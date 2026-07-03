قبل سنوات عديدة، كان ClickHouse يتطلب ZooKeeper لتنسيق العناقيد الموزعة. لم يعد ذلك ضروريًا الآن، ومع أننا ندعم استخدام ZooKeeper، فإنه لم يعد موصى به.
ما هي تبعيات الجهات الخارجية اللازمة لتشغيل ClickHouse؟
ClickHouse مكتفٍ ذاتيًا ولا يتطلب تبعيات وقت التشغيل
لا يتطلب ClickHouse أي تبعيات وقت التشغيل. ويُوزَّع كتطبيق واحد على هيئة ملف تنفيذي مستقل بالكامل. ويوفر هذا التطبيق جميع وظائف العنقود، ويخدم الاستعلامات، ويعمل كعقدة عاملة في العنقود، وكنظام تنسيق يوفّر خوارزمية الإجماع RAFT، كما يعمل كعميل أو كمحرك استعلامات محلي. هذا الخيار الفريد في المعمارية يميّزه عن الأنظمة الأخرى التي غالبًا ما تعتمد على عُقد مخصصة للواجهة الأمامية أو الخلفية أو التجميع، إذ يجعل النشر وإدارة العنقود والمراقبة أسهل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟