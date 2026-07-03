إذا كانت لدي سمات متغيرة في عمود من نوع Map، فكيف يمكنني استخراجها واستخدامها في الاستعلامات؟
السؤال
هذا مثال بسيط على استخراج المفاتيح والقيم من حقل
الإجابة
attributes المتغير.
ستؤدي هذه الطريقة إلى إنشاء ما يبدو أنه صفوف مكررة من كل صف في الجدول المصدر/الخام. ومع ذلك، وبما أن المفاتيح والقيم تُستخرج، فيمكن وضعها ضمن المفتاح الأساسي أو ضمن فهرس ثانوي، مثل
bloom filter.
في هذا المثال، لدينا أساسًا مصدر ينشئ جدول مقاييس، وفيه عدة سمات يمكن أن تنطبق ضمن حقل
attributes الذي يحتوي على خرائط. إذا كانت هناك سمات ستكون موجودة دائمًا في السجلات، فمن الأفضل استخراجها إلى أعمدة مستقلة وتعبئتها.
يجب أن تتمكن ببساطة من النسخ واللصق لمعرفة شكل المخرجات وما الذي يفعله العرض المادي في هذه الحالة.
أنشئ قاعدة بيانات تجريبية:
أنشئ الجدول الأوّلي الذي سيحتوي على الصفوف والسمات:
create database db1;
أدرِج صفوفًا تجريبية في الجدول. وقد جُعل حجم العينة صغيرًا عمدًا حتى تتمكن، عند إنشاء العرض المادي، من رؤية كيف تتضاعف الصفوف لكل سمة.
create table db1.table1_metric_map
(
id UInt32,
timestamp DateTime,
metric_name String,
metric_value Int32,
attributes Map(String, String)
)
engine = MergeTree()
order by timestamp;
يمكننا بعد ذلك إنشاء عرض مادي باستخدام ARRAY JOIN بحيث يمكنه استخراج السمات من الـ Map إلى عمودَي keys و values. وللتوضيح، في المثال أدناه، يُستخدَم جدول ضمني (مع الأمر POPULATE، وجدول أساسي مثل
insert into db1.table1_metric_map
VALUES
(1, '2023-09-20 00:01:00', 'ABC', 10, {'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(2, '2023-09-20 00:01:00', 'ABC', 20,{'env':'prod','app':'app2','server':'server1','dc':'dc1'}),
(3, '2023-09-20 00:01:00', 'ABC', 30,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(4, '2023-09-20 00:01:00', 'ABC', 40,{'env':'qa','app':'app2','server':'server1','dc':'dc1'}),
(5, '2023-09-20 00:01:00', 'DEF', 50,{'env':'prod','app':'app1','server':'server2'}),
(6, '2023-09-20 00:01:00', 'DEF', 60, {'env':'prod','app':'app2','server':'server1'}),
(7, '2023-09-20 00:01:00', 'DEF', 70,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(8, '2023-09-20 00:01:00', 'DEF', 80,{'env':'qa','app':'app2','server':'server1'}),
(9, '2023-09-20 00:02:00', 'ABC', 90,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(10, '2023-09-20 00:02:00', 'ABC', 100,{'env':'prod','app':'app1','server':'server2'}),
(11, '2023-09-20 00:02:00', 'ABC', 110,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(12, '2023-09-20 00:02:00', 'ABC', 120,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(13, '2023-09-20 00:02:00', 'DEF', 130,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(14, '2023-09-20 00:02:00', 'DEF', 140,{'env':'prod','app':'app2','server':'server1','dc':'dc1'}),
(15, '2023-09-20 00:02:00', 'DEF', 150,{'env':'qa','app':'app1','server':'server2'}),
(16, '2023-09-20 00:02:00', 'DEF', 160,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1','dc':'dc1'}),
(17, '2023-09-20 00:03:00', 'ABC', 170,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(18, '2023-09-20 00:03:00', 'ABC', 180,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(19, '2023-09-20 00:03:00', 'ABC', 190,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(20, '2023-09-20 00:03:00', 'ABC', 200,{'env':'qa','app':'app1','server':'server2'}),
(21, '2023-09-20 00:03:00', 'DEF', 210,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(22, '2023-09-20 00:03:00', 'DEF', 220,{'env':'prod','app':'app1','server':'server1'}),
(23, '2023-09-20 00:03:00', 'DEF', 230,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'}),
(24, '2023-09-20 00:03:00', 'DEF', 240,{'env':'qa','app':'app1','server':'server1'});
.inner.{uuid}... ). ومع ذلك، فإن أفضل الممارسات الموصى بها هي استخدام جدول صريح، بحيث تُعرِّف الجدول أولًا، ثم تُنشئ فوقه عرضًا ماديًا باستخدام الأمر
TO بدلًا من ذلك.
سيحتوي الجدول الجديد على عدد أكبر من الصفوف، مع استخراج المفاتيح فيه، كما يلي:
CREATE MATERIALIZED VIEW db1.table1_metric_map_mv
ORDER BY id
POPULATE AS
select
*,
attributes.keys as attribute_keys,
attributes.values as attribute_values
from db1.table1_metric_map
array join attributes
where notEmpty(attributes.keys);
من هنا، وللاستعلام عن الصفوف التي تتضمن سمات معيّنة، يمكنك تنفيذ شيء على النحو التالي:
SELECT *
FROM db1.table1_metric_map_mv
LIMIT 5
Query id: b7384381-53af-4e3e-bc54-871f61c033a6
┌─id─┬───────────timestamp─┬─metric_name─┬─metric_value─┬─attributes───────────┬─attribute_keys─┬─attribute_values─┐
│ 1 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 10 │ ('env','prod') │ env │ prod │
│ 1 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 10 │ ('app','app1') │ app │ app1 │
│ 1 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 10 │ ('server','server1') │ server │ server1 │
│ 2 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 20 │ ('env','prod') │ env │ prod │
│ 2 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 20 │ ('app','app2') │ app │ app2 │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘
SELECT
t1_app.id AS id,
timestamp,
metric_name,
metric_value
FROM
(
SELECT *
FROM db1.table1_metric_map_mv
WHERE (attribute_keys = 'app') AND (attribute_values = 'app1') AND (metric_name = 'ABC')
) AS t1_app
INNER JOIN
(
SELECT *
FROM db1.table1_metric_map_mv
WHERE (attribute_keys = 'server') AND (attribute_values = 'server1')
) AS t2_server ON t1_app.id = t2_server.id
Query id: 72ce7f19-b02a-4b6e-81e7-a955f257436d
┌─id─┬───────────timestamp─┬─metric_name─┬─metric_value─┐
│ 1 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 10 │
│ 3 │ 2023-09-20 00:01:00 │ ABC │ 30 │
│ 9 │ 2023-09-20 00:02:00 │ ABC │ 90 │
│ 11 │ 2023-09-20 00:02:00 │ ABC │ 110 │
│ 12 │ 2023-09-20 00:02:00 │ ABC │ 120 │
│ 17 │ 2023-09-20 00:03:00 │ ABC │ 170 │
│ 18 │ 2023-09-20 00:03:00 │ ABC │ 180 │
│ 19 │ 2023-09-20 00:03:00 │ ABC │ 190 │
└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────┘