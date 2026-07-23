كيف يمكنني التحقق من أن استعلامين يعيدان مجموعات النتائج نفسها؟
السؤال
يمكنك اتباع النهج التالي:
الإجابة
يستخدم المثال CTE لحساب مجموع قيم cityHash لكل صف في هذين الاستعلامين، ويُرجع
WITH
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
-- your query 1 here
-- SELECT ...
)
) AS q1_resultset_hash,
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
-- your query 2 here
-- SELECT ...
)
) AS q2_resultset_hash
SELECT equals(q1_resultset_hash,q2_resultset_hash) as Q1_equals_Q2
1 إذا كانت مجموعتا النتائج متطابقتين.
باستخدام بعض البيانات من تسلسل أعداد صحيحة وبعض تنسيق Pretty:
ستكون النتيجة:
WITH
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
SELECT *
FROM numbers(10)
ORDER BY number DESC
)
) AS q1_resultset_hash,
(
SELECT sum(cityHash64(*))
FROM
(
SELECT *
FROM numbers(10)
ORDER BY number ASC
)
) AS q2_resultset_hash
SELECT q1_resultset_hash = q2_resultset_hash AS Q1_equals_Q2
FORMAT Pretty
مع أن هذا قد يكون مفيدًا في العديد من السيناريوهات، فلا يمكن اعتباره حلًا قاطعًا للتحقق من تطابق مجموعات النتائج في جميع الأنواع، كما أن لاستخدامه بعض المحاذير؛ فعلى سبيل المثال، إذا احتوى أي صف على قيم
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Q1_equals_Q2 ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━┩
│ 1 │
└──────────────┘
NULL فسيفشل النهج المذكور أعلاه.