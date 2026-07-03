تُعدّ تصفية جدول ClickHouse استنادًا إلى عمود مصفوفي مهمة شائعة، ويوفّر المنتج الكثير من الدوال للتعامل مع الأعمدة المصفوفية. في هذه المقالة، سنركّز على تصفية جدول استنادًا إلى عمود مصفوفي، لكن الفيديو أدناه يغطّي أيضًا العديد من الدوال الأخرى المرتبطة بالمصفوفات:
المقدمة
سنستخدم مثالًا لجدول يضم عمودين
مثال
tags_string و
tags_int يحتويان، على الترتيب، على مصفوفة من السلاسل النصية ومصفوفة من الأعداد الصحيحة.
- أنشئ قاعدة بيانات وجدولًا تجريبيين.
CREATE DATABASE db1;
- أنشئ جدولًا تجريبيًا
CREATE TABLE db1.tags_table
(
`id` UInt64,
`tags_string` Array(String),
`tags_int` Array(UInt64),
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
- أدرِج بعض البيانات التجريبية في الجدول.
صفِّ الجدول باستخدام الدالة
INSERT INTO db1.tags_table VALUES (1, ['tag1', 'tag2', 'tag3'], [1, 2, 3]), (2, ['tag2', 'tag3', 'tag4'], [2, 3, 4]), (3, ['tag1', 'tag3', 'tag5'], [1, 3, 5]);
has(arr, elem) لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة
arr على العنصر
elem.
صفِّ الجدول لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة
tags_string على العنصر
tag1.
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE has(tags_string, 'tag1');
استخدم الدالة
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
hasAll(arr, elems) لإرجاع الصفوف التي تكون فيها جميع عناصر المصفوفة
elems موجودة في المصفوفة
arr.
صفِّ الجدول لإرجاع الصفوف التي تكون فيها جميع عناصر المصفوفة
tags_string موجودة في المصفوفة
['tag1', 'tag2'].
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE hasAll(tags_string, ['tag1', 'tag2']);
استخدم الدالة
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
hasAny(arr, elems) لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة
arr على عنصر واحد على الأقل من المصفوفة
elems.
قم بتصفية الجدول لإرجاع الصفوف التي تحتوي فيها المصفوفة
tags_string على عنصر واحد على الأقل من المصفوفة
['tag1', 'tag2'].
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE hasAny(tags_string, ['tag1', 'tag2']);
يمكننا استخدام دالة لامبدا لتصفية الجدول عبر الدالة
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 1 │ ['tag1','tag2','tag3'] │ [1,2,3] │
│ 2 │ ['tag2','tag3','tag4'] │ [2,3,4] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘
arrayExists(lambda, arr).
صفِّ الجدول بحيث يُرجِع الصفوف التي تكون فيها قيمة عنصر واحد على الأقل في المصفوفة
tags_int أكبر من 3.
SELECT * FROM db1.tags_table WHERE arrayExists(x -> x > 3, tags_int);
┌─id─┬─tags_string────────────┬─tags_int─┐
│ 2 │ ['tag2','tag3','tag4'] │ [2,3,4] │
│ 3 │ ['tag1','tag3','tag5'] │ [1,3,5] │
└────┴────────────────────────┴──────────┘