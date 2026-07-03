- SQL/JSON ونوع البيانات JSON (SQL-2023)
- دوال النافذة (SQL-2003)
- تعبيرات الجدول الشائعة والاستعلامات العودية (SQL-1999)
- ROLLUP وCUBE وGROUPING SETS (SQL-1999)
- دعم كامل لـ RBAC (SQL-1999)
- الاستعلامات الفرعية المترابطة (SQL-1992)؛
- الدوال التجميعية الشرطية
- الدوال التجميعية
any
leastو
greatest
GROUP BY ALL
- الاستخدام الموسّع للأسماء المستعارة
- الشرطات السفلية في الثوابت العددية
- استخدام غير مقيّد للأسماء المستعارة
- الأسماء المستعارة داخل جملة WITH
- مُركِّبات الدوال التجميعية
- الدوال التجميعية ذات المعلمات
- الدوال التجميعية التقريبية
- أنواع البيانات الرقمية الأصلية وذات الأعداد الصحيحة الكبيرة، وDecimal بدقة موسعة
- دوال عالية الرتبة لمعالجة المصفوفات
- جملة ARRAY JOIN ودالة arrayJoin
- تجميع المصفوفات
- جملة LIMIT BY
- GROUP BY WITH TOTALS
- AS OF JOIN
- ANY/ALL JOIN
- صياغة طبيعية لـ JSON
- فاصلة ختامية في قائمة الأعمدة
- ترتيب الجمل FROM … SELECT
- معلمات استعلام آمنة من حيث النوع وعروض ذات معلمات