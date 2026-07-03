ما بناء جملة SQL الذي يدعمه ClickHouse؟

يدعم ClickHouse بناء جملة SQL دعمًا كاملًا، بما في ذلك ميزات مثل:

SQL/JSON ونوع البيانات JSON ‏(SQL-2023)

دوال النافذة (SQL-2003)

تعبيرات الجدول الشائعة والاستعلامات العودية (SQL-1999)

ROLLUP وCUBE وGROUPING SETS ‏(SQL-1999)

دعم كامل لـ RBAC ‏(SQL-1999)

الاستعلامات الفرعية المترابطة (SQL-1992)؛

وقد جرى التحقق من هذا الدعم من خلال اختبارات الأداء TPC-H وTPC-DS، وكذلك SQLTest.

قدّم ClickHouse العديد من الميزات قبل أن تُقنَّن لاحقًا من قِبل ISO/IEC، مثل:

الدوال التجميعية الشرطية

الدوال التجميعية any

least و greatest

و GROUP BY ALL

الاستخدام الموسّع للأسماء المستعارة

الشرطات السفلية في الثوابت العددية

يوسّع ClickHouse لغة SQL من خلال تقديم تحسينات كبيرة تسهّل الاستخدام:

استخدام غير مقيّد للأسماء المستعارة

الأسماء المستعارة داخل جملة WITH

مُركِّبات الدوال التجميعية

الدوال التجميعية ذات المعلمات

الدوال التجميعية التقريبية

أنواع البيانات الرقمية الأصلية وذات الأعداد الصحيحة الكبيرة، وDecimal بدقة موسعة

دوال عالية الرتبة لمعالجة المصفوفات

جملة ARRAY JOIN ودالة arrayJoin

تجميع المصفوفات

جملة LIMIT BY

GROUP BY WITH TOTALS

AS OF JOIN

ANY/ALL JOIN

صياغة طبيعية لـ JSON

فاصلة ختامية في قائمة الأعمدة

ترتيب الجمل FROM … SELECT

معلمات استعلام آمنة من حيث النوع وعروض ذات معلمات

لبعض هذه الميزات فرصة لأن تُدرج في معايير SQL القادمة، رغم أنها متاحة بالفعل لمستخدمي ClickHouse.