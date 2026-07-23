Servidor HTTP sencillo que actúa como proxy para el controlador ODBC. La principal motivación eran los posibles fallos de segmentación u otros errores en las implementaciones de ODBC, que pueden hacer que se caiga todo el proceso de clickhouse-server.

Esta herramienta funciona mediante HTTP, no mediante pipes, memoria compartida ni TCP, porque:

Es más sencilla de implementar

Es más sencilla de depurar

jdbc-bridge puede implementarse de la misma forma

clickhouse-server usa esta herramienta dentro de la función de tabla odbc y de StorageODBC. Sin embargo, puede usarse como herramienta independiente desde la línea de comandos con los siguientes parámetros en la URL de la solicitud POST:

connection_string — cadena de conexión ODBC.

— cadena de conexión ODBC. sample_block — descripción de columnas en el formato ClickHouse NamesAndTypesList, con el nombre entre acentos graves y el tipo como cadena. El nombre y el tipo están separados por un espacio; las filas, por saltos de línea.

— descripción de columnas en el formato ClickHouse NamesAndTypesList, con el nombre entre acentos graves y el tipo como cadena. El nombre y el tipo están separados por un espacio; las filas, por saltos de línea. max_block_size — parámetro opcional que establece el tamaño máximo de un solo bloque. La consulta se envía en el cuerpo de la solicitud POST. La respuesta se devuelve en formato RowBinary.