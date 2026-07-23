Una utilidad que ofrece operaciones similares a las de un sistema de archivos para los discos de ClickHouse. Puede funcionar tanto en modo interactivo como en modo no interactivo.

​ Opciones globales del programa

--config-file, -C — ruta del archivo de configuración de ClickHouse; el valor predeterminado es /etc/clickhouse-server/config.xml .

— ruta del archivo de configuración de ClickHouse; el valor predeterminado es . --save-logs — registra el progreso de los comandos invocados en /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log .

— registra el progreso de los comandos invocados en . --log-level — qué tipo de eventos se registra; el valor predeterminado es none .

— qué tipo de eventos se registra; el valor predeterminado es . --disk — qué disco usar para los comandos mkdir, move, read, write, remove . El valor predeterminado es default .

— qué disco usar para los comandos . El valor predeterminado es . --query, -q — consulta única que puede ejecutarse sin iniciar el modo interactivo

— consulta única que puede ejecutarse sin iniciar el modo interactivo --help, -h — imprime todas las opciones y comandos con su descripción

​ Inicialización diferida

Todos los discos disponibles en la configuración se inicializan de forma diferida. Esto significa que el objeto correspondiente a un disco se inicializa solo cuando dicho disco se utiliza en algún comando. Esto se hace para que la utilidad sea más robusta y para evitar acceder a discos descritos en la configuración pero que el usuario no utiliza y que podrían fallar durante la inicialización. Sin embargo, debe haber un disco que se inicialice al arrancar clickhouse-disks . Este disco se especifica con el parámetro --disk en la línea de comandos (el valor predeterminado es default ).

​ Discos predeterminados

Tras iniciarse, hay dos discos que no están especificados en la configuración, pero que están disponibles para su inicialización.

Disco local : Este disco está diseñado para imitar el sistema de archivos local desde el que se inició la utilidad clickhouse-disks . Su ruta inicial es el directorio desde el que se inició clickhouse-disks , y está montado en el directorio raíz del sistema de archivos. Disco default : Este disco está montado en el sistema de archivos local en el directorio especificado por el parámetro clickhouse/path en la configuración (el valor predeterminado es /var/lib/clickhouse ). Su ruta inicial está establecida en / .

​ Estado de clickhouse-disks

Para cada disco que se añade, la utilidad guarda el directorio actual (como en un sistema de archivos habitual). El usuario puede cambiar el directorio actual y pasar de un disco a otro.

El estado se refleja en el indicador “ disk_name : path_name ”

En este archivo de documentación, todos los argumentos posicionales obligatorios se representan como <parameter> , y los argumentos con nombre, como [--parameter value] . Todos los parámetros posicionales también pueden indicarse como parámetros con nombre con el nombre correspondiente.