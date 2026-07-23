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Servidor HTTP sencillo que actúa como proxy para el controlador ODBC. La principal motivación eran los posibles fallos de segmentación u otros errores en las implementaciones de ODBC, que pueden hacer que se caiga todo el proceso de clickhouse-server. Esta herramienta funciona mediante HTTP, no mediante pipes, memoria compartida ni TCP, porque:
  • Es más sencilla de implementar
  • Es más sencilla de depurar
  • jdbc-bridge puede implementarse de la misma forma

Uso

clickhouse-server usa esta herramienta dentro de la función de tabla odbc y de StorageODBC. Sin embargo, puede usarse como herramienta independiente desde la línea de comandos con los siguientes parámetros en la URL de la solicitud POST:
  • connection_string — cadena de conexión ODBC.
  • sample_block — descripción de columnas en el formato ClickHouse NamesAndTypesList, con el nombre entre acentos graves y el tipo como cadena. El nombre y el tipo están separados por un espacio; las filas, por saltos de línea.
  • max_block_size — parámetro opcional que establece el tamaño máximo de un solo bloque. La consulta se envía en el cuerpo de la solicitud POST. La respuesta se devuelve en formato RowBinary.

Ejemplo:

Última modificación el 23 de julio de 2026