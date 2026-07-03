يدعم ClickHouse QPS مرتفعًا وتزامنًا عاليًا

صُمم ClickHouse لتطبيقات التحليلات في الوقت الفعلي التي يمكنها خدمة المستخدمين الخارجيين مباشرةً. ويمكنه تنفيذ الاستعلامات التحليلية بزمن انتقال منخفض (أقل من 10 ميلي ثانية) وتزامن عالٍ (يتجاوز 10,000 استعلام في الثانية) على قواعد بيانات بحجم بيتابايت، مع الجمع بين البيانات التاريخية وعمليات الإدراج في الوقت الفعلي.

ويتحقق ذلك بفضل بنية الفهرسة الفعّالة، وآليات التخزين المؤقت المرنة، والإعدادات المتاحة مثل الإسقاطات والعروض المادية.

كما أن توفّر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار بشكل مدمج، وحصص استخدام الموارد، وحدود قابلة للتهيئة لتعقيد الاستعلامات، ومجدول أعباء العمل، يجعل ClickHouse مثاليًا ليكون طبقة تقديم فوق البيانات التحليلية.