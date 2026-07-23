Servidor HTTP sencillo que actúa como proxy para el controlador ODBC. La principal motivación
eran los posibles fallos de segmentación u otros errores en las implementaciones de ODBC, que pueden
hacer que se caiga todo el proceso de clickhouse-server.
Esta herramienta funciona mediante HTTP, no mediante pipes, memoria compartida ni TCP, porque:
- Es más sencilla de implementar
- Es más sencilla de depurar
- jdbc-bridge puede implementarse de la misma forma
clickhouse-server usa esta herramienta dentro de la función de tabla odbc y de StorageODBC.
Sin embargo, puede usarse como herramienta independiente desde la línea de comandos con los siguientes
parámetros en la URL de la solicitud POST:
-
connection_string — cadena de conexión ODBC.
-
sample_block — descripción de columnas en el formato ClickHouse NamesAndTypesList, con el nombre entre acentos graves
y el tipo como cadena. El nombre y el tipo están separados por un espacio; las filas, por
saltos de línea.
-
max_block_size — parámetro opcional que establece el tamaño máximo de un solo bloque.
La consulta se envía en el cuerpo de la solicitud POST. La respuesta se devuelve en formato RowBinary.
Última modificación el 23 de julio de 2026