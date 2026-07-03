- الطريقة الصحيحة الوحيدة لكتابة ClickHouse هي بحرف H كبير.
- إذا احتجت إلى اختصاره، فاستخدم CH. ولأسباب تاريخية، فإن الاختصار CK شائع أيضًا في الصين، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن إحدى أوائل المحاضرات عن ClickHouse باللغة الصينية استخدمت هذا الشكل.
وبعد سنوات عديدة من إطلاق اسم ClickHouse عليه، أُشير إلى هذا النهج القائم على دمج كلمتين تحمل كل منهما معنى مستقلًا بوصفه أفضل طريقة لتسمية قاعدة بيانات، وذلك في بحث أجراه Andy Pavlo، وهو أستاذ مشارك في قواعد البيانات بجامعة Carnegie Mellon. وقد تقاسم ClickHouse مع Postgres جائزة “أفضل اسم قاعدة بيانات على الإطلاق” التي منحها له.