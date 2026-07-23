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ClickStack incluye una biblioteca de plantillas de dashboards preconfigurados que le ofrecen visibilidad inmediata de las métricas comunes de infraestructura y aplicaciones.

Explorar las plantillas disponibles

Para explorar la biblioteca integrada de plantillas, ve a Dashboards y haz clic en Browse dashboard templates. Esto abre la galería de plantillas, donde se organizan por categoría. Haz clic en Import para iniciar el proceso de importación de esa plantilla.

Importar una plantilla

Para importar una plantilla, debes configurar una fuente de datos para cada visualización del dashboard. Selecciona una fuente de datos en el menú desplegable de cada visualización y, luego, haz clic en Finish Import.

Plantillas predefinidas

Métricas de tiempo de ejecución de OTel

Las plantillas integradas de OTel Runtime Metrics están diseñadas para aplicaciones instrumentadas con métricas de tiempo de ejecución de OpenTelemetry. Notas:
  • Cada plantilla está configurada con un filtro personalizado para servicios cuyo atributo de recurso telemetry.sdk.language coincide con el runtime del dashboard.
    • Los entornos con esquemas personalizados de tablas de métricas de ClickHouse pueden necesitar ajustar este filtro para consultar las columnas correctas de Service Name y Resource Attributes.
    • En entornos de alto volumen, los tiempos de carga del filtro pueden reducirse materializando la columna ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
  • Las plantillas hacen referencia a las convenciones semánticas de OTel vigentes en el momento de su publicación y se actualizan periódicamente a medida que se actualiza la especificación de OTel. En el caso de servicios instrumentados con SDKs de OTel más antiguos, puede ser necesario editar las visualizaciones para que apunten a nombres de métricas anteriores.
Última modificación el 23 de julio de 2026