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|Description
|مرجع
|يوضّح التنسيقات المدعومة، والمصادر، ودلالات التسليم، والمصادقة، والميزات التجريبية التي يدعمها Kafka ClickPipes.
|سجلات المخططات لـ Kafka ClickPipe
|كيفية دمج ClickPipes مع سجل مخططات لإدارة المخططات.
|إنشاء أول Kafka ClickPipe
|دليل خطوة بخطوة لإنشاء أول Kafka ClickPipe.
|الأسئلة الشائعة حول Kafka ClickPipes
|الأسئلة الشائعة حول ClickPipes for Kafka.
|أفضل الممارسات
|يوضّح أفضل الممارسات التي ينبغي اتباعها عند العمل مع Kafka ClickPipes.
Kafka ClickPipes
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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