https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/ < ORG_I D > /services/ < SERVICE_I D > /clickstack/dashboards

Incluye el ID de la clave y el secreto mediante HTTP Basic Authentication:

ClickStack Open Source usa un token Bearer para la autenticación mediante una Personal API Access Key.

Para obtener una API key:

Abre HyperDX en la URL de tu ClickStack (por ejemplo, http://localhost:8080) Crea una cuenta o inicia sesión si es necesario Ve a Team Settings → API Keys Copia tu Personal API Access Key

Esta es distinta de la API key de ingesta que se encuentra en Team Settings y se usa para autenticar los datos de telemetría enviados al collector de OpenTelemetry.

El servidor de la API se ejecuta en el puerto 8000 de forma predeterminada (separado de la UI en el puerto 8080 ). Si usas la imagen todo en uno de Docker, asegúrate de asignar este puerto explícitamente:

docker run -p 8080:8080 -p 8000:8000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one

Incluye la clave en el encabezado Authorization :