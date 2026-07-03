يدعم ClickHouse بحيرات البيانات، بما في ذلك Iceberg وDelta Lake وApache Hudi وApache Paimon وHive

يدعم ClickHouse بحيرات البيانات، بما في ذلك Iceberg وDelta Lake وApache Hudi وApache Paimon وHive.

ويدعم القراءة والكتابة، مع توافق كامل مع تشذيب الأقسام، والتشذيب المستند إلى الإحصاءات، وتطوّر المخطط، وعمليات الحذف الموضعية، وعمليات الحذف بالمساواة، والسفر عبر الزمن، والاستبطان.

كما يدعم ClickHouse بحيرات البيانات عبر كتالوجات Unity وAWS Glue وRest وPolaris وHive Metastore، بالإضافة إلى الجداول الفردية.

ويتميّز أداء الاستعلامات على بحيرات البيانات بفضل المعالجة الموزعة، وقارئ Parquet الأصلي عالي الكفاءة، والتخزين المؤقت لملفات البيانات.