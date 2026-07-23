Opciones globales del programa
--config-file, -C— ruta del archivo de configuración de ClickHouse; el valor predeterminado es
/etc/clickhouse-server/config.xml.
--save-logs— registra el progreso de los comandos invocados en
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
--log-level— qué tipo de eventos se registra; el valor predeterminado es
none.
--disk— qué disco usar para los comandos
mkdir, move, read, write, remove. El valor predeterminado es
default.
--query, -q— consulta única que puede ejecutarse sin iniciar el modo interactivo
--help, -h— imprime todas las opciones y comandos con su descripción
Todos los discos disponibles en la configuración se inicializan de forma diferida. Esto significa que el objeto correspondiente a un disco se inicializa solo cuando dicho disco se utiliza en algún comando. Esto se hace para que la utilidad sea más robusta y para evitar acceder a discos descritos en la configuración pero que el usuario no utiliza y que podrían fallar durante la inicialización. Sin embargo, debe haber un disco que se inicialice al arrancar
Inicialización diferida
clickhouse-disks. Este disco se especifica con el parámetro
--disk en la línea de comandos (el valor predeterminado es
default).
Tras iniciarse, hay dos discos que no están especificados en la configuración, pero que están disponibles para su inicialización.
Discos predeterminados
-
Disco
local: Este disco está diseñado para imitar el sistema de archivos local desde el que se inició la utilidad
clickhouse-disks. Su ruta inicial es el directorio desde el que se inició
clickhouse-disks, y está montado en el directorio raíz del sistema de archivos.
-
Disco
default: Este disco está montado en el sistema de archivos local en el directorio especificado por el parámetro
clickhouse/pathen la configuración (el valor predeterminado es
/var/lib/clickhouse). Su ruta inicial está establecida en
/.
Para cada disco que se añade, la utilidad guarda el directorio actual (como en un sistema de archivos habitual). El usuario puede cambiar el directorio actual y pasar de un disco a otro. El estado se refleja en el indicador “
Estado de clickhouse-disks
disk_name:
path_name”
En este archivo de documentación, todos los argumentos posicionales obligatorios se representan como
Comandos
<parameter>, y los argumentos con nombre, como
[--parameter value]. Todos los parámetros posicionales también pueden indicarse como parámetros con nombre con el nombre correspondiente.
cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path>Cambia el directorio a la ruta
pathdel disco
disk(el valor predeterminado es el disco actual). No se cambia de disco.
copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. Copia recursivamente los datos desde
path-fromen el disco
disk_1(el valor predeterminado es el disco actual (parámetro
disken modo no interactivo)) a
path-toen el disco
disk_2(el valor predeterminado es el disco actual (parámetro
disken modo no interactivo)).
current_disk_with_path (current, current_disk, current_path)Imprime el estado actual con el formato:
Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
du [--human-readable] [<path>]Imprime el tamaño total en bytes del archivo o directorio en
pathen el disco actual. En el caso de un directorio, el tamaño de todos los archivos que contiene se suma de forma recursiva. Si no se especifica
path, se usa el directorio actual. Con
--human-readable(
-h), el tamaño se imprime en un formato legible para humanos (por ejemplo,
1.23 GiB).
help [<command>]Imprime un mensaje de ayuda sobre el comando
command. Si no se especifica
command, imprime información sobre todos los comandos.
move (mv) <path-from> <path-to>. Mueve un archivo o directorio de
path-froma
path-todentro del disco actual.
remove (rm, delete) <path>. Elimina
pathde forma recursiva en el disco actual.
link (ln) <path-from> <path-to>. Crea un enlace físico de
path-froma
path-toen el disco actual.
list (ls) [--recursive] <path>Muestra los archivos en
pathdel disco actual. De forma predeterminada, no es recursivo.
list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). Muestra los nombres de los discos.
mkdir [--recursive] <path>en el disco actual. Crea un directorio. De forma predeterminada, no es recursivo.
read (r) <path-from> [--path-to path]Lee un archivo desde
path-fromhacia
path(
stdoutsi no se proporciona).
read-bitmap <path-from> [--values]Inspecciona un archivo sidecar de bitmap de eliminación (
.rbm) en
path-from. Imprime el valor mágico y la versión, la validez del CRC, la cardinalidad (número de filas eliminadas) y el rango de filas. Con
--values, también vuelca todos los bits activados (los desplazamientos de las filas eliminadas) en orden ascendente.
switch-disk [--path path] <disk>Cambia al disco
disken la ruta
path(si no se especifica
path, el valor predeterminado es la ruta anterior en el disco
disk).
write (w) [--path-from path] <path-to>. Escribe un archivo desde
path(
stdinsi no se proporciona
path; la entrada debe finalizar con Ctrl+D) en
path-to.
wc <path> [--bytes] [--lines] [--words]Cuenta bytes, líneas y palabras en el archivo en
pathdel disco actual (como Unix
wc). Si no se indica ningún indicador, se imprimen los tres recuentos en este orden: líneas, palabras y bytes. Usa
--bytes(
-c),
--lines(
-l) y
--words(
-w) para seleccionar recuentos específicos.
sed <expression> <path>Aplica la
expressionde
sedal archivo en
pathdel disco actual, modificándolo en el propio archivo. Requiere que
sedesté instalado en el host. Solo se admite una única expresión de
sedsin opciones (por ejemplo,
's/foo/bar/g',
'/foo/d'), no varias expresiones (
-e ... -e ...) ni opciones combinadas con una dirección (por ejemplo,
-ncon
4,10p).
read-checksums <path>Lee un archivo
checksums.txtde una parte de datos de
MergeTreeen el disco actual y lo imprime en
stdoutcomo una tabla legible para humanos, separada por tabulaciones, con las columnas
name,
file_size,
file_hash,
uncompressed_sizey
uncompressed_hash. Las dos últimas columnas solo están presentes para archivos comprimidos.