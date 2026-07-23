from clickhouse_backupview import open_backup, S3, FileInfo

# Abrir una copia de seguridad. También se puede usar una ruta local:

# backup = open_backup("/backups/my_backup_1/")

backup = open_backup(S3( "uri" , "access_key_id" , "secret_access_key" ))

# Obtener una lista de bases de datos dentro de la copia de seguridad.

print (backup.get_databases()))

# Obtener una lista de tablas dentro de la copia de seguridad,

# y para cada tabla su consulta de creación y una lista de partes y particiones.

for db in backup.get_databases():

for tbl in backup.get_tables( database = db):

print (backup.get_create_query( database = db, table = tbl))

print (backup.get_partitions( database = db, table = tbl))

print (backup.get_parts( database = db, table = tbl))

# Extraer todo de la copia de seguridad.

backup.extract_all( table = "mydb.mytable" , out = '/tmp/my_backup_1/all/' )

# Extraer los datos de una tabla específica.

backup.extract_table_data( table = "mydb.mytable" , out = '/tmp/my_backup_1/mytable/' )

# Extraer una única partición.

backup.extract_table_data( table = "mydb.mytable" , partition = "202201" , out = '/tmp/my_backup_1/202201/' )

# Extraer una única parte.