يدعم ClickHouse نطاقًا واسعًا من الاستعلامات الاتحادية والهجينة

يتمتع ClickHouse بأكثر أشكال الدعم شمولًا للاستعلامات الاتحادية وتنفيذ الاستعلامات الهجينة بين قواعد البيانات التحليلية.

وهو يدعم الاستعلام عن قواعد البيانات الخارجية:

PostgreSQL

MySQL

MongoDB

Redis

أي مصدر بيانات ODBC

أي مصدر بيانات JDBC

أي مصدر بيانات Arrow Flight

مصادر البيانات المتدفقة، مثل Kafka وRabbitMQ

بحيرات البيانات، مثل Iceberg وDelta Lake وApache Hudi وApache Paimon

الملفات الخارجية الموجودة على وحدة تخزين مشتركة، مثل AWS S3 وGCS وMinio وCloudflare R2 وAzure Blob Storage وAlicloud OSS وTencent COS، وكذلك التخزين المحلي، مع مجموعة واسعة من تنسيقات البيانات

يمكن لـ ClickHouse ضمّ عدة مصادر بيانات مختلفة ضمن استعلام واحد. كما يوفّر خيارًا لتنفيذ الاستعلامات الهجينة، يجمع بين الموارد المحلية وتفريغ جزء من الاستعلام إلى أجهزة بعيدة.

واللافت أن ClickHouse يمكنه تسريع الاستعلامات على مصادر البيانات الخارجية دون نقل البيانات. فعلى سبيل المثال، سيُعالَج استعلام تجميعي من MySQL بسرعة أكبر عند تشغيله على ClickHouse، لأن الكلفة الإضافية لنقل البيانات يعوّضها محرك الاستعلام الأسرع.