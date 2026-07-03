يوفّر ClickHouse سرعةً وقابليةَ توسّعٍ وكفاءةً من حيث التكلفة لا مثيل لها في مجال رصد. يقدّم هذا الدليل مسارين وفقًا لاحتياجاتك:

​ ClickStack - مكدس الرصد من ClickHouse

يُعد مكدس الرصد من ClickHouse الخيار الذي نوصي به لمعظم المستخدمين.

ClickStack هي منصة رصد جاهزة لبيئات الإنتاج، مبنية على ClickHouse وOpenTelemetry (OTel)، وتوحّد السجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات في حل واحد عالي الأداء وقابل للتوسع، يعمل بدءًا من عمليات النشر أحادية العقدة وحتى نطاق متعدد البيتابايت.

القسم الوصف نظرة عامة مقدمة إلى ClickStack وميزاته الرئيسية بدء الاستخدام دليل بدء سريع وتعليمات الإعداد الأساسية مجموعات البيانات النموذجية مجموعات بيانات نموذجية وحالات استخدام معمارية نظرة عامة على معمارية النظام ومكوناته النشر أدلة النشر وخياراته التهيئة خيارات التهيئة والإعدادات التفصيلية إدخال البيانات إرشادات إدخال البيانات إلى ClickStack البحث كيفية البحث في بيانات الرصد لديك والاستعلام عنها بيئة الإنتاج أفضل الممارسات للنشر في بيئة الإنتاج

​ أنشئ المكدس الخاص بك

للمستخدمين الذين لديهم متطلبات مخصصة — مثل مسارات إدخال شديدة التخصص، أو تصميمات schema، أو احتياجات scaling كبيرة جدًا — نوفر إرشادات لبناء مكدس رصد مخصص باستخدام ClickHouse كقاعدة بيانات أساسية.