LIMIT 10 ) SELECT month , uploader, sum (view_count) AS total_views, avg (dislike_count / like_count) AS like_to_dislike_ratio FROM youtube WHERE uploader IN (uploaders) GROUP BY toStartOfMonth(upload_date) AS month , uploader ORDER BY month ASC , total_views DESC ;

┌──────month─┬─uploader───────────────────┬─total_views─┬─like_to_dislike_ratio─┐ │ 1970-01-01 │ T-Series │ 10957099 │ 0.022784656361208206 │ │ 1970-01-01 │ Ryan's World │ 0 │ 0.003035559410234172 │ │ 1970-01-01 │ SET India │ 0 │ nan │ │ 2006-09-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 256406497 │ 0.7005566715978622 │ │ 2007-06-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 33641320 │ 0.7088650914344298 │ │ 2008-02-01 │ WWE │ 43733469 │ 0.07198856488734842 │ │ 2008-03-01 │ WWE │ 16514541 │ 0.1230603715431997 │ │ 2008-04-01 │ WWE │ 5907295 │ 0.2089399470159618 │ │ 2008-05-01 │ WWE │ 7779627 │ 0.09101676560436774 │ │ 2008-06-01 │ WWE │ 7018780 │ 0.0974184753155297 │ │ 2008-07-01 │ WWE │ 4686447 │ 0.1263845422065158 │ │ 2008-08-01 │ WWE │ 4514312 │ 0.08384574274791441 │ │ 2008-09-01 │ WWE │ 3717092 │ 0.07872802579349912 │

​ ¿Cómo cambia la proporción de “Me gusta” a medida que aumentan las visualizaciones?

SELECT concat ( '< ' , formatReadableQuantity(view_range)) AS view_range, is_comments_enabled, round (like_ratio, 2 ) AS like_ratio FROM ( SELECT power ( 10 , CEILING ( log10 (view_count + 1 ))) AS view_range, is_comments_enabled, avg (like_count / dislike_count) AS like_ratio FROM youtube WHERE dislike_count > 0 GROUP BY view_range, is_comments_enabled HAVING view_range > 1 ORDER BY view_range ASC , is_comments_enabled ASC );

┌─view_range────────┬─is_comments_enabled─┬─like_ratio─┐ │ < 10.00 │ false │ 0.66 │ │ < 10.00 │ true │ 0.66 │ │ < 100.00 │ false │ 3 │ │ < 100.00 │ true │ 3.95 │ │ < 1.00 thousand │ false │ 8.45 │ │ < 1.00 thousand │ true │ 13.07 │ │ < 10.00 thousand │ false │ 18.57 │ │ < 10.00 thousand │ true │ 30.92 │ │ < 100.00 thousand │ false │ 23.55 │ │ < 100.00 thousand │ true │ 42.13 │ │ < 1.00 million │ false │ 19.23 │ │ < 1.00 million │ true │ 37.86 │ │ < 10.00 million │ false │ 12.13 │ │ < 10.00 million │ true │ 30.72 │ │ < 100.00 million │ false │ 6.67 │ │ < 100.00 million │ true │ 23.32 │ │ < 1.00 billion │ false │ 3.08 │ │ < 1.00 billion │ true │ 20.69 │ │ < 10.00 billion │ false │ 1.77 │ │ < 10.00 billion │ true │ 19.5 │ └───────────────────┴─────────────────────┴────────────┘

​ ¿Cómo se distribuyen las vistas?

SELECT labels AS percentile, round (quantiles) AS views FROM ( SELECT quantiles( 0 . 999 , 0 . 99 , 0 . 95 , 0 . 9 , 0 . 8 , 0 . 7 , 0 . 6 , 0 . 5 , 0 . 4 , 0 . 3 , 0 . 2 , 0 . 1 )(view_count) AS quantiles, ['99.9th', '99th', '95th', '90th', '80th', '70th','60th', '50th', '40th', '30th', '20th', '10th'] AS labels FROM youtube ) ARRAY JOIN quantiles, labels;