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ClickHouse Keeper proporciona una API HTTP y un dashboard web integrado para monitorización, comprobaciones de estado y gestión del almacenamiento. Esta interfaz permite a los operadores inspeccionar el estado del cluster, ejecutar comandos y gestionar el almacenamiento de Keeper desde un navegador web o mediante clientes HTTP.

Configuración

Para habilitar la API HTTP, añade la sección http_control a la configuración de keeper_server:

Opciones de configuración

Endpoints

Dashboard

  • Ruta: /dashboard
  • Método: GET
  • Descripción: Sirve un dashboard web integrado para monitorizar y gestionar Keeper
El dashboard proporciona:
  • Visualización en tiempo real del estado del cluster
  • Monitorización de nodos (rol, latencia, conexiones)
  • Navegador de almacenamiento
  • Interfaz para ejecutar comandos

Sonda de disponibilidad

  • Ruta: /ready (configurable)
  • Método: GET
  • Descripción: endpoint de comprobación de estado
Respuesta exitosa (HTTP 200):

API de comandos

  • Ruta: /api/v1/commands/{command}
  • Métodos: GET, POST
  • Descripción: Ejecuta comandos Four-Letter Word o comandos de la CLI de ClickHouse Keeper Client
Parámetros de consulta:
  • command - El comando que se va a ejecutar
  • cwd - Directorio de trabajo actual para comandos basados en rutas (predeterminado: /)
Ejemplos:

API de almacenamiento

  • Ruta base: /api/v1/storage
  • Descripción: API REST para operaciones de almacenamiento en Keeper
La API de almacenamiento sigue las convenciones REST, donde los métodos HTTP indican el tipo de operación:
Última modificación el 3 de julio de 2026