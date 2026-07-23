Skip to main content

السؤال

كيف يمكنني التحقق من أن استعلامين يعيدان مجموعات النتائج نفسها؟

الإجابة

يمكنك اتباع النهج التالي:
يستخدم المثال CTE لحساب مجموع قيم cityHash لكل صف في هذين الاستعلامين، ويُرجع 1 إذا كانت مجموعتا النتائج متطابقتين. باستخدام بعض البيانات من تسلسل أعداد صحيحة وبعض تنسيق Pretty:
ستكون النتيجة:
مع أن هذا قد يكون مفيدًا في العديد من السيناريوهات، فلا يمكن اعتباره حلًا قاطعًا للتحقق من تطابق مجموعات النتائج في جميع الأنواع، كما أن لاستخدامه بعض المحاذير؛ فعلى سبيل المثال، إذا احتوى أي صف على قيم NULL فسيفشل النهج المذكور أعلاه.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦