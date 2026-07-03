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Se conecta a un servidor de ClickHouse y envía repetidamente las consultas especificadas. Sintaxis
o
o
Si desea enviar un conjunto de consultas, cree un archivo de texto y coloque cada consulta en una línea independiente del archivo. Por ejemplo:
Luego, pasa este archivo a la entrada estándar de clickhouse-benchmark:

Opciones de línea de comandos

  • --query=QUERY — Consulta que se va a ejecutar. Si no se pasa este parámetro, clickhouse-benchmark leerá las consultas desde la entrada estándar.
  • --query_id=ID — ID de consulta.
  • --query_id_prefix=ID_PREFIX — Prefijo del ID de consulta.
  • --queries-format=FORMAT — Formato de las consultas leídas desde la entrada estándar. Posibles valores: tsv (predeterminado, una consulta por línea con tabulaciones escapadas) y script (analiza la entrada como un script de varias consultas separadas por punto y coma). Limitación de script: las consultas INSERT ... FORMAT deben estar en una sola línea.
  • -c N, --concurrency=N — Número de consultas que clickhouse-benchmark envía simultáneamente. Valor predeterminado: 1.
  • -C N, --max_concurrency=N — Aumenta gradualmente el número de consultas paralelas hasta el valor especificado, generando un informe para cada nivel de concurrencia.
  • --precise — Habilita informes precisos por intervalo con métricas ponderadas.
  • -d N, --delay=N — Intervalo en segundos entre informes intermedios (para desactivar los informes, establezca 0). Valor predeterminado: 1.
  • -h HOST, --host=HOST — Host del servidor. Valor predeterminado: localhost. Para el modo de comparación puede usar varias opciones -h.
  • -i N, --iterations=N — Número total de consultas. Valor predeterminado: 0 (repetir indefinidamente).
  • -r, --randomize — Ejecuta las consultas en orden aleatorio si hay más de una consulta de entrada.
  • -s, --secure — Usa una conexión TLS.
  • -t N, --timelimit=N — Límite de tiempo en segundos. clickhouse-benchmark deja de enviar consultas cuando se alcanza el límite de tiempo especificado. Valor predeterminado: 0 (límite de tiempo deshabilitado).
  • --port=N — Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9000. Para el modo de comparación puede usar varias opciones --port.
  • --confidence=N — Nivel de confianza para la prueba t. Posibles valores: 0 (80%), 1 (90%), 2 (95%), 3 (98%), 4 (99%), 5 (99.5%). Valor predeterminado: 5. En el modo de comparación, clickhouse-benchmark realiza la prueba t de Student para dos muestras independientes para determinar si las dos distribuciones no son diferentes con el nivel de confianza seleccionado.
  • --cumulative — Imprime datos acumulados en lugar de datos por intervalo.
  • --database=DATABASE_NAME — Nombre de la base de datos de ClickHouse. Valor predeterminado: default.
  • --user=USERNAME — Nombre de usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: default.
  • --password=PSWD — Contraseña del usuario de ClickHouse. Valor predeterminado: cadena vacía.
  • --stacktrace — Muestra stack traces. Cuando se establece esta opción, clickhouse-benchmark muestra los stack traces de las excepciones.
  • --stage=WORD — Etapa del procesamiento de la consulta en el servidor. ClickHouse detiene el procesamiento de la consulta y devuelve una respuesta a clickhouse-benchmark en la etapa especificada. Posibles valores: complete, fetch_columns, with_mergeable_state. Valor predeterminado: complete.
  • --roundrobin — En lugar de comparar consultas para distintos --host/--port, elige un --host/--port aleatorio para cada consulta y la envía allí.
  • --reconnect=N — Controla el comportamiento de reconexión. Posibles valores: 0 (no reconectar nunca), 1 (reconectar para cada consulta) o N (reconectar después de cada N consultas). Valor predeterminado: 0.
  • --max-consecutive-errors=N — Número de errores consecutivos permitidos. Valor predeterminado: 0.
  • --ignore-error,--continue_on_errors — Continúa la prueba incluso si las consultas fallan.
  • --client-side-time — Muestra el tiempo incluyendo la comunicación de red en lugar del tiempo del lado del servidor; tenga en cuenta que, para versiones del servidor anteriores a 22.8, siempre mostramos el tiempo del lado del cliente.
  • --proto-caps — Habilita o deshabilita la fragmentación en la transferencia de datos. Opciones (pueden separarse por comas): chunked_optional, notchunked, notchunked_optional, send_chunked, send_chunked_optional, send_notchunked, send_notchunked_optional, recv_chunked, recv_chunked_optional, recv_notchunked, recv_notchunked_optional. Valor predeterminado: notchunked.
  • --help — Muestra el mensaje de ayuda.
  • --verbose — Aumenta la verbosidad del mensaje de ayuda.
Si desea aplicar algunas configuraciones a las consultas, páselas como una opción --<session setting name>= SETTING_VALUE. Por ejemplo, --max_memory_usage=1048576.

Opciones de variables de entorno

El nombre de usuario, la contraseña y el host pueden configurarse mediante las variables de entorno CLICKHOUSE_USER, CLICKHOUSE_PASSWORD y CLICKHOUSE_HOST. Los argumentos de la línea de comandos --user, --password o --host tienen prioridad sobre las variables de entorno.

Salida

De forma predeterminada, clickhouse-benchmark muestra resultados para cada intervalo --delay. Ejemplo del informe:
En el informe puede encontrar:
  • Número de consultas en el campo Queries executed:.
  • Cadena de estado que contiene (en este orden):
    • Endpoint del servidor de ClickHouse.
    • Número de consultas procesadas.
    • QPS: Cuántas consultas ejecutó el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay.
    • RPS: Cuántas filas lee el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay.
    • MiB/s: Cuántos mebibytes lee el servidor por segundo durante el período especificado en el argumento --delay.
    • RPS del resultado: Cuántas filas añade el servidor al resultado de una consulta por segundo durante el período especificado en el argumento --delay.
    • MiB/s del resultado. Cuántos mebibytes añade el servidor al resultado de una consulta por segundo durante el período especificado en el argumento --delay.
  • Percentiles del tiempo de ejecución de las consultas.

Modo de comparación

clickhouse-benchmark puede comparar el rendimiento de dos servidores ClickHouse en ejecución. Para usar el modo de comparación, especifique los endpoints de ambos servidores mediante dos pares de opciones --host, --port. Las opciones se emparejan según su posición en la lista de argumentos: el primer --host se empareja con el primer --port, y así sucesivamente. clickhouse-benchmark establece conexiones con ambos servidores y luego envía consultas. Cada consulta se envía a un servidor seleccionado aleatoriamente. Los resultados se muestran en una tabla.

Ejemplo

Última modificación el 3 de julio de 2026