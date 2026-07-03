لتمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP، أضِف القسم
التهيئة
http_control إلى تهيئة
keeper_server:
<keeper_server>
<!-- Other keeper_server configuration -->
<http_control>
<port>9182</port>
<!-- <secure_port>9443</secure_port> -->
</http_control>
</keeper_server>
خيارات التهيئة
|الإعداد
|الافتراضي
|الوصف
http_control.port
|-
|منفذ HTTP للوحة المعلومات وواجهة برمجة تطبيقات
http_control.secure_port
|-
|منفذ HTTPS (يتطلب تهيئة SSL)
http_control.readiness.endpoint
/ready
|مسار مخصص لنقطة نهاية فحص الجاهزية
http_control.storage.session_timeout_ms
30000
|مهلة الجلسة لعمليات واجهة برمجة تطبيقات التخزين
نقاط النهاية
لوحة المعلومات
- المسار:
/dashboard
- الطريقة: GET
- الوصف: يعرض لوحة معلومات ويب مضمّنة لمراقبة Keeper وإدارته
- تصور لحالة العنقود في الوقت الفعلي
- مراقبة العقد (الدور، زمن الاستجابة، الاتصالات)
- مستعرض التخزين
- واجهة تنفيذ الأوامر
مسبار الجاهزية
- المسار:
/ready(قابل للتهيئة)
- الطريقة: GET
- الوصف: نقطة نهاية للفحص الصحي
{
"status": "ok",
"details": {
"role": "leader",
"hasLeader": true
}
}
واجهة برمجة تطبيقات الأوامر
- المسار:
/api/v1/commands/{command}
- الطرق: GET, POST
- الوصف: ينفّذ أوامر Four-Letter Word أو أوامر CLI الخاصة بعميل ClickHouse Keeper
command- الأمر المراد تنفيذه
cwd- دليل العمل الحالي للأوامر المعتمدة على المسار (الافتراضي:
/)
# Four-Letter Word command
curl http://localhost:9182/api/v1/commands/stat
# ZooKeeper CLI command
curl "http://localhost:9182/api/v1/commands/ls?command=ls%20'/'&cwd=/"
واجهة برمجة تطبيقات التخزين
- المسار الأساسي:
/api/v1/storage
- الوصف: واجهة برمجة تطبيقات REST لعمليات تخزين Keeper
|العملية
|المسار
|الطريقة
|رمز الحالة
|الوصف
|الحصول
/api/v1/storage/{path}
|GET
|200
|الحصول على بيانات العقدة
|إدراج
/api/v1/storage/{path}?children=true
|GET
|200
|إدراج العُقد الفرعية
|التحقق من الوجود
/api/v1/storage/{path}
|HEAD
|200
|التحقق من وجود العقدة
|إنشاء
/api/v1/storage/{path}
|POST
|201
|إنشاء عقدة جديدة
|تحديث
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|PUT
|200
|تحديث بيانات العقدة
|حذف
/api/v1/storage/{path}?version={v}
|DELETE
|204
|حذف العقدة