لا يتضمن ClickHouse عامل PIVOT، لكن يمكننا تحقيق سلوك مشابه باستخدام مُركِّبات الدوال التجميعية، وبالأخص تلك التي تحمل اللاحقة
مقدمة
-Map.
في هذه المقالة، سنتعلّم كيفية تنفيذ ذلك.
يوجد أيضًا فيديو يشرح المحتوى نفسه، ويمكنك مشاهدته أدناه:
لنبدأ بمثال بسيط. سنستخدم clickhouse-local، ويمكنك تشغيله بتنفيذ الأمر التالي:
فهم مُعدِّلات الدوال التجميعية
يستدعي الاستعلام التالي الدالة
clickhouse -m --output_format_pretty_row_numbers=0
sumMap، التي تأخذ قيمة من النوع
Map وتجمع قيم كل مفتاح:
SELECT sumMap(map('ClickHouse', 1, 'ClickBench', 2));
هذا المثال ليس مثيرًا للاهتمام كثيرًا، لأنه يعيد قيمة
┌─sumMap(map('ClickHouse', 1, 'ClickBench', 2))─┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':1} │
└───────────────────────────────────────────────┘
Map نفسها التي مررناها.
لنستدعِ الآن
sumMap على عدة صفوف من قيم
Map;
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT sumMap(value)
FROM values;
ظهر المفتاح
┌─sumMap(value)───────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':7} │
└─────────────────────────────────┘
ClickHouse في كلا الصفَّين، وجُمِعت قيمه. أمّا المفتاح
ClickBench فلم يظهر إلا في صف واحد، لذا تُجمَع له قيمة واحدة فقط، فتكون النتيجة هي تلك القيمة نفسها!
يمكننا أيضًا استخدام
maxMap للعثور على القيم العظمى لكل مفتاح:
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT maxMap(value)
FROM values;
أو يمكننا استخدام
┌─maxMap(value)───────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':4} │
└─────────────────────────────────┘
avgMap لحساب متوسط القيم لكل مفتاح:
WITH values AS (
SELECT map('ClickHouse', 3) AS value
UNION ALL
SELECT map('ClickBench', 2, 'ClickHouse', 4) AS value
)
SELECT avgMap(value)
FROM values;
نأمل أن تكون قد تكوّنت لديك الآن فكرة عن كيفية عمل مُركِّبات الدوال هذه.
┌─avgMap(value)─────────────────────┐
│ {'ClickBench':2,'ClickHouse':3.5} │
└───────────────────────────────────┘
سنستخدمها الآن مع مجموعة بيانات أكبر في ClickHouse SQL playground. يمكننا الاتصال ببيئة التشغيل التفاعلية باستخدام
تطبيق عملي: مجموعة بيانات أسعار المساكن في المملكة المتحدة
clickhouse-client:
سنُجري استعلامًا على جدول
clickhouse client -m \
-h sql-clickhouse.clickhouse.com \
-u demo \
--secure
uk_price_paid، لذا دعونا نستعرض البيانات في هذا الجدول:
SELECT * FROM uk.uk_price_paid LIMIT 1 FORMAT Vertical;
نرى أعلاه أن الجدول يتضمن حقولًا متعددة تتعلق بمبيعات العقارات في المملكة المتحدة.
Row 1:
──────
price: 145000
date: 2008-11-19
postcode1:
postcode2:
type: semi-detached
is_new: 0
duration: leasehold
addr1:
addr2:
street: CURLEW DRIVE
locality: SCARBOROUGH
town: SCARBOROUGH
district: SCARBOROUGH
county: NORTH YORKSHIRE
category: 0
لنحسب الأسعار الوسيطة، مجمّعة حسب المقاطعة لكل عقد زمني في مجموعة البيانات:
التجميع والعمليات التجميعية حسب العقد الزمني
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices───────────────────────────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {1990:89972.5,2000:215000,2010:381500,2020:485000} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {1990:46500,2000:93000,2010:130000,2020:139000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {1990:50000,2000:110000,2010:149950,2020:185000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {1990:47000,2000:97000,2010:141171,2020:178000} │
5. │ MERSEYSIDE │ {1990:46750,2000:94972.5,2010:128000,2020:149000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {1990:86500,2000:193000,2010:315000,2020:415000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {1990:48995,2000:99950,2010:139000,2020:164950} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {1990:70000,2000:173000,2010:288000,2020:387000} │
9. │ DORSET │ {1990:76500,2000:182000,2010:250000,2020:315000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {1990:79950,2000:177500,2010:260000,2020:335000} │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
يمكننا تصفية النتائج بحيث لا تشمل سوى البيانات اعتبارًا من عام 2010:
تصفية النتائج
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:384975,2020:485919.5} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:130000,2020:140000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:146500,2020:185000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:177500} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:130000,2020:150000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:315000,2020:415000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:140000,2020:162500} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:287500,2020:387000} │
9. │ DORSET │ {2010:255750,2020:315000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:265000,2020:330000} │
└────────────────────┴─────────────────────────────┘
وإذا أردنا العثور على أعلى سعر لكل عقد زمني، فيمكننا فعل ذلك باستخدام الدالة
دمج عمليات تجميع متعددة
maxMap التي رأيناها سابقًا:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices,
maxMap(map(year, price)) AS maxPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices──────────────┬─maxPrices───────────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:385000,2020:485250} │ {2010:594300000,2020:630000000} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:130000,2020:141000} │ {2010:448300979,2020:93395000} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:149000,2020:184250} │ {2010:415000000,2020:104500000} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:175000} │ {2010:107086856,2020:319186000} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:129950,2020:150000} │ {2010:300000000,2020:93395000} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:315000,2020:415000} │ {2010:254325163,2020:93395000} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:138500,2020:165000} │ {2010:246300000,2020:109686257} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:285000,2020:387000} │ {2010:200000000,2020:71540000} │
9. │ DORSET │ {2010:250000,2020:315000} │ {2010:150000000,2020:20230000} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:264000,2020:330000} │ {2010:150000000,2020:48482500} │
└────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
بدلًا من ذلك، يمكننا احتساب متوسط السعر باستخدام
تطبيق الدوال على قيم Map
avgMap.
تحتوي هذه القيم على عدد كبير من الخانات العشرية، ويمكننا تبسيطها باستخدام الدالة
mapApply لاستدعاء الدالة
floor على كل قيمة في Map:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices,
mapApply((k, v) -> (k, floor(v)), avgMap(map(year, price))) AS avgPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10;
┌─county─────────────┬─medianPrices──────────────┬─avgPrices─────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ {2010:382000,2020:490000} │ {2010:626091,2020:807240} │
2. │ TYNE AND WEAR │ {2010:127000,2020:140000} │ {2010:176955,2020:225770} │
3. │ WEST MIDLANDS │ {2010:148500,2020:183000} │ {2010:204128,2020:257226} │
4. │ GREATER MANCHESTER │ {2010:140000,2020:177500} │ {2010:195592,2020:251165} │
5. │ MERSEYSIDE │ {2010:127995,2020:150000} │ {2010:182194,2020:206062} │
6. │ HERTFORDSHIRE │ {2010:317500,2020:415000} │ {2010:414134,2020:529409} │
7. │ WEST YORKSHIRE │ {2010:140000,2020:164500} │ {2010:185121,2020:234870} │
8. │ BRIGHTON AND HOVE │ {2010:285000,2020:387000} │ {2010:372285,2020:527184} │
9. │ DORSET │ {2010:250000,2020:315000} │ {2010:305581,2020:370739} │
10. │ HAMPSHIRE │ {2010:265000,2020:330000} │ {2010:335945,2020:425196} │
└────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘
لنجرّب التجميع حسب بعض الحقول المختلفة. هذه المرة سنحسب الوسيط السعري لكل عقد، مع التجميع حسب المقاطعة والمنطقة:
تجميع مرن: المقاطعات والمناطق والرموز البريدية
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
county,
district,
medianMap(map(year, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE year >= 2010
GROUP BY ALL
ORDER BY max(price) DESC
LIMIT 10
يمكننا أيضًا اختيار التجميع حسب السنة، ثم دمج
┌─county─────────────┬─district───────────────┬─medianPrices────────────────┐
1. │ GREATER LONDON │ CROYDON │ {2010:298475,2020:400000} │
2. │ GREATER LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ {2010:800000,2020:935000} │
3. │ GREATER LONDON │ SOUTHWARK │ {2010:437000,2020:540000} │
4. │ TYNE AND WEAR │ NEWCASTLE UPON TYNE │ {2010:144000,2020:162500} │
5. │ WEST MIDLANDS │ WALSALL │ {2010:137450,2020:162000} │
6. │ GREATER LONDON │ CITY OF LONDON │ {2010:725875,2020:840000} │
7. │ GREATER LONDON │ HILLINGDON │ {2010:329125,2020:439000} │
8. │ GREATER MANCHESTER │ MANCHESTER │ {2010:144972.5,2020:190000} │
9. │ GREATER LONDON │ HAMMERSMITH AND FULHAM │ {2010:622250,2020:750000} │
10. │ GREATER LONDON │ ISLINGTON │ {2010:500000,2020:640000} │
└────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘
postcode1 و
postcode2 في الـ map:
WITH year(toStartOfInterval(date, toIntervalYear(10))) AS year
SELECT
year,
medianMap(map(postcode1 || ' ' || postcode2, price)) AS medianPrices
FROM uk.uk_price_paid
WHERE postcode1 LIKE 'NP1'
GROUP BY ALL;
┌─year─┬─medianPrices────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 1990 │ {'NP1 4PB':9000} │
2. │ 2000 │ {'NP1 4SR':28475,'NP1 7HZ':200000} │
3. │ 2010 │ {'NP1 4PB':5000,'NP1 4QJ':1075000,'NP1 4SR':58000,'NP1 8BR':200000} │
4. │ 2020 │ {'NP1 5DW':140000} │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘