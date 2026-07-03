- PostgreSQL
- MySQL
- MongoDB
- Redis
- أي مصدر بيانات ODBC
- أي مصدر بيانات JDBC
- أي مصدر بيانات Arrow Flight
- مصادر البيانات المتدفقة، مثل Kafka وRabbitMQ
- بحيرات البيانات، مثل Iceberg وDelta Lake وApache Hudi وApache Paimon
- الملفات الخارجية الموجودة على وحدة تخزين مشتركة، مثل AWS S3 وGCS وMinio وCloudflare R2 وAzure Blob Storage وAlicloud OSS وTencent COS، وكذلك التخزين المحلي، مع مجموعة واسعة من تنسيقات البيانات
هل يدعم ClickHouse الاستعلامات الاتحادية؟
يدعم ClickHouse نطاقًا واسعًا من الاستعلامات الاتحادية والهجينة
يتمتع ClickHouse بأكثر أشكال الدعم شمولًا للاستعلامات الاتحادية وتنفيذ الاستعلامات الهجينة بين قواعد البيانات التحليلية. وهو يدعم الاستعلام عن قواعد البيانات الخارجية:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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