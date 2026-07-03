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مقدمة

أحيانًا تحتاج إلى إعادة إدخال جميع البيانات من جدول إلى آخر. على سبيل المثال، قد ترغب في إعادة إدخال البيانات من جدول مرحلي إلى جدول الإنتاج. تشرح هذه المقالة كيفية تنفيذ ذلك باستخدام عبارة INSERT INTO.

مثال

فيما يلي مثال بسيط يوضح آلية العمل وكيفية الاختبار:
  • أنشئ قاعدة بيانات تجريبية
  • إنشاء جدول لعينة
  • أدرِج بعض البيانات في الجدول المصدر
  • تحقّق من عدد الصفوف في جدول المصدر
  • أنشئ جدولًا جديدًا بالبنية نفسها التي للجدول المصدر.
  • أدرِج جميع الصفوف من الجدول المصدر في الجدول المستهدف.
  • تحقّق من عدد الصفوف في الجدول المستهدف
إذا كنت تريد تعديل بنية الجدول الجديد، يمكنك أولًا عرض بنية جدول المصدر.
ثم أنشئ الجدول الجديد باستخدام البنية المعدّلة. في حالتنا، نريد إضافة عمود جديد population إلى الجدول المستهدف.
  • أدخِل جميع الصفوف من الجدول المصدر إلى الجدول المستهدف، بما في ذلك العمود الجديد. يُضبط الحقل population على 0 في جميع الصفوف.
  • تحقّق من البيانات في الجدول المستهدف
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦