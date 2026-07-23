ما هي قاعدة البيانات العمودية؟ تخزّن قاعدة البيانات العمودية بيانات كل عمود بصورة مستقلة. ويتيح ذلك قراءة البيانات من القرص للأعمدة المستخدمة فقط في أي استعلام معيّن.

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