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Una aplicación cliente para interactuar con ClickHouse Keeper mediante su protocolo nativo.

Opciones

  • -q QUERY, --query=QUERY — Consulta que se ejecutará. Si no se pasa este parámetro, clickhouse-keeper-client se iniciará en modo interactivo.
  • -h HOST, --host=HOST — Host del servidor. Valor predeterminado: localhost.
  • -p N, --port=N — Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9181
  • -c FILE_PATH, --config-file=FILE_PATH — Establece la ruta del archivo de configuración para obtener la cadena de conexión. Valor predeterminado: config.xml.
  • --password=PASSWORD — Contraseña para la autenticación. También puede establecerse mediante la variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD o en el archivo de configuración XML, en <zookeeper><password>.
  • --identity=IDENTITY — Identidad para el esquema de autenticación digest. También puede establecerse mediante la variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY o en el archivo de configuración XML, en <zookeeper><identity>.
  • --connection-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la conexión en segundos. Valor predeterminado: 10s.
  • --session-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la sesión en segundos. Valor predeterminado: 10s.
  • --operation-timeout=TIMEOUT — Establece el tiempo de espera de la operación en segundos. Valor predeterminado: 10s.
  • --history-file=FILE_PATH — Establece la ruta del archivo de historial. Valor predeterminado: ~/.keeper-client-history.
  • --log-level=LEVEL — Establece el nivel de registro. Valor predeterminado: information.
  • --no-confirmation — Si se establece, no requerirá confirmación para varios comandos. Valor predeterminado: false para el modo interactivo y true para la consulta
  • --help — Muestra el mensaje de ayuda.

Variables de entorno

  • CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD — Se usa como contraseña predeterminada si no se proporciona --password en la línea de comandos.
  • CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY — Se usa como identidad predeterminada si no se proporciona --identity en la línea de comandos.

Autenticación

Al conectarse a un servidor de Keeper que requiere autenticación, la contraseña se determina según el siguiente orden de prioridad (se usa la primera coincidencia):
  1. Argumento de línea de comandos --password
  2. Variable de entorno CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
  3. <zookeeper><password> en el archivo de configuración XML especificado por --config-file
La misma prioridad se aplica a --identity / CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY / <zookeeper><identity>. Archivo de configuración XML de ejemplo con opciones de autenticación:

Ejemplo

Comandos

  • ls '[path]' [watch_id] — Enumera los nodos de la ruta indicada (por defecto: cwd). Opcionalmente, establece un watch de hijos identificado por watch_id
  • cd '[path]' — Cambia la ruta de trabajo (por defecto .)
  • cp '<src>' '<dest>' — Copia el nodo ‘src’ en la ruta ‘dest’
  • cpr '<src>' '<dest>' — Copia el subárbol del nodo ‘src’ en la ruta ‘dest’
  • mv '<src>' '<dest>' — Mueve el nodo ‘src’ a la ruta ‘dest’
  • mvr '<src>' '<dest>' — Mueve el subárbol del nodo ‘src’ a la ruta ‘dest’
  • exists '<path>' [watch_id] — Devuelve 1 si el nodo existe y 0 en caso contrario. Opcionalmente, establece un watch identificado por watch_id
  • set '<path>' <value> [version] — Actualiza el valor del nodo. Solo lo actualiza si la versión coincide (por defecto: -1)
  • create '<path>' <value> [mode] — Crea un nodo nuevo con el valor especificado
  • touch '<path>' — Crea un nodo nuevo con una cadena vacía como valor. No genera una excepción si el nodo ya existe
  • get '<path>' [watch_id] — Devuelve el valor del nodo. Opcionalmente, establece un watch de datos identificado por watch_id
  • watch <watch_id> [timeout_seconds] — Espera el evento de watch identificado por watch_id e imprime el tipo de evento y la ruta. Si se especifica timeout_seconds, devuelve un error tras el tiempo de espera indicado
  • rm '<path>' [version] — Elimina el nodo solo si la versión coincide (por defecto: -1)
  • rmr '<path>' [limit] — Elimina recursivamente la ruta si el tamaño del subárbol es menor que el límite. Requiere confirmación (límite por defecto = 100)
  • flwc <command> — Ejecuta un comando de cuatro letras
  • help — Imprime este mensaje
  • get_direct_children_number '[path]' — Obtiene el número de nodos hijos directos bajo una ruta específica
  • get_all_children_number '[path]' — Obtiene el número total de nodos hijos bajo una ruta específica
  • get_stat '[path]' — Devuelve el stat del nodo (por defecto .)
  • find_super_nodes <threshold> '[path]' — Encuentra nodos con un número de hijos superior a un determinado umbral para la ruta indicada (por defecto .)
  • delete_stale_backups — Elimina los nodos de ClickHouse usados para copias de seguridad que ahora están inactivos
  • find_big_family [path] [n] — Devuelve los n nodos principales con la familia más grande del subárbol (ruta por defecto = . y n = 10)
  • sync '<path>' — Sincroniza el nodo entre procesos y el leader
  • reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version] — Reconfigura el cluster de Keeper. Consulta /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration
Última modificación el 3 de julio de 2026