أُدخلت التحديثات الخفيفة لأول مرة في ClickHouse الإصدار 25.7.
هل يدعم ClickHouse التحديثات في الوقت الفعلي؟
يدعم ClickHouse التحديثات الخفيفة في الوقت الفعلي
يدعم ClickHouse عبارة UPDATE، ويمكنه تنفيذ التحديثات في الوقت الفعلي بالسرعة نفسها التي ينفذ بها عمليات INSERT. ويرجع ذلك إلى بنية بيانات patch parts، التي تتيح تطبيق التغييرات بسرعة من دون تأثير كبير في أداء SELECT. علاوة على ذلك، وبفضل MVCC (التحكم متعدد الإصدارات بالتزامن) وsnapshot isolation، توفّر التحديثات خصائص ACID.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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