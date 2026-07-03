يوفّر ClickHouse Keeper واجهة برمجة تطبيقات HTTP ولوحة المعلومات مضمّنة على الويب لأغراض المراقبة، وفحوصات السلامة، وإدارة التخزين. تتيح هذه الواجهة للمشغّلين فحص حالة العنقود، وتنفيذ الأوامر، وإدارة مساحة تخزين Keeper عبر متصفح ويب أو عملاء HTTP.

لتمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP، أضِف القسم http_control إلى تهيئة keeper_server :

< keeper_server > <!-- Other keeper_server configuration --> < http_control > < port > 9182 </ port > <!-- <secure_port>9443</secure_port> --> </ http_control > </ keeper_server >

​ خيارات التهيئة

الإعداد الافتراضي الوصف http_control.port - منفذ HTTP للوحة المعلومات وواجهة برمجة تطبيقات http_control.secure_port - منفذ HTTPS (يتطلب تهيئة SSL) http_control.readiness.endpoint /ready مسار مخصص لنقطة نهاية فحص الجاهزية http_control.storage.session_timeout_ms 30000 مهلة الجلسة لعمليات واجهة برمجة تطبيقات التخزين

​ نقاط النهاية

​ لوحة المعلومات

المسار : /dashboard

: الطريقة : GET

: GET الوصف: يعرض لوحة معلومات ويب مضمّنة لمراقبة Keeper وإدارته

توفر لوحة المعلومات ما يلي:

تصور لحالة العنقود في الوقت الفعلي

مراقبة العقد (الدور، زمن الاستجابة، الاتصالات)

مستعرض التخزين

واجهة تنفيذ الأوامر

​ مسبار الجاهزية

المسار : /ready (قابل للتهيئة)

: (قابل للتهيئة) الطريقة : GET

: GET الوصف: نقطة نهاية للفحص الصحي

استجابة النجاح (HTTP 200):

{ "status" : "ok" , "details" : { "role" : "leader" , "hasLeader" : true } }

​ واجهة برمجة تطبيقات الأوامر

المسار : /api/v1/commands/{command}

: الطرق : GET, POST

: GET, POST الوصف: ينفّذ أوامر Four-Letter Word أو أوامر CLI الخاصة بعميل ClickHouse Keeper

معلمات الاستعلام:

command - الأمر المراد تنفيذه

- الأمر المراد تنفيذه cwd - دليل العمل الحالي للأوامر المعتمدة على المسار (الافتراضي: / )

أمثلة:

# Four-Letter Word command curl http://localhost:9182/api/v1/commands/stat # ZooKeeper CLI command curl "http://localhost:9182/api/v1/commands/ls?command=ls%20'/'&cwd=/"

​ واجهة برمجة تطبيقات التخزين

المسار الأساسي : /api/v1/storage

: الوصف: واجهة برمجة تطبيقات REST لعمليات تخزين Keeper

تتبع واجهة برمجة تطبيقات التخزين مبادئ REST، حيث تشير طُرق HTTP إلى نوع العملية: