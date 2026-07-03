WITH random_points AS

(

SELECT (rand64( 1 ) / pow( 2 , 64 ), rand64( 2 ) / pow( 2 , 64 )) AS point

FROM numbers( 1000000000 )

)

SELECT ( 4 * countIf(L2Norm( point ) < 1 )) / count () AS pi

FROM random_points

┌──────────pi─┐

│ 3 . 141627208 │

└─────────────┘