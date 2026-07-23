Documentación de referencia de la API
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Para Managed ClickStack, se accede a la API a través de la ClickHouse Cloud API. Los endpoints de ClickStack están disponibles en la referencia de Cloud API.Los siguientes endpoints están disponibles:
|Recurso
|Operaciones
|Dashboards
|Crear, listar, obtener, actualizar y eliminar dashboards
|Alerts
|Crear, listar, obtener, actualizar y eliminar alertas
|Sources
|Listar fuentes de datos
Autenticación
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Managed ClickStack usa la API key de ClickHouse Cloud para autenticarse mediante HTTP Basic Authentication. Para crear y administrar API keys, consulta Administrar API keys.Incluye el ID de la clave y el secreto mediante HTTP Basic Authentication:
export KEY_ID=<your_key_id>
export KEY_SECRET=<your_key_secret>
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
URL base y formato de solicitud
- Managed ClickStack
- Open Source ClickStack
Todas las solicitudes a la API de Managed ClickStack se envían a la ClickHouse Cloud API:
Puede encontrar su Organization ID en ClickHouse Cloud console, en Organization → Organization details. Su Service ID aparece en la URL del servicio o en la página de detalles del servicio.
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/<resource>
Ejemplo: Listar dashboards
curl --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/dashboards
Ejemplo: Crear una alerta
curl -X POST --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"dashboardId": "<DASHBOARD_ID>",
"tileId": "<TILE_ID>",
"threshold": 100,
"interval": "1h",
"source": "tile",
"thresholdType": "above",
"channel": {
"type": "webhook",
"webhookId": "<WEBHOOK_ID>"
},
"name": "Error Spike Alert",
"message": "Error rate exceeded 100 in the last hour"
}' \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<ORG_ID>/services/<SERVICE_ID>/clickstack/alerts