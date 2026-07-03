ClickHouse هو مشروع مفتوح المصدر يُطوَّر على GitHub. وكما هو متعارف عليه، تُنشر إرشادات المساهمة في ملف CONTRIBUTING الموجود في جذر مستودع الشفرة المصدرية. إذا كنت ترغب في اقتراح تغيير كبير في ClickHouse، ففكّر في فتح issue على GitHub تشرح فيها ما تريد القيام به، حتى تناقشه أولًا مع القائمين على الصيانة والمجتمع. أمثلة على issues من نوع RFC. إذا كانت مساهماتك متعلقة بالأمان، فيُرجى أيضًا الاطلاع على سياسة الأمان الخاصة بنا.
كيف أساهم بالكود في ClickHouse؟
ClickHouse مشروع مفتوح المصدر يُطوَّر على GitHub. وكما هو متعارف عليه، تُنشَر إرشادات المساهمة في ملف CONTRIBUTING الموجود في جذر مستودع الشفرة المصدرية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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