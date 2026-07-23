في هذا المثال، ستتعلّم كيفية إعداد عنقود ClickHouse بسيط يوفّر كلاً من التكرار والتوسعة. ويتكوّن من شاردين ونسختين متماثلتين، مع عنقود ClickHouse Keeper من 3 عقد لإدارة التناسق والحفاظ على النصاب داخل العنقود.تظهر أدناه معمارية العنقود الذي ستقوم بإعداده:
على الرغم من إمكانية تشغيل ClickHouse Server وClickHouse Keeper معًا على الخادم نفسه، فإننا نوصي بشدة باستخدام مضيفات مخصصة لـ ClickHouse Keeper في بيئات production، وهذا هو النهج الذي سنوضحه في هذا المثال.يمكن أن تكون خوادم Keeper أصغر حجمًا، وعادةً ما تكون 4GB RAM كافية لكل خادم Keeper إلى أن تكبر ClickHouse Servers.
المتطلبات الأساسية
- سبق أن قمت بإعداد خادم ClickHouse محلي
- لديك إلمام بمفاهيم التكوين الأساسية في ClickHouse، مثل ملفات التكوين
- Docker مُثبّت على جهازك
1
إعداد بنية الدليل وبيئة الاختبار
في هذا الدليل العملي، ستستخدم Docker compose لإعداد مجموعة ClickHouse. يمكن تعديل هذا الإعداد ليعمل على أجهزة محلية منفصلة، أو أجهزة افتراضية، أو نُسَخ سحابية كذلك.نفّذ الأوامر التالية لإعداد بنية الدليل لهذا المثال:
أضف ملف
mkdir cluster_2S_2R
cd cluster_2S_2R
# Create clickhouse-keeper directories
for i in {01..03}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper
done
# Create clickhouse-server directories
for i in {01..04}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server
done
docker-compose.yml التالي إلى دليل
clickhouse-cluster:
أنشئ المجلدات الفرعية والملفات التالية:
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
clickhouse-01:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-01
hostname: clickhouse-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8123:8123"
- "127.0.0.1:9000:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-02:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-02
hostname: clickhouse-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8124:8123"
- "127.0.0.1:9001:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-03:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-03
hostname: clickhouse-03
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-03/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-03/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8125:8123"
- "127.0.0.1:9002:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-04:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-04
hostname: clickhouse-04
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-04/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-04/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8126:8123"
- "127.0.0.1:9003:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-keeper-01:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-01
hostname: clickhouse-keeper-01
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9181:9181"
clickhouse-keeper-02:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-02
hostname: clickhouse-keeper-02
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9182:9181"
clickhouse-keeper-03:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-03
hostname: clickhouse-keeper-03
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9183:9181"
for i in {01..04}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
done
- يحتوي الدليل
config.dعلى ملف إعدادات خادم ClickHouse
config.xml، حيث تُحدَّد الإعدادات المخصصة لكل عقدة ClickHouse. وتُدمَج هذه الإعدادات مع ملف إعدادات ClickHouse الافتراضي
config.xmlالذي يأتي مع كل عملية تثبيت لـ ClickHouse.
- يحتوي الدليل
users.dعلى ملف إعدادات المستخدم
users.xml، حيث تُحدَّد الإعدادات المخصصة للمستخدمين. وتُدمَج هذه الإعدادات مع ملف إعدادات ClickHouse الافتراضي
users.xmlالذي يأتي مع كل عملية تثبيت لـ ClickHouse.
2
تهيئة عقد ClickHouse
إعداد الخادمقم الآن بتعديل كل ملف تهيئة فارغ
config.xml الموجود في
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. يجب تغيير الأسطر
المميزة أدناه بحيث تكون خاصة بكل عقدة:
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<display_name>cluster_2S_2R node 1</display_name>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<user_directories>
<users_xml>
<path>users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<remote_servers>
<cluster_2S_2R>
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-03</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-04</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_2R>
</remote_servers>
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
</clickhouse>
يُشرح كل قسم من أقسام ملف الإعداد أعلاه بمزيد من التفاصيل في ما يلي.
|الدليل
|File
fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-03/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-04/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
الشبكة والتسجيليُفعَّل الاتصال الخارجي عبر واجهة الشبكة من خلال تفعيل إعداد listen host. ويضمن ذلك أن يكون خادم ClickHouse قابلاً للوصول من قِبل المضيفات الأخرى:
تم ضبط منفذ واجهة برمجة تطبيقات HTTP على
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
8123:
يُضبط منفذ TCP المستخدم للتواصل عبر البروتوكول الأصلي لـ ClickHouse بين clickhouse-client وأدوات ClickHouse الأصلية الأخرى، وبين clickhouse-server وخوادم clickhouse-server الأخرى على
<http_port>8123</http_port>
9000:
يُعرَّف إعداد التسجيل في كتلة
<tcp_port>9000</tcp_port>
<logger>. يوفر هذا المثال سجل تصحيح يُدوَّر عند 1000 ميغابايت ثلاث مرات:
لمزيد من المعلومات حول تهيئة التسجيل، راجع التعليقات المضمّنة في ملف التهيئة الافتراضي لـ ClickHouse.
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
تهيئة الكلستريتم إعداد إعدادات الكلستر في مقطع
<remote_servers>.
هنا يُعرَّف اسم الكلستر
cluster_2S_2R.يُعرِّف الكتلة
<cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> تخطيط الكلستر باستخدام إعدادَي
<shard></shard> و
<replica></replica>، ويعمل كقالب لاستعلامات DDL الموزَّعة، وهي الاستعلامات التي تُنفَّذ عبر الكلستر بأكمله باستخدام جملة
ON CLUSTER. تكون استعلامات DDL الموزَّعة مسموحاً بها افتراضياً، غير أنه يمكن تعطيلها عبر الإعداد
allow_distributed_ddl_queries.يُضبط
internal_replication على true بحيث تُكتب البيانات إلى نسخة واحدة فقط من النسخ المتماثلة.
يُحدِّد القسم
<remote_servers>
<!-- cluster name (should not contain dots) -->
<cluster_2S_2R>
<!-- <allow_distributed_ddl_queries>false</allow_distributed_ddl_queries> -->
<shard>
<!-- Optional. Whether to write data to just one of the replicas. Default: false (write data to all replicas). -->
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-03</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<internal_replication>true</internal_replication>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
<replica>
<host>clickhouse-04</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_2R>
</remote_servers>
<cluster_2S_2R></cluster_2S_2R> تخطيط الكلستر،
ويعمل بوصفه template لاستعلامات DDL الموزَّعة، وهي الاستعلامات التي تُنفَّذ
عبر الكلستر باستخدام جملة
ON CLUSTER.
تهيئة Keeperيُخبر القسم
<ZooKeeper> ClickHouse بمكان تشغيل ClickHouse Keeper (أو ZooKeeper).
نظرًا لاستخدامنا Keeper cluster، يجب تحديد كل
<node> من عقد الـ cluster،
مع الـ hostname ورقم المنفذ الخاص به باستخدام الوسمَين
<host> و
<port> على التوالي.سيُشرح إعداد ClickHouse Keeper في الخطوة التالية من الدليل العملي.
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
على الرغم من أنه يمكن تشغيل ClickHouse Keeper على الخادم نفسه الذي يعمل عليه ClickHouse Server، فإننا نوصي بشدة، في بيئات الإنتاج، بتشغيل ClickHouse Keeper على مضيفات مخصصة.
تهيئة الماكروبالإضافة إلى ذلك، يُستخدم قسم
<macros> لتعريف استبدالات المعاملات للجداول المُكرَّرة. وتُدرج هذه الاستبدالات في
system.macros، مما يتيح استخدام استبدالات مثل
{shard} و
{replica} في الاستعلامات.
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
تهيئة المستخدمعدِّل الآن كل ملف تهيئة فارغ
users.xml الموجود في
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d بإضافة ما يلي:
في هذا المثال، تم تكوين المستخدم default بدون كلمة مرور لتبسيط الإعداد. في التطبيق الفعلي، لا يُنصح بهذا الأسلوب.
/users.d/users.xml
<?xml version="1.0"?>
<clickhouse replace="true">
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<use_uncompressed_cache>0</use_uncompressed_cache>
<load_balancing>in_order</load_balancing>
<log_queries>1</log_queries>
</default>
</profiles>
<users>
<default>
<access_management>1</access_management>
<profile>default</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<quota>default</quota>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
</default>
</users>
<quotas>
<default>
<interval>
<duration>3600</duration>
<queries>0</queries>
<errors>0</errors>
<result_rows>0</result_rows>
<read_rows>0</read_rows>
<execution_time>0</execution_time>
</interval>
</default>
</quotas>
</clickhouse>
في هذا المثال، يكون ملف
users.xml متماثلًا على جميع العقد في العنقود.
3
إعداد ClickHouse Keeper
بعد ذلك، ستُعِد ClickHouse Keeper، والذي يُستخدم للتنسيق.
إعداد Keeperلكي يعمل النسخ المتماثل، يجب إعداد عنقود ClickHouse Keeper وتهيئته. يوفّر ClickHouse Keeper نظام التنسيق لنسخ البيانات المتماثل، إذ يعمل كبديل مباشر لـ ZooKeeper، الذي يمكن استخدامه أيضًا. ومع ذلك، يُوصى باستخدام ClickHouse Keeper لأنه يوفّر ضمانات أفضل وموثوقية أعلى ويستخدم موارد أقل من ZooKeeper. ولتحقيق التوافر العالي والحفاظ على quorum، يُوصى بتشغيل ثلاث عقد ClickHouse Keeper على الأقل.
أنشئ ملفات
يمكن تشغيل ClickHouse Keeper على أي عقدة في العنقود إلى جانب ClickHouse، رغم أنه يُوصى بتشغيله على عقدة مخصصة، مما يتيح التوسّع وإدارة عنقود ClickHouse Keeper بشكل مستقل عن عنقود قاعدة البيانات.
keeper_config.xml لكل عقدة ClickHouse Keeper
باستخدام الأمر التالي من جذر مجلد المثال:
عدِّل ملفات التكوين الفارغة التي أُنشئت في دليل كل عقدة
for i in {01..03}; do
touch fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
done
fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. يجب
تعديل الأسطر المظللة أدناه بحيث تكون خاصة بكل عقدة:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>information</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>information</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
سيحتوي كل ملف تهيئة على التكوين الفريد التالي (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون
|الدليل
|الملف
fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
server_id المستخدم فريدًا لتلك العقدة المحددة من ClickHouse Keeper
ضمن العنقود، وأن يطابق
<id> الخاص بالخادم المعرّف في قسم
<raft_configuration>.
يمثل
tcp_port المنفذ الذي يستخدمه عملاء ClickHouse Keeper.
يُستخدم القسم التالي لتكوين الخوادم المشاركة في النصاب ضمن خوارزمية إجماع Raft:
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>{id}</server_id>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<!-- TCP port used for communication between ClickHouse Keeper nodes -->
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
4
اختبر الإعداد
تأكد من أن Docker قيد التشغيل على جهازك. ابدأ الـ cluster باستخدام الأمر
docker-compose up من الدليل الجذر
cluster_2S_2R:
يجب أن ترى Docker يبدأ بسحب صور ClickHouse وKeeper، ثم يشغّل الحاويات:
docker-compose up -d
للتحقق من أن الـcluster يعمل، اتصل بأي عقدة منه وشغّل الاستعلام التالي. يظهر أدناه أمر الاتصال بالعقدة الأولى:
[+] Running 8/8
✔ Network cluster_2s_2r_default Created
✔ Container clickhouse-keeper-03 Started
✔ Container clickhouse-keeper-02 Started
✔ Container clickhouse-keeper-01 Started
✔ Container clickhouse-01 Started
✔ Container clickhouse-02 Started
✔ Container clickhouse-04 Started
✔ Container clickhouse-03 Started
إذا نجحت العملية، فسيظهر لك موجّه ClickHouse client:
# Connect to any node
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
نفّذ الاستعلام التالي للتحقق من طوبولوجيات العناقيد المعرّفة والمضيفات التابعة لها:
cluster_2S_2R node 1 :)
Query
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
port
FROM system.clusters;
نفّذ الاستعلام التالي للتحقق من حالة عنقود ClickHouse Keeper:
Response
┌─cluster───────┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─────┬─port─┐
1. │ cluster_2S_2R │ 1 │ 1 │ clickhouse-01 │ 9000 │
2. │ cluster_2S_2R │ 1 │ 2 │ clickhouse-03 │ 9000 │
3. │ cluster_2S_2R │ 2 │ 1 │ clickhouse-02 │ 9000 │
4. │ cluster_2S_2R │ 2 │ 2 │ clickhouse-04 │ 9000 │
5. │ default │ 1 │ 1 │ localhost │ 9000 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘
Query
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
يُستخدم الأمر
Response
┌─name───────┬─value─┬─path────────┐
1. │ task_queue │ │ /clickhouse │
2. │ sessions │ │ /clickhouse │
3. │ keeper │ │ / │
4. │ clickhouse │ │ / │
└────────────┴───────┴─────────────┘
mntr أيضًا على نطاق واسع للتحقق من أن ClickHouse Keeper
قيد التشغيل، وللحصول على معلومات عن حالة العلاقة بين عقد Keeper الثلاث.
في الإعداد المستخدم في هذا المثال، هناك ثلاث عقد تعمل معًا.
ستنتخب هذه العقد قائدًا، وستكون العقد المتبقية عقدًا تابعة.يوفّر الأمر
mntr معلومات متعلقة بالأداء، ويُبيّن أيضًا ما إذا كانت
عقدة معيّنة تابعة أم قائدًا.شغّل الأمر أدناه من سطر الأوامر على
clickhouse-keeper-01 و
clickhouse-keeper-02 و
clickhouse-keeper-03 للتحقق من حالة كل عقدة Keeper. الأمر
الخاص بـ
clickhouse-keeper-01 موضح أدناه:
تعرض الاستجابة أدناه مثالًا على استجابة من عقدة follower:
docker exec -it clickhouse-keeper-01 /bin/sh -c 'echo mntr | nc 127.0.0.1 9181'
يوضح الرد أدناه مثالًا لرد صادر من العقدة القائدة:
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state follower
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 46
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
بهذا، تكون قد أعددت بنجاح عنقود ClickHouse يضم شاردين ونسختين متماثلتين. في الخطوة التالية، ستنشئ جدولًا على العنقود.
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 48
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
5
إنشاء قاعدة بيانات
الآن، بعد أن تحققت من أن العنقود مُعَدّ بشكل صحيح ويعمل، ستعيد إنشاء الجدول نفسه المستخدم في الدليل العملي لمجموعة البيانات النموذجية أسعار العقارات في المملكة المتحدة. ويحتوي على نحو 30 مليون صفّ من أسعار العقارات المدفوعة للعقارات في إنجلترا وويلز منذ عام 1995.اتصل بعميل كل مضيف بتشغيل كل واحد من الأوامر التالية من تبويبات طرفية أو نوافذ منفصلة:
يمكنك تشغيل الاستعلام أدناه من
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-02 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-03 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-04 clickhouse-client
clickhouse-client على كل مضيف للتأكد من أنه لم يتم إنشاء أي قواعد بيانات بعد،
باستثناء القواعد الافتراضية:
Query
SHOW DATABASES;
من العميل
Response
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
└────────────────────┘
clickhouse-01، شغّل استعلام DDL موزّع التالي باستخدام
بند
ON CLUSTER لإنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم
uk:
يمكنك مرة أخرى تشغيل الاستعلام نفسه كما في السابق من عميل كل مضيف للتأكد من أن قاعدة البيانات قد أُنشئت على مستوى العنقود رغم تشغيل الاستعلام من
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uk
ON CLUSTER cluster_2S_2R;
clickhouse-01 فقط:
SHOW DATABASES;
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
5. │ uk │
└────────────────────┘
6
أنشئ جدولًا على العنقود
الآن بعد إنشاء قاعدة البيانات، أنشئ جدولًا مع النسخ المتماثل.شغّل الاستعلام التالي من أي عميل على أي مضيف:
يمكن ضبط المَعلَم
لاحظ أنه مطابق للاستعلام المستخدم في دليل عملي لمجموعة البيانات النموذجية UK property prices الأصلي ضمن عبارة
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_local
ON CLUSTER cluster_2S_2R
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{database}/{table}/{shard}', '{replica}')
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
CREATE،
باستثناء عبارة
ON CLUSTER واستخدام المحرك
ReplicatedMergeTree.صُمِّمت عبارة
ON CLUSTER للتنفيذ الموزع لاستعلامات DDL (لغة تعريف البيانات)
مثل
CREATE و
DROP و
ALTER و
RENAME، بما يضمن تطبيق
تغييرات المخطط هذه على جميع العقد في المجموعة.يعمل المحرك
ReplicatedMergeTree
تمامًا مثل محرك الجداول العادي
MergeTree، لكنه ينسخ البيانات أيضًا.
ويتطلب تحديد مَعلمَين:
zoo_path: مسار Keeper/ZooKeeper إلى البيانات الوصفية للجدول.
replica_name: اسم النسخة المتماثلة للجدول.
يمكن ضبط المَعلَم
zoo_path على أي قيمة تختارها، مع أنه يُوصى باتباع
الاصطلاح القائم على استخدام البادئة
حيث:
/clickhouse/tables/{shard}/{database}/{table}
- سيتم استبدال
{database}و
{table}تلقائيًا.
- إن
{shard}و
{replica}عبارتان من نوع الماكرو جرى تعريفهما سابقًا في ملف
config.xmlلكل عقدة من عقد ClickHouse.
Query
SHOW TABLES IN uk;
Response
┌─name────────────────┐
1. │ uk_price_paid_local │
└─────────────────────┘
7
إدراج البيانات في جدول موزّع
لإدراج البيانات في الجدول، لا يمكن استخدام
ON CLUSTER لأنه لا ينطبق
على استعلامات DML (لغة معالجة البيانات) مثل
INSERT و
UPDATE
و
DELETE. ولإدراج البيانات، يجب استخدام محرّك الجدول
Distributed.
وكما تعلّمت في الدليل الخاص بإعداد عنقود يضم جزأين ونسخة متماثلة واحدة، فإن الجداول الموزّعة هي جداول يمكنها الوصول إلى الأجزاء الموجودة على
مضيفين مختلفين، وتُعرَّف باستخدام محرّك الجدول
Distributed.
ويعمل الجدول الموزّع بوصفه واجهة موحّدة عبر جميع الأجزاء في العنقود.من أي عميل على أحد المضيفين، شغّل الاستعلام التالي لإنشاء جدول موزّع
باستخدام الجدول المتماثل الحالي الذي أنشأناه في الخطوة السابقة:
على كل مضيف، سترى الآن الجداول التالية في قاعدة البيانات
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_distributed
ON CLUSTER cluster_2S_2R
ENGINE = Distributed('cluster_2S_2R', 'uk', 'uk_price_paid_local', rand());
uk:
يمكن إدراج البيانات في جدول
┌─name──────────────────────┐
1. │ uk_price_paid_distributed │
2. │ uk_price_paid_local │
└───────────────────────────┘
uk_price_paid_distributed من أيٍّ من
العملاء على المضيفات باستخدام الاستعلام التالي:
شغّل الاستعلام التالي للتأكد من أن البيانات المُدخلة قد وُزِّعت بالتساوي عبر عُقد العنقود:
INSERT INTO uk.uk_price_paid_distributed
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_distributed;
SELECT count(*) FROM uk.uk_price_paid_local;
┌──count()─┐
1. │ 30212555 │ -- 30.21 million
└──────────┘
┌──count()─┐
1. │ 15105983 │ -- 15.11 million
└──────────┘
تتمثل ميزة بنية العُنقود هذه، التي تضم شاردين ونسختين متماثلتين، في أنها توفّر كلاً من قابلية التوسع وتحمل الأعطال. تُوزَّع البيانات عبر مضيفين منفصلين، مما يقلّل متطلبات التخزين وعمليات الإدخال/الإخراج لكل عقدة، بينما تُعالَج الاستعلامات بالتوازي عبر كلا الشاردين لتحسين الأداء وكفاءة استخدام الذاكرة. والأهم من ذلك أن العُنقود يستطيع تحمّل فقدان عقدة واحدة ومواصلة خدمة الاستعلامات دون انقطاع، إذ تتوفر لكل شارد نسخة متماثلة احتياطية على عقدة أخرى. أما العيب الرئيسي في بنية العُنقود هذه فهو زيادة العبء التخزيني—إذ تتطلب سعة تخزين مضاعفة مقارنة بإعداد لا يحتوي على نسخ متماثلة، لأن كل شارد يكون مكرراً. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن العُنقود يمكنه الصمود أمام تعطل عقدة واحدة، فإن فقدان عقدتين في الوقت نفسه قد يجعل العُنقود غير قابل للتشغيل، وذلك بحسب العقد التي تتعطل وكيفية توزيع الشاردات. تحقق هذه البنية توازناً بين الإتاحة والتكلفة، مما يجعلها مناسبة لبيئات production التي تتطلب مستوى معيناً من تحمل الأعطال من دون كلفة عوامل نسخ متماثل أعلى. للتعرّف على كيفية معالجة ClickHouse Cloud للاستعلامات، بما يوفّر كلاً من قابلية التوسع وتحمل الأعطال، راجع قسم “Parallel Replicas”.