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ClickStack expone una API REST para gestionar de forma programática dashboard, alertas y fuentes de datos. La API está disponible tanto para las implementaciones de Managed ClickStack (ClickHouse Cloud) como para los despliegues de ClickStack Open Source, aunque los endpoints y la autenticación difieren entre ambos.

Documentación de referencia de la API

Para Managed ClickStack, se accede a la API a través de la ClickHouse Cloud API. Los endpoints de ClickStack están disponibles en la referencia de Cloud API.Los siguientes endpoints están disponibles:

Autenticación

Managed ClickStack usa la API key de ClickHouse Cloud para autenticarse mediante HTTP Basic Authentication. Para crear y administrar API keys, consulta Administrar API keys.Incluye el ID de la clave y el secreto mediante HTTP Basic Authentication:

URL base y formato de solicitud

Todas las solicitudes a la API de Managed ClickStack se envían a la ClickHouse Cloud API:
Puede encontrar su Organization ID en ClickHouse Cloud console, en Organization → Organization details. Su Service ID aparece en la URL del servicio o en la página de detalles del servicio.

Ejemplo: Listar dashboards

Ejemplo: Crear una alerta

Última modificación el 23 de julio de 2026