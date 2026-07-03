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عند تنفيذ الاستعلامات، يستخدم ClickHouse أنواعًا مختلفة من ذاكرات التخزين المؤقت لتسريع الاستعلامات وتقليل الحاجة إلى القراءة من القرص أو الكتابة إليه. الأنواع الرئيسية لذاكرات التخزين المؤقت هي:
  • mark_cache — ذاكرة التخزين المؤقت لـ العلامات التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree.
  • uncompressed_cache — ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree.
  • ذاكرة تخزين صفحات نظام التشغيل المؤقتة (تُستخدم بشكل غير مباشر للملفات التي تحتوي على البيانات الفعلية).
توجد أيضًا مجموعة من أنواع ذاكرات التخزين المؤقت الإضافية: إذا كنت ترغب في مسح إحدى ذاكرات التخزين المؤقت، لأغراض ضبط الأداء أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو اتساق البيانات، فيمكنك استخدام عبارة SYSTEM CLEAR ... CACHE.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦