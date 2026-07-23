كونه منتجًا مفتوح المصدر يجعل الإجابة عن هذا السؤال غير مباشرة إلى حد ما. فليس عليك إخبار أحد إذا أردت البدء في استخدام ClickHouse؛ كل ما عليك هو تنزيل الشيفرة المصدرية أو الحزم المجمّعة مسبقًا. ولا يوجد عقد يتعين توقيعه، كما أن ترخيص Apache 2.0 يتيح توزيع البرامج دون قيود.

كذلك، كثيرًا ما يكون المكدس التقني ضمن منطقة رمادية فيما يتعلق بما تغطيه اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA). فبعض الشركات تعتبر التقنيات التي تستخدمها ميزة تنافسية حتى لو كانت مفتوحة المصدر، ولا تسمح لموظفيها بمشاركة أي تفاصيل عنها علنًا. وترى شركات أخرى وجود بعض مخاطر العلاقات العامة، لذلك لا تسمح للموظفين بمشاركة تفاصيل التنفيذ إلا بعد موافقة قسم العلاقات العامة لديها.

إذًا، كيف تعرف من يستخدم ClickHouse؟

السؤال هنا وهناك. فإذا لم يكن الأمر موثقًا كتابةً، يكون الناس أكثر استعدادًا بكثير لمشاركة التقنيات المستخدمة في شركاتهم، وحالات الاستخدام، ونوع العتاد المستخدم، وأحجام البيانات، وغير ذلك. نحن نتحدث بانتظام مع المستخدمين في إحدى الطرق هي. فإذا لم يكن الأمر موثقًا كتابةً، يكون الناس أكثر استعدادًا بكثير لمشاركة التقنيات المستخدمة في شركاتهم، وحالات الاستخدام، ونوع العتاد المستخدم، وأحجام البيانات، وغير ذلك. نحن نتحدث بانتظام مع المستخدمين في لقاءات ClickHouse حول العالم، وقد سمعنا قصصًا عن أكثر من 1000 شركة تستخدم ClickHouse. لكن للأسف، لا يمكن التحقق من ذلك بصورة منهجية، ونحن نحاول التعامل مع هذه القصص كما لو أنها قيلت بموجب اتفاقية عدم إفصاح لتجنب أي مشكلات محتملة. ومع ذلك، يمكنك حضور أي من لقاءاتنا القادمة والتحدث مع مستخدمين آخرين بنفسك. وهناك عدة طرق يُعلَن بها عن هذه اللقاءات، فعلى سبيل المثال يمكنك متابعة حسابنا على Twitter

تعلن علنًا أنها تستخدم ClickHouse. وهذا أكثر موثوقية لأن هناك عادةً أدلة ملموسة مثل تدوينة، أو تسجيل فيديو لمحاضرة، أو عرض شرائح، وما إلى ذلك. نحن نجمع روابط هذه الأدلة في صفحة المتبنين. لا تتردد في المساهمة بقصة جهة عملك أو حتى ببعض الروابط التي صادفتها (لكن حاول ألا تنتهك اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بك أثناء ذلك). الطريقة الثانية هي البحث عن الشركات التيأنها تستخدم ClickHouse. وهذا أكثر موثوقية لأن هناك عادةً أدلة ملموسة مثل تدوينة، أو تسجيل فيديو لمحاضرة، أو عرض شرائح، وما إلى ذلك. نحن نجمع روابط هذه الأدلة في. لا تتردد في المساهمة بقصة جهة عملك أو حتى ببعض الروابط التي صادفتها (لكن حاول ألا تنتهك اتفاقية عدم الإفصاح الخاصة بك أثناء ذلك).