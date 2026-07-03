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يدعم ClickHouse بناء جملة SQL دعمًا كاملًا، بما في ذلك ميزات مثل:
  • SQL/JSON ونوع البيانات JSON ‏(SQL-2023)
  • دوال النافذة (SQL-2003)
  • تعبيرات الجدول الشائعة والاستعلامات العودية (SQL-1999)
  • ROLLUP وCUBE وGROUPING SETS ‏(SQL-1999)
  • دعم كامل لـ RBAC ‏(SQL-1999)
  • الاستعلامات الفرعية المترابطة (SQL-1992)؛
وقد جرى التحقق من هذا الدعم من خلال اختبارات الأداء TPC-H وTPC-DS، وكذلك SQLTest. قدّم ClickHouse العديد من الميزات قبل أن تُقنَّن لاحقًا من قِبل ISO/IEC، مثل:
  • الدوال التجميعية الشرطية
  • الدوال التجميعية any
  • least وgreatest
  • GROUP BY ALL
  • الاستخدام الموسّع للأسماء المستعارة
  • الشرطات السفلية في الثوابت العددية
يوسّع ClickHouse لغة SQL من خلال تقديم تحسينات كبيرة تسهّل الاستخدام:
  • استخدام غير مقيّد للأسماء المستعارة
  • الأسماء المستعارة داخل جملة WITH
  • مُركِّبات الدوال التجميعية
  • الدوال التجميعية ذات المعلمات
  • الدوال التجميعية التقريبية
  • أنواع البيانات الرقمية الأصلية وذات الأعداد الصحيحة الكبيرة، وDecimal بدقة موسعة
  • دوال عالية الرتبة لمعالجة المصفوفات
  • جملة ARRAY JOIN ودالة arrayJoin
  • تجميع المصفوفات
  • جملة LIMIT BY
  • GROUP BY WITH TOTALS
  • AS OF JOIN
  • ANY/ALL JOIN
  • صياغة طبيعية لـ JSON
  • فاصلة ختامية في قائمة الأعمدة
  • ترتيب الجمل FROM … SELECT
  • معلمات استعلام آمنة من حيث النوع وعروض ذات معلمات
لبعض هذه الميزات فرصة لأن تُدرج في معايير SQL القادمة، رغم أنها متاحة بالفعل لمستخدمي ClickHouse.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦