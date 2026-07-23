JavaScript
اربط تطبيقات Node.js والمتصفح وCloudflare Workers وDeno بـ ClickHouse باستخدام عميل JS الرسمي.
Python
برنامج تشغيل مكتوب بلغة Python بالكامل، مع دعم كامل للأنواع، وتكامل مع pandas/Arrow، وواجهة API متزامنة وغير متزامنة.
Go
برنامج تشغيل Native وHTTP عالي الأداء، مع توافق
database/sql وعمليات إدراج دفعية بتنسيق عمودي.
Java
عميل Java، وبرنامج تشغيل JDBC، وبرنامج تشغيل R2DBC، وإرشادات للتعامل مع التاريخ/الوقت لربط تطبيقات JVM بـ ClickHouse.
C#
برنامج تشغيل C# متوافق مع ADO.NET لربط مشاريع .NET بـ ClickHouse.
Rust
crate غير متزامنة لـ Rust مع نقل عبر HTTP، وضغط، وتجميع الاتصالات.
C++
clickhouse-cpp — مكتبة عميل C++ سريعة وآمنة نوعيًا، مع تكامل اختياري مع إطار userver.
C
مكتبة العميل الأصلية بلغة C لربط تطبيقات C بـ ClickHouse.
عملاء من جهات خارجية
مكتبات عملاء يصونها المجتمع للغات وبيئات تشغيل غير المشمولة أعلاه.