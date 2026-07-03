mark_cache— ذاكرة التخزين المؤقت لـ العلامات التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة
MergeTree.
uncompressed_cache— ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة
MergeTree.
- ذاكرة تخزين صفحات نظام التشغيل المؤقتة (تُستخدم بشكل غير مباشر للملفات التي تحتوي على البيانات الفعلية).
- ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS.
- ذاكرة التخزين المؤقت لـ Regexp.
- ذاكرة التخزين المؤقت للتعبيرات المترجمة.
- ذاكرة التخزين المؤقت لـ فهرس تشابه المتجهات.
- ذاكرة التخزين المؤقت لـ فهرس النص.
- ذاكرة التخزين المؤقت للمخططات الخاصة بـ Avro format.
- ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات Dictionaries.
- ذاكرة التخزين المؤقت لاستنتاج المخطط.
- Filesystem cache على S3 وAzure وLocal وغيرها من الأقراص.
- Userspace page cache
- Query cache.
- Query condition cache.
- ذاكرة التخزين المؤقت لمخطط التنسيق.
SYSTEM CLEAR ... CACHE.