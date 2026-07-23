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Una utilidad que ofrece operaciones similares a las de un sistema de archivos para los discos de ClickHouse. Puede funcionar tanto en modo interactivo como en modo no interactivo.

Opciones globales del programa

  • --config-file, -C — ruta del archivo de configuración de ClickHouse; el valor predeterminado es /etc/clickhouse-server/config.xml.
  • --save-logs — registra el progreso de los comandos invocados en /var/log/clickhouse-server/clickhouse-disks.log.
  • --log-level — qué tipo de eventos se registra; el valor predeterminado es none.
  • --disk — qué disco usar para los comandos mkdir, move, read, write, remove. El valor predeterminado es default.
  • --query, -q — consulta única que puede ejecutarse sin iniciar el modo interactivo
  • --help, -h — imprime todas las opciones y comandos con su descripción

Inicialización diferida

Todos los discos disponibles en la configuración se inicializan de forma diferida. Esto significa que el objeto correspondiente a un disco se inicializa solo cuando dicho disco se utiliza en algún comando. Esto se hace para que la utilidad sea más robusta y para evitar acceder a discos descritos en la configuración pero que el usuario no utiliza y que podrían fallar durante la inicialización. Sin embargo, debe haber un disco que se inicialice al arrancar clickhouse-disks. Este disco se especifica con el parámetro --disk en la línea de comandos (el valor predeterminado es default).

Discos predeterminados

Tras iniciarse, hay dos discos que no están especificados en la configuración, pero que están disponibles para su inicialización.
  1. Disco local: Este disco está diseñado para imitar el sistema de archivos local desde el que se inició la utilidad clickhouse-disks. Su ruta inicial es el directorio desde el que se inició clickhouse-disks, y está montado en el directorio raíz del sistema de archivos.
  2. Disco default: Este disco está montado en el sistema de archivos local en el directorio especificado por el parámetro clickhouse/path en la configuración (el valor predeterminado es /var/lib/clickhouse). Su ruta inicial está establecida en /.

Estado de clickhouse-disks

Para cada disco que se añade, la utilidad guarda el directorio actual (como en un sistema de archivos habitual). El usuario puede cambiar el directorio actual y pasar de un disco a otro. El estado se refleja en el indicador “disk_name:path_name

Comandos

En este archivo de documentación, todos los argumentos posicionales obligatorios se representan como <parameter>, y los argumentos con nombre, como [--parameter value]. Todos los parámetros posicionales también pueden indicarse como parámetros con nombre con el nombre correspondiente.
  • cd (change-dir, change_dir) [--disk disk] <path> Cambia el directorio a la ruta path del disco disk (el valor predeterminado es el disco actual). No se cambia de disco.
  • copy (cp) [--disk-from disk_1] [--disk-to disk_2] <path-from> <path-to>. Copia recursivamente los datos desde path-from en el disco disk_1 (el valor predeterminado es el disco actual (parámetro disk en modo no interactivo)) a path-to en el disco disk_2 (el valor predeterminado es el disco actual (parámetro disk en modo no interactivo)).
  • current_disk_with_path (current, current_disk, current_path) Imprime el estado actual con el formato: Disk: "current_disk" Path: "current path on current disk"
  • du [--human-readable] [<path>] Imprime el tamaño total en bytes del archivo o directorio en path en el disco actual. En el caso de un directorio, el tamaño de todos los archivos que contiene se suma de forma recursiva. Si no se especifica path, se usa el directorio actual. Con --human-readable (-h), el tamaño se imprime en un formato legible para humanos (por ejemplo, 1.23 GiB).
  • help [<command>] Imprime un mensaje de ayuda sobre el comando command. Si no se especifica command, imprime información sobre todos los comandos.
  • move (mv) <path-from> <path-to>. Mueve un archivo o directorio de path-from a path-to dentro del disco actual.
  • remove (rm, delete) <path>. Elimina path de forma recursiva en el disco actual.
  • link (ln) <path-from> <path-to>. Crea un enlace físico de path-from a path-to en el disco actual.
  • list (ls) [--recursive] <path> Muestra los archivos en path del disco actual. De forma predeterminada, no es recursivo.
  • list-disks (list_disks, ls-disks, ls_disks). Muestra los nombres de los discos.
  • mkdir [--recursive] <path> en el disco actual. Crea un directorio. De forma predeterminada, no es recursivo.
  • read (r) <path-from> [--path-to path] Lee un archivo desde path-from hacia path (stdout si no se proporciona).
  • read-bitmap <path-from> [--values] Inspecciona un archivo sidecar de bitmap de eliminación (.rbm) en path-from. Imprime el valor mágico y la versión, la validez del CRC, la cardinalidad (número de filas eliminadas) y el rango de filas. Con --values, también vuelca todos los bits activados (los desplazamientos de las filas eliminadas) en orden ascendente.
  • switch-disk [--path path] <disk> Cambia al disco disk en la ruta path (si no se especifica path, el valor predeterminado es la ruta anterior en el disco disk).
  • write (w) [--path-from path] <path-to>. Escribe un archivo desde path (stdin si no se proporciona path; la entrada debe finalizar con Ctrl+D) en path-to.
  • wc <path> [--bytes] [--lines] [--words] Cuenta bytes, líneas y palabras en el archivo en path del disco actual (como Unix wc). Si no se indica ningún indicador, se imprimen los tres recuentos en este orden: líneas, palabras y bytes. Usa --bytes (-c), --lines (-l) y --words (-w) para seleccionar recuentos específicos.
  • sed <expression> <path> Aplica la expression de sed al archivo en path del disco actual, modificándolo en el propio archivo. Requiere que sed esté instalado en el host. Solo se admite una única expresión de sed sin opciones (por ejemplo, 's/foo/bar/g', '/foo/d'), no varias expresiones (-e ... -e ...) ni opciones combinadas con una dirección (por ejemplo, -n con 4,10p).
  • read-checksums <path> Lee un archivo checksums.txt de una parte de datos de MergeTree en el disco actual y lo imprime en stdout como una tabla legible para humanos, separada por tabulaciones, con las columnas name, file_size, file_hash, uncompressed_size y uncompressed_hash. Las dos últimas columnas solo están presentes para archivos comprimidos.
Última modificación el 23 de julio de 2026