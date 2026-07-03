مقالة في قاعدة المعرفة حول كيفية إدراج جميع الصفوف من جدول إلى آخر.

كيفية إدراج جميع الصفوف من جدول إلى آخر؟

أحيانًا تحتاج إلى إعادة إدخال جميع البيانات من جدول إلى آخر.

على سبيل المثال، قد ترغب في إعادة إدخال البيانات من جدول مرحلي إلى جدول الإنتاج. تشرح هذه المقالة كيفية تنفيذ ذلك باستخدام عبارة INSERT INTO .

فيما يلي مثال بسيط يوضح آلية العمل وكيفية الاختبار:

أنشئ قاعدة بيانات تجريبية

CREATE DATABASE db1 ;

إنشاء جدول لعينة

CREATE TABLE db1 .source_table ( city VARCHAR , country VARCHAR , continent VARCHAR ) engine = MergeTree() ORDER BY continent;

أدرِج بعض البيانات في الجدول المصدر

INSERT INTO db1 . source_table (city, country, continent) VALUES ( 'New York' , 'USA' , 'North America' ), ( 'Tokyo' , 'Japan' , 'Asia' ), ( 'Berlin' , 'Germany' , 'Europe' ), ( 'Paris' , 'France' , 'Europe' ), ( 'Cairo' , 'Egypt' , 'Africa' ), ( 'Sydney' , 'Australia' , 'Australia' );

تحقّق من عدد الصفوف في جدول المصدر

SELECT COUNT ( * ) FROM db1 . source_table ;

┌─count()─┐ │ 6 │ └─────────┘

أنشئ جدولًا جديدًا بالبنية نفسها التي للجدول المصدر.

CREATE TABLE db1 .target_table AS db1 . source_table ;

أدرِج جميع الصفوف من الجدول المصدر في الجدول المستهدف.

INSERT INTO db1 . target_table SELECT * FROM db1 . source_table ;

تحقّق من عدد الصفوف في الجدول المستهدف

SELECT COUNT ( * ) FROM db1 . target_table ;

┌─count()─┐ │ 6 │ └─────────┘

إذا كنت تريد تعديل بنية الجدول الجديد، يمكنك أولًا عرض بنية جدول المصدر.

SHOW CREATE TABLE db1 . source_table ;

ثم أنشئ الجدول الجديد باستخدام البنية المعدّلة. في حالتنا، نريد إضافة عمود جديد population إلى الجدول المستهدف.

CREATE TABLE db1 .target_table_population ( `city` String, `country` String, `continent` String, `population` UInt16, ) ENGINE = MergeTree ORDER BY continent;

أدخِل جميع الصفوف من الجدول المصدر إلى الجدول المستهدف، بما في ذلك العمود الجديد. يُضبط الحقل population على 0 في جميع الصفوف.

INSERT INTO db1 . target_table_population (city, country, continent, population ) SELECT city, country, continent, 0 FROM db1 . source_table ;

تحقّق من البيانات في الجدول المستهدف

SELECT * FROM db1 . target_table_population LIMIT 3 ;