Para habilitar la API HTTP, añade la sección
Configuración
http_control a la configuración de
keeper_server:
<keeper_server>
<!-- Otra configuración de keeper_server -->
<http_control>
<port>9182</port>
<!-- <secure_port>9443</secure_port> -->
</http_control>
</keeper_server>
Opciones de configuración
|Ajuste
|Predeterminado
|Descripción
http_control.port
|-
|Puerto HTTP para el dashboard y la API
http_control.secure_port
|-
|Puerto HTTPS (requiere configuración de SSL)
http_control.readiness.endpoint
/ready
|Ruta personalizada para la sonda de disponibilidad
http_control.storage.session_timeout_ms
30000
|Tiempo de espera de la sesión para operaciones de la API de almacenamiento
Endpoints
Dashboard
- Ruta:
/dashboard
- Método: GET
- Descripción: Sirve un dashboard web integrado para monitorizar y gestionar Keeper
- Visualización en tiempo real del estado del cluster
- Monitorización de nodos (rol, latencia, conexiones)
- Navegador de almacenamiento
- Interfaz para ejecutar comandos
Sonda de disponibilidad
- Ruta:
/ready(configurable)
- Método: GET
- Descripción: endpoint de comprobación de estado
{
"status": "ok",
"details": {
"role": "leader",
"hasLeader": true
}
}
API de comandos
- Ruta:
/api/v1/commands/{command}
- Métodos: GET, POST
- Descripción: Ejecuta comandos Four-Letter Word o comandos de la CLI de ClickHouse Keeper Client
command- El comando que se va a ejecutar
cwd- Directorio de trabajo actual para comandos basados en rutas (predeterminado:
/)
# Comando de cuatro letras
curl http://localhost:9182/api/v1/commands/stat
# Comando CLI de ZooKeeper
curl "http://localhost:9182/api/v1/commands/ls?command=ls%20'/'&cwd=/"
API de almacenamiento
- Ruta base:
/api/v1/storage
- Descripción: API REST para operaciones de almacenamiento en Keeper
|Operación
|Ruta
|Método
|Código de estado
|Descripción
|Obtener
/api/v1/storage/{path}
|GET
|200
|Obtener datos del nodo
|Listar
/api/v1/storage/{path}?children=true
|GET
|200
|Listar nodos hijos
|Existe
/api/v1/storage/{path}
|HEAD
|200
|Comprobar si el nodo existe
|Crear
/api/v1/storage/{path}
|POST
|201
|Crear un nodo nuevo
|Actualizar
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|PUT
|200
|Actualizar los datos del nodo
|Eliminar
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|DELETE
|204
|Eliminar el nodo