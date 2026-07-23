Importación de plantillas de dashboards predefinidas en ClickStack

ClickStack incluye una biblioteca de plantillas de dashboards preconfigurados que le ofrecen visibilidad inmediata de las métricas comunes de infraestructura y aplicaciones.

​ Explorar las plantillas disponibles

Para explorar la biblioteca integrada de plantillas, ve a Dashboards y haz clic en Browse dashboard templates.

Esto abre la galería de plantillas, donde se organizan por categoría. Haz clic en Import para iniciar el proceso de importación de esa plantilla.

​ Importar una plantilla

Para importar una plantilla, debes configurar una fuente de datos para cada visualización del dashboard. Selecciona una fuente de datos en el menú desplegable de cada visualización y, luego, haz clic en Finish Import .

​ Plantillas predefinidas

​ Métricas de tiempo de ejecución de OTel

Las plantillas integradas de OTel Runtime Metrics están diseñadas para aplicaciones instrumentadas con métricas de tiempo de ejecución de OpenTelemetry

Plantilla Descripción Métricas de tiempo de ejecución de .NET Número de recolecciones de GC, tamaño del heap, uso del thread pool y recuento de ensamblados para aplicaciones .NET Métricas de tiempo de ejecución de Go Número de goroutines, tiempos de pausa de GC, uso del heap y estadísticas de memoria para aplicaciones Go Métricas de tiempo de ejecución de JVM Memoria del heap y fuera del heap, duración de GC, número de hilos y carga de clases para aplicaciones basadas en JVM Métricas de tiempo de ejecución de Node.js Latencia del bucle de eventos, uso del heap, utilización de CPU y memoria de V8 para aplicaciones Node.js

Notas: