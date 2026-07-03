يوفّر هذا الدليل لفرق المؤسسات التي تُقيّم ClickHouse مفتوح المصدر معلومات شاملة حول إمكانات المراقبة والـ observability لعمليات النشر في بيئات الإنتاج. وكثيرًا ما يسأل عملاء المؤسسات عن ميزات المراقبة الجاهزة للاستخدام، والتكامل مع حِزم observability الحالية لديهم، بما في ذلك أدوات مثل Datadog وAWS CloudWatch، وكيف تُقارن إمكانات المراقبة في ClickHouse بعمليات النشر المستضافة ذاتيًا.

​ معمارية التكامل المستندة إلى Prometheus

يكشف ClickHouse عن مقاييس متوافقة مع Prometheus عبر نقاط نهاية مختلفة بحسب نموذج النشر لديك، ولكل منها خصائص تشغيلية مميزة:

ClickHouse مُدار ذاتيًا/مفتوح المصدر (OSS)

نقطة نهاية Prometheus مباشرة للخادم، يمكن الوصول إليها عبر نقطة النهاية القياسية /metrics على خادم ClickHouse لديك. يوفّر هذا النهج ما يلي:

إتاحة كاملة للمقاييس: النطاق الكامل لمقاييس ClickHouse المتاحة من دون تصفية مدمجة

مقاييس في الوقت الفعلي: تُولَّد مباشرة من جداول النظام عند جمعها

الوصول المباشر إلى النظام

يستعلم من جداول نظام بيئة الإنتاج، مما يضيف حملاً على المراقبة ويمنع حالات الخمول الموفّرة للتكلفة

​ أمثلة التكامل

يتيح التكامل الخارجي للمؤسسات الحفاظ على سير عمل المراقبة المعتمَد لديها، والاستفادة من خبرات الفرق الحالية عبر أدوات مألوفة، ودمج مراقبة ClickHouse مع observability الأوسع للبنية التحتية من دون تعطيل العمليات الحالية أو الحاجة إلى استثمارات كبيرة في إعادة التدريب. ويمكن للفرق تطبيق قواعد التنبيه الحالية وإجراءات التصعيد على مقاييس ClickHouse، مع ربط أداء قاعدة البيانات بحالة التطبيق والبنية التحتية ضمن منصة observability موحّدة. ويعظّم هذا النهج العائد على الاستثمار في إعدادات المراقبة الحالية، ويُسرّع استكشاف المشكلات وإصلاحها من خلال لوحات معلومات موحّدة وواجهات أدوات مألوفة.

​ مراقبة Grafana Cloud

توفّر Grafana إمكانات مراقبة لـ ClickHouse من خلال كلٍّ من التكامل المباشر عبر الإضافة والأساليب المعتمدة على نقطة نهاية Prometheus. ويُبقي تكامل نقطة نهاية Prometheus على الفصل التشغيلي بين المراقبة وأحمال العمل في بيئة الإنتاج، مع إتاحة التصور المرئي ضمن البنية التحتية الحالية لـ Grafana Cloud. راجع وثائق ClickHouse في Grafana للحصول على إرشادات التهيئة.

​ مراقبة Datadog

تعمل Datadog على تطوير تكامل مخصص لواجهة برمجة التطبيقات (API) يوفّر مراقبة مناسبة لخدمات السحابة مع مراعاة سلوك دخول الخدمة في وضع الخمول. وفي الوقت الحالي، يمكن للفرق استخدام نهج تكامل OpenMetrics عبر نقاط نهاية Prometheus الخاصة بـ ClickHouse لتحقيق فصلٍ تشغيلي ومراقبة فعّالة من حيث التكلفة. وللاطّلاع على إرشادات الإعداد، راجع توثيق Datadog لتكامل Prometheus وOpenMetrics

يُعد ClickStack حل observability الذي توصي به ClickHouse لإجراء تحليل عميق للنظام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، إذ يوفّر منصة موحّدة للسجلات والمقاييس والتتبعات باستخدام ClickHouse كمحرّك تخزين. يعتمد هذا النهج على HyperDX، واجهة ClickStack، التي تتصل مباشرةً بـ system tables داخل مثيل ClickHouse لديك. يأتي HyperDX مزوّدًا بـ dashboard تركّز على ClickHouse وتضم علامات تبويب لـ Selects وInserts وInfrastructure. ويمكن للفرق أيضًا استخدام صياغة Lucene أو SQL للبحث في system tables والسجلات، إلى جانب إنشاء visualizations مخصّصة عبر Chart Explorer لإجراء تحليل تفصيلي للنظام. يُعد هذا النهج مثاليًا لاستكشاف المشكلات المعقّدة وإصلاحها، وتحليل الأداء، والفحص العميق للنظام، أكثر من كونه مناسبًا للتنبيه الفوري في بيئات production.

لاحظ أن هذا النهج سيؤدي إلى تنشيط الخدمات الخاملة لأن HyperDX يستعلم عن system tables مباشرةً.

​ خيارات نشر ClickStack

Helm: يُوصى به لبيئات Kubernetes المخصّصة لتصحيح الأخطاء. يتيح إعدادات خاصة بكل بيئة، وحدودًا للموارد، وإمكانية التوسّع عبر values.yaml .

. Docker Compose: ينشر كل مكوّن (ClickHouse وHyperDX وOTel collector وMongoDB) على حدة.

HyperDX Only: حاوية HyperDX مستقلة.

​ تكامل مباشر مع المكوّن الإضافي لـ Grafana

يتيح المكوّن الإضافي لمصدر بيانات ClickHouse في Grafana عرض البيانات واستكشافها مباشرةً من ClickHouse باستخدام جداول النظام. ويُعد هذا النهج مناسبًا لمراقبة الأداء وإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتحليل النظام بشكل مفصل. للاطلاع على تفاصيل تثبيت المكوّن الإضافي وإعداده، راجع المكوّن الإضافي لمصدر البيانات الخاص بـ ClickHouse. وللحصول على إعداد مراقبة متكامل باستخدام Prometheus-Grafana mix-in مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا وقواعد تنبيه، راجع Monitor ClickHouse with the new Prometheus-Grafana mix-in

​ تكامل Datadog المباشر

يوفّر Datadog مكوّنًا إضافيًا ClickHouse Monitoring لوكيله، والتي تستعلم جداول النظام مباشرةً. يوفّر هذا التكامل مراقبة شاملة لقاعدة البيانات على مستوى العُنقود بفضل وظيفة clusterAllReplicas.

لا نوصي بهذا التكامل في عمليات نشر ClickHouse Cloud، بسبب عدم توافقه مع آلية الخمول المستخدَمة لتحسين التكلفة والقيود التشغيلية في طبقة الوكيل السحابي.

​ استخدام جداول النظام مباشرةً

يمكنك إجراء تحليل متعمّق لأداء الاستعلامات عبر الاتصال بجداول نظام ClickHouse، ولا سيّما system.query_log ، والاستعلام منها مباشرةً. وباستخدام SQL Console أو clickhouse client، يمكن للفرق تحديد الاستعلامات البطيئة، وتحليل استخدام الموارد، وتتبع أنماط الاستخدام على مستوى المؤسسة.

تحليل أداء الاستعلامات

يمكنك استخدام query logs في جدول النظام لإجراء تحليل أداء الاستعلامات.

مثال على استعلام: اعثر على أهم 5 استعلامات طويلة التشغيل عبر جميع النُسخ المتماثلة في الـعنقود:

SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM clusterAllReplicas( default , system . query_log ) WHERE event_time >= ( now () - toIntervalMinute( 60 )) AND type = 'QueryFinish' ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

​ حلول المراقبة المجتمعية

طوّر مجتمع ClickHouse حلول مراقبة شاملة تتكامل مع حِزم observability الشائعة. يوفّر ClickHouse Monitoring إعدادًا متكاملًا للمراقبة مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا. يقدّم هذا المشروع مفتوح المصدر نهج بدء سريع للفرق التي تسعى إلى تطبيق مراقبة ClickHouse بالاستناد إلى أفضل الممارسات المعتمدة وإعدادات لوحات المعلومات المُجرّبة.