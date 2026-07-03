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يوفّر ClickHouse Keeper واجهة برمجة تطبيقات HTTP ولوحة المعلومات مضمّنة على الويب لأغراض المراقبة، وفحوصات السلامة، وإدارة التخزين. تتيح هذه الواجهة للمشغّلين فحص حالة العنقود، وتنفيذ الأوامر، وإدارة مساحة تخزين Keeper عبر متصفح ويب أو عملاء HTTP.

التهيئة

لتمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP، أضِف القسم http_control إلى تهيئة keeper_server:

خيارات التهيئة

نقاط النهاية

لوحة المعلومات

  • المسار: /dashboard
  • الطريقة: GET
  • الوصف: يعرض لوحة معلومات ويب مضمّنة لمراقبة Keeper وإدارته
توفر لوحة المعلومات ما يلي:
  • تصور لحالة العنقود في الوقت الفعلي
  • مراقبة العقد (الدور، زمن الاستجابة، الاتصالات)
  • مستعرض التخزين
  • واجهة تنفيذ الأوامر

مسبار الجاهزية

  • المسار: /ready (قابل للتهيئة)
  • الطريقة: GET
  • الوصف: نقطة نهاية للفحص الصحي
استجابة النجاح (HTTP 200):

واجهة برمجة تطبيقات الأوامر

  • المسار: /api/v1/commands/{command}
  • الطرق: GET, POST
  • الوصف: ينفّذ أوامر Four-Letter Word أو أوامر CLI الخاصة بعميل ClickHouse Keeper
معلمات الاستعلام:
  • command - الأمر المراد تنفيذه
  • cwd - دليل العمل الحالي للأوامر المعتمدة على المسار (الافتراضي: /)
أمثلة:

واجهة برمجة تطبيقات التخزين

  • المسار الأساسي: /api/v1/storage
  • الوصف: واجهة برمجة تطبيقات REST لعمليات تخزين Keeper
تتبع واجهة برمجة تطبيقات التخزين مبادئ REST، حيث تشير طُرق HTTP إلى نوع العملية:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦