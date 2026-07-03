ClickStack proporciona los componentes básicos de la observabilidad moderna al reunir la recopilación de datos, la ingestión, el almacenamiento y la visualización en una pila unificada y de alto rendimiento. Nuestros socios de integración amplían estas capacidades con herramientas complementarias que aportan funcionalidades especializadas más allá de lo que ClickStack ofrece de serie. Juntos, ClickStack y sus socios permiten a los equipos crear una plataforma de observabilidad completa adaptada a sus necesidades, sin sacrificar rendimiento, flexibilidad ni escalabilidad.

Sección Descripción Bindplane Bindplane es una pipeline de telemetría nativa de OpenTelemetry que proporciona gestión centralizada para OpenTelemetry Collectors. Odigos Odigos combina eBPF y OpenTelemetry para ofrecer trazas distribuidas más profundas con una sobrecarga drásticamente menor que la de los agentes de bytecode.