يمكنك استخدام ClickHouse، أو بشكل أكثر تحديدًا، clickhouse-local كأداة ETL لترحيل البيانات من نظام قاعدة البيانات الحالي لديك إلى ClickHouse Cloud، ما دام يتوفر لنظام قاعدة البيانات الحالي لديك إما محرك تكامل توفّره ClickHouse أو دالة جدول ، بحسب الحالة، أو JDBC driver أو ODBC driver يوفّره مورّد النظام.

نُطلق أحيانًا على طريقة الترحيل هذه اسم طريقة “pivot”، لأنها تستخدم نقطة ارتكاز أو محطة وسيطة لنقل البيانات من قاعدة البيانات المصدر إلى قاعدة البيانات الهدف. على سبيل المثال، قد تكون هذه الطريقة مطلوبة إذا كانت الاتصالات الصادرة فقط مسموحًا بها من داخل شبكة خاصة أو داخلية بسبب متطلبات الأمان، وبالتالي تحتاج إلى سحب البيانات من قاعدة البيانات المصدر باستخدام clickhouse-local، ثم دفع البيانات إلى قاعدة بيانات ClickHouse الهدف، بحيث يعمل clickhouse-local كنقطة ارتكاز.

يوفّر ClickHouse محركات تكامل ودوال جداول (تنشئ محركات تكامل ديناميكيًا) لـ MySQL ، و PostgreSQL ، و MongoDB ، و SQLite . أما بالنسبة إلى جميع أنظمة قواعد البيانات الشائعة الأخرى، فتتوفّر JDBC driver أو ODBC driver من مورّد النظام.

​ ما هو clickhouse-local؟

عادةً ما يُشغَّل ClickHouse على شكل عنقود، حيث تعمل عدة مثيلات من محرك قاعدة بيانات ClickHouse بصورة موزعة عبر خوادم مختلفة.

على خادم واحد، يُشغَّل محرك قاعدة بيانات ClickHouse كجزء من برنامج clickhouse-server . ويُضبط الوصول إلى قاعدة البيانات (paths وusers وsecurity و…) باستخدام ملف إعدادات الخادم.

تتيح لك أداة clickhouse-local استخدام محرك قاعدة بيانات ClickHouse بصورة معزولة كأداة لسطر الأوامر، لتنفيذ معالجة سريعة جدًا لبيانات SQL على قدر كبير من المدخلات والمخرجات، من دون الحاجة إلى إعداد خادم ClickHouse وتشغيله.

تحتاج إلى جهاز مضيف لـ clickhouse-local لديه وصول شبكي إلى كلٍّ من نظام قاعدة البيانات المصدر الحالي لديك وخدمة ClickHouse Cloud المستهدفة.

على هذا الجهاز المضيف، نزّل الإصدار المناسب من clickhouse-local وفقًا لنظام التشغيل على جهازك:

Linux

macOS أبسط طريقة لتنزيل clickhouse-local محليًا هي تشغيل الأمر التالي: curl https://clickhouse.com/ | sh شغّل clickhouse-local (سيطبع رقم إصداره فقط): ./clickhouse-local أبسط طريقة لتنزيل clickhouse-local محليًا هي تشغيل الأمر التالي: curl https://clickhouse.com/ | sh شغّل clickhouse-local (سيطبع رقم إصداره فقط): ./clickhouse local

مهم تستخدم الأمثلة الواردة في هذا الدليل أوامر Linux لتشغيل clickhouse-local ( ./clickhouse-local ). لتشغيل clickhouse-local على macOS، استخدم ./clickhouse local .

أضف النظام البعيد إلى IP Access List الخاصة بخدمة ClickHouse Cloud لديك لكي تتمكن الدالة remoteSecure من الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud لديك، يجب السماح بعنوان IP الخاص بالنظام البعيد ضمن IP Access List. وسّع إدارة IP Access List الخاصة بك أسفل هذه النصيحة لمزيد من المعلومات.

إدارة قائمة الوصول إلى IP من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، اختر الخدمة التي ستعمل عليها ثم انتقل إلى Settings. إذا كانت قائمة الوصول إلى IP لا تتضمن عنوان IP أو نطاق العناوين الخاص بالنظام البعيد الذي يحتاج إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud، يمكنك حل المشكلة باستخدام Add IPs: أضف عنوان IP الفردي أو نطاق العناوين الذي يحتاج إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud. عدّل النموذج بما يناسبك ثم انقر على Save.

​ مثال: الترحيل من MySQL إلى ClickHouse Cloud باستخدام محرك Integration

​ في خدمة ClickHouse Cloud الوجهة:

​ أنشئ قاعدة البيانات الهدف:

CREATE DATABASE db

​ أنشئ جدول الوجهة ببنية مكافئة لجدول MySQL:

CREATE TABLE db . table ...

يجب أن يكون مخطط جدول الوجهة في ClickHouse Cloud ومخطط جدول MySQL المصدر متطابقين (يجب أن تكون أسماء الأعمدة وترتيبها متماثلة، وأن تكون أنواع بيانات الأعمدة متوافقة).

​ على الجهاز المضيف الذي يعمل عليه clickhouse-local:

​ شغِّل clickhouse-local باستخدام استعلام الترحيل:

. / clickhouse - local --query " INSERT INTO FUNCTION remoteSecure( 'HOSTNAME.clickhouse.cloud:9440' , 'db.table' , 'default' , 'PASS' ) SELECT * FROM mysql( 'host:port' , 'database' , 'table' , 'user' , 'password' ); "