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يعالج ClickHouse الاستعلامات بسرعة فائقة، لكن تنفيذ الاستعلام ليس بهذه البساطة. لِنحاول فهم كيفية تنفيذ استعلام SELECT. ولتوضيح ذلك، دعونا نُضيف بعض البيانات إلى جدول في ClickHouse:
الآن بعد أن أصبحت لدينا بعض البيانات في ClickHouse، نريد تشغيل بعض الاستعلامات وفهم كيفية تنفيذها. يُقسَّم تنفيذ الاستعلام إلى العديد من الخطوات. ويمكن تحليل كل خطوة من خطوات تنفيذ الاستعلام واستكشاف أخطائها وإصلاحها باستخدام استعلام EXPLAIN المقابل. تُلخَّص هذه الخطوات في المخطط أدناه: لنلقِ نظرة على كل مكوّن أثناء تنفيذ الاستعلام. سنأخذ بضعة استعلامات ثم نفحصها باستخدام عبارة EXPLAIN.

المُحلِّل

يهدف المُحلِّل إلى تحويل نص الاستعلام إلى AST (شجرة البنية المجرّدة). ويمكن توضيح هذه الخطوة باستخدام EXPLAIN AST:
الناتج هو شجرة البنية المجرّدة يمكن عرضها بصريًا كما هو موضح أدناه: لكل عقدة عُقد فرعية مرتبطة بها، وتمثل الشجرة بأكملها البنية العامة لاستعلامك. وهذه بنية منطقية تساعد في معالجة الاستعلام. ومن منظور المستخدم النهائي (ما لم يكن مهتمًا بتنفيذ الاستعلام)، فهي ليست مفيدة كثيرًا؛ إذ تُستخدم هذه الأداة أساسًا من قِبل المطورين.

المحلّل

لدى ClickHouse حاليًا معماريتان للمحلّل. يمكنك استخدام المعمارية القديمة عبر تعيين: enable_analyzer=0. المعمارية الحالية مفعّلة افتراضيًا منذ ClickHouse 24.3. وسنقتصر هنا على وصف المعمارية الحالية فقط، لأن القديمة أصبحت مهملة ويُحتفظ بها فقط من أجل التوافق مع الإصدارات السابقة.
يُفترض أن توفّر لنا المعمارية الحالية إطارًا أفضل لتحسين أداء ClickHouse. ومع ذلك، وبما أنها مكوّن أساسي في خطوات معالجة الاستعلام، فقد تؤثر سلبًا في بعض الاستعلامات، كما توجد حالات عدم توافق معروفة. يمكنك الرجوع إلى المعمارية القديمة بتغيير الإعداد enable_analyzer على مستوى الاستعلام أو المستخدم.
يُعدّ المحلّل مرحلة مهمة في تنفيذ الاستعلام. فهو يأخذ AST ويحوّله إلى شجرة استعلام. والفائدة الأساسية لشجرة الاستعلام مقارنةً بـ AST هي أن كثيرًا من المكوّنات يكون قد جرى حلّها، مثل التخزين على سبيل المثال. كما يصبح معروفًا أيضًا من أي جدول ستتم القراءة، وتُحلّ الأسماء المستعارة، وتعرف الشجرة أنواع البيانات المختلفة المستخدمة. ومع هذه المزايا، يمكن للمحلّل تطبيق تحسينات. وتعمل هذه التحسينات عبر “تمريرات”. وتبحث كل تمريرة عن نوع مختلف من التحسينات. يمكنك الاطلاع على جميع التمريرات هنا، ولنرَ ذلك عمليًا باستخدام استعلامنا السابق:
بين عمليتَي التنفيذ، يمكنك ملاحظة كيفية معالجة الأسماء المستعارة والإسقاطات.

المُخطِّط

يأخذ المُخطِّط شجرة الاستعلام ويبني منها خطة استعلام. توضّح لنا شجرة الاستعلام ما الذي نريد فعله باستعلام معيّن، بينما توضّح لنا خطة الاستعلام كيف سننفّذ ذلك. كما ستُجرى تحسينات إضافية ضمن خطة الاستعلام. يمكنك استخدام EXPLAIN PLAN أو EXPLAIN لرؤية خطة الاستعلام (سينفّذ EXPLAIN الأمر EXPLAIN PLAN).
رغم أن هذا يعطينا بعض المعلومات، يمكننا الحصول على المزيد. على سبيل المثال، قد نرغب في معرفة اسم العمود الذي نحتاج إلى الإسقاطات عليه. يمكنك إضافة الترويسة إلى الاستعلام:
إذًا، أنت تعرف الآن أسماء الأعمدة التي يجب إنشاؤها للإسقاط الأخير (minimum_date وmaximum_date وpercentage)، لكن قد ترغب أيضًا في الاطّلاع على تفاصيل جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها. يمكنك فعل ذلك بتعيين actions=1.
يمكنك الآن رؤية جميع المدخلات والدوال والأسماء المستعارة وأنواع البيانات المستخدمة. كما يمكنك الاطلاع هنا على بعض التحسينات التي سيطبّقها المُخطِّط.

مسار تنفيذ الاستعلام

يُشتق مسار تنفيذ الاستعلام من خطة الاستعلام. وهو يشبه خطة الاستعلام إلى حد كبير، إلا أنه ليس شجرة بل رسمًا بيانيًا. ويُظهر كيف سينفّذ ClickHouse الاستعلام وما الموارد التي ستُستخدم. ويُعد تحليل مسار تنفيذ الاستعلام مفيدًا جدًا لتحديد موضع الاختناق من حيث المدخلات/المخرجات. لنأخذ الاستعلام السابق ونلقِ نظرة على تنفيذ مسار تنفيذ الاستعلام:
داخل القوسين تظهر خطوة من خطة الاستعلام، وبجوارها المعالج. هذه معلومات مفيدة جدًا، ولكن بما أن هذا رسم بياني، فمن الأفضل عرضه بهذه الصورة. لدينا إعداد graph يمكننا ضبطه على 1 وتحديد تنسيق الإخراج ليكون TSV:
يمكنك بعد ذلك نسخ هذا الناتج ولصقه هنا، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء الرسم البياني التالي: يشير المستطيل الأبيض إلى عقدة في مسار المعالجة، ويشير المستطيل الرمادي إلى خطوات خطة الاستعلام، أما الرمز x متبوعًا برقم فيشير إلى عدد المدخلات/المخرجات المستخدمة. وإذا كنت لا تريد عرضها بصيغة مضغوطة، فيمكنك دائمًا إضافة compact=0:
لماذا لا يقرأ ClickHouse من الجدول باستخدام خيوط متعددة؟ لنجرب إضافة المزيد من البيانات إلى جدولنا:
والآن لنشغّل استعلام EXPLAIN مجددًا:
لذلك قرر المنفّذ عدم تنفيذ العمليات بالتوازي لأن حجم البيانات لم يكن كبيرًا بما يكفي. وبعد إضافة المزيد من الصفوف، قرر المنفّذ استخدام عدة خيوط كما هو موضح في الرسم البياني.

المنفّذ

أخيرًا، يتولى المنفّذ الخطوة الأخيرة من تنفيذ الاستعلام. إذ يأخذ مسار تنفيذ الاستعلام وينفّذه. وتوجد أنواع مختلفة من المنفّذات، بحسب ما إذا كنت تنفّذ SELECT أو INSERT أو INSERT SELECT.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦