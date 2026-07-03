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يوفّر ClickHouse سرعةً وقابليةَ توسّعٍ وكفاءةً من حيث التكلفة لا مثيل لها في مجال رصد. يقدّم هذا الدليل مسارين وفقًا لاحتياجاتك:

ClickStack - مكدس الرصد من ClickHouse

يُعد مكدس الرصد من ClickHouse الخيار الذي نوصي به لمعظم المستخدمين. ClickStack هي منصة رصد جاهزة لبيئات الإنتاج، مبنية على ClickHouse وOpenTelemetry (OTel)، وتوحّد السجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات في حل واحد عالي الأداء وقابل للتوسع، يعمل بدءًا من عمليات النشر أحادية العقدة وحتى نطاق متعدد البيتابايت.

أنشئ المكدس الخاص بك

للمستخدمين الذين لديهم متطلبات مخصصة — مثل مسارات إدخال شديدة التخصص، أو تصميمات schema، أو احتياجات scaling كبيرة جدًا — نوفر إرشادات لبناء مكدس رصد مخصص باستخدام ClickHouse كقاعدة بيانات أساسية.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦