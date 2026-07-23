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Módulo de Python para ayudar a analizar copias de seguridad realizadas con el comando BACKUP. La principal motivación fue permitir obtener cierta información de una copia de seguridad sin tener que restaurarla. Este módulo proporciona funciones para
  • enumerar los archivos contenidos en una copia de seguridad
  • leer archivos de una copia de seguridad
  • obtener información útil y legible sobre las bases de datos, tablas y partes contenidas en una copia de seguridad
  • comprobar la integridad de una copia de seguridad

Ejemplo:

Para ver más ejemplos, consulta test.
Última modificación el 23 de julio de 2026