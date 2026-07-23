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Permite formatear consultas de entrada. Opciones:
  • --help o -h — Muestra el mensaje de ayuda.
  • --query — Formatea consultas de cualquier longitud y complejidad.
  • --hilite o --highlight — Añade resaltado de sintaxis con secuencias de escape ANSI del terminal.
  • --oneline — Formatea en una sola línea.
  • --max_line_length — Formatea en una sola línea las consultas cuya longitud sea inferior a la especificada.
  • --comments — Conserva los comentarios en la salida.
  • --quiet o -q — Solo comprueba la sintaxis; no produce salida si se ejecuta correctamente.
  • --multiquery o -n — Permite varias consultas en el mismo archivo.
  • --obfuscate — Ofusca en lugar de formatear.
  • --seed <string> — Cadena semilla arbitraria que determina el resultado de la ofuscación.
  • --backslash — Añade una barra invertida al final de cada línea de la consulta formateada. Puede ser útil cuando copias una consulta desde la web o desde otro lugar en varias líneas y quieres ejecutarla en la línea de comandos.
  • --semicolons_inline — En el modo multiquery, escribe los puntos y coma en la última línea de la consulta en lugar de en una línea nueva.

Ejemplos

  1. Formatear una consulta:
Query
Response
  1. Resaltado y una sola línea:
Query
Response
  1. Múltiples consultas:
Query
Response
  1. Ofuscación:
Query
Response
La misma consulta y otra cadena usada como semilla:
Query
Response
  1. Añadir la barra invertida:
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026