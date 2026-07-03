Opciones
-q QUERY,
--query=QUERY— Consulta que se ejecutará. Si no se pasa este parámetro,
clickhouse-keeper-clientse iniciará en modo interactivo.
-h HOST,
--host=HOST— Host del servidor. Valor predeterminado:
localhost.
-p N,
--port=N— Puerto del servidor. Valor predeterminado: 9181
-c FILE_PATH,
--config-file=FILE_PATH— Establece la ruta del archivo de configuración para obtener la cadena de conexión. Valor predeterminado:
config.xml.
--password=PASSWORD— Contraseña para la autenticación. También puede establecerse mediante la variable de entorno
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORDo en el archivo de configuración XML, en
<zookeeper><password>.
--identity=IDENTITY— Identidad para el esquema de autenticación
digest. También puede establecerse mediante la variable de entorno
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITYo en el archivo de configuración XML, en
<zookeeper><identity>.
--connection-timeout=TIMEOUT— Establece el tiempo de espera de la conexión en segundos. Valor predeterminado: 10s.
--session-timeout=TIMEOUT— Establece el tiempo de espera de la sesión en segundos. Valor predeterminado: 10s.
--operation-timeout=TIMEOUT— Establece el tiempo de espera de la operación en segundos. Valor predeterminado: 10s.
--history-file=FILE_PATH— Establece la ruta del archivo de historial. Valor predeterminado:
~/.keeper-client-history.
--log-level=LEVEL— Establece el nivel de registro. Valor predeterminado:
information.
--no-confirmation— Si se establece, no requerirá confirmación para varios comandos. Valor predeterminado:
falsepara el modo interactivo y
truepara la consulta
--help— Muestra el mensaje de ayuda.
Variables de entorno
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD— Se usa como contraseña predeterminada si no se proporciona
--passworden la línea de comandos.
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY— Se usa como identidad predeterminada si no se proporciona
--identityen la línea de comandos.
Al conectarse a un servidor de Keeper que requiere autenticación, la contraseña se determina según el siguiente orden de prioridad (se usa la primera coincidencia):
Autenticación
- Argumento de línea de comandos
--password
- Variable de entorno
CLICKHOUSE_KEEPER_PASSWORD
<zookeeper><password>en el archivo de configuración XML especificado por
--config-file
--identity /
CLICKHOUSE_KEEPER_IDENTITY /
<zookeeper><identity>.
Archivo de configuración XML de ejemplo con opciones de autenticación:
<clickhouse>
<zookeeper>
<password>secret</password>
<node index="1">
<host>localhost</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
</clickhouse>
Ejemplo
./clickhouse-keeper-client -h localhost -p 9181 --connection-timeout 30 --session-timeout 30 --operation-timeout 30
Connected to ZooKeeper at [::1]:9181 with session_id 137
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) cd 'keeper'
/keeper :) ls
api_version
/keeper :) cd 'api_version'
/keeper/api_version :) ls
/keeper/api_version :) cd 'xyz'
Path /keeper/api_version/xyz does not exist
/keeper/api_version :) cd ../../
/ :) ls
keeper foo bar
/ :) get 'keeper/api_version'
2
Comandos
ls '[path]' [watch_id]— Enumera los nodos de la ruta indicada (por defecto: cwd). Opcionalmente, establece un watch de hijos identificado por
watch_id
cd '[path]'— Cambia la ruta de trabajo (por defecto
.)
cp '<src>' '<dest>'— Copia el nodo ‘src’ en la ruta ‘dest’
cpr '<src>' '<dest>'— Copia el subárbol del nodo ‘src’ en la ruta ‘dest’
mv '<src>' '<dest>'— Mueve el nodo ‘src’ a la ruta ‘dest’
mvr '<src>' '<dest>'— Mueve el subárbol del nodo ‘src’ a la ruta ‘dest’
exists '<path>' [watch_id]— Devuelve
1si el nodo existe y
0en caso contrario. Opcionalmente, establece un watch identificado por
watch_id
set '<path>' <value> [version]— Actualiza el valor del nodo. Solo lo actualiza si la versión coincide (por defecto: -1)
create '<path>' <value> [mode]— Crea un nodo nuevo con el valor especificado
touch '<path>'— Crea un nodo nuevo con una cadena vacía como valor. No genera una excepción si el nodo ya existe
get '<path>' [watch_id]— Devuelve el valor del nodo. Opcionalmente, establece un watch de datos identificado por
watch_id
watch <watch_id> [timeout_seconds]— Espera el evento de watch identificado por
watch_ide imprime el tipo de evento y la ruta. Si se especifica
timeout_seconds, devuelve un error tras el tiempo de espera indicado
rm '<path>' [version]— Elimina el nodo solo si la versión coincide (por defecto: -1)
rmr '<path>' [limit]— Elimina recursivamente la ruta si el tamaño del subárbol es menor que el límite. Requiere confirmación (límite por defecto = 100)
flwc <command>— Ejecuta un comando de cuatro letras
help— Imprime este mensaje
get_direct_children_number '[path]'— Obtiene el número de nodos hijos directos bajo una ruta específica
get_all_children_number '[path]'— Obtiene el número total de nodos hijos bajo una ruta específica
get_stat '[path]'— Devuelve el stat del nodo (por defecto
.)
find_super_nodes <threshold> '[path]'— Encuentra nodos con un número de hijos superior a un determinado umbral para la ruta indicada (por defecto
.)
delete_stale_backups— Elimina los nodos de ClickHouse usados para copias de seguridad que ahora están inactivos
find_big_family [path] [n]— Devuelve los n nodos principales con la familia más grande del subárbol (ruta por defecto =
.y n = 10)
sync '<path>'— Sincroniza el nodo entre procesos y el leader
reconfig <add|remove|set> "<arg>" [version]— Reconfigura el cluster de Keeper. Consulta /docs/en/guides/sre/keeper/clickhouse-keeper#reconfiguration