Instrumenta automáticamente workloads de Kubernetes con Odigos y exporta telemetría a ClickStack mediante OTLP

Envío de OpenTelemetry a ClickStack con Odigos

TL;DR Esta guía te muestra cómo exportar la telemetría de Odigos a ClickStack. Aprenderás a: Desplegar Odigos en Kubernetes con Helm

Agregar fuentes en la UI de Odigos

Agregar un destino OTLP HTTP que apunte a ClickStack

Verificar logs, métricas y trazas en ClickStack Odigos instrumenta automáticamente las aplicaciones sin cambiar el código ni reiniciarlas; ClickStack almacena y consulta los datos en ClickHouse. Tiempo requerido: 10–20 minutos

eBPF. Como la recopilación se ejecuta en el kernel, la sobrecarga de la aplicación se mantiene baja mientras la visibilidad sigue siendo alta. Obtienes trazas, métricas, logs y perfiles de OpenTelemetry listos para producción sin incorporar nuevos agentes en el código de la aplicación ni tener que esperar actualizaciones de bibliotecas en cada servicio. Odigos es un plano de control de instrumentación para Kubernetes y VM que instrumenta aplicaciones a nivel del kernel mediante. Como la recopilación se ejecuta en el kernel, la sobrecarga de la aplicación se mantiene baja mientras la visibilidad sigue siendo alta. Obtienes trazas, métricas, logs y perfiles de OpenTelemetry listos para producción sin incorporar nuevos agentes en el código de la aplicación ni tener que esperar actualizaciones de bibliotecas en cada servicio.

Esa capa de eBPF es lo que hace posible una telemetría profunda y consistente a escala. Odigos puede activar y desactivar automáticamente una instrumentación más profunda cuando sea necesario para ayudar a depurar o diagnosticar problemas:

Contexto a nivel de código — atributos vinculados a funciones y al comportamiento en tiempo de ejecución

— atributos vinculados a funciones y al comportamiento en tiempo de ejecución Tráfico HTTP — solicitudes y respuestas entre tus servicios

— solicitudes y respuestas entre tus servicios Sistemas de mensajería — payloads y mensajes de Kafka y brókers similares

— payloads y mensajes de Kafka y brókers similares Errores en detalle — stack traces cuando algo falla

— stack traces cuando algo falla Instrumentación personalizada — amplía la cobertura allí donde termina la autoinstrumentación sin requerir cambios de código ni reinicios

Entre bastidores, Odigos crea y gestiona un pipeline completo de OpenTelemetry para tu clúster: collectors que escalan con la carga, enrutamiento a los backends que elijas y lógica de pipeline que controlas en la UI. Define sampling para gestionar el volumen, enmascaramiento de PII para mantener los datos sensibles fuera de las exportaciones y reglas OTTL para filtrar, transformar o enriquecer la telemetría antes de que salga del clúster.

​ ¿Por qué Odigos + ClickStack?

Implementar OpenTelemetry en muchos servicios suele llevar tiempo y solo ofrece visibilidad superficial de las aplicaciones. Odigos se encarga de la instrumentación con eBPF para obtener una telemetría más profunda y de la operación del collector en Kubernetes; ClickStack proporciona almacenamiento basado en ClickHouse y la UI de HyperDX para consultar la telemetría a escala.

Puntos clave Odigos instrumenta automáticamente cualquier carga de trabajo de Kubernetes sin requerir reinicios y gestiona automáticamente las canalizaciones de OpenTelemetry.

instrumenta automáticamente cualquier carga de trabajo de Kubernetes sin requerir reinicios y gestiona automáticamente las canalizaciones de OpenTelemetry. ClickStack almacena logs, métricas y trazas en ClickHouse y las muestra en HyperDX.

​ Requisitos previos

ClickStack instalado y accesible desde su clúster de Kubernetes. Consulte Primeros pasos con ClickStack de código abierto o Primeros pasos con ClickStack gestionado.

instalado y accesible desde su clúster de Kubernetes. Consulte Primeros pasos con ClickStack de código abierto o Primeros pasos con ClickStack gestionado. El endpoint HTTP de OTLP de su ClickStack (puerto 4318 ) y el valor de autenticación que Odigos enviará en el encabezado Authorization . Con ClickStack de código abierto, este es la API key de ingesta de configuración del equipo → Claves de API en la UI de HyperDX. Con ClickStack gestionado, este es el OTLP_AUTH_TOKEN que configuró al iniciar su propio ClickStack collector independiente.

de su ClickStack (puerto ) y el valor de autenticación que Odigos enviará en el encabezado . Con ClickStack de código abierto, este es la de en la UI de HyperDX. Con ClickStack gestionado, este es el que configuró al iniciar su propio ClickStack collector independiente. Un clúster de Kubernetes (nodos Linux con kernel 4.18 o posterior para la instrumentación eBPF)

(nodos Linux con kernel 4.18 o posterior para la instrumentación eBPF) Helm , kubectl y credenciales del clúster para instalar en el espacio de nombres odigos-system

, y credenciales del clúster para instalar en el espacio de nombres Un token local de Odigos Enterprise — póngase en contacto con el equipo de Odigos para obtener acceso

​ Integra ClickStack con Odigos

1 Desplegar Odigos con Helm Odigos Enterprise requiere un token de licencia on-premises. Expórtalo en tu shell: export ODIGOS_ONPREM_TOKEN = "<your-enterprise-token>" odigos-pro antes de instalarlo. Consulta la Como alternativa, puedes almacenar el token en un Secret de Kubernetes llamadoantes de instalarlo. Consulta la instalación de Odigos Enterprise Añade el repositorio de helm de Odigos e instala el chart en odigos-system : helm repo add odigos https://odigos-io.github.io/odigos/ helm repo update helm upgrade --install odigos odigos/odigos \ --namespace odigos-system \ --create-namespace \ --set onPremToken= $ODIGOS_ONPREM_TOKEN --set o con un archivo values personalizado ( -f ). Los valores predeterminados del chart están en Puedes pasar sobrescrituras adicionales de configuración con las flagso con un archivo values personalizado (). Los valores predeterminados del chart están en helm/odigos/values.yaml en GitHub. Comprueba que los pods de Odigos estén en ejecución: kubectl get pods -n odigos-system 2 Añadir fuentes en la UI de Odigos Haz un reenvío de puertos del servicio de la UI de Odigos: kubectl port-forward svc/ui -n odigos-system 3000:3000 Abre http://localhost:3000 en tu navegador. Ve a Sources y selecciona los espacios de nombres o las cargas de trabajo que quieres instrumentar. Haz clic en done en la parte inferior cuando hayas marcado todas las cargas de trabajo para la instrumentación. Verifica que las cargas de trabajo se hayan instrumentado correctamente en la columna Sources. 3 Agrega ClickStack como destino en la UI de Odigos Para enviar telemetría a ClickStack, agrega un destino OTLP HTTP en Odigos. La configuración exacta depende de cómo esté desplegado ClickStack. Con Open Source ClickStack, el colector de OpenTelemetry viene incluido y HyperDX genera automáticamente la API key de ingesta en la UI. Con Managed ClickStack, ejecutas tu propio colector de ClickStack en modo independiente y eliges tú mismo el token de autenticación al iniciar el contenedor. Alternativa: escribir directamente en ClickHouse Si ClickHouse es accesible desde tu clúster de Kubernetes, puedes omitir por completo el colector OTLP y usar en su lugar el destino nativo de ClickHouse de Odigos. Esto funciona tanto con Open Source ClickStack como con Managed ClickStack. Open Source ClickStack

Managed ClickStack Con Open Source ClickStack, por ejemplo con la imagen todo en uno, el colector gateway de OpenTelemetry viene incluido y HyperDX genera automáticamente la API key de ingesta. En la UI de Odigos, haz clic en Add Destination y selecciona OTLP HTTP. Configura OTLP HTTP Endpoint con tu colector de ClickStack (por ejemplo, http://clickstack.example.com:4318 ). Consulta Ingesting with OpenTelemetry para ver los detalles del endpoint. Copia tu API key de ingesta desde la UI de ClickStack, en configuración del equipo → API Keys. En Headers, agrega: Key : Authorization

: Value: tu API key de ingesta Habilita Logs, Metrics y Traces. Guarda el destino. OTLP_AUTH_TOKEN al iniciar el contenedor. Después, Odigos envía tráfico OTLP HTTP a ese colector con el mismo token en el header Authorization . Managed ClickStack no incluye un colector de OpenTelemetry alojado ni muestra una clave de ingesta en la UI. En su lugar, ejecutas tú mismo la distribución del colector de ClickStack en modo independiente y defines el token de autenticación mediante la variable de entornoal iniciar el contenedor. Después, Odigos envía tráfico OTLP HTTP a ese colector con el mismo token en el header Inicia el colector de ClickStack en modo independiente, apuntándolo a tu servicio de ClickHouse Cloud y protegiéndolo con un OTLP_AUTH_TOKEN de tu elección: export CLICKHOUSE_ENDPOINT =< HTTPS_ENDPOINT > export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > export OTLP_AUTH_TOKEN = "a_very_secure_string" docker run \ -e OTLP_AUTH_TOKEN= ${ OTLP_AUTH_TOKEN } \ -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } \ -e CLICKHOUSE_USER= ${ CLICKHOUSE_USER } \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-otel-collector:latest Para TLS, usuarios de ingesta dedicados y otras recomendaciones para producción, consulta Securing the collector En la UI de Odigos, haz clic en Add Destination y selecciona OTLP HTTP. Configura OTLP HTTP Endpoint con el colector independiente que acabas de iniciar (por ejemplo, http://my-collector.example.com:4318 ). En Headers, agrega: Key : Authorization

: Value: el valor de OTLP_AUTH_TOKEN que configuraste en el colector Habilita Logs, Metrics y Traces. Guarda el destino. Opcional: manifiesto de Kubernetes Destination en lugar de usar la UI. Consulta Puedes configurar el mismo destino con un manifiestoen lugar de usar la UI. Consulta Configure destinations with Kubernetes manifests en la configuración avanzada. 4 Verifique la telemetría en ClickStack Abra la UI de ClickStack (HyperDX): ClickStack open source : por ejemplo, http://<host>:8080 en la imagen todo en uno.

: por ejemplo, en la imagen todo en uno. Managed ClickStack: abra su servicio en la consola de ClickHouse Cloud y luego haga clic en Launch ClickStack. Consulte Ir a la UI de ClickStack para obtener más información. Compruebe Logs, Metrics y Traces para verificar que haya datos de sus servicios instrumentados. Filtre las trazas por odigos.version para validar la exportación de extremo a extremo. Si faltan datos, revise los logs del collector: kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system

​ Configuración avanzada

​ Normalizador de logs de HyperDX

Si exporta directamente a ClickHouse con el destino nativo de ClickHouse de Odigos (en lugar de usar OTLP HTTP hacia ClickStack), habilite el normalizador de logs de HyperDX ( HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true ). Analiza los cuerpos de los logs en JSON y normaliza los atributos para facilitar las consultas en la UI de ClickStack.

​ Destino nativo de ClickHouse

ClickHouse de Odigos en lugar de OTLP HTTP. Configura el endpoint de ClickHouse, el nombre de la base de datos y las opciones de esquema en la UI o con un manifest; consulta Si se puede acceder directamente a ClickHouse desde tu clúster, puedes usar el destino nativo dede Odigos en lugar de OTLP HTTP. Configura el endpoint de ClickHouse, el nombre de la base de datos y las opciones de esquema en la UI o con un manifest; consulta Odigos ClickHouse destination

Esquema de producción : Configura CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME como false y aplica tu propio DDL.

: Configura como y aplica tu propio DDL. TLS / autenticación: Usa CLICKHOUSE_TLS_ENABLED , CLICKHOUSE_USERNAME y un Kubernetes Secret para la contraseña.

​ Configurar destinos con manifiestos de Kubernetes

OTLP HTTP (ClickStack)

apiVersion : odigos.io/v1alpha1 kind : Destination metadata : name : clickstack namespace : odigos-system spec : type : otlphttp destinationName : otlphttp signals : - TRACES - METRICS - LOGS data : OTLP_HTTP_ENDPOINT : 'http://clickstack.example.com:4318' # API key de ingesta para ClickStack de código abierto, o OTLP_AUTH_TOKEN para ClickStack gestionado OTLP_HTTP_HEADERS : 'Authorization:<YOUR_AUTHORIZATION_VALUE>'

ClickHouse (directo)

apiVersion : odigos.io/v1alpha1 kind : Destination metadata : name : clickhouse namespace : odigos-system spec : type : clickhouse destinationName : clickhouse signals : - TRACES - METRICS - LOGS data : CLICKHOUSE_ENDPOINT : 'http://clickstack.example.com:8123' CLICKHOUSE_DATABASE_NAME : 'otel' CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME : 'true'

Aplica el manifiesto:

kubectl apply -f destination.yaml

​ Odigos VM Agent

El Odigos VM Agent instrumenta procesos de Linux, servicios de systemd y/o contenedores de Docker mediante eBPF. La telemetría se exporta a los mismos destinos que en Odigos basado en clústeres, incluido ClickStack a través de OTLP HTTP.

El VM Agent forma parte de Odigos Pro. Consulta la descripción general de VM Agent para obtener información sobre la instalación, las fuentes y la configuración de destinos.

​ Odigos Central

Odigos Central es un plano de control centralizado para gestionar la instrumentación, los destinos y la configuración de canalizaciones en varios clústeres de Kubernetes desde una única UI, en lugar de configurar cada clúster por separado.

Odigos Central está disponible en Odigos Enterprise. Consulta la descripción general de Central para obtener información sobre la gestión multiclúster, SSO y las reglas de sampling unificadas.

​ Próximos pasos

Explore las trazas en los servicios instrumentados de ClickStack

en los servicios instrumentados de ClickStack Cree paneles para las métricas exportadas por Odigos

para las métricas exportadas por Odigos Ajuste el esquema y el TTL de ClickHouse según sus necesidades de retención y patrones de consulta