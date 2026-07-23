كيف يمكنني التحقق من أن استعلامين يعيدان مجموعات النتائج نفسها؟

يمكنك اتباع النهج التالي:

WITH ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( -- your query 1 here -- SELECT ... ) ) AS q1_resultset_hash, ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( -- your query 2 here -- SELECT ... ) ) AS q2_resultset_hash SELECT equals(q1_resultset_hash,q2_resultset_hash) as Q1_equals_Q2

1 إذا كانت مجموعتا النتائج متطابقتين. يستخدم المثال CTE لحساب مجموع قيم cityHash لكل صف في هذين الاستعلامين، ويُرجعإذا كانت مجموعتا النتائج متطابقتين.

باستخدام بعض البيانات من تسلسل أعداد صحيحة وبعض تنسيق Pretty:

WITH ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( SELECT * FROM numbers( 10 ) ORDER BY number DESC ) ) AS q1_resultset_hash, ( SELECT sum (cityHash64( * )) FROM ( SELECT * FROM numbers( 10 ) ORDER BY number ASC ) ) AS q2_resultset_hash SELECT q1_resultset_hash = q2_resultset_hash AS Q1_equals_Q2 FORMAT Pretty

ستكون النتيجة:

┏━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ Q1_equals_Q2 ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━┩ │ 1 │ └──────────────┘