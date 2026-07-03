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هو اسم مركّب من “Clickstream” و”Data wareHouse”. ويعود ذلك إلى حالة الاستخدام الأصلية في Yandex.Metrica، حيث كان من المفترض أن يحتفظ ClickHouse بسجلات جميع النقرات التي يجريها المستخدمون من مختلف أنحاء الإنترنت، ولا يزال يؤدي هذه المهمة حتى اليوم. يمكنك قراءة المزيد عن حالة الاستخدام هذه في صفحة تاريخ ClickHouse. ويترتب على هذا المعنى المكوّن من جزأين نتيجتان:
  • الطريقة الصحيحة الوحيدة لكتابة ClickHouse هي بحرف H كبير.
  • إذا احتجت إلى اختصاره، فاستخدم CH. ولأسباب تاريخية، فإن الاختصار CK شائع أيضًا في الصين، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن إحدى أوائل المحاضرات عن ClickHouse باللغة الصينية استخدمت هذا الشكل.
وبعد سنوات عديدة من إطلاق اسم ClickHouse عليه، أُشير إلى هذا النهج القائم على دمج كلمتين تحمل كل منهما معنى مستقلًا بوصفه أفضل طريقة لتسمية قاعدة بيانات، وذلك في بحث أجراه Andy Pavlo، وهو أستاذ مشارك في قواعد البيانات بجامعة Carnegie Mellon. وقد تقاسم ClickHouse مع Postgres جائزة “أفضل اسم قاعدة بيانات على الإطلاق” التي منحها له.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦