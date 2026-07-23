- enumerar los archivos contenidos en una copia de seguridad
- leer archivos de una copia de seguridad
- obtener información útil y legible sobre las bases de datos, tablas y partes contenidas en una copia de seguridad
- comprobar la integridad de una copia de seguridad
Ejemplo:
Para ver más ejemplos, consulta test.
from clickhouse_backupview import open_backup, S3, FileInfo
# Abrir una copia de seguridad. También se puede usar una ruta local:
# backup = open_backup("/backups/my_backup_1/")
backup = open_backup(S3("uri", "access_key_id", "secret_access_key"))
# Obtener una lista de bases de datos dentro de la copia de seguridad.
print(backup.get_databases()))
# Obtener una lista de tablas dentro de la copia de seguridad,
# y para cada tabla su consulta de creación y una lista de partes y particiones.
for db in backup.get_databases():
for tbl in backup.get_tables(database=db):
print(backup.get_create_query(database=db, table=tbl))
print(backup.get_partitions(database=db, table=tbl))
print(backup.get_parts(database=db, table=tbl))
# Extraer todo de la copia de seguridad.
backup.extract_all(table="mydb.mytable", out='/tmp/my_backup_1/all/')
# Extraer los datos de una tabla específica.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", out='/tmp/my_backup_1/mytable/')
# Extraer una única partición.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", partition="202201", out='/tmp/my_backup_1/202201/')
# Extraer una única parte.
backup.extract_table_data(table="mydb.mytable", part="202201_100_200_3", out='/tmp/my_backup_1/202201_100_200_3/')