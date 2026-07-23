في هذا القسم من الوثائق، يمكنك التعرّف على المزيد حول العديد من تكاملات عملاء اللغات البرمجية التي يوفّرها ClickHouse.

JavaScript اربط تطبيقات Node.js والمتصفح وCloudflare Workers وDeno بـ ClickHouse باستخدام عميل JS الرسمي. Python برنامج تشغيل مكتوب بلغة Python بالكامل، مع دعم كامل للأنواع، وتكامل مع pandas/Arrow، وواجهة API متزامنة وغير متزامنة. Go برنامج تشغيل Native وHTTP عالي الأداء، مع توافق database/sql وعمليات إدراج دفعية بتنسيق عمودي. Java عميل Java، وبرنامج تشغيل JDBC، وبرنامج تشغيل R2DBC، وإرشادات للتعامل مع التاريخ/الوقت لربط تطبيقات JVM بـ ClickHouse. C# برنامج تشغيل C# متوافق مع ADO.NET لربط مشاريع .NET بـ ClickHouse. Rust crate غير متزامنة لـ Rust مع نقل عبر HTTP، وضغط، وتجميع الاتصالات. C++ clickhouse-cpp — مكتبة عميل C++ سريعة وآمنة نوعيًا، مع تكامل اختياري مع إطار userver. C مكتبة العميل الأصلية بلغة C لربط تطبيقات C بـ ClickHouse. عملاء من جهات خارجية مكتبات عملاء يصونها المجتمع للغات وبيئات تشغيل غير المشمولة أعلاه.