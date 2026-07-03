لا يتطلب ClickHouse أي تبعيات وقت التشغيل. ويُوزَّع كتطبيق واحد على هيئة ملف تنفيذي مستقل بالكامل. ويوفر هذا التطبيق جميع وظائف العنقود، ويخدم الاستعلامات، ويعمل كعقدة عاملة في العنقود، وكنظام تنسيق يوفّر خوارزمية الإجماع RAFT، كما يعمل كعميل أو كمحرك استعلامات محلي.

هذا الخيار الفريد في المعمارية يميّزه عن الأنظمة الأخرى التي غالبًا ما تعتمد على عُقد مخصصة للواجهة الأمامية أو الخلفية أو التجميع، إذ يجعل النشر وإدارة العنقود والمراقبة أسهل.