Los pasos siguientes también funcionarán sin problemas en una instalación local de ClickHouse. El único cambio sería usar la función
s3 en lugar de
s3cluster (a menos que tengas un cluster configurado; en ese caso, cambia
default por el nombre de tu cluster).
Instrucciones paso a paso
1
Exploración de datos
Veamos qué aspecto tienen los datos. La función de tabla
s3cluster devuelve una tabla, así que podemos
DESCRIBE el resultado:
ClickHouse infiere el siguiente esquema a partir del archivo JSON:
DESCRIBE s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
);
┌─name────────────────┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ fetch_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ upload_date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ title │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_id │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ uploader_sub_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_age_limit │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ view_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ like_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ dislike_count │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
│ is_crawlable │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_live_content │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ has_subtitles │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_ads_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ is_comments_enabled │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │
│ description │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ rich_metadata │ Array(Tuple(call Nullable(String), content Nullable(String), subtitle Nullable(String), title Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ super_titles │ Array(Tuple(text Nullable(String), url Nullable(String))) │ │ │ │ │ │
│ uploader_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ video_badges │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
2
Crear la tabla
A partir del esquema inferido, ajustamos los tipos de datos y añadimos una clave primaria. Defina la siguiente tabla:
CREATE TABLE youtube
(
`id` String,
`fetch_date` DateTime,
`upload_date_str` String,
`upload_date` Date,
`title` String,
`uploader_id` String,
`uploader` String,
`uploader_sub_count` Int64,
`is_age_limit` Bool,
`view_count` Int64,
`like_count` Int64,
`dislike_count` Int64,
`is_crawlable` Bool,
`has_subtitles` Bool,
`is_ads_enabled` Bool,
`is_comments_enabled` Bool,
`description` String,
`rich_metadata` Array(Tuple(call String, content String, subtitle String, title String, url String)),
`super_titles` Array(Tuple(text String, url String)),
`uploader_badges` String,
`video_badges` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (uploader, upload_date)
3
Insertar datos
El siguiente comando transmite los registros de los archivos de S3 a la tabla
youtube.
Algunos comentarios sobre nuestro comando
INSERT INTO youtube
SETTINGS input_format_null_as_default = 1
SELECT
id,
parseDateTimeBestEffortUSOrZero(toString(fetch_date)) AS fetch_date,
upload_date AS upload_date_str,
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) AS upload_date,
ifNull(title, '') AS title,
uploader_id,
ifNull(uploader, '') AS uploader,
uploader_sub_count,
is_age_limit,
view_count,
like_count,
dislike_count,
is_crawlable,
has_subtitles,
is_ads_enabled,
is_comments_enabled,
ifNull(description, '') AS description,
rich_metadata,
super_titles,
ifNull(uploader_badges, '') AS uploader_badges,
ifNull(video_badges, '') AS video_badges
FROM s3(
'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/youtube/original/files/*.zst',
'JSONLines'
)
INSERT:
- La función
parseDateTimeBestEffortUSOrZeroresulta útil cuando es posible que los campos de fecha entrantes no estén en el formato correcto. Si
fetch_dateno se puede analizar correctamente, se establecerá en
0
- La columna
upload_datecontiene fechas válidas, pero también cadenas como “4 hours ago”, que claramente no es una fecha válida. Decidimos almacenar el valor original en
upload_date_stre intentar convertirlo con
toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)). Si el análisis falla, simplemente obtenemos
0
- Usamos
ifNullpara evitar valores
NULLen nuestra tabla. Si un valor entrante es
NULL, la función
ifNullestablece el valor como una cadena vacía
4
Cuenta el número de filas
Abre una nueva pestaña en SQL Console de ClickHouse Cloud (o una nueva ventana de
clickhouse-client) y observa cómo aumenta el recuento.
Llevará un tiempo insertar 4.56B filas, según los recursos de tu server. (Sin ajustar ninguna configuración, tarda unas 4.5 horas.)
SELECT formatReadableQuantity(count())
FROM youtube
┌─formatReadableQuantity(count())─┐
│ 4.56 billion │
└─────────────────────────────────┘
5
Explora los datos
Una vez insertados los datos, cuenta cuántos «No me gusta» tienen tus videos o canales favoritos. Veamos cuántos videos ha subido ClickHouse:
SELECT count()
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse';
┌─count()─┐
│ 84 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.570 sec. Processed 237.57 thousand rows, 5.77 MB (416.54 thousand rows/s., 10.12 MB/s.)
Veamos los «me gusta» y «no me gusta» de los videos de ClickHouse:
La consulta anterior se ejecuta tan rápido porque elegimos
uploader como la primera columna de la clave primaria, por lo que solo tuvo que procesar 237k filas.
La respuesta se ve así:
SELECT
title,
like_count,
dislike_count
FROM youtube
WHERE uploader = 'ClickHouse'
ORDER BY dislike_count DESC;
Aquí tienes una búsqueda de videos con ClickHouse en los campos
┌─title────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─like_count─┬─dislike_count─┐
│ ClickHouse v21.11 Release Webinar │ 52 │ 3 │
│ ClickHouse Introduction │ 97 │ 3 │
│ Casa Modelo Algarve │ 180 │ 3 │
│ Профайлер запросов: трудный путь │ 33 │ 3 │
│ ClickHouse в Курсометре │ 4 │ 2 │
│ 10 Good Reasons to Use ClickHouse │ 27 │ 2 │
...
84 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 155.65 thousand rows, 16.94 MB (11.96 million rows/s., 1.30 GB/s.)
title o
description:
Esta consulta tiene que procesar cada fila y, además, analizar dos columnas de cadenas. Aun así, obtenemos un rendimiento bastante bueno de 4,15 M filas/segundo:
SELECT
view_count,
like_count,
dislike_count,
concat('https://youtu.be/', id) AS url,
title
FROM youtube
WHERE (title ILIKE '%ClickHouse%') OR (description ILIKE '%ClickHouse%')
ORDER BY
like_count DESC,
view_count DESC;
Los resultados son así:
1174 rows in set. Elapsed: 1099.368 sec. Processed 4.56 billion rows, 1.98 TB (4.15 million rows/s., 1.80 GB/s.)
┌─view_count─┬─like_count─┬─dislike_count─┬─url──────────────────────────┬─title──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1919 │ 63 │ 1 │ https://youtu.be/b9MeoOtAivQ │ ClickHouse v21.10 Release Webinar │
│ 8710 │ 62 │ 4 │ https://youtu.be/PeV1mC2z--M │ What is JDBC DriverManager? | JDBC │
│ 3534 │ 62 │ 1 │ https://youtu.be/8nWRhK9gw10 │ CLICKHOUSE - Arquitetura Modular │
Preguntas
Cuando los comentarios están desactivados, ¿es más probable que la gente marque «me gusta» o «no me gusta» para expresar lo que siente sobre un video?
Si alguien desactiva los comentarios, ¿disminuye la probabilidad de que alguien realmente haga clic en «me gusta» o «no me gusta»?
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS views,
is_comments_enabled,
total_clicks / num_views AS prob_like_dislike
FROM
(
SELECT
is_comments_enabled,
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
sum(like_count + dislike_count) AS total_clicks,
sum(view_count) AS num_views
FROM youtube
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled
) WHERE view_range > 1
ORDER BY
is_comments_enabled ASC,
num_views ASC;
Habilitar los comentarios parece estar relacionado con una mayor tasa de participación.
┌─views─────────────┬─is_comments_enabled─┬────prob_like_dislike─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.08224180712685371 │
│ < 100.00 │ false │ 0.06346337759167248 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 0.03201883652987105 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 0.01716073540410903 │
│ < 10.00 billion │ false │ 0.004555639481829971 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 0.01293351460515323 │
│ < 1.00 billion │ false │ 0.004761811192464957 │
│ < 1.00 million │ false │ 0.010472604018980551 │
│ < 10.00 million │ false │ 0.00788902538420125 │
│ < 100.00 million │ false │ 0.00579152804250582 │
│ < 10.00 │ true │ 0.09819517478134059 │
│ < 100.00 │ true │ 0.07403784478585775 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 0.03846294910067627 │
│ < 10.00 billion │ true │ 0.005615217329358215 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 0.02505881391701455 │
│ < 1.00 billion │ true │ 0.007434998802482997 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 0.022694648130822004 │
│ < 100.00 million │ true │ 0.011761563746575625 │
│ < 1.00 million │ true │ 0.020776022304589435 │
│ < 10.00 million │ true │ 0.016917095718089584 │
└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
22 rows in set. Elapsed: 8.460 sec. Processed 4.56 billion rows, 77.48 GB (538.73 million rows/s., 9.16 GB/s.)
¿Cómo evoluciona el número de videos a lo largo del tiempo? - eventos destacados
SELECT
toStartOfMonth(toDateTime(upload_date)) AS month,
uniq(uploader_id) AS uploaders,
count() AS num_videos,
sum(view_count) AS view_count
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
Se nota un aumento repentino de usuarios que suben contenido en torno al covid.
┌──────month─┬─uploaders─┬─num_videos─┬───view_count─┐
│ 2005-04-01 │ 5 │ 6 │ 213597737 │
│ 2005-05-01 │ 6 │ 9 │ 2944005 │
│ 2005-06-01 │ 165 │ 351 │ 18624981 │
│ 2005-07-01 │ 395 │ 1168 │ 94164872 │
│ 2005-08-01 │ 1171 │ 3128 │ 124540774 │
│ 2005-09-01 │ 2418 │ 5206 │ 475536249 │
│ 2005-10-01 │ 6750 │ 13747 │ 737593613 │
│ 2005-11-01 │ 13706 │ 28078 │ 1896116976 │
│ 2005-12-01 │ 24756 │ 49885 │ 2478418930 │
│ 2006-01-01 │ 49992 │ 100447 │ 4532656581 │
│ 2006-02-01 │ 67882 │ 138485 │ 5677516317 │
│ 2006-03-01 │ 103358 │ 212237 │ 8430301366 │
│ 2006-04-01 │ 114615 │ 234174 │ 9980760440 │
│ 2006-05-01 │ 152682 │ 332076 │ 14129117212 │
│ 2006-06-01 │ 193962 │ 429538 │ 17014143263 │
│ 2006-07-01 │ 234401 │ 530311 │ 18721143410 │
│ 2006-08-01 │ 281280 │ 614128 │ 20473502342 │
│ 2006-09-01 │ 312434 │ 679906 │ 23158422265 │
│ 2006-10-01 │ 404873 │ 897590 │ 27357846117 │
Con los avances en el reconocimiento de voz, es más fácil que nunca crear subtítulos para vídeo, y YouTube añadió los subtítulos automáticos a finales de 2009; ¿fue entonces cuando se produjo el salto?
Más subtítulos con el tiempo y cuándo
SELECT
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
countIf(has_subtitles) / count() AS percent_subtitles,
percent_subtitles - any(percent_subtitles) OVER (
ORDER BY month ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING
) AS previous
FROM youtube
GROUP BY month
ORDER BY month ASC;
Los resultados muestran un pico en 2009. Al parecer, por aquel entonces YouTube estaba eliminando su función de subtítulos aportados por la comunidad, que permitía subir subtítulos para los videos de otras personas. Esto dio lugar a una campaña muy exitosa para que los creadores añadieran subtítulos a sus videos para espectadores con discapacidad auditiva y personas sordas.
┌──────month─┬───percent_subtitles─┬────────────────previous─┐
│ 2015-01-01 │ 0.2652653881082824 │ 0.2652653881082824 │
│ 2015-02-01 │ 0.3147556050309162 │ 0.049490216922633834 │
│ 2015-03-01 │ 0.32460464492371877 │ 0.009849039892802558 │
│ 2015-04-01 │ 0.33471963051468445 │ 0.010114985590965686 │
│ 2015-05-01 │ 0.3168087575501062 │ -0.017910872964578273 │
│ 2015-06-01 │ 0.3162609788438222 │ -0.0005477787062839745 │
│ 2015-07-01 │ 0.31828767677518033 │ 0.0020266979313581235 │
│ 2015-08-01 │ 0.3045551564286859 │ -0.013732520346494415 │
│ 2015-09-01 │ 0.311221133995152 │ 0.006665977566466086 │
│ 2015-10-01 │ 0.30574870926812175 │ -0.005472424727030245 │
│ 2015-11-01 │ 0.31125409712077234 │ 0.0055053878526505895 │
│ 2015-12-01 │ 0.3190967954651779 │ 0.007842698344405541 │
│ 2016-01-01 │ 0.32636021432496176 │ 0.007263418859783877 │
Principales usuarios que suben contenido a lo largo del tiempo
WITH uploaders AS
(
SELECT uploader
FROM youtube
GROUP BY uploader
ORDER BY sum(view_count) DESC
LIMIT 10
)
SELECT
month,
uploader,
sum(view_count) AS total_views,
avg(dislike_count / like_count) AS like_to_dislike_ratio
FROM youtube
WHERE uploader IN (uploaders)
GROUP BY
toStartOfMonth(upload_date) AS month,
uploader
ORDER BY
month ASC,
total_views DESC;
┌──────month─┬─uploader───────────────────┬─total_views─┬─like_to_dislike_ratio─┐
│ 1970-01-01 │ T-Series │ 10957099 │ 0.022784656361208206 │
│ 1970-01-01 │ Ryan's World │ 0 │ 0.003035559410234172 │
│ 1970-01-01 │ SET India │ 0 │ nan │
│ 2006-09-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 256406497 │ 0.7005566715978622 │
│ 2007-06-01 │ Cocomelon - Nursery Rhymes │ 33641320 │ 0.7088650914344298 │
│ 2008-02-01 │ WWE │ 43733469 │ 0.07198856488734842 │
│ 2008-03-01 │ WWE │ 16514541 │ 0.1230603715431997 │
│ 2008-04-01 │ WWE │ 5907295 │ 0.2089399470159618 │
│ 2008-05-01 │ WWE │ 7779627 │ 0.09101676560436774 │
│ 2008-06-01 │ WWE │ 7018780 │ 0.0974184753155297 │
│ 2008-07-01 │ WWE │ 4686447 │ 0.1263845422065158 │
│ 2008-08-01 │ WWE │ 4514312 │ 0.08384574274791441 │
│ 2008-09-01 │ WWE │ 3717092 │ 0.07872802579349912 │
¿Cómo cambia la proporción de “Me gusta” a medida que aumentan las visualizaciones?
SELECT
concat('< ', formatReadableQuantity(view_range)) AS view_range,
is_comments_enabled,
round(like_ratio, 2) AS like_ratio
FROM
(
SELECT
power(10, CEILING(log10(view_count + 1))) AS view_range,
is_comments_enabled,
avg(like_count / dislike_count) AS like_ratio
FROM youtube WHERE dislike_count > 0
GROUP BY
view_range,
is_comments_enabled HAVING view_range > 1
ORDER BY
view_range ASC,
is_comments_enabled ASC
);
┌─view_range────────┬─is_comments_enabled─┬─like_ratio─┐
│ < 10.00 │ false │ 0.66 │
│ < 10.00 │ true │ 0.66 │
│ < 100.00 │ false │ 3 │
│ < 100.00 │ true │ 3.95 │
│ < 1.00 thousand │ false │ 8.45 │
│ < 1.00 thousand │ true │ 13.07 │
│ < 10.00 thousand │ false │ 18.57 │
│ < 10.00 thousand │ true │ 30.92 │
│ < 100.00 thousand │ false │ 23.55 │
│ < 100.00 thousand │ true │ 42.13 │
│ < 1.00 million │ false │ 19.23 │
│ < 1.00 million │ true │ 37.86 │
│ < 10.00 million │ false │ 12.13 │
│ < 10.00 million │ true │ 30.72 │
│ < 100.00 million │ false │ 6.67 │
│ < 100.00 million │ true │ 23.32 │
│ < 1.00 billion │ false │ 3.08 │
│ < 1.00 billion │ true │ 20.69 │
│ < 10.00 billion │ false │ 1.77 │
│ < 10.00 billion │ true │ 19.5 │
└───────────────────┴─────────────────────┴────────────┘
¿Cómo se distribuyen las vistas?
SELECT
labels AS percentile,
round(quantiles) AS views
FROM
(
SELECT
quantiles(0.999, 0.99, 0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1)(view_count) AS quantiles,
['99.9th', '99th', '95th', '90th', '80th', '70th','60th', '50th', '40th', '30th', '20th', '10th'] AS labels
FROM youtube
)
ARRAY JOIN
quantiles,
labels;
┌─percentile─┬───views─┐
│ 99.9th │ 1216624 │
│ 99th │ 143519 │
│ 95th │ 13542 │
│ 90th │ 4054 │
│ 80th │ 950 │
│ 70th │ 363 │
│ 60th │ 177 │
│ 50th │ 97 │
│ 40th │ 57 │
│ 30th │ 32 │
│ 20th │ 16 │
│ 10th │ 6 │
└────────────┴─────────┘