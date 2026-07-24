TL;DREsta guía te muestra cómo exportar la telemetría de Odigos a ClickStack. Aprenderás a:
- Desplegar Odigos en Kubernetes con Helm
- Agregar fuentes en la UI de Odigos
- Agregar un destino OTLP HTTP que apunte a ClickStack
- Verificar logs, métricas y trazas en ClickStack
Odigos es un plano de control de instrumentación para Kubernetes y VM que instrumenta aplicaciones a nivel del kernel mediante eBPF. Como la recopilación se ejecuta en el kernel, la sobrecarga de la aplicación se mantiene baja mientras la visibilidad sigue siendo alta. Obtienes trazas, métricas, logs y perfiles de OpenTelemetry listos para producción sin incorporar nuevos agentes en el código de la aplicación ni tener que esperar actualizaciones de bibliotecas en cada servicio. Esa capa de eBPF es lo que hace posible una telemetría profunda y consistente a escala. Odigos puede activar y desactivar automáticamente una instrumentación más profunda cuando sea necesario para ayudar a depurar o diagnosticar problemas:
¿Qué es Odigos?
- Contexto a nivel de código — atributos vinculados a funciones y al comportamiento en tiempo de ejecución
- Tráfico HTTP — solicitudes y respuestas entre tus servicios
- Sistemas de mensajería — payloads y mensajes de Kafka y brókers similares
- Errores en detalle — stack traces cuando algo falla
- Instrumentación personalizada — amplía la cobertura allí donde termina la autoinstrumentación sin requerir cambios de código ni reinicios
Implementar OpenTelemetry en muchos servicios suele llevar tiempo y solo ofrece visibilidad superficial de las aplicaciones. Odigos se encarga de la instrumentación con eBPF para obtener una telemetría más profunda y de la operación del collector en Kubernetes; ClickStack proporciona almacenamiento basado en ClickHouse y la UI de HyperDX para consultar la telemetría a escala.
¿Por qué Odigos + ClickStack?
Requisitos previos
- ClickStack instalado y accesible desde su clúster de Kubernetes. Consulte Primeros pasos con ClickStack de código abierto o Primeros pasos con ClickStack gestionado.
- El endpoint HTTP de OTLP de su ClickStack (puerto
4318) y el valor de autenticación que Odigos enviará en el encabezado
Authorization. Con ClickStack de código abierto, este es la API key de ingesta de configuración del equipo → Claves de API en la UI de HyperDX. Con ClickStack gestionado, este es el
OTLP_AUTH_TOKENque configuró al iniciar su propio ClickStack collector independiente.
- Un clúster de Kubernetes (nodos Linux con kernel 4.18 o posterior para la instrumentación eBPF)
- Helm, kubectl y credenciales del clúster para instalar en el espacio de nombres
odigos-system
- Un token local de Odigos Enterprise — póngase en contacto con el equipo de Odigos para obtener acceso
Integra ClickStack con Odigos
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Desplegar Odigos con Helm
Odigos Enterprise requiere un token de licencia on-premises. Expórtalo en tu shell:
Como alternativa, puedes almacenar el token en un Secret de Kubernetes llamado
export ODIGOS_ONPREM_TOKEN="<your-enterprise-token>"
odigos-pro antes de instalarlo. Consulta la instalación de Odigos Enterprise.Añade el repositorio de helm de Odigos e instala el chart en
odigos-system:
Puedes pasar sobrescrituras adicionales de configuración con las flags
helm repo add odigos https://odigos-io.github.io/odigos/
helm repo update
helm upgrade --install odigos odigos/odigos \
--namespace odigos-system \
--create-namespace \
--set onPremToken=$ODIGOS_ONPREM_TOKEN
--set o con un archivo values personalizado (
-f). Los valores predeterminados del chart están en helm/odigos/values.yaml en GitHub.Comprueba que los pods de Odigos estén en ejecución:
kubectl get pods -n odigos-system
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Añadir fuentes en la UI de Odigos
- Haz un reenvío de puertos del servicio de la UI de Odigos:
kubectl port-forward svc/ui -n odigos-system 3000:3000
- Abre http://localhost:3000 en tu navegador.
- Ve a Sources y selecciona los espacios de nombres o las cargas de trabajo que quieres instrumentar.
- Haz clic en done en la parte inferior cuando hayas marcado todas las cargas de trabajo para la instrumentación.
- Verifica que las cargas de trabajo se hayan instrumentado correctamente en la columna Sources.
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Agrega ClickStack como destino en la UI de Odigos
Para enviar telemetría a ClickStack, agrega un destino OTLP HTTP en Odigos. La configuración exacta depende de cómo esté desplegado ClickStack. Con Open Source ClickStack, el colector de OpenTelemetry viene incluido y HyperDX genera automáticamente la API key de ingesta en la UI. Con Managed ClickStack, ejecutas tu propio colector de ClickStack en modo independiente y eliges tú mismo el token de autenticación al iniciar el contenedor.
- Open Source ClickStack
- Managed ClickStack
Con Open Source ClickStack, por ejemplo con la imagen todo en uno, el colector gateway de OpenTelemetry viene incluido y HyperDX genera automáticamente la API key de ingesta.
- En la UI de Odigos, haz clic en Add Destination y selecciona OTLP HTTP.
- Configura OTLP HTTP Endpoint con tu colector de ClickStack (por ejemplo,
http://clickstack.example.com:4318). Consulta Ingesting with OpenTelemetry para ver los detalles del endpoint.
- Copia tu API key de ingesta desde la UI de ClickStack, en configuración del equipo → API Keys.
- En Headers, agrega:
- Key:
Authorization
- Value: tu API key de ingesta
- Key:
- Habilita Logs, Metrics y Traces.
- Guarda el destino.
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Verifique la telemetría en ClickStack
- Abra la UI de ClickStack (HyperDX):
- ClickStack open source: por ejemplo,
http://<host>:8080en la imagen todo en uno.
- Managed ClickStack: abra su servicio en la consola de ClickHouse Cloud y luego haga clic en Launch ClickStack. Consulte Ir a la UI de ClickStack para obtener más información.
- ClickStack open source: por ejemplo,
- Compruebe Logs, Metrics y Traces para verificar que haya datos de sus servicios instrumentados.
- Filtre las trazas por
odigos.versionpara validar la exportación de extremo a extremo.
kubectl logs deploy/odigos-gateway -n odigos-system
Configuración avanzada
Si exporta directamente a ClickHouse con el destino nativo de ClickHouse de Odigos (en lugar de usar OTLP HTTP hacia ClickStack), habilite el normalizador de logs de HyperDX (
Normalizador de logs de HyperDX
HYPERDX_LOG_NORMALIZER: true). Analiza los cuerpos de los logs en JSON y normaliza los atributos para facilitar las consultas en la UI de ClickStack.
Si se puede acceder directamente a ClickHouse desde tu clúster, puedes usar el destino nativo de ClickHouse de Odigos en lugar de OTLP HTTP. Configura el endpoint de ClickHouse, el nombre de la base de datos y las opciones de esquema en la UI o con un manifest; consulta Odigos ClickHouse destination.
Destino nativo de ClickHouse
- Esquema de producción: Configura
CLICKHOUSE_CREATE_SCHEMEcomo
falsey aplica tu propio DDL.
- TLS / autenticación: Usa
CLICKHOUSE_TLS_ENABLED,
CLICKHOUSE_USERNAMEy un Kubernetes Secret para la contraseña.
OTLP HTTP (ClickStack)
Configurar destinos con manifiestos de Kubernetes
ClickHouse (directo)
apiVersion: odigos.io/v1alpha1
kind: Destination
metadata:
name: clickstack
namespace: odigos-system
spec:
type: otlphttp
destinationName: otlphttp
signals:
- TRACES
- METRICS
- LOGS
data:
OTLP_HTTP_ENDPOINT: 'http://clickstack.example.com:4318'
# API key de ingesta para ClickStack de código abierto, o OTLP_AUTH_TOKEN para ClickStack gestionado
OTLP_HTTP_HEADERS: 'Authorization:<YOUR_AUTHORIZATION_VALUE>'
Aplica el manifiesto:
apiVersion: odigos.io/v1alpha1
kind: Destination
metadata:
name: clickhouse
namespace: odigos-system
spec:
type: clickhouse
destinationName: clickhouse
signals:
- TRACES
- METRICS
- LOGS
data:
CLICKHOUSE_ENDPOINT: 'http://clickstack.example.com:8123'
CLICKHOUSE_DATABASE_NAME: 'otel'
CLICKHOUSE_CREATE_SCHEME: 'true'
kubectl apply -f destination.yaml
El Odigos VM Agent instrumenta procesos de Linux, servicios de systemd y/o contenedores de Docker mediante eBPF. La telemetría se exporta a los mismos destinos que en Odigos basado en clústeres, incluido ClickStack a través de OTLP HTTP. El VM Agent forma parte de Odigos Pro. Consulta la descripción general de VM Agent para obtener información sobre la instalación, las fuentes y la configuración de destinos.
Odigos VM Agent
Odigos Central es un plano de control centralizado para gestionar la instrumentación, los destinos y la configuración de canalizaciones en varios clústeres de Kubernetes desde una única UI, en lugar de configurar cada clúster por separado. Odigos Central está disponible en Odigos Enterprise. Consulta la descripción general de Central para obtener información sobre la gestión multiclúster, SSO y las reglas de sampling unificadas.
Odigos Central
Próximos pasos
- Explore las trazas en los servicios instrumentados de ClickStack
- Cree paneles para las métricas exportadas por Odigos
- Ajuste el esquema y el TTL de ClickHouse según sus necesidades de retención y patrones de consulta