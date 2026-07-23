Para explorar la biblioteca integrada de plantillas, ve a Dashboards y haz clic en Browse dashboard templates. Esto abre la galería de plantillas, donde se organizan por categoría. Haz clic en Import para iniciar el proceso de importación de esa plantilla.
Explorar las plantillas disponibles
Para importar una plantilla, debes configurar una fuente de datos para cada visualización del dashboard. Selecciona una fuente de datos en el menú desplegable de cada visualización y, luego, haz clic en
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Plantillas predefinidas
Las plantillas integradas de OTel Runtime Metrics están diseñadas para aplicaciones instrumentadas con métricas de tiempo de ejecución de OpenTelemetry.
Métricas de tiempo de ejecución de OTel
Notas:
|Plantilla
|Descripción
|Métricas de tiempo de ejecución de .NET
|Número de recolecciones de GC, tamaño del heap, uso del thread pool y recuento de ensamblados para aplicaciones .NET
|Métricas de tiempo de ejecución de Go
|Número de goroutines, tiempos de pausa de GC, uso del heap y estadísticas de memoria para aplicaciones Go
|Métricas de tiempo de ejecución de JVM
|Memoria del heap y fuera del heap, duración de GC, número de hilos y carga de clases para aplicaciones basadas en JVM
|Métricas de tiempo de ejecución de Node.js
|Latencia del bucle de eventos, uso del heap, utilización de CPU y memoria de V8 para aplicaciones Node.js
- Cada plantilla está configurada con un filtro personalizado para servicios cuyo atributo de recurso
telemetry.sdk.languagecoincide con el runtime del dashboard.
- Los entornos con esquemas personalizados de tablas de métricas de ClickHouse pueden necesitar ajustar este filtro para consultar las columnas correctas de Service Name y Resource Attributes.
- En entornos de alto volumen, los tiempos de carga del filtro pueden reducirse materializando la columna
ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
- Las plantillas hacen referencia a las convenciones semánticas de OTel vigentes en el momento de su publicación y se actualizan periódicamente a medida que se actualiza la especificación de OTel. En el caso de servicios instrumentados con SDKs de OTel más antiguos, puede ser necesario editar las visualizaciones para que apunten a nombres de métricas anteriores.