Documentación de la utilidad cliente de ClickHouse Keeper

Una aplicación cliente para interactuar con ClickHouse Keeper mediante su protocolo nativo.

-q QUERY , --query=QUERY — Consulta que se ejecutará. Si no se pasa este parámetro, clickhouse-keeper-client se iniciará en modo interactivo.

, — Consulta que se ejecutará. Si no se pasa este parámetro, se iniciará en modo interactivo. -h HOST , --host=HOST — Host del servidor. Valor predeterminado: localhost .

, — Host del servidor. Valor predeterminado: . -p N , --port=N — Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9181

, — Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9181 -c FILE_PATH , --config-file=FILE_PATH — Establece la ruta del archivo de configuración para obtener la cadena de conexión. Valor predeterminado: config.xml .

, — Establece la ruta del archivo de configuración para obtener la cadena de conexión. Valor predeterminado: . --password=PASSWORD — Contraseña para la autenticación. También puede establecerse mediante la variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD o en el archivo de configuración XML, en <zookeeper><password> .

— Contraseña para la autenticación. También puede establecerse mediante la variable de entorno o en el archivo de configuración XML, en . --identity=IDENTITY — Identidad para el esquema de autenticación digest . También puede establecerse mediante la variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY o en el archivo de configuración XML, en <zookeeper><identity> .

— Identidad para el esquema de autenticación . También puede establecerse mediante la variable de entorno o en el archivo de configuración XML, en . --connection-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la conexión en segundos. Valor predeterminado: 10s.

— Establece el tiempo de espera de la conexión en segundos. Valor predeterminado: 10s. --session-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la sesión en segundos. Valor predeterminado: 10s.

— Establece el tiempo de espera de la sesión en segundos. Valor predeterminado: 10s. --operation-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la operación en segundos. Valor predeterminado: 10s.

— Establece el tiempo de espera de la operación en segundos. Valor predeterminado: 10s. --history-file=FILE_PATH — Establece la ruta del archivo de historial. Valor predeterminado: ~/.keeper-client-history .

— Establece la ruta del archivo de historial. Valor predeterminado: . --log-level=LEVEL — Establece el nivel de registro. Valor predeterminado: information .

— Establece el nivel de registro. Valor predeterminado: . --no-confirmation — Si se establece, no requerirá confirmación para varios comandos. Valor predeterminado: false para el modo interactivo y true para la consulta

— Si se establece, no requerirá confirmación para varios comandos. Valor predeterminado: para el modo interactivo y para la consulta --help — Muestra el mensaje de ayuda.

​ Variables de entorno

CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — Se usa como contraseña predeterminada si no se proporciona --password en la línea de comandos.

— Se usa como contraseña predeterminada si no se proporciona en la línea de comandos. CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — Se usa como identidad predeterminada si no se proporciona --identity en la línea de comandos.

Al conectarse a un servidor de Keeper que requiere autenticación, la contraseña se determina según el siguiente orden de prioridad (se usa la primera coincidencia):

Argumento de línea de comandos --password Variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD <zookeeper><password> en el archivo de configuración XML especificado por --config-file

La misma prioridad se aplica a --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity> .

Archivo de configuración XML de ejemplo con opciones de autenticación:

< clickhouse > < zookeeper > < password > secret </ password > < node index = "1" > < host > localhost </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > </ clickhouse >

./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30 Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137 / : ) ls keeper foo bar / : ) cd 'keeper' /keeper : ) ls api_version /keeper : ) cd 'api_version' /keeper/api_version : ) ls /keeper/api_version : ) cd 'xyz' Path /keeper/api_version/xyz does not exist /keeper/api_version : ) cd ../../ / : ) ls keeper foo bar / : ) get 'keeper/api_version' 2