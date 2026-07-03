غالبًا ما يَرِدنا هذا السؤال عندما يرى الناس قمصان ClickHouse القديمة (محدودة الإصدار). إذ كُتبت عليها عبارة “ClickHouse не тормозит” بخط كبير وعريض على الواجهة الأمامية.

قبل أن يصبح ClickHouse مفتوح المصدر، كان يُطوَّر كنظام تخزين داخلي في شركة أوروبية كبيرة في مجال تقنية المعلومات، هي Yandex . لذلك جاء شعاره في البداية بالأبجدية السيريلية: “не тормозит” (وتُنطق “ne tormozit”). وبعد إصدار النسخة مفتوحة المصدر، أنتجنا أولًا بعض هذه القمصان للفعاليات المحلية، وكان من الطبيعي استخدام الشعار كما هو.

وكان من المفترض توزيع دفعة ثانية من هذه القمصان في فعاليات دولية، فحاولنا ابتكار نسخة إنجليزية من الشعار. لكننا للأسف لم نتمكن من إيجاد مقابل إنجليزي موجز ولافت. فالعبارة الأصلية أنيقة ومكثفة في الوقت نفسه، كما أن ضيق المساحة على القميص حال دون التوصل إلى ترجمة جيدة بما يكفي، لأن معظم الخيارات بدت إما طويلة أكثر من اللازم أو غير دقيقة. لذلك قررنا الإبقاء على الشعار حتى على القمصان المُنتجة للفعاليات الدولية. واتضح أنه كان قرارًا ممتازًا، لأن الناس في مختلف أنحاء العالم كانوا يُفاجَؤون به بإعجاب ويشعرون بالفضول عندما يرونه.

إذًا، ماذا تعني؟ إليك بعض الطرق لترجمة “не тормозит”:

إذا ترجمتها حرفيًا، فستبدو أقرب إلى “ClickHouse لا يضغط على دواسة الفرامل”.

أما الترجمات الأقصر، وإن كانت أقل دقة، فقد تكون “ClickHouse ليس بطيئًا”، أو “ClickHouse لا يتأخر”، أو ببساطة “ClickHouse سريع”.

إذا لم تكن قد رأيت أحد هذه القمصان بنفسك، فيمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت في العديد من الفيديوهات المتعلقة بـ ClickHouse. على سبيل المثال، هذا الفيديو: