تخزّن قاعدة البيانات العمودية بيانات كل عمود على حدة. ويتيح ذلك قراءة البيانات من القرص للأعمدة المستخدمة في استعلام معيّن فقط. لكن في المقابل، تصبح العمليات التي تؤثر في الصفوف كاملة أكثر كلفةً بدرجة متناسبة. وتُعد قاعدة البيانات العمودية مرادفًا لنظام إدارة قواعد بيانات موجَّه بالأعمدة. ويُعد ClickHouse مثالًا نموذجيًا على هذا النوع من الأنظمة.
المقدمة
تشمل أبرز مزايا قاعدة البيانات العمودية ما يلي:
مزايا قاعدة البيانات العمودية
- الاستعلامات التي تستخدم عددًا قليلاً فقط من الأعمدة من بين عدد كبير منها.
- استعلامات التجميع على كميات كبيرة من البيانات.
- ضغط البيانات على مستوى الأعمدة.
فيما يلي توضيح للفرق بين الأنظمة التقليدية الموجّهة للصفوف وقواعد البيانات العمودية عند إنشاء التقارير: تقليدية موجّهة للصفوف عمودية تُعد قاعدة البيانات العمودية الخيار المفضّل للتطبيقات التحليلية، لأنها تتيح وجود عدد كبير من الأعمدة في الجدول تحسّبًا للحاجة إليها، من دون تحمّل تكلفة الأعمدة غير المستخدمة عند تنفيذ استعلامات القراءة (إذ إن قاعدة بيانات OLTP التقليدية تقرأ جميع البيانات أثناء الاستعلامات لأن البيانات تُخزَّن في صفوف لا في أعمدة). صُمّمت قواعد البيانات الموجّهة للأعمدة لمعالجة البيانات الضخمة ومستودعات البيانات. وغالبًا ما تكون قابلة للتوسّع أصلًا باستخدام مجموعات موزّعة من عتاد منخفض التكلفة لزيادة الإنتاجية. ويحقق ClickHouse ذلك من خلال الجمع بين جداول distributed وreplicated.