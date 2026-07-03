Se conecta a un servidor de ClickHouse y envía repetidamente las consultas especificadas.

Sintaxis

$ clickhouse-benchmark --query [ "single query" ] [keys]

o

$ echo "single query" | clickhouse-benchmark [keys]

o

$ clickhouse-benchmark [keys] <<< "single query"

Si desea enviar un conjunto de consultas, cree un archivo de texto y coloque cada consulta en una línea independiente del archivo. Por ejemplo:

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10000000 ; SELECT 1 ;

Luego, pasa este archivo a la entrada estándar de clickhouse-benchmark :

clickhouse-benchmark [keys] < queries_file;

​ Opciones de línea de comandos

--query=QUERY — Consulta que se va a ejecutar. Si no se pasa este parámetro, clickhouse-benchmark leerá las consultas desde la entrada estándar.

— Consulta que se va a ejecutar. Si no se pasa este parámetro, leerá las consultas desde la entrada estándar. --query_id=ID — ID de consulta.

— ID de consulta. --query_id_prefix=ID_PREFIX — Prefijo del ID de consulta.

— Prefijo del ID de consulta. --queries-format=FORMAT — Formato de las consultas leídas desde la entrada estándar. Posibles valores: tsv (predeterminado, una consulta por línea con tabulaciones escapadas) y script (analiza la entrada como un script de varias consultas separadas por punto y coma). Limitación de script : las consultas INSERT ... FORMAT deben estar en una sola línea.

— Formato de las consultas leídas desde la entrada estándar. Posibles valores: (predeterminado, una consulta por línea con tabulaciones escapadas) y (analiza la entrada como un script de varias consultas separadas por punto y coma). Limitación de : las consultas deben estar en una sola línea. -c N , --concurrency=N — Número de consultas que clickhouse-benchmark envía simultáneamente. Valor predeterminado: 1.

, — Número de consultas que envía simultáneamente. Valor predeterminado: 1. -C N , --max_concurrency=N — Aumenta gradualmente el número de consultas paralelas hasta el valor especificado, generando un informe para cada nivel de concurrencia.

, — Aumenta gradualmente el número de consultas paralelas hasta el valor especificado, generando un informe para cada nivel de concurrencia. --precise — Habilita informes precisos por intervalo con métricas ponderadas.

— Habilita informes precisos por intervalo con métricas ponderadas. -d N , --delay=N — Intervalo en segundos entre informes intermedios (para desactivar los informes, establezca 0). Valor predeterminado: 1.

, — Intervalo en segundos entre informes intermedios (para desactivar los informes, establezca 0). Valor predeterminado: 1. -h HOST , --host=HOST — Host del servidor. Valor predeterminado: localhost . Para el modo de comparación puede usar varias opciones -h .

, — Host del servidor. Valor predeterminado: . Para el modo de comparación puede usar varias opciones . -i N , --iterations=N — Número total de consultas. Valor predeterminado: 0 (repetir indefinidamente).

, — Número total de consultas. Valor predeterminado: 0 (repetir indefinidamente). -r , --randomize — Ejecuta las consultas en orden aleatorio si hay más de una consulta de entrada.

, — Ejecuta las consultas en orden aleatorio si hay más de una consulta de entrada. -s , --secure — Usa una conexión TLS .

, — Usa una conexión . -t N , --timelimit=N — Límite de tiempo en segundos. clickhouse-benchmark deja de enviar consultas cuando se alcanza el límite de tiempo especificado. Valor predeterminado: 0 (límite de tiempo deshabilitado).

, — Límite de tiempo en segundos. deja de enviar consultas cuando se alcanza el límite de tiempo especificado. Valor predeterminado: 0 (límite de tiempo deshabilitado). --port=N — Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9000. Para el modo de comparación puede usar varias opciones --port .

— Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9000. Para el modo de comparación puede usar varias opciones . --confidence=N — Nivel de confianza para la prueba t. Posibles valores: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Valor predeterminado: 5. En el modo de comparación, clickhouse-benchmark realiza la prueba t de Student para dos muestras independientes para determinar si las dos distribuciones no son diferentes con el nivel de confianza seleccionado.

— Nivel de confianza para la prueba t. Posibles valores: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Valor predeterminado: 5. En el modo de comparación, realiza la prueba t de Student para dos muestras independientes para determinar si las dos distribuciones no son diferentes con el nivel de confianza seleccionado. --cumulative — Imprime datos acumulados en lugar de datos por intervalo.

— Imprime datos acumulados en lugar de datos por intervalo. --database=DATABASE_NAME — Nombre de la base de datos de ClickHouse. Valor predeterminado: default .

— Nombre de la base de datos de ClickHouse. Valor predeterminado: . --user=USERNAME — Nombre de usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: default .

— Nombre de usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: . --password=PSWD — Contraseña del usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: cadena vacía.

— Contraseña del usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: cadena vacía. --stacktrace — Muestra stack traces. Cuando se establece esta opción, clickhouse-benchmark muestra los stack traces de las excepciones.

— Muestra stack traces. Cuando se establece esta opción, muestra los stack traces de las excepciones. --stage=WORD — Etapa del procesamiento de la consulta en el servidor. ClickHouse detiene el procesamiento de la consulta y devuelve una respuesta a clickhouse-benchmark en la etapa especificada. Posibles valores: complete , fetch_columns , with_mergeable_state . Valor predeterminado: complete .

— Etapa del procesamiento de la consulta en el servidor. ClickHouse detiene el procesamiento de la consulta y devuelve una respuesta a en la etapa especificada. Posibles valores: , , . Valor predeterminado: . --roundrobin — En lugar de comparar consultas para distintos --host / --port , elige un --host / --port aleatorio para cada consulta y la envía allí.

— En lugar de comparar consultas para distintos / , elige un / aleatorio para cada consulta y la envía allí. --reconnect=N — Controla el comportamiento de reconexión. Posibles valores: 0 (no reconectar nunca), 1 (reconectar para cada consulta) o N (reconectar después de cada N consultas). Valor predeterminado: 0.

— Controla el comportamiento de reconexión. Posibles valores: 0 (no reconectar nunca), 1 (reconectar para cada consulta) o N (reconectar después de cada N consultas). Valor predeterminado: 0. --max-consecutive-errors=N — Número de errores consecutivos permitidos. Valor predeterminado: 0.

— Número de errores consecutivos permitidos. Valor predeterminado: 0. --ignore-error , --continue_on_errors — Continúa la prueba incluso si las consultas fallan.

, — Continúa la prueba incluso si las consultas fallan. --client-side-time — Muestra el tiempo incluyendo la comunicación de red en lugar del tiempo del lado del servidor; tenga en cuenta que, para versiones del servidor anteriores a 22.8, siempre mostramos el tiempo del lado del cliente.

— Muestra el tiempo incluyendo la comunicación de red en lugar del tiempo del lado del servidor; tenga en cuenta que, para versiones del servidor anteriores a 22.8, siempre mostramos el tiempo del lado del cliente. --proto-caps — Habilita o deshabilita la fragmentación en la transferencia de datos. Opciones (pueden separarse por comas): chunked_optional , notchunked , notchunked_optional , send_chunked , send_chunked_optional , send_notchunked , send_notchunked_optional , recv_chunked , recv_chunked_optional , recv_notchunked , recv_notchunked_optional . Valor predeterminado: notchunked .

— Habilita o deshabilita la fragmentación en la transferencia de datos. Opciones (pueden separarse por comas): , , , , , , , , , , . Valor predeterminado: . --help — Muestra el mensaje de ayuda.

— Muestra el mensaje de ayuda. --verbose — Aumenta la verbosidad del mensaje de ayuda.

--<session setting name>= SETTING_VALUE . Por ejemplo, --max_memory_usage=1048576 . Si desea aplicar algunas configuraciones a las consultas, páselas como una opción. Por ejemplo,

​ Opciones de variables de entorno

El nombre de usuario, la contraseña y el host pueden configurarse mediante las variables de entorno CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD y CLICKHOUSE_HOST . Los argumentos de la línea de comandos --user , --password o --host tienen prioridad sobre las variables de entorno.

De forma predeterminada, clickhouse-benchmark muestra resultados para cada intervalo --delay .

Ejemplo del informe:

Queries executed: 10. localhost:9000, queries 10, QPS: 6.772, RPS: 67904487.440, MiB/s: 518.070, result RPS: 67721584.984, result MiB/s: 516.675. 0.000% 0.145 sec. 10.000% 0.146 sec. 20.000% 0.146 sec. 30.000% 0.146 sec. 40.000% 0.147 sec. 50.000% 0.148 sec. 60.000% 0.148 sec. 70.000% 0.148 sec. 80.000% 0.149 sec. 90.000% 0.150 sec. 95.000% 0.150 sec. 99.000% 0.150 sec. 99.900% 0.150 sec. 99.990% 0.150 sec.

En el informe puede encontrar:

Número de consultas en el campo Queries executed: .

Cadena de estado que contiene (en este orden): Endpoint del servidor de ClickHouse. Número de consultas procesadas. QPS: Cuántas consultas ejecutó el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay . RPS: Cuántas filas lee el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay . MiB/s: Cuántos mebibytes lee el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay . RPS del resultado: Cuántas filas añade el servidor al resultado de una consulta por segundo durante el período especificado en el argumento --delay . MiB/s del resultado. Cuántos mebibytes añade el servidor al resultado de una consulta por segundo durante el período especificado en el argumento --delay .

Percentiles del tiempo de ejecución de las consultas.

​ Modo de comparación

clickhouse-benchmark puede comparar el rendimiento de dos servidores ClickHouse en ejecución.

Para usar el modo de comparación, especifique los endpoints de ambos servidores mediante dos pares de opciones --host , --port . Las opciones se emparejan según su posición en la lista de argumentos: el primer --host se empareja con el primer --port , y así sucesivamente. clickhouse-benchmark establece conexiones con ambos servidores y luego envía consultas. Cada consulta se envía a un servidor seleccionado aleatoriamente. Los resultados se muestran en una tabla.

$ echo "SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10000000 OFFSET 10000000" | clickhouse-benchmark --host=localhost --port=9001 --host=localhost --port=9000 -i 10