--helpo
-h— Muestra el mensaje de ayuda.
--query— Formatea consultas de cualquier longitud y complejidad.
--hiliteo
--highlight— Añade resaltado de sintaxis con secuencias de escape ANSI del terminal.
--oneline— Formatea en una sola línea.
--max_line_length— Formatea en una sola línea las consultas cuya longitud sea inferior a la especificada.
--comments— Conserva los comentarios en la salida.
--quieto
-q— Solo comprueba la sintaxis; no produce salida si se ejecuta correctamente.
--multiqueryo
-n— Permite varias consultas en el mismo archivo.
--obfuscate— Ofusca en lugar de formatear.
--seed <string>— Cadena semilla arbitraria que determina el resultado de la ofuscación.
--backslash— Añade una barra invertida al final de cada línea de la consulta formateada. Puede ser útil cuando copias una consulta desde la web o desde otro lugar en varias líneas y quieres ejecutarla en la línea de comandos.
--semicolons_inline— En el modo multiquery, escribe los puntos y coma en la última línea de la consulta en lugar de en una línea nueva.
Ejemplos
- Formatear una consulta:
Query
$ clickhouse-format --query "select number from numbers(10) where number%2 order by number desc;"
Response
SELECT number
FROM numbers(10)
WHERE number % 2
ORDER BY number DESC
- Resaltado y una sola línea:
Query
$ clickhouse-format --oneline --hilite <<< "SELECT sum(number) FROM numbers(5);"
Response
SELECT sum(number) FROM numbers(5)
- Múltiples consultas:
Query
$ clickhouse-format -n <<< "SELECT min(number) FROM numbers(5); SELECT max(number) FROM numbers(5);"
Response
SELECT min(number)
FROM numbers(5)
;
SELECT max(number)
FROM numbers(5)
;
- Ofuscación:
Query
$ clickhouse-format --seed Hello --obfuscate <<< "SELECT cost_first_screen BETWEEN a AND b, CASE WHEN x >= 123 THEN y ELSE NULL END;"
La misma consulta y otra cadena usada como semilla:
Response
SELECT treasury_mammoth_hazelnut BETWEEN nutmeg AND span, CASE WHEN chive >= 116 THEN switching ELSE ANYTHING END;
Query
$ clickhouse-format --seed World --obfuscate <<< "SELECT cost_first_screen BETWEEN a AND b, CASE WHEN x >= 123 THEN y ELSE NULL END;"
Response
SELECT horse_tape_summer BETWEEN folklore AND moccasins, CASE WHEN intestine >= 116 THEN nonconformist ELSE FORESTRY END;
- Añadir la barra invertida:
Query
$ clickhouse-format --backslash <<< "SELECT * FROM (SELECT 1 AS x UNION ALL SELECT 1 UNION DISTINCT SELECT 3);"
Response
SELECT * \
FROM \
( \
SELECT 1 AS x \
UNION ALL \
SELECT 1 \
UNION DISTINCT \
SELECT 3 \
)