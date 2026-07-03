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استخدام التجميعات المُفلترة

يوفّر ClickHouse طريقة بسيطة وواضحة لكتابة التجميعات المُفلترة. على سبيل المثال، قارن بين الطريقة القياسية في SQL لكتابة التجميعات المُفلترة (والتي تعمل جيدًا في ClickHouse) وبين الصياغة المختصرة التي تستخدم -If مركِّب دالة التجميع، والذي يمكن إلحاقه بأي دالة تجميع:
وبالمثل، يوجد المُركِّب التجميعي -Distinct:
لماذا تُعدّ التجميعات المُفلترة مهمة؟ لأنها تتيح لك تنفيذ ميزة “مقارنة الشرائح” في خدمات تحليلات الويب. على سبيل المثال:
اطّلع على صفحة مُركِّب دوال التجميع في الوثائق لمزيد من التفاصيل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦