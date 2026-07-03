تخزّن قاعدة البيانات العمودية بيانات كل عمود بصورة مستقلة. ويتيح ذلك قراءة البيانات من القرص للأعمدة المستخدمة فقط في أي استعلام معيّن.

تخزّن قاعدة البيانات العمودية بيانات كل عمود على حدة. ويتيح ذلك قراءة البيانات من القرص للأعمدة المستخدمة في استعلام معيّن فقط. لكن في المقابل، تصبح العمليات التي تؤثر في الصفوف كاملة أكثر كلفةً بدرجة متناسبة. وتُعد قاعدة البيانات العمودية مرادفًا لنظام إدارة قواعد بيانات موجَّه بالأعمدة. ويُعد ClickHouse مثالًا نموذجيًا على هذا النوع من الأنظمة.

​ مزايا قاعدة البيانات العمودية

تشمل أبرز مزايا قاعدة البيانات العمودية ما يلي:

الاستعلامات التي تستخدم عددًا قليلاً فقط من الأعمدة من بين عدد كبير منها.

استعلامات التجميع على كميات كبيرة من البيانات.

ضغط البيانات على مستوى الأعمدة.

​ قواعد البيانات الموجّهة للصفوف مقابل الموجّهة للأعمدة

فيما يلي توضيح للفرق بين الأنظمة التقليدية الموجّهة للصفوف وقواعد البيانات العمودية عند إنشاء التقارير:

تقليدية موجّهة للصفوف

عمودية