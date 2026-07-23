|الصفحة
|الوصف
|ما هي قاعدة بيانات عمودية؟
|شرح لماهية قاعدة البيانات العمودية.
|هل يدعم ClickHouse الاستعلامات المتكررة والمتزامنة؟
|معلومات حول دعم الاستعلامات المتزامنة في ClickHouse.
|هل لدى ClickHouse مُحسِّن استعلامات يعتمد على التكلفة؟
|معلومات حول مُحسِّن الاستعلامات في ClickHouse.
|هل يدعم ClickHouse بحيرات البيانات؟
|معلومات حول دعم بحيرات البيانات في ClickHouse.
|ماذا يعني “ClickHouse”؟
|شرح لمعنى اسم “ClickHouse”.
|ما تبعيات الجهات الخارجية اللازمة لتشغيل ClickHouse؟
|معلومات حول التبعيات الخارجية في ClickHouse.
|هل يدعم ClickHouse JOIN الموزّع؟
|معلومات حول دعم JOIN الموزّع في ClickHouse.
|هل يدعم ClickHouse الاستعلامات الاتحادية؟
|معلومات حول دعم الاستعلامات الاتحادية في ClickHouse.
|كيف أساهم بشيفرة في ClickHouse؟
|كيفية المساهمة بشيفرة في مشروع ClickHouse.
|لماذا لا نستخدم شيئًا مثل MapReduce؟
|لماذا لا تُعد تطبيقات MapReduce مناسبة لسيناريوهات OLAP.
|ماذا تعني “Не тормозит”؟
|شرح لمعنى “не тормозит”.
|ما هو OLAP؟
|شرح لمفهوم Online Analytical Processing.
|ما بناء جملة SQL الذي يدعمه ClickHouse؟
|معلومات حول دعم بناء جملة ClickHouse SQL.
|هل يدعم ClickHouse التحديثات في الوقت الفعلي؟
|معلومات حول التحديثات في الوقت الفعلي في ClickHouse.
|من يستخدم ClickHouse؟
|تعرّف على الجهات التي تستخدم ClickHouse.
|لماذا يُوصى باستخدام ClickHouse Keeper بدلًا من ZooKeeper؟
|لماذا يُوصى باستخدام ClickHouse Keeper بدلًا من ZooKeeper.
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