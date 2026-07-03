يدعم ClickHouse عبارة UPDATE، ويمكنه تنفيذ التحديثات في الوقت الفعلي بالسرعة نفسها التي ينفذ بها عمليات INSERT.

ويرجع ذلك إلى بنية بيانات patch parts ، التي تتيح تطبيق التغييرات بسرعة من دون تأثير كبير في أداء SELECT.

علاوة على ذلك، وبفضل MVCC (التحكم متعدد الإصدارات بالتزامن) وsnapshot isolation، توفّر التحديثات خصائص ACID.