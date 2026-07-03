مقالة في قاعدة المعرفة حول كيفية تصفية جدول ClickHouse باستخدام عمود مصفوفي.

تُعدّ تصفية جدول ClickHouse استنادًا إلى عمود مصفوفي مهمة شائعة، ويوفّر المنتج الكثير من الدوال للتعامل مع الأعمدة المصفوفية.

في هذه المقالة، سنركّز على تصفية جدول استنادًا إلى عمود مصفوفي، لكن الفيديو أدناه يغطّي أيضًا العديد من الدوال الأخرى المرتبطة بالمصفوفات:

سنستخدم مثالًا لجدول يضم عمودين tags_string و tags_int يحتويان، على الترتيب، على مصفوفة من السلاسل النصية ومصفوفة من الأعداد الصحيحة.

أنشئ قاعدة بيانات وجدولًا تجريبيين.

CREATE DATABASE db1 ;

أنشئ جدولًا تجريبيًا

CREATE TABLE db1 .tags_table ( `id` UInt64, `tags_string` Array (String), `tags_int` Array (UInt64), ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

أدرِج بعض البيانات التجريبية في الجدول.

INSERT INTO db1 . tags_table VALUES ( 1 , ['tag1', 'tag2', 'tag3'], [1, 2, 3]), ( 2 , ['tag2', 'tag3', 'tag4'], [2, 3, 4]), ( 3 , ['tag1', 'tag3', 'tag5'], [1, 3, 5]);

صفِّ الجدول باستخدام الدالة has(arr, elem) لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة arr على العنصر elem .

صفِّ الجدول لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة tags_string على العنصر tag1 .

SELECT * FROM db1 . tags_table WHERE has(tags_string, 'tag1' );

┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐ │ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │ │ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │ └────┴────────────────────────┴──────────┘

استخدم الدالة hasAll(arr, elems) لإرجاع الصفوف التي تكون فيها جميع عناصر المصفوفة elems موجودة في المصفوفة arr .

صفِّ الجدول لإرجاع الصفوف التي تكون فيها جميع عناصر المصفوفة tags_string موجودة في المصفوفة ['tag1', 'tag2'] .

SELECT * FROM db1 . tags_table WHERE hasAll(tags_string, ['tag1', 'tag2']);

┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐ │ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │ └────┴────────────────────────┴──────────┘

استخدم الدالة hasAny(arr, elems) لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة arr على عنصر واحد على الأقل من المصفوفة elems .

قم بتصفية الجدول لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة tags_string على عنصر واحد على الأقل من المصفوفة ['tag1', 'tag2'] .

SELECT * FROM db1 . tags_table WHERE hasAny(tags_string, ['tag1', 'tag2']);

┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐ │ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │ │ 2 │ ['tag2','tag3','tag4'] │ [2,3,4] │ │ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │ └────┴────────────────────────┴──────────┘

يمكننا استخدام دالة لامبدا لتصفية الجدول عبر الدالة arrayExists(lambda, arr) .

صفِّ الجدول بحيث يُرجِع الصفوف التي تكون فيها قيمة عنصر واحد على الأقل في المصفوفة tags_int أكبر من 3.

SELECT * FROM db1 . tags_table WHERE arrayExists(x -> x > 3 , tags_int);