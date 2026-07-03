عند تنفيذ الاستعلامات، يستخدم ClickHouse أنواعًا مختلفة من ذاكرات التخزين المؤقت.

عند تنفيذ الاستعلامات، يستخدم ClickHouse أنواعًا مختلفة من ذاكرات التخزين المؤقت لتسريع الاستعلامات وتقليل الحاجة إلى القراءة من القرص أو الكتابة إليه.

الأنواع الرئيسية لذاكرات التخزين المؤقت هي:

mark_cache — ذاكرة التخزين المؤقت لـ العلامات التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree .

— ذاكرة التخزين المؤقت لـ العلامات التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة . uncompressed_cache — ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree .

— ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة . ذاكرة تخزين صفحات نظام التشغيل المؤقتة (تُستخدم بشكل غير مباشر للملفات التي تحتوي على البيانات الفعلية).

توجد أيضًا مجموعة من أنواع ذاكرات التخزين المؤقت الإضافية: