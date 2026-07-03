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إنه يوم باي! لنحسب باي باستخدام SQL

عيد Pi سعيد! خطر لنا أن يكون من الممتع حساب pi باستخدام استعلامات SQL في ClickHouse. إليك ما توصّلنا إليه حتى الآن…
  1. يستخدم هذا المثال دالة الجدول numbers_mt في ClickHouse لإرجاع مليار صف، ولا يستغرق سوى 40 ملّي ثانية لحساب النتيجة:
  1. يعالج المثال التالي أيضًا مليار رقم، ولكن ليس بهذه السرعة:
  1. هذا بلا شك خيارنا المفضل في ClickHouse (وهو الأدق!):
  1. يبدو أن أحدهم كان يعرف حساب المثلثات جيدًا في هذه المسألة:
  1. إليك واجهة برمجة تطبيقات مفيدة تتيح لك تحديد عدد الأرقام التي تريدها:
  1. هذا ذكي - إذ يستخدم دوال المسافة في ClickHouse:
  1. إذا كنت فيزيائيًا، فسيعجبك هذا:
  1. طريقة غير مباشرة أخرى (اقترحها Alexey Milovidov) دقيقة حتى 7 منازل عشرية - وهي سريعة:
إذا كان لديك المزيد، فسنكون سعداء بمساهمتك بها. شكرًا!
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦